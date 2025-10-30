RECENZE: Xbox Ally X vykročil správným směrem, ale ještě to není úplně ono

Na začátku je třeba říct, co Xbox Ally X je, a co není. Microsoft aktuálně prosazuje strategii, že každá obrazovka, na níž se dostane, je Xbox. Jenže za líbivým korporátním sloganem je pak realita, v níž je část spotřebitelů zmatena. Xbox Ally X totiž není „kapesní Xbox“, nepřehraje vaši konzolovou xboxovou knihovnu. Je to počítačový handheld s Windows, který sází na nadstavbu usnadňující navigaci a propojující více PC platforem.
Xbox Ally X se snaží adresovat největší slabinu počítačový herních handheldů, kterou je operační systém Windows. Jednak to je samotná obsluha systému, která není pro použití v handheldu navržena. A pak je tu výkon, kdy konkurenční SteamOS dosahuje lepších výsledků.
Po stránce ergonomie není moc co vytknout, Xbox Ally X padne skvěle do ruky.
Co tedy Microsoft udělal? Dohodl se s Asusem a připravil novou generaci hanhdheldů Rog Ally nazvanou Xbox Ally s dedikovaným xboxovým tlačítkem a nadstavbou, do níž systém automaticky startuje. Benefitem nadstavby je i menší množství procesů, které se při startu spouští, a tedy více systémových prostředků pro hraní her.
A jak do dopadlo? Je to rozhodně krok správným směrem, nicméně dotažené to ještě není. Dovolím si malou odbočku. Když jsem si v březnu 2022 koupil Steam Deck od Valve, měl SteamOS k dokonalosti daleko. Valve ovšem na svém systému neustále pracovalo a pracuje. A když jsem letos v květnu recenzoval Legion Go S, první oficiálně licencovaný handheld se SteamOS, výsledný dojem už měl poměrně blízko ke konzolovému zážitku, kdy jako uživatel nemusím nic moc řešit. Xboxová nadstavba je teprve na začátku, zároveň se už ovšem nelze vyhnout srovnání právě se SteamOS.
Microsoft chce nabídnout vše na jednom místě
Ale appeal Xbox Ally X je jinde. Zatímco Steam Deck a Legion Go S válejí s hrami na Steamu, Xbox Ally X propojuje v rámci jednoho launcheru Steam, Epic Store, Windows Store a GoG. Ano, když si spustím například Diablo 4, pořád se musí nastartovat i launcher Battle.net, ale i tak je fajn mít vše na jednom místě. Do hry navíc vstupuje funkce Xbox Play Anywhere. Takto označené hry si stačí koupit jednou, a poté už je můžete hrát na PC i konzoli. Podporuje ji většina her vydaných Microsoftem.
Obslužná aplikace Xbox zastřešuje pod jednou střechou více platforem, ale k dokonalosti má ještě daleko.
Příprava před prvním spuštěním zařízení je bezproblémová. Stačí se připojit k internetu, přihlásit se ke svému účtu a zbytek nechat na systému. Posléze mě přivítá aplikace Xbox, kterou známe z desktopu. Pokud si chcete ušetřit nervy, doporučuji připojit si ostatní PC platformy na počítači. Já to zkusil přes handheld a výsledek byl takový jako vždy. Za to, že ovládací schéma ostatních platforem není unifikované, Microsoft nemůže. Ale příjemné není, že někde fungují páčky, zatímco v jiném momentě mi reagovala jen dotyková obrazovka a virtuální klávesnice.
Za co ovšem může, je celková nestabilita aplikace, která mi během používání několikrát spadla. Stalo se mi například i to, že celé rozhraní přestalo reagovat a při jakékoliv akci se přehrál zvuk, jako když je spuštěné okno a vy klikáte mimo něj. Což se také potvrdilo, problém byl ovšem v tom, že ono okno se zobrazovalo ZA aplikací Xbox, takže nebylo vidět. Dočkal jsem se také i chybové hlášky, že se nepodařilo nainstalovat Epic Store, ačkoliv jsem ho měl právě spuštěný a instaloval z něj hry. Aplikace mi pak odmítala zobrazit nainstalované hry, naštěstí stačil restart.
