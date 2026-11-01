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Jedna éra skončila. Vzpomínáme na 30 let zaniklého studia Bioware

Honza Srp
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Mass Effect: The Board Game - Priority Hagalaz Hry od Bioware Hry od Bioware Hry od Bioware Hry od Bioware Hry od Bioware Hry od Bioware Hry od Bioware Hry od Bioware Hry od Bioware Hry od Bioware Hry od Bioware
Po desítky let byly hry studia Bioware vnímány jako etalon kvality počítačových RPG, žádná další už ale nepřibude. Pojďte si s námi zavzpomínat na ty nejslavnější, ale i lehce pozapomenuté hry, u nichž jsme doromady strávili stovky, ne-li tisíce hodin.

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Jedna éra skončila. Vzpomínáme na 30 let zaniklého studia Bioware

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