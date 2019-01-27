náhledy
Po desítky let byly hry studia Bioware vnímány jako etalon kvality počítačových RPG, žádná další už ale nepřibude. Pojďte si s námi zavzpomínat na ty nejslavnější, ale i lehce pozapomenuté hry, u nichž jsme doromady strávili stovky, ne-li tisíce hodin.
Autor: Modiphius
Bioware založili v roce 1995 tři úspěšní absolventi medicíny Ray Muzyka, Greg Zeschuk a Augustine Yip. Počáteční kapitál 300 tisíc dolarů dali dohromady díky penězům získaným z vývoje lékařského softwaru, jejich opravdovou vášní byly ale videohry. Yip se ale později rozhodl pokračovat v medicínské kariéře a tak jeho jméno není hráčům příliš známé.
Autor: Bioware
Logo Bioware prošlo v průběhu let mnoha proměnami. Pokud si pamatujete ještě toto, připravte se na první šediny a bolavé klouby, stáří už je za rohem.
Autor: Bioware
Bioware lidé znají především jako autory geniálních RPG, jejich prvotinou byla ale akční střílečka s obřími roboty Shattered Steel. Šlo o celkem solidní kopii Mech Warriora, která zaujala především deformovatelným terénem. Žádná instantní klasika, ale recenze byly solidní a prodeje taky, takže slavné vydavatelství Interplay, které projekt zaštítilo, bylo spokojené.
Autor: Bioware
A tak Bioware svěřili nově nabytou licenci na legendární papírové RPG Dungeons & Dragons. A lépe udělat nemohli. Hra původně vznikala pod jménem Forgotten Realms, v průběhu vývoje ovšem byla přejmenována na Baldur’s Gate. Popisovat tuto nesmrtelnou klasiku na našem serveru by ale bylo nošením dříví do lesa. Kromě geniálního soubojového systému, postaveného na tzv. „aktivní pauze“, skvěle napsaných společníků, kteří spolu udržovali osobní vztahy, zde musíme zmínit i první použití nadčasového enginu Infinity, který v podstatě založil nový podžánr RPG. Úspěch to byl gigantický a Baldur’s Gate se mohla prodejně rovnat i třeba takovému Diablu.
Autor: Bioware
Mimochodem pro všech zhruba 60 lidí, co dělali na Baldur’s Gate, šlo o úplnou prvotinu. Lidé, co dělali na Shattered Steel totiž v té době už pracovali na pokračování nesmírně originální střílečky MDK. Přišli k tomu sice jako slepí k houslím, protože by raději dělali druhý díl „své“ značky, ale na práci od kolegů ze studia Shiny dokázali navázat na výbornou. Původní koncept obohatili o možnost střídat rovnou tři postavy, psychedelickou architekturu a střelený smysl pro humor originálu se jim ale podařilo zachovat.
Autor: Bioware
Jelikož už měli engine hotový, dokázali Bioware vydat pokračování Baldur’s Gate za přibližně rok a půl. Na první pohled obě hry téměř nerozpoznáte, ale pod povrchem se skrývalo vylepšení v každém myslitelném ohledu. Daleko hlubší příběh, bohatá výprava, více a lépe napsaní společníci, kteří mají na vývoj děje daleko větší vliv, ohromující rozloha… prostě vše. Shadow of Amn je bezpochyby jedna z nejlepších her všech dob, která se aktivně hraje dodnes. Vlastně jí počet fanoušků stále roste, protože se k ní díky její nestárnoucí grafice vrací i fanoušci (relativně) nedávného třetího dílu.
Autor: Bioware
Slávu Infinity Enginu dále šířilo studio Black Isle (Planescape Torment, Icewind Dale), pro účely Bioware už ale šlo o zastaralou trchnologii. Jejich snem totiž bylo udělat univerzální platformu, ve které by si hráči mohli navrhnout vlastní D&D dobrodružství, které by pak mohli sdílet s ostatními hráči. A aby jim v plném ukázali, co jejich Neverwinter Nights dovedou, přibalili k tomuto nástroji i vlastní příběhovou kampaň. Která tedy nebyla jen nuceným outěžkem, dokonce se dočkala několika rozšiřujících balíčků. Použitá 3D grafika ovšem poměrně rychle zastarala a o přímé pokračování se už postaralo jiné studio.
Autor: Bioware
Další hra, další masterpiece. Knights of the Old Republic je podle mnohých (včetně nás) tou vůbec nejlepší hrou zasazenou do světa Star Wars. Vývojářský tým poprvé vedený Caseym Hudsonem dostal tehdy na výběr udělat hru navázanou na filmovou Epizodu 2, nebo její děj zasadit do 4000 let vzdálené minulosti. Z důvodu větší kreativní svobody si vybrali to druhé, což jim umožnilo naservírovat už tak nadšeným hráčům jeden z nejlepších dějových zvratů v historii videoher.
