Co si budeme povídat, žánr adventur má svůj vrchol dávno za sebou. Na dnešní poměry jsou tyto hry příliš statické a přemýšlivé, děcka dnes dávají přednost Fortnite a Robloxu. Pozitivní zprávou ovšem je, že ty největší klasiky prakticky nezestárly. Vybrali jsme pár takových, které zůstávají relevantní i v roce 2026 a můžete si je užít, aniž byste u toho museli blahosklonně přivírat oči.
Autor: Oficiální materiály distributora
Kdybychom měli adventurním panicům doporučit jednu hru, kterou lze do tohoto krásného žánru vstoupit, tak to bude Broken Sword. Nabízí jednoduchou, ale poctivě zpracovanou zápletku o pátrání po templářském pokladu, sympatické hlavní hrdiny, rozumně nastavenou obtížnost a díky nedávnému remasteru i pohlednou grafiku.
Remaster obsahuje i nápovědu, optimalizované ovládání pro konzole a možnost si stiskem tlačítka zobrazit původní grafiku. Tohle by měl vyzkoušet každý!
Pokud máte své hry rádi temné a depresivní, sáhněte po legendárním Gabriel Knightovi. V této detektivce vyšetřujete mimořádně brutální vraždy, vyšetřování vás svede na stopu náboženského kultu, každá další scéna vás stahuje blíže absolutnímu šílenství. Takové hry už se dnes nedělají…
Jen pozor, i tato klasika se dočkala remaku, který je ovšem v mnohém horší než původní hra. Graficky je odporný, navíc nemá geniální dabing, o který se v originálu postarali Mark Hamill a Tim Curry. Původní verze je mnohem lepší!
Indiana Jones and the Fate of Atlantis je podle mnohých nejlepší adventurou všech dob. Asi bychom volili opatrnější slova, ale že je to dodnes pecka, je nezpochybnitelné. Opulentní výprava, parádní hádanky a dokonce dojde i na pár akčních scén. Jen to ovládání, kdy musíme příkazy ručně vybírat z menu v dolní části obrazovky, je z dnešního hlediska opruz.
Grafika má sice prehistorické rozlišení 320x240, přesto vypadá skvěle i dnes. Obtížnost je nastavená přesně tak akorát, aby vás donutila přemýšlet, ale nevznikaly žádné dlouhé zákysy. A mimochodem, v době psaní článku je hra na GOGu v akci za cenu jednoho točeného piva. Nepřidat si ji do knihovny je hřích!
Syberia je kvůli své melancholické atmosféře naprostý unikát. A také definitivní odpověď na to, jestli mohou být videohry umění. Hrajeme za mladou lehce naivní právničku Kate Walkerovou, která se vydává do fiktivní východoevropské země dokončit finanční transakci, ve které nadnárodní korporát hodlá pohltit továrnu na mechanické hračky, tzv. automatony. Na místě ovšem zjistí, že existuje ještě jeden potenciální dědic, jehož souhlas je nutné nejprve opatřit. A tak se Kate vydává po jeho stopách, což jak už to tak ve hrách bývá, je daleko složitější, než může zpočátku vypadat.
Hra nedávno dostala poctivý remake, klidně ale ušetřete a sáhněte po původní verzi. Graficky působí nadčasově, a adventury se přeci jen lépe ovládají myší.
Kvůli svému unikátnímu zpracování je Neverhood stejně aktuální, jako před třicet lety kdy vyšel. Namísto neustále se vyvíjející 3D grafiky totiž vývojáři vsadili na modelínu a vše, co je ve hře vidět, ručně uplácali. A nijak nezestárla ani samotná hratelnost, která spíše než na práci s inventářem, sází na interakci s prostředím, podobně jako to dnes dělá třeba tuzemské studio Amanita.
Jen pozor, hra dostala později i nepřímé pokračování nazvané Armikrog. To sice na první pohled vypadá stejně, ale bohužel kvalitativně je na úplně opačné straně spektra. Neverhood je jen jeden.
Riven je přímým pokračováním legendárního Mystu z roku 1993, což je hra, která počátkem devadesátých let přesvědčila mnoho lidí k nákupu CD-ROM mechaniky. Díky technologii předrenderovaných pozadí mohli vývojáři nabídnout daleko detailnější grafiku, než bylo tehdy zvykem, daní za to ovšem bylo omezení volného pohybu, když se hráč mohl pohybovat jen po předem daných kolejích.
