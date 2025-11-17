Nebavíme se jen o novodobých záležitostech. Ty sice mají často výhodu v podobě vynikajícího technického zpracování, ale... Hovoříme i o hrách, které mohou být označeny za „stařičké“, a přesto nás vyděsily víc než číselný údaj na naší osobní váze. A některé z nich dovedou postrašit i dnes.
Tady je pět kousků, které si dovolíme označit za hororovou klasiku. Věříme, že obstály ve zkoušce času a stále mají co nabídnout, byť jejich grafika a další technické aspekty nejsou zrovna něco, co by bralo dech.