Autor: Bioware
Jade Empire z roku 2005 byl pro Zeschuka a Muzyku vysněným projektem, nad nímž uvažovali už od založení studia. Zároveň i prvním jejich RPG, které se neopírá o žádnou slavnou značku. Bylo zasazeno do fiktivního světa inspirovaného čínskou mytologií a tradičními bojovými uměními. Hráč si mohl vybírat mezi několika zápasnickými styly a došlo samozřejmě na tou dobou už klasický „biowaří“ systém morálky. Celkové prodeje ale byly spíš slabé.
Autor: Bioware
Všechny zkušenosti pak Bioware zúročili v kultovním Mass Effectu. Vývojářům se tam podařilo vymyslet vlastní fungující vesmír zabydlený spoustou mimozemských ras, mezi nimiž lidé tak trochu hrají druhé housle. Souboje byly v podstatě ryze akční, statistik zůstalo jen holé minimum, o to větší prostor ale dostala hráčova rozhodnutí. S každým členem party jste si mohli vybudovat úzké pouto, dojít mohlo i na sex. Erotická scéna (velmi cudná a ryze dobrovolná) s modrou mimozemšťankou Liarou tehdy způsobila obrovský mediální poprask. Vývojáři si pak nechali patentovat svůj typický dialogový interface, kdy nevybíráte z lineárně seřazených odpovědí, ale skrze „dialogové kolečko“. Každopádně i když to herně ještě trochu drhlo, všichni tušili, že jsme na počátku něčeho velkého a že toho do detailů propracovaný vesmír dokáže nabídnout ještě daleko více.
Autor: Bioware
A to jste věděli, že Bioware udělali tahové RPG s maskotem společnosti SEGA? Tahle nepravděpodobná kombinace nesla název Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood a vyšla jen na kapesní konzoli Nintendo DS. Část lidí z Bioware si tehdy jednoduše chtěla udělat menší hru pro radost, což se jim sice povedlo, ale prodeje byly mizerné a jejich Sonic zcela zapadl.
Autor: Bioware
Dragon Age je duchovním nástupcem Baldur’s Gate a Neverwinter Nights, což je poznat především skrze soubojový systém. Autoři tentokrát měli volné ruce, co se týče pravidel i vymýšlení světa, jejich fantasy je ale v mnoha ohledech klasické. To ovšem není výtka, i v relativně známých kulisách totiž rozehráli působivé divadlo, které bylo na poměry žánru pořádně temné. Podtitul Origins vyjadřoval, že si hráč mohl na začátku vybrat z několika společenských původů. Ve výsledku na nich až tak nezáleželo, i tak to ale byla parádní hra.
Autor: Bioware
Očekávání od druhého Mass Effectu byla obrovská, ale Bioware se je i tak podařilo překonat a vytvořit patrně svojí vůbec nejlepší hru. Zcela překopali bojový systém, když už úplně přestali předstírat, že nedělají čistokrevnou střílečku, a tak přibylo sbírání munice, krytí se za překážkami nebo automatická regenerace. Herní vesmír konečně naplno ukázal svůj potenciál skrze neskutečné množství skvěle napsaných dialogů. Vynášet dvojku do nebes bychom tu mohli ještě další tři články, ale předpokládáme, že ji všichni naši čtenáři moc dobře znají.
Autor: Bioware
Zatímco Mass Effect 2 je vrcholem své série, druhý Dragon Age je naopak jejím dnem. Samotná myšlenka roztáhnout příběh hry napříč dlouhým časovým úsekem byla vynikající, zpracování hry, kde se neustále recyklovaly stejné lokace, už ale dopadlo hůře. Ono se také není čemu divit, když měli Bioware na vývoj jen 16 měsíců. Mimochodem už tehdy byli kritizováni za údajné podsouvání homosexuálních témat, internetem dokonce lítaly výhrůžky smrtí.
Autor: Bioware
Záměr udělat si „vlastní World of Warcraft“ měli Bioware už dlouho, až v područí Electronic Arts však měli dostatek financí, aby svůj plán mohli realizovat. Ve své době byla The Old Republic nejdražší hroi vůbec (tedy bez započtení marketingových nákladů), která přilákala milion hráčů už během prvních třech dnů od vydání. V režimu free 2 play ji na Steamu dodnes hrají tisíce lidí.
