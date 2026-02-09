RECENZE: Gangsterka Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties nabobtnala a je osobnější

Ondřej Zach
  16:00
Japonská série Yakuza se těší mimořádné oblibě už i na Západě, studio Ryu Ga Gotoku tak postupně vydává remaky starých dílů. Hráči se mohou těšit nejenom na slunnou Okinawu a osobnější rovinu, ale i zbrusu nový samostatný příběh jako bonus.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

12.02.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

90%
  • Dvě hry v jednom
  • Osobnější roviny příběhu
  • Poctivý remake se spoustou novinek
  • Ráj pro fanoušky miniher a doplňkového obsahu
  • Zábavné souboje
  • Některé změny původní fanoušky nemusí potěšit
  • Fyzická verze na Switch 2 pouze na game-key card

Na začátku je dobré si říct, kterým dílem vlastně začít a zda je možné naskočit do rozjetého vlaku. I v tomto případě existuje několik doporučení. První, ke kterému se kloním i já, se řídí chronologickými událostmi ve hře a doporučuje začít prequelem Yakuza 0 (Yakuza 0 Director’s Cut), na který navazují Yakuza Kiwami 1 a Yakuza Kiwami 2. Druhé říká, že Yakuza 0 vznikla mnohem později jako fanouškovský servis, a doporučuje tedy hrát Yakuzu Kiwami 1 jako první.

A konečně, je vhodné začít Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties? I to je možné. Byť díly na sebe navazují, každý láká na samostatný, uzavřený příběh. Tvůrci i s touto variantou počítali, takže hned v úvodu si na hřbitově můžete přehrát zhruba desetiminutové rekapitulace předchozích dílů. Což se, čistě mezi námi, hodí i těm, kteří tyto díly hráli. Yakuza je zkrátka drsňácká telenovela se spoustou nečekaných zvratů.

Problémy na Okinawě

Hlavním hrdinou je opět již legendární jakuzák Kazuma Kiryu, který se odstěhuje se svojí nevlastní dcerou na Okinawu, aby tam společně vedli sirotčinec Morning Glory Orphanage. Jenže poklidný život nemá dlouhého trvání, neboť sirotčinec u moře leží až na příliš lukrativních pozemcích.

Zároveň v Tokiu dochází k dramatickým událostem ve světě jakuzy, které úzce souvisí se sirotčincem. Kiryu tak pendluje mezi Okinawou a již důvěrně známým Kamurochem (fiktivní tokijská čtvrť).

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties se přitom hraje jako moderní díly série. Ryu Ga Gotoku jen nevytvořilo celou hru na novém enginu znovu, ale v mnoha oblastech ji rozšířilo, prohloubilo a mírně pozměnilo, aby do sebe jednotlivé události lépe zapadaly.

Kontroverze

S remakem třetího dílu se pojí hned několik kontroverzí.

  • Jeden z dabérů (Teruyuki Kagawa) byl obviněn ze sexuálního obtěžování, za nějž se omluvil.
  • Části hráčů se na základě dema nelíbí nová verze, protože některá místa „ztratila duši“. Poukazují zejména na lokaci s řekou z dema, která bude při vydání upravena.
  • Remake mění některé prvky tak, aby podle autorů lépe vyzněly nebo zapadly do série.
  • Po vydání hry bude stažena Yakuza 3 Remastered z prodeje, což je remaster původní PS2 verze. To je samozřejmě chyba a za mě jediná oprávněná výtka.

Herní náplň je stejná, jako vždy, jen rozšířená o spoustu nových systémů a miniher. Alfou a omegou ovšem stále jsou dlouhé rozhovory a bitky. V otevřených pasážích si můžete dělat, co chcete, a věnovat se tak například vedlejším příběhům a aktivitám, ty sevřenější jsou obvykle vyhrazeny dlouhé šňůře soubojů.

Opět platí, že vedlejší úkoly jsou trochu praštěné, ale ne vždy. V jednom se Kiryu snaží pomoci nesmělému mladíkovi oslovit pohlednou prodavačku, a to radami i činy, ale nakonec to dopadne úplně jinak. Tyto vedlejší úkoly jsou o něco střízlivější než v nových dílech, což mi vlastně vůbec nevadilo.

Bez miniher ani ránu

Na své si každopádně přijdou všichni, kteří rádi dělají takové ty víceméně nepovinné věci okolo. Například sirotčinec je malá farma – pěstujete zeleninu, chováte pár hospodářských zvířat, lovíte ryby, chytáte motýly, vaříte, pomáháte dětem s úkoly, čímž se prohlubuje váš vztah. Produkty pak dodáváte místním.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Další tvář Kazumy zahrnuje šéfování místnímu dívčímu motorkářskému gangu. Ano, i takovéto věci jakuza nabízí. Je to poměrně zábavná recyklace systému, který se objevuje v moderních dílech. Se svou partou vyrážíte vstříc hromadným bitkám, v nichž musíte nakonec všechny pomlátit. Parťačky a pár parťáků získáváte různými způsoby během hry, levelují, každý má svoji specializaci a je jen na vás, jak si týmy sestavíte.

Dál jsou ve hře dostupné takové ty tradiční minihry jako šipky, karaoke a kulečník. A konečně, zahrát si můžete víc než deset her na handheldu Game Gear, který Sega vydala začátkem devadesátek. Zapomenout nesmím ani na lovce odměn či navazování přátelství skrz telefon, který si lze různě vylepšovat – je to už celkem milé retro, příběh se totiž odehrává v roce 2007.

Zbraně z Okinawy

Jedním z hlavních pilířů hry jsou samozřejmě souboje. V původní hře byl jen jeden styl, a to klasický brawler, tedy mlátička. Ten je zde i v nové verzi, byť notně rozšířený o další komba, která si hráči postupně odemykají.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Úplnou novinkou je okinawský styl, který se odehrává taktéž v reálném čase, ke slovu se ovšem dostávají různé tradiční zbraně (nunčaky, sai...). Ty si přímo nevolíte, ale Kyriu je vytahuje takříkajíc z rukávu při aktivaci komb.

Mezi styly si lze volitelně přepínat a u obou lze aktivovat dočasný boost i brutální zakončováky. Každý styl se hodí do trochu jiných situací, každopádně platí, že bitky jsou stále návykové a zábavné. Součástí je tentokrát i zjednodušená verze soubojového systému přes jedno tlačítko pro ty, kteří raději jen příběh.

Součástí remaku je i zbrusu nová hra Dark Ties, která ukazuje zrod hlavního antagonisty trojky (Yoshitaka Mine). Mine je chytrý a chladný pragmatik, kterého vykopnou z jeho vlastní firmy. Scéna, v níž jakuzáci položí život za svého šéfa, pak změní jeho život navždy. Kvůli pozdějším spoilerům je tak vhodné začít Yakuzou 3 a Dark Ties si vychutnat až pak.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Celkově jsem s Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties velmi spokojen. Oba příběhy jsou osobnější a odsýpají v dobrém tempu. Aspoň malá změna prostředí v podobě Okinawy je vítané zpestření, přičemž novinek a úprav je na remake opravdu požehnaně. A nový příběh jako bonus? Paráda!

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties vychází 12. února 2026 na PC, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, zkuste demo.

90 %
