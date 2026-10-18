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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Hrdinku GTA svlékl donaha. Teď vyhrožuje, že celou hru uvolní na internet
Úniky informací týkající se dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI nekončí. Jedinec (nebo skupina jedinců) vystupující na internetu pod pseudonymem CyberLeek dál zveřejňuje nové záběry a snaží se...
Měly jen pár pixelů, ale i duši. Vzpomínáme na nejhezčí scény ze starých her
Vývojáři se dnes mohou doslova přetrhnout, aby do svých her implementovali co nejvíce moderních technologií. Ani rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu ovšem automaticky neznamená, že jsou dnes hry...
Skvěle se pobavíte a ani neztratíte moc času. Vybíráme výborné krátké hry
Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři...
GTA 6 v novém traileru ukazuje i sex ve sprše, do vydání zbývá už jen měsíc
Autoři dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI vypustili do světa další trailer. Nové video už láká na vydání hry, které se kvapem blíží. Fanoušci už díky tomu oslavují, že se zřejmě nové GTA už...
Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy
Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...
RECENZE: Nový Street Fighter je přihlouplý film stylizovaný do 90. let
Do kin se přiřítil nový Street Fighter, který je nefalšovanou bezmyšlenkovitou zábavou. Jelikož jsme příznivci filmových zpracování videoher a vždy doufáme v nejlepší, přinášíme recenzi z pohledu...
Streamer Doherty je tak otravný, že mu zaplatili, aby nemohl půl roku vysílat
Americký youtuber Jack Doherty provokuje internetové publikum expresivním vyjadřováním a ostentativně prezentovaným životním stylem. Teď to však vypadá, že si od jeho otravných „vtípků“ aspoň na...
Špionské hádanky a hororový animák. Stahujte PC hry zdarma
Digitální obchod Epic Store tento týden opět nabízí dvě hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová hra ve stylu starých animáků s Mickeym Mousem a také špionská adventura, ve které budete řešit...
Clive Barker's Hellraiser: Revival
PS5vydáno 15. října 2026 20:11
GTA 6 v novém traileru ukazuje i sex ve sprše, do vydání zbývá už jen měsíc
Autoři dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI vypustili do světa další trailer. Nové video už láká na vydání hry, které se kvapem blíží. Fanoušci už díky tomu oslavují, že se zřejmě nové GTA už...
Skvěle se pobavíte a ani neztratíte moc času. Vybíráme výborné krátké hry
Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři...
Nejlépe hodnocená Zelda je zpět. Vyzkoušeli jsme Ocarina of Time na Switch 2
Téměř třicet let uplynulo od vydání The Legend of Zelda: Ocarina of Time na Nintendo 64. Letos v listopadu se toto oceňované dobrodružství vrátí a my ho vyzkoušeli v předstihu.
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Dreadline Express
PCvydáno 14. října 2026 8:57, aktualizováno 9:17
Měsíční limit v Robloxu neplatí na dárkové karty. Jak ohlídat útratu dětí
Robux patří mezi klíčová slova dnešních dětí a současně je to virtuální měna na herní platformě Roblox, díky které se děti učí hospodařit. Na rozdíl od kovových mincí však nemusí mít online peněženka...