Yoshi se stal hvězdou v letošním filmu Super Mario galaktický film, na další vlastní herní dobrodružství jsme si však počkali víc než sedm let. A zatímco Yoshi’s Crafted World lákal na výrazně stylizovaný svět vybudovaný z krabic, různých výstřižků a plechovek, aktuální počin Yoshi and the Mysterious Book je jako ručně ilustrovaná kniha. Ta před vámi přímo ožívá s využitím efektu stop-motion animace.
Přiznám se, že doma nás hned na začátku mírně zklamalo, že toto dobrodružství si, na rozdíl od předchůdce, nelze užít ve dvou v kooperaci. Yoshi and the Mysterious Book se totiž hraje trochu jinak, ale nepředbíhejme.
Příběh začíná na ostrově yoshíků, na nějž spadne mluvící encyklopedie Mr. E. Je to mluvící kniha s výrazným knírem a lupou, která si naneštěstí nepamatuje, co je na jejích vlastních stránkách. Hráč si zvolí některého z barevných yoshíků a pustí se do prozkoumávání. Aby to nebylo tak jednoduché, neplechu tu a tam dělají Bowser junior a Kamek.
Knížka, která obživne
Cílem je objevit všechny roztodivné tvory a prozkoumat jejich chování. Každá kapitola je nádherná interaktivní dvojstránka v knížce, na níž se odehrává nějaký příběh, rozdělený do šesti misí. Funguje to tak, že lupou najedete na nějakého tvora, čímž se nalistuje jeho mise. Až ji splníte, příběh na oné dvojstránce se posune dál a vám se vyjeví další tvorové, které můžete prozkoumat.
Každá mise představuje nějakého unikátního tvora, s nímž interagujete. Cílem je objevit ideálně všechna tajemství ukrytá v dané úrovni. Yoshi and the Mysterious Book je hopsačka lehce říznutá hádankami. Nečekejte ovšem nějaké přesouvání beden či aktivaci pák, nutnost používat hlavu vychází z prostředí a různých interakcí.
Během hraní jsem si vzpomněl na stařičkou hru Gobliins. Není to sice úplně to stejné, ale obě hry mají špetku společného právě v tom, že testují, jak herní svět reaguje na vaše akce.
Yoshi umí skákat, plachtit ve vzduchu, a když něco sežere, promění to ve vajíčko, které může vystřelit. Klasika. Novinkou tohoto dílu je schopnost vzít různé tvory na záda (případně je vzít do tlamy), což zaručuje neskutečnou variabilitu od začátku až do konce. Jeden z tvorů vybuchuje, další vypouští bubliny, takže zatímco běžíte, připravujete si sérii bublin, po nichž vyskáčete někam nahoru. Další se promění v trochu šílený jet-pack na vodu a tak dál.
Yoshi and the Mysterious Book je převážně pohodová záležitost určená všem, kteří chtějí objevit všechna její tajemství. Možná by hra mohla na začátku lépe naznačit, že konec úrovně je třeba vždy objevit, pro děti to může být matoucí.
Co se délky týče, patří i tento díl spíš k těm kratším. Titulky uvidíte za nějakých pět, šest hodin, nicméně nebojte, hra pak ještě pokračuje pár hodin dál. Je to zkrátka hra po všechny, kteří se chtějí nechat okouzlit nádhernou stylizací, spoustou nápadů a prostou radostí z prozkoumávání. Pokud byste však chtěli víc tradiční 2D hospačku, pak raději berte špičkový Super Mario Bros. Wonder, který ve verzi na Switch 2 nabízí pořádnou nálož obsahu.