Autor: Bioware
Po famózní dvojce byla očekávání od dalšího dílu Mass Effectu obrovská a Bioware se je nepodařilo naplnit. Neznamená to, že by šlo o špatnou hru, naopak, ovšem publikum se tehdy nedokázalo smířit s tím, jak vývojáři příběh oblíbených hrdinů ukončili. Dnes už jsou lidé vůči věčnému držkování internetových chytráků dávno rezistentní, tehdy ale Bioware „vyměkli“ a kvůli „fanouškům“ konec částečně přepsali. Každopádně třetím Mass Effectem končí zlatá éra Bioware.
Autor: Bioware
Vidět to bylo hned na následující onlinovce Warhammer Online: Wrath of Heroes, která byla navzdory silné licenci zrušena ještě během veřejné bety.
Autor: Bioware
Logo Bioware nesl i první trailer na Command & Conquer: Generals 2. Jméno společnosti ale později z propagačních materiálů potichu zmizelo, hra samotná pak byla zrušena.
Autor: pro iDNES.cz
A trojici zrušených her uzavírají Shadow Realms. V tomto případě nás zrušení ani trochu nemrzí, protože mělo jít o genericky působící akční RPG s důrazem na multiplayer.
Autor: Bioware
Jejich další skutečně vydanou hrou tak byl až Dragon Age: Inquisition z roku 2014, který rozdělil fanoušky jako máloco. Co se týče příběhu a vztahů v hráčově partě, byla to tradiční Bioware paráda, ovšem ryze akční souboje a prozkoumávání zbytečně velkých otevřených lokací už neměly se značkou vůbec nic společného.
Autor: Bioware
Stejný problém postihl i Mass Effect: Andromeda, kde byla ale ještě situace umocněna tím, že scénáristé přesunuli děj do úplně jiné vesmírné soustavy. Špatná hra to také nebyla, ale její cílové publikum bylo velmi úzké. Fanoušky příběhových her nebavilo prolézat obrovské otevřené plochy, na milovníky open worldů se v těchto hrách zase moc žvanilo. Proslulá „Bioware magie“ vyprchala.
Autor: Bioware
A pak je tu Anthem. Že to bude průšvih, věděli dopředu prakticky všichni, jen vedení Electronic Arts ne. Už jen samotný nápad nechat RPG specialisty dělat na live service „looter shooteru“ s obrovskými roboty byl trestuhodný a tak to dopadlo, jak muselo – kolosálním průšvihem. Anthem vypadal technologicky skvěle, ale k čemu to bylo, když byl jeho svět zoufale nezajímavý a herní smyčka dokázala nudit ještě před dohráním krátké příběhové kampaně. Vývojáři se s tím po neúspěšném vydání ještě pár let snažili něco marně dělat, ale nikoho to vlastně moc nezajímalo.
Autor: Electronic Arts
Čistě pro úplnost tu zmiňme i vydání remasterované trilogie Mass Effectu v roce 2021, které ukázalo, že geniální hry prostě nestárnou.
Autor: Mass Effect™ Legendary Edition
Poslední hrou od Bioware se tak stal Dragon Age: Veilguard. Ten během vývoje prošel několika zásadními proměnami, původně prý také mělo jít o live service hru a tak je vlastně zázrak, že to vyšlo jako ryze single player zážitek. Od vydání prvního traileru (který byl vskutku příšerný) to ovšem měla hra u komunity těžké, a i když se designem vrátila k osvědčenému modelu uzavřených koridorů a vztahových konfliktů mezi členy party, neuspěla. Symbolem neúspěchu se pro mnohé stala postava nebinární qunarijské bojovnice Taash. Byť je celý její dějový oblouk nepovinný, ukázalo se, že hráči mají větší pochopení pro draky a starověká božstva než pro lidi s odlišnou sexualitou. Abychom byli fér, Veilguard mnohé odradil i svou výraznou grafickou stylizací nebo vyloženě akčním soubojovým systémem.
Autor: Electronic Arts
Žádnou další hru od Bioware už nikdy neuvidíme. Ale je to škoda? Studio o svoji jedinečnou auru přišlo už dávno, a i když vyloženě špatnou hru nikdy nevydalo, spíše se ve svých posledních titulech jen hledalo. Jeho kreativní lidé snad najdou uplatnění jinde, možná jim mimo korporátní moloch bude lépe. A populární značky s Mass Effectem v čele třeba dostane v budoucnu na starost někdo jiný. Anebo také ne, kdo ví. Že bychom ale jednou neměli co hrát, tím se rozhodně netrápíme.
Autor: Electronic Arts