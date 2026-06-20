Svět hry je tvořen těly obřích titánů. Lidem se zde ovšem nevede úplně dobře, protože čelí neustálým útokům robotů zvaných Mechon. Hlavním hrdinou je mladý vědec Shulk, který po posledním drtivém útoku na Colony 9 vyráží na svoji cestu za pomstou. K ruce má mocný meč Monado, jehož potenciál a sílu musí teprve objevit.
Celé je to samozřejmě mnohem složitější a zamotanější, chci se však vyhnout veškerým spoilerům, protože příběh a dialogy patří k absolutní špičce. Toto není žádný slop pro moderní publikum, ale hluboký příběh s nadčasovými filozofickými přesahy.
Bitvy probíhají v reálném čase a připomenou MMORPG – je třeba vhodně pracovat se schopnostmi, které se ideálně doplňují s ostatními členy skupiny. Tady vás už odkážu na podrobnou recenzi Switch verze.
Co nového u Switche 2?
Co se novinek týče, ta první vás praští do očí hned. Grafika je krásně ostrá a pohyb plynulý. V televizním režimu je upscalována na 4K a cílí na 60 FPS, zatímco v handheldu šlape ve Full HD. Prostředí také působí díky většímu vykreslování do dálky a dodatečné vegetaci bohatším dojmem.
Během hraní jsem, až na pár dropů, na žádné závažné glitche nenarazil. Už původní verze byla na možnosti Switche nádherná, tato to povyšuje na možnosti Switche 2. Paráda!
Další novinka se týká dabingu. Ten je u klíčových scén sice přítomný už v původní hře, nově jsou však dabovány i takzvané Heart-to-Heart scény, v nichž se mezi jednotlivými postavami upevňuje pouto. A právě dabing podtrhuje jejich emocionální náboj.
Třetí výraznou novinkou je vysokorychlostní vozidlo Ether Jet. Ve hře už bylo dostupné rychlé cestování pomocí objevených uzlů, nicméně Ether Jet vám i tak ušetří spoustu běhání. Tomu se v prvních hodinách stejně nevyhnete, o to víc oceníte, až se vozítko stane pevnou součástí vašeho arzenálu.
Aby toho nebylo málo, nezůstalo jen u vozidla, tvůrci dokonce přidali závody, a to klasickou časovku nebo proti třem dalším počítačem soupeřům. Za výhry lze získávat různé odměny. Někteří říkají, že je to lepší než Mario Kart, s čímž si tedy dovolím nesouhlasit. Spojuje je rychlá akční jízda, nicméně Mario Kart sází na smyky, které ve zdejší závodní iteraci nejsou. Důležité je správně brzdit a nikam nespadnout.
Dále tu jsou nové outfity a o něco kratší nahrávací časy. Pokud byste nad pořízením Xenoblade Chronicles uvažovali, není co řešit, pořiďte si Nintendo Switch 2 Edition. Je to bez debat nejlepší verze této hry, která krásně vypadá, dodatečný dabing prohlubuje zážitek a vozítko vám ušetří hodně běhání.
Mimochodem, v posledním Nintendo Directu byl odhalen další díl Xenoblade.