Zmíním ještě jednu věc. Když stisknut dedikované tlačítko Xbox, zobrazí se několik ikonek pro nastavení, rychlý návrat na plochu, přátelé a další. První položka se jmenuje Řídící centrum a kdykoliv jsem na ní najel, objevovala se hláška „načítám“. Nejprve je totiž nutné nainstalovat obslužný software Asusu nazvaný Armory Crate. Právě v něm se spravují režim výkonu, kalibrace, osvětlení, alokace paměti pro GPU či aktualizace. Teprve poté se ty nejdůležitější nastavení zobrazují i v rychlém menu přes tlačítko Xbox.
Nevím, jestli se to týkalo jen vzorku na recenzi, nebo tato aplikace není standardně předinstalovaná (což by bylo šílenství). Každopádně platí, že právě aktualizace ovladačů je pro herní zážitek zásadní. Zkusil jsem pár her před nainstalováním nových ovladačů a po, výsledkem byl v některých případech velmi slušný nárůst FPS a výrazně menší stuttering.
Tím se každopádně opět dostávám k tomu, že Xbox Ally X není žádný kapesní Xbox, který zprostředkuje konzolový zážitek, ale regulérní počítač s Windows, který vyžaduje poměrně hodně nastavování, aby fungoval optimálně. Rozhodně to není zařízení pro ty, kteří se nechtějí o nic starat. Ale jakmile si vše nastavíte a přizpůsobíte, dojem z používání se výrazně zlepší.
Xbox Ally X není na dnešní poměry nijak velké zařízení, což je dáno i použitím 7palcového panelu s rozlišením 1920 × 1080 a vykoupeno tloušťkou. Kvalita zobrazení neurazí, na druhou stranu, pokud jste si zvykli na zhruba 8alcové panely u konkurence, beru to spíš jako krok zpět. Zejména u handheldů se větší úhlopříčka hodí kvůli titěrným textům v některých hrách.
Skvělá ergonomie, parádní výkon
Po stránce ergonomie nemám co vytknout, Xbox Ally X skvěle padne do ruky a pokud jste zvyklí na xboxový ovladač, budete se cítit jako doma – spodní strana má navíc stejné příjemné vroubkování jako ten u Series X/S. Dokonce se přiznám, že výraznější triggery u handheldu, které pokrývají celou plochu prstu, mi vyhovují víc než ty u klasického ovladače.
Výkon ve hrách (režim výkon, 17W) se liší titul od titulu a použití FSR. Pro hrubou představu, Forza Horizon 5 běží v 60 fps s nějakými menšími propady na nastavení zhruba medium. Podobně na tom bylo i Diablo 4, ačkoliv tam už byly propady větší a nastavení jsem volil mezi low a medium. U Kingdom Come 2 je jsem našel svůj kompromis někde okolo 45 fps. Většina her se detekuje automaticky, ale obvykle je třeba slevit kvůli mikro stutteringu. Zkusil jsme si ještě pohrát s nastavením VRAM na GPU a nakonec zůstal u zvýšení z předem nastavených 8 na 10.
Ukázky z her
Hrát samozřejmě můžete i v režimu Turbo, tady ovšem v živém přenosu sledujete, jak padají procenta u baterie. Zároveň ale taková Forza Horizon 5 sviští s nějakými propady kolem 70 fps na high, což už je fajn zážitek. Ale záleží na vás. V režimu Turbo lze hrát necelé dvě hodiny, v režimu Výkon necelé tři a nenáročné hry se vyplatí hrát v režimu Tichý, u nějž se dostanete na zhruba čtyři až pět hodin. Jsem si jistý, že kdo se plně ponoří do nastavování, nakonec vytáhne z této mašinky hodně. Obecně bych to shrnul, že Turbo je hraní na high zatímco, zatímco Výkon na něco mezi medium a low.
