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Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy

Honza Srp
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Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto smutnou příležitost k zavzpomínání na legendu, tak jak si její smutný hrdina bez debaty zaslouží.

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