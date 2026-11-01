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Malé ambice proměnili na hromady peněz. Toto jsou nejvýdělečnější malé hry
Spousta autorů malých her doufá hlavně v to, že jejich počin bude hráče bavit, a v pohádkové tržby ani moc nedoufá. Sem tam se však i malým projektů povede prorazit takovým způsobem, že z vývojářů...
Jedna éra skončila. Vzpomínáme na 30 let zaniklého studia Bioware
Po desítky let byly hry studia Bioware vnímány jako etalon kvality počítačových RPG, žádná další už ale nepřibude. Pojďte si s námi zavzpomínat na ty nejslavnější, ale i lehce pozapomenuté hry, u...
Zahrajte si Indiana Jonese a chrám zkázy. Fanouškovská verze je zdarma
Dobrodružství neohroženého archeologa Indiana Jonese formovalo celé generace fanoušků. A právě z lásky k původním filmům a hrám vznikla fanouškovská verze hry, která adaptuje snímek Indiana Jones a...
Svůdná Black Canary v retro pin-up stylu ovládla Miss Cosplay. Podívejte se
Vítězkou třetí řady Miss Cosplay se stala Irina Meier ve svém kostýmu komiksové hrdiny Black Canary v retro pin-up stylu DC Bombshells. Za pozornost ovšem stojí o ostatní fotografie, podívejte se.
Jedna éra skončila. Vzpomínáme na 30 let zaniklého studia Bioware
Po desítky let byly hry studia Bioware vnímány jako etalon kvality počítačových RPG, žádná další už ale nepřibude. Pojďte si s námi zavzpomínat na ty nejslavnější, ale i lehce pozapomenuté hry, u...
Budoucnost Assassin’s Creed: Co Ubisoft chystá a kam série míří?
Restrukturalizace francouzského vydavatelství Ubisoft se přímo dotýká i klíčových značek, mezi něž patří i série Assassin’s Creed. Co se chystá?
Zahrajte si Indiana Jonese a chrám zkázy. Fanouškovská verze je zdarma
Dobrodružství neohroženého archeologa Indiana Jonese formovalo celé generace fanoušků. A právě z lásky k původním filmům a hrám vznikla fanouškovská verze hry, která adaptuje snímek Indiana Jones a...
Předplatné PS Plus v listopadu nabídne zombie masakr i nejhoršího Tomb Raidera
I v listopadu se předplatitelé služby PS Plus mohou těšit na porci her zdarma. Hlavním tahákem je mimořádně brutální zombie mlátička Dead Island 2, milovníci retra si mohou vyzkoušet remasterované...
Malé ambice proměnili na hromady peněz. Toto jsou nejvýdělečnější malé hry
Spousta autorů malých her doufá hlavně v to, že jejich počin bude hráče bavit, a v pohádkové tržby ani moc nedoufá. Sem tam se však i malým projektů povede prorazit takovým způsobem, že z vývojářů...
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