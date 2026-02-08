Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo

Honza Srp
Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje jen málokdo, přesto by neměla upadnout v zapomnění.
Catacomb 3-D

Catacomb 3-D | foto: id Software

Wizordum
Catacomb 3-D
Wizordum
Catacomb 3-D
33 fotografií

Žánr stříleček viděných z vlastního pohledu má kořeny již v sedmdesátých letech, opravdu ho zpopularizoval ovšem až Wolfenstein 3D. Moc se neví, že pro id Software nešlo o první pokus se na tomto poli prosadit. Vlastně ani druhý. Nejprve vznikl Hovertank One, na kterém si vývojáři poprvé vyzkoušeli programovat trojrozměrnou hru. Hrát se to dalo, ale hlavním zdrojem příjmů pro legendární studio byla tou dobou jejich série 2D hopsaček Commander Keen.

Catacomb je první 3D hrou, která nabízela otexturované prostředí. Na strop a podlahu už sice nezbyly systémové prostředky, i tak to byl velký pokrok.

Jenže geniální programátorovi Johnu Carmackovi nedal jeho vlastnoručně vyvinutý 3D engine spát a stále přemýšlel jak ho vylepšit. Výpočetní možnosti tehdejších počítačů byly velmi omezené, přesto přišel na možnost jak přidat na do té doby jednobarevné zdi nějakou komplexnější texturu. A aby se touto parádou mohl někde pochlubit, vznikla hra Catacomb 3D.

Od jejího vzniku letos uplyne 35 let a vzpomene si na ní jen málokdo. Vývojáři na ní ovšem nezapomněli a okolnosti jejího vzniku připomněli ve vzpomínkovém videu. Z dnešního pohledu jde o klasickou přímočarou střílečku, která nestojí ani za těch 5 dolarů, za něž si ji můžete koupit dnes na GOGu. Prostě jen pobíháte po abstraktním bludišti, mordujete zástupy příšer a snažíte se nezabloudit. Tehdy šlo ovšem o přelomový kousek, který pomáhal definovat žánr. Už jen ona perspektiva pohledu vlastních očí byla nesmírně vtahující, hráč pak mohl na obrazovce poprvé vidět i ruce svého hrdiny, když po příšerách pálil ohnivé koule.

Vývojáři z id Software změnili herní svět. Ale až pár let po Catacomb 3D, která tehdy nikoho moc nezajímala.

„Úplně to mění způsob, jakým okolní svět vnímáte,“ vysvětluje ve videu legendární Tom Hall. Hra běží v rozlišení 320 × 240 pixelů a nabízí paletu pouhých 16 barev, přesto se Adrianu Carmackovi (který paradoxně není v žádném příbuzenském vztahu s Johnem) podařilo vytvořit řadu děsivě působících příšer. Těmi tvůrci nešetřili a tak jste se pak v bludišti mohli orientovat i podle mrtvol, které na rozdíl od většiny her na zemi zůstávaly a nerozplývaly se v nicotě, jak bylo tehdy zvykem.

Tím hlavním přínosem byl ovšem technologický engine, který neměl obdoby. Výpočetní systém tehdy (stejně jako i v pozdějším Wolfovi) nedokázal zobrazit textury podlahy a stropu, i tak hra nabídla grafiku, kterou lidé tehdy znali jen z technologických prototypů.

Paradoxní je, že běžné hráče to příliš nezaujalo a hra komerčně propadla. Vývojáři za ní utržili jen 5 tisíc dolarů (v přepočtu na dnešní ceny cca čtvrt milionu korun) garantovaných smluvními podmínkami s distributorem. To pro srovnání byla jen desetina toho, co jim dokázal generovat každý díl série o Commanderu Keenovi (viz náš retro článek).

Catacomb je už passé, ale v jejích stopách se vydali autoři povedené akce Wizordum

A přesto se id Software nezalekli a před vývojem jeho dalšího dílu dali přednost experimentování s třetím rozměrem. A tak vznikl nějaký Wolfenstein 3D, možná už jste o něm slyšeli? Těžko říct, proč v jeho případě vše klaplo a stal se takovým hitem, v podstatě je to jen přeskinovaný Catacomb, kde místo fantasy příšer zabíjíte nácky.

Wizordum
Catacomb 3-D
Wizordum
Catacomb 3-D
33 fotografií

Každopádně Wolfenestein je značka, která funguje i dnes, Catacomb je navždy mrtvý. Pokud jste ale ně něj dostali chuť, tak vloni vyšla neoficiální fanouškovská pocta jménem Wizordum, která by toto toto svrbění mohla úspěšně podrbat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Dnešní děti už by to nedaly. Znáte nejobtížnější hry z devadesátých let?

7th guest

Dnes je hraní videoher zábavou pro masy, ještě v devadesátých letech znamenalo pokoření nějaké hry bez využití návodu nebo cheatu úspěch, který jsme si mohli zapsat do životopisu. Tak schválně, na...

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

Chci si ještě zahrát Doom. Personál nemocnice splnil neobvyklé poslední přání

Umírající fanoušek dostal možnost zahrát si naposledy Dooma

Personál nemocnice v kanadském Torontu splnil nevyléčitelně nemocnému mladíkovi neobvyklé poslední přání. Přímo k lůžku, na kterém tráví poslední týdny svého života, mu instalovali PlayStation s...

Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo

Catacomb 3-D

Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...

8. února 2026 0

Chci si ještě zahrát Doom. Personál nemocnice splnil neobvyklé poslední přání

Umírající fanoušek dostal možnost zahrát si naposledy Dooma

Personál nemocnice v kanadském Torontu splnil nevyléčitelně nemocnému mladíkovi neobvyklé poslední přání. Přímo k lůžku, na kterém tráví poslední týdny svého života, mu instalovali PlayStation s...

7. února 2026 12

Nejlepší hraný Resident Evil? Tento krátký film musíte vidět

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Capcom to myslí s propagací devátého Resident Evilu s podtitulem Requiem opravdu vážně. Bez jakéhokoli varování vydal hraný prequel, který slouží jako rekapitulace zkázy Raccoon City i nástin toho,...

6. února 2026 6

Nejhorší hra minulého roku odmítá zemřít, i když už ji skoro nikdo nehraje

Mindseye

Ačkoliv hráči nad loňským propadákem MindsEye už dávno zlomili hůl, autoři se jej pořád snaží zachránit. Na hru vydali velkou aktualizaci a slibují i pořádné rozšíření herního obsahu.

6. února 2026 0

Prodeje, kterým se těžko věří. Grand Theft Auto 5 stále láme rekordy

Grand Theft Auto 5 - PC verze

Městská akce Grand Theft Auto 5 válí i po letech. Celkový počet prodaných kusů narostl o další miliony, lidé také více utrácejí v GTA Online.

5. února 2026 2

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

5. února 2026 1

Od simulátoru bezdomovce ke Keltům. Kromlech brzy přivítá první bojovníky

Kromlech

Začátkem března zamíří do předběžného přístupu na Steamu české akční RPG Kromlech od tvůrců neotřelého survivalu Hobo: Tough Life. Podívejte se na nové video a pokochejte se obrázky.

4. února 2026  13:23 3

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

4. února 2026 30

Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi

Virtual Boy Classic

Nové příslušenství umožní s konzolemi Switch a Switch 2 zažít na vlastní oči největší konzolový propadák Nintenda, systém Virtual Boy. A nestojí to za to.

4. února 2026 2

Sci-fi akce Pragmata geniálně integruje hackování přímo do přestřelek

Pragmata

Sci-fi akce Pragmata láká na originální spojení přestřelek s hackováním. Hráči se v reálném čase snaží hacknout nepřátele, tím najít jejich slabá místa a rozstřílet je na kusy.

4. února 2026 1

Budete také křičet strachy? Vyzkoušeli jsme horor Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Zahráli jsme si očekávaný horor Resident Evil Requiem, který představí dva hrdiny a zároveň dva herní styly. A tentokrát se i v den vydání pustí do akce i majitelé Switche 2.

3. února 2026 2

Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je

Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Dva roky stará hopsačka Super Mario Wonder se 26. března dočká edice pro Switch 2. Ta vylepší technickou stránku, rozšíří multiplayer, přidá novou postavu (Rosalina) a také další obsah v rámci nové...

3. února 2026 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.