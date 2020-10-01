I když už dnes moderní výpočetní technika dokáže zprostředkovat téměř fotorealistickou grafiku, stále se najde dost lidí, kteří nedají dopustit na tradiční RPG, ve kterých se místo plynulého pohybu „poskakuje po čtverečkách“. Pojďme si připomenout ty největší klasiky žánru i jejich moderní následovníky.
Autor: Games Workshop
Když se dnes řekne RPG, většina lidí si představí obrovské otevřené světy, hluboké příběhy a absolutní svobodu ve způsobu řešení spousty sidequestů. Počátky 90. let ovšem byly (nejen) v gamingu daleko přímočařejší a většinu tohoto žánru reprezentovaly tzv. dungeony, tedy podzemní labyrinty, zaplněné příšerami, pastmi a hádankami, které jste prolézali z pohledu vlastních očí. Signifikantní pro ně byl trhavý pohyb, kdy jste se nepřesouvali plynule, jak známe dnes, ale skokově. Nepůsobilo to realisticky, na druhou stranu to umožňovalo snadné mapování. Modernější tituly (jako třeba skvělý Underkeep na obrázku) už to za hráče dělají automaticky, v dětství jsme si ale ještě mapy čmárali do čtverečkovaných sešitů.
Autor: Ondřej Zach
Na rovinu, kořeny žánru jsou tak staré, že je nepamatujeme ani my, a tak začneme až u kultovního Dungeon Mastera z roku 1987, který v podstatě ustálil pravidla žánru krokovacích RPG her. Jaké že jsou jejich hlavní znaky? Tak třeba jednoduchá grafika s omezeným výhledem do dáli, kde většinu obrazovky zabírá ovládací růžice a základní statistiky vašich svěřenců. Souboje zde byly akční, kdy bylo nutné klikat na ikonky zbraní, sestavovat kouzla z run a ještě se u toho pohybovat. Nic snadného, ale hádanky dokázaly potrápit ještě víc, na denním pořádku byla skrytá tlačítka velikosti pár pixelů, imaginární stěny, případně neviditelné teleporty nebo „točny“, které vás dokázaly absolutně dezorientovat.
Autor: pro iDNES.cz
Dungeon Master se stal kultem a měl mnoho následovníků, tím nejklasičtějším zástupcem žánru je ale nejspíše trilogie Eye of the Beholder. Její pravidla vycházejí z licence AD&D, takže zdejší souboje jsou daleko komplexnější, než bylo v té době zvykem. Pro spoustu nováčků šlo o poměrně matoucí systém, třeba díky mechanice THAC0 platilo, že čím nižší „čísla“ ve statistikách, tím lépe. Nebo, že po seslání zmizelo kouzlo z nabídky a objevilo se tam až po dlouhém spánku. Opět platí, že to bylo tuhé jako maso ve školní jídelně, vývojáři snad ani nepředpokládali, že se někdo dostane na konec, protože po poražení finálního bosse přišlo jen pár větiček textu a návrat do DOSu.
Autor: SSI
Další populární značkou byl Ishar. I když populární… každý ho sice znal, jen málokdo ho ale zvládl hrát a ještě se u toho bavit. Vývojáři totiž přišli s bizarním designovým rozhodnutím zpoplatnit ukládání hry, a to ne zrovna zanedbatelnou částkou. Spousta hráčů tak vůbec nedocenila, že na rozdíl od většiny ostatních zástupců žánru zde nejsme spoutáni úzkými chodbami, ale naopak můžeme běhat po volných pláních. Svojí dobu pak hra předběhla i simulováním vztahů v partě, vaši souputníci se mohli klidně pohádat do krve nebo odejít.
Autor: X
Lands of Lore: The Throne of Chaos je patrně vrchol žánru krokovacích dungeonů, na klasickou hratelnost dokázal totiž naroubovat zajímavý příběh, originální herní mechaniky a neustále se měnící prostředí. Členové party zde nejsou jen shluky statistických údajů, ale opravdové osobnosti, se kterými si můžete povídat, grafika je nádherná, hádanky mají adventurní kvality. Obrovské usnadnění pak představovalo automatické mapování, kam jste si navíc mohli sami dopisovat vlastní poznámky.
