Tajemná sídla i nevídaná brutalita. Tyto retro hororové hry nám nedaly spát

Premium

Fotogalerie 34

Clock Tower | foto: Human Entertainment

Jan Lysý
Horory jsou nejen ve videoherní branži specifickým žánrem. Jejich alfou a omegou by mělo být umět (ne svou kvalitou) vyděsit hráče, ne vždy se to však daří. Naštěstí se objevila slušná řádka projektů, u kterých se nám doslova stáhly půlky.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nebavíme se jen o novodobých záležitostech. Ty sice mají často výhodu v podobě vynikajícího technického zpracování, ale... Hovoříme i o hrách, které mohou být označeny za „stařičké“, a přesto nás vyděsily víc než číselný údaj na naší osobní váze. A některé z nich dovedou postrašit i dnes.

Tady je pět kousků, které si dovolíme označit za hororovou klasiku. Věříme, že obstály ve zkoušce času a stále mají co nabídnout, byť jejich grafika a další technické aspekty nejsou zrovna něco, co by bralo dech.

Phantasmagoria
Clock Tower
Phantasmagoria
Phantasmagoria
34 fotografií

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Boj o titul hry roku bude těsný. Horkých kandidátů je celá řada

Kingdom Come: Deliverance 2

Blíží se konec roku a s ním i vybírání předních kandidátů na titul hry roku. Ačkoliv ceremonií je vícero a výsledky se mohou lišit, seznam kandidátů na titul je opravdu početný. Vybíráme ty nejlépe...

Absolutní šílenství, Simpsonovi a nejpopulárnější videohra spojili síly

Fortnite Simpsons

Nová sezona v megaúspěšné akční hře Fortnite přivítala rodinku Simpsonových a celé jejich městečko. Ve virtuálním Springfieldu nyní pobíhají hráči a snaží se vyhrát v boji, kde vítězí pouze ten...

Sexuální napadení je ze hry, hodnotí právník incident s Emiru na TwitchConu

Emiru

K říjnovému napadení streamerky Emiru na komunitní akci TwitchCon se vyjádřil také právník, podle nějž nelze útok podle kalifornského práva kvalifikovat jako sexuální napadení.

Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli

Steam Machine

Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam...

Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Dorei to no Seikatsu

Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...

Strašlivá smrt jeskyňáře děsí internet už 16 let, teď se podle ní chystá hra

Cave Crave

Od tragické smrti amatérského jeskyňáře Johna Edwardse Jonese uběhlo už 16 let, ale jeho hodiny dlouhé umírání bez naděje na záchranu děsí internetové publikum dodnes. V chystané hře Cave Crave si...

17. listopadu 2025 0

Tajemná sídla i nevídaná brutalita. Tyto retro hororové hry nám nedaly spát

Premium
Clock Tower

Horory jsou nejen ve videoherní branži specifickým žánrem. Jejich alfou a omegou by mělo být umět (ne svou kvalitou) vyděsit hráče, ne vždy se to však daří. Naštěstí se objevila slušná řádka...

17. listopadu 2025 0

Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Dorei to no Seikatsu

Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...

16. listopadu 2025 18

RECENZE: Anno 117: Pax Romana je povedená strategie z období Římské říše

80 %
Anno 117: Pax Romana

Série Anno už je nesmrtelná klasika, která tu je s námi od roku 1998. V Pax Romana se podíváme do období takzvaného Augustova míru. Budeme rozšiřovat mocnou a vše dosahující římskou říši, která se má...

PC
15. listopadu 2025 1

Tvůrci očekávaného Tomb Raidera opět propouštějí, letos už potřetí

Rise of the Tomb Raider

Studio Crystal Dynamics, které známe zejména díky dobrodružným hrám Tomb Raider, opět propouští. Důvodem mají být neustále změny v herním průmyslu.

14. listopadu 2025  15:38 0

Boj o titul hry roku bude těsný. Horkých kandidátů je celá řada

Kingdom Come: Deliverance 2

Blíží se konec roku a s ním i vybírání předních kandidátů na titul hry roku. Ačkoliv ceremonií je vícero a výsledky se mohou lišit, seznam kandidátů na titul je opravdu početný. Vybíráme ty nejlépe...

14. listopadu 2025 21

Česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance 2 slaví další prodejní milník

Kingdom Come: Deliverance 2

Prodeje vynikající české hry Kingdom Come: Deliverance 2, která vyšla letos v únoru, právě překonaly další milník.

13. listopadu 2025  11:03 8

První ukázka z očekávaného animáku Super Mario galaktický film má akci i vtip

Super Mario galaktický film

Společnosti Nintendo a Illumination zveřejnily vůbec první ukázku z připravovaného animáku The Super Mario Galaxy Movie, který do českých kin zamíří pod názvem Super Mario galaktický film.

13. listopadu 2025  9:49 0

Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli

Steam Machine

Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam...

13. listopadu 2025 57

Arc Raiders si připisují nejúspěšnější start v 30leté historii vydavatele

Arc Raiders

O nenadálém úspěchu postapokalyptické střílečky Arc Raiders píšeme už poněkolikáté. Hra si totiž připisuje různé rekordy – a další se týká přímo vydavatelství Nexon, které funguje od roku 1994.

13. listopadu 2025 0

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Arc Raiders

Arc Raiders

vydáno 12. listopadu 2025  14:14,  aktualizováno  14:23

PlayStation odhalil svůj vlastní herní monitor s jednou unikátní funkcí

PlayStation herní monitor

Sony postupně sbližuje dříve oddělené herní světy PlayStation a PC. Výsledkem těchto snah je i nový herní monitor, který láká na zajímavou funkci týkající se ovladače DualSense.

12. listopadu 2025  10:02 4

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.