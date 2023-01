RECENZE: Obnovte zpustošenou Evropu v relaxačním simulátoru WW2 Rebuilder

WW2 Rebuilder je sérií tří kampaní, co jsou zároveň i tři separátní příběhy lidí, kteří chtěli po válce pomoct s obnovou své vlasti. První, nejdelší kampaň nás zavede do Anglie, další do Německa a Francie. Polsko je sandbox, kde si můžete tvořit vlastní město.

První protagonista začíná přestavbou poničeného domova. Je to tutoriál, který vás naučí úplné základy. Titul je „uklízecí“ simulátor, který se svým pojetím blíží k PowerWash Simulator. Neklade na vás žádné velké nároky, nestaví vám do cesty výzvy a až na pár momentů ani nevyžaduje příliš přemýšlení. Je to hlavně relaxační hra. Pomocí sady nářadí budete uklízet trosky, rozbíjet příliš velké předměty a z nasbíraného materiálu přestavovat. Pro fanoušky podobných her je WW2 Rebuilder přesně tím, co mají rádi. Hraní mi trochu navodilo ten pocit, který zažívám, když dělám doma generální úklid, zároveň si tím i čistím hlavu.

Nástrojů, kterými budete vládnout, je několik: lopata, kladivo, řezačka, zednická lžíce, kartáč a váleček na malování. V praxi však využijete ve většině úrovní jen tři z nich. Lopata a kladivo jsou zcela univerzální. S lopatou ve vteřině anihilujete veškeré sutiny před sebou, a to i dvoumetrové popadané sloupy. A kladivem rozbijete vše, co lopata nepobere. Ovládací schéma je tradiční first person, jen s tím rozdílem, že interakce se provádí klávesou F. Šikovný je kruhový výběr nástrojů a materiálů.

Častou chybou simulátorů je, že se snaží o přílišnou simulaci, která činí hru spíš úmornou než zábavnou. WW2 Rebuilder jde podle mě správnou cestou. Sice jsou některá zjednodušení úsměvná – porazit uschlý strom kladivem – hru to však činí svižnou. Polští indie vývojáři z Madnetic Games se hodně zamysleli nad tím, co ulehčit a jak hráče zbytečně nefrustrovat.

Když jsem v první příběhové lokaci viděl všechnu tu spoušť, vyděsil jsem se. Očekával jsem onen pedantský přístup, který měl například Dinosaur Fossil Hunter. To to budu muset všechno uklidit po jednom? Rozmontovat každou skříň, postavit všechny zdi cihlu po cihle a ještě u toho opravit okap? Hra ale chytře dávkuje úkoly a jejich časová náročnost není nijak ubíjející. Ve hře po vás nikdo nevyžaduje, abyste manuálně vystavěli všechny zdi činžovního domu, nahodili omítku a vymalovali. Vždy jde o malou část, která má naznačit, že další zase udělají jiní dobrovolníci později.

Pokud máte přece jen za úkol postavit celý dům, stavíte ho po segmentech. I vaše kapsy jsou nerealisticky velké. Na jeden zátah unesete tak pětinu rozbořeného domu. Cest ke kontejnerům, kde skladujete přebytečné materiály, je tak akorát. Orientaci v tom všem rozbořeném chaosu ulehčuje „radar“, který vám na chvíli zvýrazní všechny interaktivní objekty v okolí.

Univerzálním kutilem

Pro postup v úrovních po vás hra chce splnit několik hlavních úkolů. Abyste ale dosáhli plného počtu pěti hvězdiček, nezůstane jen u toho. Hvězdičky jsou skill pointy, vyměníte je za upgrade svých schopností – zvětšíte si nosnost, rychlost chůze, dosah radaru, efektivitu některých nástrojů atd. Zároveň se vám tak otevírají další možnosti v sandboxu, což je zdejší endgame. Dávkováním obsahu jsem byl příjemně překvapen. Každý level prezentuje nějaký nový mechanismus nebo techniku. Nikdy neděláte to samé a dychtivě plníte každou úroveň na sto procent.

Všechny úrovně jsou inspirovány skutečnými událostmi nebo místy a jsou dobrým příkladem uvěřitelného level designu. Asi nejkreativnější úrovní jsou doky – velká lokace s kolejemi a kontejnery připojenými k drezíně. Kontejnery by byly jinak příliš daleko, jejich mobilitu využijete a pomalu obkroužíte celou úroveň. Specifikem mise jsou i nákladní jeřáby – zbavíte se s nimi obrovských sutin v drtičce – a ponorka, čekající, až ji opravíte.

V jiné misi zase máte za hlavní úkol zbořit trosky několika obytných domů a vytáhnout vrak autobusu z kráteru. Hned opodál je buldozer a mobilní jeřáb s odnímatelnou demoliční koulí. S její pomocí se vypořádáte se sutinami lépe než kladivem. Jeřábem vytáhnete autobus, který byl při bombardování ve špatný čas na špatném místě. Pak už jen řezačkou rozřežete bus, buldozerem dočistíte zbytky a zarovnáte díru. Najednou vypadá náměstí jako nové.

Už chybí jen ta slíbená rekonstrukce. Na předem určených vyčištěných parcelách lze postavit budovy a na ponku vyrobit z nasbíraných materiálů nové vybavení nebo lešení. Deník vám přesně řekne, které vybavení úroveň vyžaduje. Požadavky se různí level od levelu. Občas narazíte i na skryté úkoly, které vám zadávají NPC na mapě.