Tato mechanika už v dnešní době působí zastarale, proto doporučujeme sáhnout po remaku, který je originálu maximálně věrný, jen se po lokacích můžete pohybovat volně. Samotné hádanky jsou nadčasové a pořádně vás potrápí.
V devadesátých letech prakticky bez výjimky platilo, že hry postavené na slavné filmové licenci jsou bezcenné rychlokvašky, které slouží jen k vyždímání peněženek největších fanoušků. Adventura Blade Runner byla vzácnou výjimkou potvrzující pravidlo
Kvůli složité situaci kolem poskytování licencí bylo bohužel hru dlouhodobě nemožné sehnat a případní zájemci byli odkázaní jen na warez nebo předražené fyzické kopie z internetových bazarů. To už však neplatí. Díky práci restaurátorů z digitálního obchodu GOG je možné Blade Runnera nainstalovat jednodušeji než kdy dříve.
Značka Monkey Island je relevantní i dnes, není to tak dlouho, co vyšel nový díl. Není ale jediný rozumný důvod, proč do série nenaskočit hned tím prvním, i ten se totiž může pochlubit skvělým remasterem.
Pokud by vám neseděl nový grafický styl, není problém se stiskem jedné klávesy přepnout na původní grafiku. Jen pozor, jde o komediální hru, kde se na nějakou logiku až tak nehraje, není tak problém při hraní „zakysnout“. Na druhou stranu není ani ostudou se podívat do návodu, tady jde spíše o zábavné dialogy než o řešení zapeklitých hádanek. Pokud vám hra učaruje, máte o zábavu vystaráno na dlouho, k dispozici jsou totiž ještě čtyři pokračování, neméně skvělé.
Pokud vás ale Monkey Island netrefí, nevadí, můžete zkusit štěstí u motorkářského Full Throttle od stejných vývojářů. Ve své době byla hra kritizována za přílišnou jednoduchost a krátkost, což jsou dnes paradoxně její hlavní trumfy.
Jak je u většiny her v našem seznamu zvykem, i tady je k dispozici remaster, na jeho komiksově stylizovanou grafiku je radost pohledět. Jedinou pihou na kráse jsou tak nepovedené akční mezihry, které vyloženě plýtvají hráčovým časem. Ale naštěstí je jich jen minimum, takže se vyplatí zatnout zuby a nějak je proklikat.
The Last Express remaster nemá, ale to nevadí, původní grafika je stále hezká. A co je důležitější, jeho hratelnost působí originálně i dnes. Vše se totiž odehrává v reálném čase, takže vám některé indicie nutně uniknou. Naštěstí je zde možnost přetáčet čas, takže se nelze dostat do slepé uličky.
Hra byla ve své době ohromný komerční propadák, uzrála ovšem jako víno a pokud máte rádi klasické detektivky, jako třeba ty od Agathy Christie, budete nadšeni.
Ke konci našeho seznamu trochu přitvrdíme. Sanitarium sice není tak brutální jako třeba Harvester, Dark Seed nebo Phantasmagoria, ovšem jeho temný svět zabydlený psychopaty je možná o to působivější. V jednom místě například hrajete s dětmi na schovávanou a abyste vyhráli, musíte vykopat zdeformovanou mrtvolku holčičky, kterou pak její bratr po zbytek úrovně tahá za sebou na vozíčku. Kam se hrabe mise Krvavý baron ze Zaklínače!
Na všechen ten čirý teror, který se odehrává ve snovém prostředí vyšinuté mysli umírajícího pacienta, nahlížíte s izometrického pohledu, což hráči dává jistou formu odstupu, přesto Sanitarium jen tak nedostanete z hlavy ani po vypnutí.
A na závěr si dáme I Have No Mouth and I Must Scream, jednu z nejbizarnějších her vůbec. Jde o adaptaci povídky spisovatele Harlana Ellisona, která vypráví o zdivočelé umělé inteligenci, která jen tak pro zábavu mučí pětici lidských nebožáků.
Scénář nadhazuje témata, kterým se i dnes raději vývojáři vyhýbají širokým obloukem. Máme tu například nacistického doktora, který v koncentračním táboře dělá zrůdné experimenty na dětech, zahrajeme si však i za oběť znásilnění, nebo vojáka, který popravoval civilisty. Poctivá ručně kreslená grafika vypadá skvěle i bez remasterování a bizarní zasazení nemá v herním světě obdoby. Adventur, které by si zde zasloužili zmínku, je samozřejmě více a pokud bude mít článek úspěch, rádi vám je připomeneme. Zatím se vás ale zeptáme, která další by podle vás mohla bavit i dnešní publikum?