Autor: gog.com
S předchozím tvrzením o vrcholu žánru patrně nebudou souhlasit ti šťastlivci, kteří měli počátkem 90. let doma Amigy. Jen tam byl totiž k dispozici fenomenální „dungeon crawler“ Black Crypt. Nedá se jasně ukázat prstem na jediný faktor, v němž by byl nějak zásadně před svojí dobovou konkurencí, ale i tak se kolem něj vybudoval malý kult. Mimochodem šlo o prvotinu studia Raven Software, dodnes fungujícího studia, které se přes Hexeny, Soldier of Fortune a Jedi Knighty dostalo až k sérii Call of Duty.
Autor: Michal „Ringo“ Hromek
Série Wizardry doručovala všem kobkychtivým hráčům pořádné porce už od počátku osmdesátých let, opravdovým fenoménem se stala až díky sedmému dílu s podtitulem Crusaders of the Dark Savant. Nejen proto, že jako první nabídl okulahodící VGA grafiku, ale především kvůli své neuvěřitelné rozloze. Zajímavé bylo i to, že okolní svět jen pasivně nečekal na hráčovy akce, ale fungoval sám o sobě. Pokud jste se například při prozkoumávání světa moc flákali, mohla vás v plnění úkolů předehnat konkurenční parta dobrodruhů.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Elvira: Mistress of the Dark byla možná více adventurou než RPG, ale souboje a osobnostní statistiky tam byly, tak si tu určitě zmínku zaslouží. Hra vychází ze stejnojmenného filmu, a i když jde o poctivý horor plný krve a násilí, působí odlehčeně. Hráč zde pobíhá po starém hradě a snaží se osvobodit titulní prsatou krásku ze zajetí. Elvira měla úspěch, dočkali jsme se pak druhého dílu i duchovního nástupce Waxworks, ve kterém cestujeme napříč třemi časovými obdobími.
Autor: Michal „Ringo“ Hromek
Stonekeep se v osvědčeném žánru pokusil zaujmout neobvykle drahou produkcí, která se opírala mimo jiné i filmové záběry skutečných herců. Vývoj tehdy stál nějakých 5 milionů dolarů, což byl v té době vskutku ranec. Rozhodně větší, než se podařilo vydělat. Každopádně po herní stránce to byla paráda, minimalistické uživatelské rozhraní hodně napomáhalo temné atmosféře, klasické prolézání kobek pak Interplay obohatili i o dlouhé dialogy a originální hádanky. Dnes už bych ale být vámi sáhl po jiných titulech, ochotnické výkony tamních neherců působí vyloženě jalově.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Stejně jako předešlý Stonekeep je i Anvil of Dawn labutí písní celého žánru. Klasický, ničím zásadně nevybočující dungeon, naplno ukázal, že do krokovacích dungeonů už se vydavatelům příliš nevyplatí cpát velké peníze. Vypadal fantasticky a byl opravdu zábavný, jenže cílové publikum už tou dobou bylo notně prořídlé.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Opomenout nesmíme ani sérii The Bard’s Tale, která se na rozdíl od ostatních nebrala příliš vážně a sázela na humor. Jenže úsměv hráčům poměrně brzy tuhnul ve tvářích, protože je hra nechala bojovat proti absurdnímu množství nepřátel. Celá série je vlastně starší než Dungeon Master, ale díky povedenému remaku (ze kterého pochází i tento obrázek) je daleko snáze uchopitelná.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Dungeonům se samozřejmě dařilo i v neanglicky mluvících částech světa. Velmi populární byla v devadesátkách německá série Das Schwarze Auge, už od jejího prvního dílu nazvaného Die Schicksalsklinge. Že nevíte o čem je řeč? Co takhle Realms of Arkania: Blade of Destiny, lepší? Pohyb po světě probíhal klasicky po čtverečkách, souboje ale byly tahové v taktickém isometrickém pohledu. U nás byl díky českému překladu nejpopulárnější poslední díl Stíny nad Rivou, tam už jsme se ovšem po světě přesouvali plynule.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Krokové dungeony nejsou na výrobu tak obtížné jako jiné žánry a tak byly poměrně oblíbené i mezi tuzemskými vývojáři. Jenže těm se dlouho nedařilo. Třeba Prokletí Eridenu nebylo ani tak špatné jako spíš zoufale nenápadité a nudné. Jedinou náplní hry bylo pobíhání v pravoúhlých bludištích náhodně zaplněných příšerami, s nějakým příběhem se autoři moc nemazali. Nejsmutnější na tom bylo, že hra vyšla v roce 1997, kdy jsme už trávili čas u pecek typu Fallout nebo Final Fantasy VII.
