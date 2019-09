RECENZE: Wreckfest je přesný opak série Need for Speed. A tak je to správně

Naleštěné káry v hodnotě ročního rozpočtu českého maloměsta, designový interiér s oblými tvary, sedačky z kůže posledního žijícího exempláře nosorožce jávského, nadržené modelky s mírami 90-60-90, dubstepový soundtrack od předních světových DJ. tak přesně o tom Wreckfest není.



Ve Wreckfest si s dopravními předpisy hlavu lámat nemusíte.

Po nemastném neslaném oznámení dalšího dílu série Need for Speed, jsem ztratil důvěru, že bych si snad ještě letos mohl zahrát nějakou pořádnou novou arkádu. Když mi přišlo do mailu oznámení o tom, že tvůrci kdysi dávno úspěšné série Flat Out vydávají svojí hru Wreckfest konečně i na konzolích, nebylo o čem přemýšlet. Wreckfest sice není úplná novinka, ale minout tuto pecku by byl hřích.

Wreckfest je všechno, co Need for Speed není. Je špinavý, pomalý, oprýskaný a hlučný. Namísto neonem prosvětlených ulic velkoměst se v něm proháníte po bahnitých okruzích v autech, která by s největší pravděpodobností ani neprošla technickou kontrolou. Místo abyste tu rovinkách atakovali rychlost tří set kilometrů za hodinu, jste rádi, když řvoucí monstrum rozhýbáte alespoň na stovku.

Žádný div, že se tu s takovými křápy nezachází slušně. Naopak, hlavním faktorem zábavy tu je rozbít je na kusy. První místo v závodě je sice fajn, ale když vás tu místo vychlazeného šampaňského čeká jen zvětralý lahváč, budete mít daleko větší radost, pokud se vám podaří efektně nabořit nějakého soupeře.

V demoličním derby se na estetiku opravdu nehraje.

Více než opravdové závody je Wreckfest demoliční derby. Není důležité vyhrát, ale dojet do konce. Vlastně ani to ne, důležité je jen se bavit. A s tím není problém. Přestože jde o ryzí arkádu, má Wreckfest vynikající jízdní model, který dokáže dokonale zprostředkovat pocit, že kočírujete tunu a půl kovového šrotu.

Většina úkolů v kariéře jsou sice klasické závody, kde vyhrává ten první, ale nikdo už neřeší, jakým způsobem toho dosáhnete. Hra vás vyloženě odměňuje za to, když se na trati chováte jako prase, kapitolou samou pro sebe jsou arénová demoliční derby, která už jsou vyloženě chaos.

Wreckfest je instantně zábavný. Spustíte hru, vyberete si některý z řady módů, kliknete na tlačítko RACE a okamžitě se začnete bavit. Nemusíte složitě řešit nastavení vozu, ani se potulovat členitým otevřeným světem a poslouchat přes vysílačku nějaký béčkový příběh.

Jediné, co mi brání udělit vyšší hodnocení, je technický stav hry. Ano, PS4 už je na konci svého životního cyklu, ale to autory neomlouvá, aby svoji hru takto odflákli. Grafika je sice pěkná, ovšem ve srovnání s PC verzí značně zaostává. Vzhledem ke zpoždění konzolového portu bych očekával dokonalou optimalizaci a vychytané bugy, což bohužel neplatí. Co mě však štve nejvíce, jsou dlouhé nahrávací časy.

I přesto si hra zaslouží naše doporučení, protože dokonale vyplňuje prázdné místo na trhu. Kdo si chce pořádně arkádově zazávodit, nemá v současnosti lepší volbu než Wreckfest. A odvážím si tvrdit, že NFS: Heat na tom nic nezmění. Navíc je hra k dispozici za příjemnou cenu.