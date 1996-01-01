Hraní na osobních počítačích má u nás pevné kořeny a jejich majitelé rádi a často zdůrazňují, že na rozdíl od konzolistů si mohou užívat hry v hezčí grafice, s lepším ovládáním, levněji a navíc mohou snadněji cheatovat. Byly ale doby, kdy to byli právě oni, kdo mohl jen závistivě pokukovat po technicky vyspělejší konkurenční platformě, která nabízela hry dříve a v hezčí kvalitě. První polovině devadesátých let vládly Amigy!
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Nejprve nezbytné technologické okénko. Ano, samozřejmě víme, že Amigy byly technicky vzato také počítače, ale nad tím se tehdy nikdo příliš nezamýšlel. Prostě my a oni. Zatímco u nás populárnější PC s IBM infrastrukturou byla navrhována jako univerzální pracovní nástroj, Amigy byly vytvořeny čistě pro multimediální zábavu. Na rozdíl od PC měly tři specializované procesory, audio čip, které na rozdíl od PC „pípání“ dokázalo zprostředkovat bohatší zvukovou paletu a jednoduchý OS bez příkazového řádku. Většinu z následujících her dobře znají i „písíčkáři“, ale ti si je mohli vychutnat až později a s výraznými technologickými omezeními. Tehdy jednoduše PC hráči žili na stromech a hernímu světu vládla Amiga Master Race.
Autor: wikipedia.com
Ale pojďme na věc. Schválně kolik z vás podle titulního obrázku poznalo legendární řežbu Alien Breed z roku 1991? A kolik z vás se chytá aspoň teď, když už jsem prozradil její jméno? Možná i víc než jen pár pamětníků, značka se totiž kolem roku 2010 pokusila o restart, ale neúspěšně. Každopádně šlo o klasickou střílečku, ve které nahlížíme na dění shora. PCčkáři se hry dočkali až o dva roky později. Ale aspoň dočkali…
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
… což nejde říct o trojrozměrném pokračovateli Alien Breed 3D, který na PC nikdy oficiálně nevyšel (neoficiální emulátory nechme pro účely článku prosím spát). Na druhou stranu to asi málokoho vyloženě mrzelo, protože Doom byl tehdy mnohem hezčí, byť tedy neumožňoval skákání po plošinkách a podobné triky. Ok, tohle asi není nejlepší příklad technologické nadřazenost Amigy, ale právě chystané 35 výročí hry bylo primárním podnětem k tomuto vzpomínkovému článku.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Technologickou dominanci Amigy mnohem lépe ukazuje týmová akce Hired Guns. Ta umožňovala ovládání čtveřice vojáků s tím, že vám na obrazovce v jednu chvíli ukázala výhled z očí každého z vašich svěřenců. Tedy alespoň těch, co ještě žili.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Trvalo dlouhých pět let, než se hra dočkala i PC verze, v roce 1998 ale už nikoho nezajímala. Tou dobou už navíc Amiga ani neexistovala.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Shadow of the Beast v roce 1989 doslova uhranula možností paralaxního scrollování. To je efekt, který obyčejným 2D hrám dodává pocit „hloubky“ tím, že přes sebe vrství několik vrstev pozadí, která se pohybují jinou rychlostí. Tato hra jich uměla zobrazit najednou rovnou dvanáct a navíc měla dodnes šlapající soundtrack od Davida Wittkowskeho.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
PC verze vyšla o dva roky později, běžela mizerně a díky podpoře CGA a EGA zobrazení ji mnoho hráčů vnímalo jako odpornou.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Fantasy plošinovka Lionheart byla jednou z nejhezčích her své doby (1993), PC hráči ji ale mohou znát tak maximálně z dobového tisku. A možná je to pro ně vlastně dobře, protože byla tak tuhá, že by z ní dodnes měli trauma.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Ve Walkerovi jste ovládali chodícího robota, který jen chodí dopředu a střílí do všeho nepřátelského. Z dnešního pohledu je zajímavé to, že jako z prvních umožňovala oddělený pohyb střelby (pomocí myši) a pohybu (klávesnice, čí lépe řečeno joystick). Na PC Walker nikdy nevyšel a podobnou mechaniku ovládání proslavil až Abuse v roce 1996.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
The Chaos Engine je lehce nedoceněná steampunková střílečka pro dva hráče. Na PC vyšla zhruba s ročním odstupem, ale jelikož se nejlépe ovládala pomocí joysticků, které jen málokdo měl u PC dva, neudělal tam takovou parádu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Každý správný herní důchodce přísahá na geniální RPG Albion. Už méně se ovšem ví, že jde o pomyslné završení trilogie, která začala hrami Amberstar a Ambermoon. Druhý jmenovaný ovšem nikdy neopustil Amigy.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Důvod je jednoduchý – hardwarová omezení. Už amigám dával pohled z vlastních očí pořádně zabrat a počet snímků často padal i do jednociferných hodnot.