Autor: Zima Software
Rytíři Grálu na tom byli o něco lépe, ale zas ne o moc. Inspirace artušovskou legendou zaujala, ale hra samotná nabízela až příliš veliké mapy, kde se přitom nic moc nedělo. Zajímavé tak je z dnešního pohledu už jen grafické zpracování, které tehdy vypadalo velmi lacině, dnes má ale ten správný „indie vibe“.
Autor: Vochozka Trading
A pozadu samozřejmě nezůstali ani naši východní bratia, jejich Vaporum se dočkalo dokonce dvou dílů. Kromě toho, že zde nemáte partu hrdinů, ale na všechno jste sám, nás hra zaujala i originálním steampunkovým zasazením. Doporučujeme přidat do wishlistu, často bývá v akci.
Autor: Fat Bot
Nakonec to ale přece jen vyšlo a Češi dali světu dungeon, který snese všechna nejpřísnější hlediska. Brány Skeldalu zaujmou už na první pohled grafikou, o níž se postaral známý výtvarník Martin Zhouf, neztratí se ale ani v jiných ohledech. Hlavním tahákem jsou tahové souboje, které umožňují rozdělovat partu, čímž hra získává neobvykle strategický rozměr. Skvělé jsou i hádanky (Bílou věž si pamatuji dodnes) a hlavně příběh. Jak by také ne, vždyť jeho autor Jindřich Rohlík (teď si říká Skeldal) je kromě jiného i spisovatel a do jeho světa umístil už celkem pět románů.
Autor: Jindřich Skeldal
Krokovací dungeony ovšem nikdy zcela nezemřely. Pravda, novým generacím už toho asi moc neřeknou, ale nostalgických boomerů stále existuje tolik, že se vyplatí je čas od času nějakým uspokojit. Z těch nejlepších novodobých klonů, nebo chcete-li přiznaných poct, můžeme jmenovat dvoudílnou sérii Legend of Grimrock. Ta nevymýšlí kolo a jednoduše odbavuje poptávku po poctivém chodbaření ve stylu devadesátek, jen v moderní grafice.
Autor: pro iDNES.cz
Pokud vám na začátku článku chyběla série Might and Magic, nebojte se, nezapomněli jsme na ni. Jen na ní od fenomenálního šestého dílu už nevzpomínáme jako na „čtverečkový“ dungeon. Ke kořenům série se vrátil zase až desátý díl, který se výjimečně povedl. Na druhou stranu už od jeho vydání uběhlo 12 let, takže mezi úplné aktuality asi nepatří.
Autor: Ubisoft
To český Underkeep je horká novinka, doslova jen pár dnů stará. V naší nadšené recenzi píšeme: „Jde o láskyplnou poctou klasickým RPG hrám z 90. let… Je přístupný, ale zároveň nevede za ručičku. Zároveň si myslíme, že funguje i bez nostalgie. Ostatně zahrajte si demo.“
Autor: Ondřej Zach
A budoucnost? Inu, růžová není, ale úplně černá také ne. Kromě výše zmíněných Bran Skeldalu 4…
Autor: Jindřich Skeldal
…se můžeme těšit třeba na zajímavě vypadající Greed & Darkness. Na poměry žánru má jde o velmi atmosférickou záležitost, inspirace Lovecraftem se nezapře. Výrazná grafická stylizace, která si vystačí jen s pár barvami, určitě není pro každého, ale určitě lepší než drtivá většina AI slopu, co se na nás valí z každé druhé indie hry. Ostatně co tady budeme vypravovat, demoverzi si na Steamu můžete vyzkoušet hned teď.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Anebo švédské Häxeri, které už ani nepředstírá větší ambici, než podrbat to svědění po „starých dobrých časech.“ Ale proč ne?
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Staré krokovací dungeony
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Eye of the Beholder Trilogy
Autor: SSI
Eye of the Beholder Trilogy
Autor: SSI
Staré krokovací dungeony
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Legend of Grimrock 2
Autor: Jan Kouba