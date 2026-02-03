Někteří jedinci mají možná dojem, že Assassin’s Creed je první výraznou značkou, která zpopularizovala žánr stealth akcí. A ano, spousta hráčů se díky ní rozhodla odpravovat protivníky strategičtějším a tichým způsobem.
Ale před Assassin’s Creed tu samozřejmě byly jiné zábavné projekty, které vás nabádaly, abyste se z vás stal tichý zabiják, případně někdo, kdo se střetům úplně vyhýbá. Tady je pár her, které formovaly stealth žánr a je možné označit je za klasické, protože se objevily před magickým rokem 2000.
Byl zvolen roztomilý hlavní hrdina, který měl oslovit muže, ženy, ale i děti. Částečně byl údajně inspirován pizzou s chybějícím kouskem.