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Futuristický násilný sport Speedball 2: Brutal Deluxe (ano, takto přehnaně se hra jmenovala už ve své základní verzi) prodal dva miliony kopií, do konce roku 2000 se pravidelně umísťoval v žebříčku nejlepších her všech dob. PCčkáři si tehdy museli na svůj port zhruba dva roky počkat.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Turrican vyšel poprvé na Commodore 64 až Amiga z něj udělala nesmrtelný kult. Vynikající plošinovka, která revolučně nabourala klasickou lineární strukturu 2D arkád. Na PC hra nikdy nevyšla.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Ještě větší úspěch přinesl Turrican 2. Zatímco většina her té doby běhala v 25 snímcích za vteřinu (i méně), vývojářům se podařilo vyhnat tento počet až na padesát. Soundtrack od Chrise Huelsbecka je dodnes považován za jeden z vrcholů herní hudby. Neprávem opomíjený skladatel dokázal z Amigy vymáčknout až sedm kanálů současně.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Zool byl jednou z vůbec prvních her, která obsahovala in-game reklamu. Už v samotné krabici jste mohli najít lízátka Chupa Chups, mnoho levelů pak bylo podobně stylizováno. PC hráči si na svojí verzi museli počkat rok a rozhodně neběhala tak plynule.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Fightin’ Spirit je amigácká odpověď na Street Fightera. Grafická inspirace je evidentní, jedinou velikou změnou byla jen možnost proměnit se během soubojů ve zvíře. Bohužel, dnes si na ní vzpomene jen málokdy, protože nikdy neopustila svojí mateřskou platformu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Another World dobře znají všichni hráči bez rozdílu platforem, to ovšem nic nemění na tom, že ji její autor Eric Chahi vyvíjel primárně na Amigu. Tam měla daleko lepší zvuk, na druhou stranu je nutné uznat, že o pár měsíců zpožděná PC verze byla co se hratlenosti o něco lépe odladěná.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Lotus Esprit Turbo Challenge z roku 1990 se proslavil především díky skvělému split-screenu, které Amigy zvládaly o poznání lépe, než PC, kde hra vyšla až o dva roky později.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Moonstone: A Hard Days Knight byl vynikající mashup žánrů, ve kterém 4 hráči soupeřili proti sobě. Podle vývojáře Todda Prescotta šlo o kombinaci Dungeons & Dragons, Talismanu a arkády Barbarian.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Hra vyšla o rok později i na PC, ale měla daleko nižší paletu barev a nebyla úplně stabilní. I tak ale byla extrémně zábavná. Když se podíváme, jaké blbosti dnes dostávají remaky a remastery, přijde nám nespravedlivé, že na „Měsíční kámen“ si dnes nikdo nevzpomene.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Ani Shadow Fighter se na PC nikdy nepodíval, což je pro tamní publikum velká škoda. Historii holt píšou jen vítězové a tou dobou frčel především Mortal Kombat a Street Fighter.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Ovšem nenechte se mýlit na Amigách nevznikaly je sprosté akčňárny. Například dodnes žijící značka The Settlers započala své tažení právě tam a na PC se rozšířila až po tamním úspěchu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Mimořádně oblíbené byly v devadesátých létech i simulace Pinballu. Jednou z těch nejslavnějších byl Pinball Drams, který se na PC dostal až ve svých pozdějších iteracích, z nichž tou patrně nejslavnějí jsou Pinball Fantasies
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Legendární „simulátor Boha“ Populous sice vyšel na všech platformách prakticky zároveň, jen ta amigácká ovšem dokázala nabídnout vše, co chtěl tehdy vývojář Peter Molyneaux světu předat. V roce 1989 totiž většina PC ještě nedokázala zprostředkovat celou nabízenou paletu barev.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Gods jsou dalším skvostem z dílny výsostního amigáckého studia Bitmap Brothers. PC hráči tuto brutální skákačku znají také, ale opět zde platí - museli si počkat a nebyla tam tak hezká.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Ano, také kultovní Flashback vyšel nejprve na amigách…
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
I když jde o čistokrevnou střílečku, Cannon Fodder je vlastně protiválečnou agitkou, která naplno ukazovala zbytečnost lidských obětí ve válce. Každý ze snadno nahraditelných vojáčků, kteří vám během misí zemřeli, dostal po skončení mise svůj hrobeček. A hezkou písničku, kterou si ovšem vychutnali jen majitelé Amig a tehdy velmi drahých zvukových karet Sound Blaster.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
A závěrem otázka za zlatého bludišťáka. Kdo nám jako první do diskuse napíše název této hry, dostane! no nedostane nic, protože v době AI už nemají vědomostní soutěže žádný smysl… ale může napsat „první“ a dáme mu lajk.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě