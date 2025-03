Na orbitě naší planety se střetly lodě dvou válčících mimozemských ras. Píše se rok 2054 a Země byla zničena. Lidstvo ovšem bylo připraveno. Ještě před zánikem naší domoviny vyslalo speciální kolonizační lodě, které obsahují základy města (v našem případě New Los Angeles) pro osadníky, archivy s veškerým lidským věděním, ale i silovou velitelskou složku BLADE (Builders of the Legacy After the Destruction of Earth, volně přeloženo jako Budovatelé odkazu po zničení Země).

Planeta Země byla zničena.

Těchto lodí uniklo jen pár, a mezi nimi i Bílá velryba. Po dvou letech putování vesmírem ovšem byla také napadena, aby nakonec ztroskotala na planetě Mira. Právě zde začíná nová kapitola lidských dějin. Jedním z pionýrů jste i vy. Volba postavy je tentokrát kompletně na hráči. Je fajn vidět, že se opět vybírá mezi mužem a ženou namísto nesmyslu s body type 1 a 2.

Mimochodem, ve hře je tuna různého vybavení, které po čase esteticky vůbec neladí, protože si vybíráte ty nejlepší kousky. Nicméně, stejně jako v mnohých MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) si můžete ponechat tu nejlepší výbavu a zároveň nastavit vzhled jiné. Stejně tak můžete nechat běhat vašeho avatara jen ve spodním prádle, což je pak mimochodem vtipné ve vážných příběhových filmečcích. Na druhou stranu, hráčská postava je němá, což působí trochu rušivě.

Pionýři další kapitoly lidských dějin

Když se přede mnou poprvé rozprostřel celý svět a já si uvědomil celé jeho měřítko, poklesla mi brada. Je neuvěřitelné, jak skvěle Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition na osm let starém Switchi vypadají. Svět působí velmi detailně a živě. Tráva se vlní, pobíhají zde roztodivná monstra, je vidět do dálky. K tomu se plynule střídají den s nocí a mění se i počasí. Není to jen na efekt. Na některé tvory narazíte například jen v noci nebo za deště. Je proto vhodné číst si brífinky k misím a ne jen běhat za znaménkem na mapě.

Svého hrdinu nebo hrdinku si můžete navrhnout podle svých představ, postava ve hře je ovšem bohužel němá.

Xenoblade Chronicles X vám ovšem prodají ještě jednu věc, a to pocit průzkumníka na neznámé planetě. Místní fauna není vždy nepřátelská, takže bytost o velikosti paneláku vás nechá v klidu projít kolem. Nebezpečnost určuje úroveň, což jasně vymezuje, kam se můžete vydat a kam zatím ne.

Trik je v tom, že i bezpečnou oblast může křižovat monstrum, které vaši partu vyřídí na jednu ránu. Jste tak stále ve střehu, potenciálnímu nebezpečí se raději vyhnete, zatímco hledáte nejvhodnější cestu skrz členitý terén. Dokonalý pocit. Do toho sbíráte různé artefakty, ať už mimozemské, nebo trosky z Bílé velryby. Ano, pokud jste stejně jako já sběratelé a tvůrci kolekcí, přijdete si na své.

Celá hra svými systémy v mnohém připomene MMORPG. Například mise se dělí na několik typů, od těch generických, které aspoň trochu maskují grind, po příběhové. Háček je v tom, že není možné plynule sledovat jen příběh. Každá příběhová kapitola totiž má specifické podmínky, přičemž tou hlavní stopkou je dosažený level.

V New Los Angeles se lidé snaží žít jako kdysi.

Chtě nechtě se tak musíte pustit do plnění vedlejších misí, díky nimž lépe poznáte (a také získáte do party) další postavy, získáte si jejich přízeň, případně se později spustí i bonusová konverzace. Na mapě budete obhospodařovat umístěné sondy, respektive nastavovat jejich typ, aby se výhodně propojily a vy z toho měli co největší profit.

Můžete si vizuálně přizpůsobit svoji základnu a umístit holografické trofeje. Je toho celkem dost. Mě osobně to hodně bavilo, takže jsem nikam nespěchal a k další kapitole došel celkem přirozeně, nicméně mám pochopení pro ty, kteří si chtějí užít jen základní příběh. V takovém případě bych však raději doporučoval poohlédnout se jinde.

Souboje na vlastních nohách i v mechu

Průzkum je jeden stavební kámen. Druhý je boj. Ve většinou volitelné partě mohou být až čtyři postavy. Vlastní boj opět připomene MMO – probíhá v reálném čase a je založen na používání různých schopností s rozdílnými časy pro opětovné použití (cooldown). Hra prověří i pohotovost vašich reakcí.

Souboje mohou působit komplikovaně, ale vše do sebe krásně zapadá.

Myslet je třeba hned na několik věcí. Důležitá je pozice (některé schopnosti mají bonusy například při útoku zboku či zezadu) i to, jak se jednotlivé schopnosti doplňují. Klíčem k úspěchu jsou dobře provedená komba.

Na vás jako hráčích pak je zvolit si povolání, které vám nejvíc sedne, a zároveň si vybrat z palety schopností ty nejvhodnější. Je dobré nikam nespěchat a věnovat trochu času vysvětlujícím textům. Případně se k nim i vrátit. Boje totiž zahrnují několik vrstev systémů dohromady, přičemž mačkání nahodilých tlačítek u silnějších soupeřů nebude fungovat.

Jednou z novinek definitivní edice je Quick Recast, což je funkce, která umožní opětovné použití schopnosti, i když běží její cooldown. Díky tomu v podstatě nemáte hluchá místa při managementu cooldownů a hlavně jste výrazně silnější, protože můžete v rychlém sledu pokračovat v kombu. Pokud si před deseti lety hráči stěžovali, že je těžké zabít tvory na stejné úrovni, díky této novince si můžete troufnout i na o něco silnější. Dalším prvkem, který může zvrátit stav bitvy, je Overdrive. Tato funkce dočasně posílí všechny schopnosti a zkrátí jejich cooldowny.

Mechové Skell zcela změní vnímání celého světa.

Když už si myslíte, že máte vše v malíku, přijde naprostá změna tempa a vnímání hry. Zhruba po 25 hodinách získáte svůj první Skell, což je mech. Skell výrazně změní celou perspektivu herního světa. Stiskem tlačítka se promění ve vozítko, zatímco v podobě mechu doskočí o něco výš než vaše postava. Paráda! Průzkum herního světa je tak o něco snazší a rychlejší. Zároveň si ovšem připadáte jako na začátku, kdy se se vším teprve seznamujete. Ale ani tím to nekončí. Ještě o něco později se přidá modul, který vám umožní létat.

Skell ovšem není jen tlačítko, díky němuž jste silnější. Mech spotřebovává palivo a může být zničen, což opravdu nechcete. Musíte se o něj starat. Existuje několik typů a to, jakými zbraňovými systémy ho osadíte, předurčí i váš styl boje. Skell trivializuje některé úkoly, ale nakonec se bez něj neobjedete. Souboje v mechovi jsou o něco méně přehledné, přesto vizuálně poutavé. Občas se navíc přepnete do pohledu z kabiny, kdy jste dočasně ušetřeni zranění a hlavně se resetují ability.

Planetu Mira je radost prozkoumávat.

Co se chyb týče, způsob podání příběhu, který nemusí vyhovovat všem, jsem už nakousl. Hloubku herních systém bych hře nevyčítal, naopak. Párkrát jsem se musel uchýlit do slovníčku pojmů, abych si ověřil, že správě chápu nějaký herní mechanismus. Nic špatného na tom nevidím. Co mi naopak vadilo, byl malý font písma. Hrál jsem v handheldu na Switchi OLED a nejsem si vůbec jist, zda by mé unavené oči neměly problém při hraní na Lite. Možná mě trochu mrzí, že X hraji teď na Switchi, když na dveře klepe Switch 2. Dočká se hra nějakých vylepšení na další generaci? Zatím bohužel nevíme.

Definitivní edice přitom jen nevylepšuje grafiku a některé modely postav, tvůrci se nebáli sáhnout hlouběji do herních mechanismů a zatraktivnit souboje. Novinky zahrnují další lokace, skelly, rozšíření příběhu, vylepšenou navigaci či možnost měnit parťáky přímo z menu. Zkrátka takové ty věci, které byly asi otravné, už otravné nejsou.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition je i přes pár výtek rozmáchlé, poutavé a neskutečně chytlavé JRPG, které vás nechá pocítit, jaké to je pokusit se začít nový život na nehostinné, neznámé planetě. Příběh není tak silný jako třeba v případě Xenoblade Chronicles 3, ale rozhodně bych ho neoznačil za slabý nebo průměrný. To samé platí i o hlavních postavách. Hudba je naprosto fantastická. A bavil mě i mimozemský sidekick, který zastupuje onu odlehčenější část hry. Každopádně, série Xenoblade Chronicles je tímto dílem na Switchi kompletní, a pokud vás to, co jsem o X napsal zaujalo, neváhejte. Znalost dalších dílů není potřeba, jsou o něčem jiném.