Díky Steam Decku jsou novější, nové a populární hry na Steamu dobře optimalizované, dobrou zkušenost jsem měl i s hrami z Epic Store. Také hry ve Windows Store mě varovaly například v případě omezené kompatibility. Co se Gogu týče, tam jsem narazil na problém, že hry se spouští jen ve výřezu a standardně nefunguje páčka jako myš, vše si musíte nastavit.
Součástí koupě je tříměsíční předplatné Game Pass Premium (škoda, že ne Ultimate), takže lze využít přístupu do knihovny her i streamování přes cloud. To plně závisí na kvalitě vaší wi-fi a připojení, na straně handheldu je díky totožným ovládacím prvkům jako má ovladač Xboxu pohodlné.
Ještě to tu není
Xbox Ally X dělá spoustu věcí správně. Naznačuje směr, kterým by se měly handheldy s Windows vydat. Je relativně kompaktní, ergonomický a přináší parádní výkon při výdrži, která je lepší, než jsem očekával. Pochvalu zaslouží tiché ventilátory. Pokud si rádi hrajete s nastavením, je to zařízení přímo pro vás. Nevýhodami jsou vysoká cena (22 490 korun), nedotažený software, frustrující momenty i menší LCD obrazovka. A také matoucí marketing, že toto je Xbox. Zatím ještě ne. Ale vypadá to, že nadcházející konzole už oba světy propojí.
|Procesor
|AMD Ryzen AI Z2 Extreme Processor 2.0 GHz (24 MB cache, až 5.0 GHz, 8 jader, 16 vláken); AMD XDNA NPU až 50 TOPS
|Grafika
|AMD Radeon Graphics
|Displej
|7palcový FHD (1920×1080) 16:9 IPS-level lesklý displej; Gorilla Glass Victus; Gorilla Glass DXC; Dotyková obrazovka (10bodový multi-touch); Obnovovací frekvence: 120 Hz; Jas: 500 nitů; AMD FreeSync Premium (variabilní obnovovací frekvence)
|Paměť
|24 GB LPDDR5X
|Úložiště
|1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)
|Baterie
|80 Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
|Rozměry
|29,0 x 12,1 x 2,75 ~ 5,09 cm
|Hmotnost
|715 g
|Porty
|1x 3,5mm kombinovaný audio jack; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C s podporou DisplayPort / nabíjení; 1x Type-C s podporou USB 4 (kompatibilní s Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 s podporou FreeSync, Power Delivery 3.0); 1x UHS-II čtečka microSD karet (podpora SD, SDXC a SDHC)
|Audio
|Technologie Smart Amp; Certifikace Hi-Res (pro sluchátka); Dolby Atmos; Technologie potlačení šumu AI; Vestavěný mikrofonní array; 2reproduktorový systém s technologií Smart Amplifier
|Síťové připojení
|Wi-Fi 6E (802.11ax) (trojpásmové) 2*2 + Bluetooth 5.2
|Napájení
|TYPE-C, 65W AC adaptér, Výstup: 20V DC, 3,25A, 65W, Vstup: 100~240V AC 50/60Hz univerzální
|AURA SYNC
|Ano
|Zabezpečení
|Bezpečnostní procesor Microsoft Pluton; Vestavěný snímač otisků prstů
|Operační systém
|Windows 11 Home
|Ovládání a vstup
|Tlačítko View; Tlačítko Menu; L & R Hall Effect analogové spouště; L & R bumpers; D-pad; Tlačítko Command Center; Tlačítko Armoury Crate; Tlačítka A B X Y; 2x přiřaditelné grip tlačítka; Thumbsticks: 2x plnohodnotné analogové páčky; Haptika: HD haptika; Gyro: 6osý IMU