Nebudeš mít nedostatku

Autoři sice zmiňují, že klíčem k úspěchu je rozumné nakládání se zdroji, ale že mi došly materiály na stavbu, se stalo jen v první misi. Ještě jsem netušil, že musím vyrábět předem žádané vybavení. Po vyrobení deseti soch, kterými jsem zkrášlil nádraží, jsem byl logicky bez nutných zdrojů. Naštěstí jsem měl dostatek financí za vedlejší úkoly, abych je dokoupil.

To je můj hlavní problém se hrou – není zde žádná možnost, jak něco podělat. A že jsem se snažil urputně. WW2 Rebuilder není jako plně demoliční voxelový Teardown, i tak by ale mohl aspoň nějak penalizovat vaše zbrklé jednání. Když jsem zjistil, že demoliční koulí můžu poškodit jen konkrétní zdi, začal jsem jí používat spíš jako řemdih. Buldozérem jsem prosvištěl řadou zdí, abych byl bezpečně zastaven o protější dům. Úplně se vytrácí nutnost opatrnosti a systematického postupu. Překážkou není ani únik nebezpečných chemikálií, který pouze zpomalí chůzi. Pokud by vás hra aspoň trochu nutila čas od času zpomalit a volit opatrnější postup, mohlo to ještě víc přispět celému zážitku. Místo toho se snaží brzdit tempo minihrami.

Minihry jsou vyvedené ve 2D grafice a působí jako pěst na oko nejen vizuálně. Postřehovka, kde musíte ve správný čas kliknout, abyste zatloukli hřebík, vážně nijak neobohatí hratelnost. Hra už je dost rozmanitá i bez nich.

Po dokončení kampaně, která zabere asi 14 hodin, jsem byl zvědavý na hrou tolik zdůrazňovaný sandbox. Přece jen, herní doba nebyla nijak závratná a deset úrovní také není zrovna vysoké číslo. Očekával jsem stejnou komplexnost, kterou měla kampaň. Třeba i detailnější stavbu domů, které hra očividně schopná je. Hře by dobře zvládnutý sandbox mohl přidat hodiny zábavy navíc. Zde je však stavba triviální. Vytyčíte, kde bude budova stát, a poté donesete z kontejneru několik várek materiálu, toť vše. Pokud by šlo vrátit se do příběhových lokací v režimu s neomezeným množstvím zdrojů, mohli byste aspoň plně zkrášlit zdejší prostředí podle svých představ. Bylo by to lepší než jalový sandbox.

Deprese i naděje v jednom

Z šedavého a pochmurného vizuálu, který evokuje český Hobo: Tough Life, se zdá, že jde čistě o depresivní titul. Přímo kontrastuje se zmíněným pestrobarevným PowerWash Simulator. Odpověď je ano i ne. Jde o titul, který reflektuje dobu plnou temných myšlenek i naděje. A přestavba zničených měst je o naději. Autoři se ale nebojí ukazovat i hrůzy samotné války. V poničených uličkách můžete najít „duchy“, ozvěny minulosti, které vás vrátí v sépiovém provedení do zásadních okamžiků místa. Některé nejsou příjemné na pohled.

Jen nepochopím, proč musíte mít i ve flashbaccích v ruce předměty. Držet v ruce váleček při emotivní scéně kazí imerzi. Atmosféru dotváří němé rozhovory s NPC, dopisy, plakáty nebo rádiové vysílání. Rozpolcenost se promítá i v klavírní hudbě, která je zároveň melancholická i nadějeplná. Motiv rozpolcenosti provází celou hru. Cítil jsem vnitřní nesoulad v tom, že relaxuji u úklidu spouště, která mohla být pár dní zpět ještě někomu z obyvatel hrobem.

Technicky má hra co dohánět. Startuje ukrutně pomalu. Loading do menu mi trval v řádech několika minut. Další věc je samotné ovládání. Bez nainstalované anglické klávesnice se neobejdete, nebo si budete muset přemapovat tlačítka pro stavbu. A fyzika občas zlobí tak, že nevíte, zda nemáte zavolat exorcistu. Lana jeřábů mají tendenci kolizi řešit epileptickým chvěním, které přejde v divoký tanec po okolí – odepnout připojený náklad je pak spíš otázkou štěstí.

Narazil jsem i na bug, který mi zabránil dokončit jednu vedlejší misi. Snad všechny zmíněné neduhy autoři opraví. Do hry mají být v průběhu roku přidány minimálně dvě další lokace. Na optimalizaci se patrně pracuje i těsně před uvedením, závěrečná úroveň mi šla spustit teprve den před vydáním. Stabilita také není úplně prvotřídní a hra jednou za čas spadne. Jak už je u podobných titulů zvykem, k dispozici je pro zájemce demo.

Mnohem lepší, než se na první pohled zdá

Nečekal jsem, že se autorům podaří proměnit relaxační simulátor úklidu v něco víc. Vlastně jsem v počátku vůbec netušil, co od hry čekat. O to větší bylo překvapení, když mě přivítal titul s dobrou, rozmanitou hratelností a hutnou atmosférou. Pokud holdujete netradičním simulátorům, kde můžete většinu času vypnout, hra vás i přes technické obtíže a menší nedostatky osloví. Autoři mají potenciál dělat zajímavé a zábavné hry. Uvidíme, jak dopadne jejich další titul Mythos: Build & Survive.