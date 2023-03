RECENZE: Wo Long: Fallen Dynasty uhrane skvělými souboji a bossy

Dvorní eunuchové byli vždy v Číně nebezpeční hráči. Proslulý Čao Kao zatajil smrt císaře, zfalšoval závěť a vládl jeho jménem několik týdnů. Svými machinacemi prakticky odrovnal celou dynastii Čchin. Z jejích trosek povstala dynastie Chan. Období se říkalo zlatá éra. Dynastie Chan vládla několik století. Pak ale přišly problémy a dříve mocné císařství začalo upadat. Velkou porcí k rozkladu opět přispěli dvorní eunuchové, lépe řečeno jejich rodiny, které brojily proti císařství a zakládaly nebezpečné sekty. Začalo se jim říkat Žluté šátky.

Toto je i není příběhový background Wo Long: Fallen Dynasty. Titul se inspiruje v historických událostech – povstání Žlutých šátků. Mixuje do toho taoismus, démony a všeobecné čínské fantasy. Historie a mytologie Číny je fascinující, a to, že jí v příštích letech uvidíme ve hrách víc, by mohla být příjemná změna. Příběh mě ovšem tolik nezaujal, víc jsem si užíval známé historické postavy a nevšední zasazení.

Wo Long: Fallen Dynasty začíná uprostřed lítého boje bezejmenného hrdiny proti přesile Žlutých šátků. Prohraje a jeho tělo dopadne do bahna. Připravuje se na cestu na druhou stranu. Osud pro něj má ale jiné plány. Ze šlamastyky ho dostane slepý mladík. Náš bezejmenný hrdina znovu povstává, aby rozprášil rebelii. Začíná první tutoriálová úroveň hry. Dá se proběhnout asi za pět minut, já v ní ovšem strávil věčnost.

Drtivá porážka

První boss, kterého ve hře potkáte, je opravdu za rohem. Je to sympatický robustní muž s velkým kyjem. Když řeknu, že jsem ten bossfight dělal víc než čtyřicetkrát, pořád to asi nebude akurátní číslo. Přestal jsem počítat. Nejdřív jsem si myslel, že abyste mohli hru hrát, musíte mít reflexy kočky na šantě, když má zrovna halušky o lovení draka. Tak tomu není. Když vyšlo Sekiro: Shadows Die Twice, slyšel jsem od kovaných soulsařů stále to samé: pokud to budeš hrát jako Bloodborne nebo Dark Souls, jsi v řiti. S Wo Long: Fallen Dynasty je to stejné – hraje se jinak. Přesto je pocit ze souboje skvělý. Ostatně se můžete sami přesvědčit, demo je k dispozici.

Titul se zdá mnohem rychlejší, než ve skutečnosti je. Rychlost se musíte naučit řídit vy a není to nic lehkého. Zásadní rozdíl je, že zde není při dodgování iframe. Prosté úskoky před útoky jsou vám platné asi tak jako štít v Bloodborne. Slouží spíš k taktickému ústupu či vyhnutí se ráně s plošným účinkem. Co se musíte naučit, je časování parry a deflect, tedy odražení nepřátelských útoků. Jsou dva typy. Jeden, který lze blokovat; druhý, rudý, lze jen odrazit. Na co si také musíte dávat pozor, je síla ducha – spirit.

Hra nemá tradiční systém staminy. Spirit je něco jako univerzální energie. Díky ní můžete kouzlit, dělat speciální útoky a také blokovat a odrážet. Pokud vám dojde, jste na nějaký čas v extrémní nevýhodě: při zásahu vás omráčí a navrch dostanete critical. Na rozdíl od staminy ale běžnými útoky a odrážením spirit neztrácíte, ale naopak čerpáte do kladných hodnot. V kladných hodnotách se zvyšuje síla vašich útoků. Hru hrajete v jeden okamžik extrémně agresivně, abyste po chvilce zase zpomalili tempo a přešli do defenzivy, aby se vám spirit dostal zase do kladných čísel. Je to neustálý koloběh čerpání energie a jejího efektivního využití v boji. Speciální útoky, parry a deflect mají ještě jednu užitečnou vlastnost – rychleji „unavují“ nepřítele. Spirit attack, útok při kladné hodnotě spirit, navíc nepříteli redukuje rezervoár pro jeho spirit. Pokud se měřák soupeřova negativního spirit naplní, je omráčen a připraven na zdrcující útok – zdejší visceral attack.

Všechno tohle se musíte naučit, než porazíte prvního bosse. A přesně to vše i onen boss představuje – v první fázi vás nutí být agresivní, ve druhé, mnohem těžší od vás chce naučit se řídit flow souboje a zpomalit ho pro svou potřebu. Hra je v začátcích extrémně obtížná. Pokud pochopíte její zákonitosti, přijde na řadu postřeh a skill. Časové okno pro vykonání parry je zlomek okamžiku. Odhadnout, kdy je vhodný čas, zabere u každého protivníka mnoho pokusů. Stejně nemilosrdná je hra, když vypadnete z rytmu. Stačí jen malý nesoulad a protivník vás rozmetá. Co je nejdůležitější, hra je fér, každý nezdar je jen vaším pochybením. Obtížnost se v druhé lokaci zkrotí a postupem budete mít stále víc možností jak přežít. I tak se ale u některých soupeřů můžete zaseknout i na pár hodin. Obtížnost je místy dost nevyvážená.

Nepatrné ulehčení je používání schopností parťáků v boji a jejich rekrutování. Pokud schopnosti parťáků nevyužíváte, jsou pasivní a nijak moc se do bojů nehrnou. Mezi postavami je i slavný generál Cchao Cchao. Parťáci mají systém loajality, a pokud rekrutujete dva, můžete se dočkat zajímavých rozhovorů. Další cestou je farmení dušiček čchi a navyšování síly a množství léčivých lektvarů. Je to jen malá výpomoc, souboje jsou pořádně tuhé. Když vám dělá problémy řadový nepřítel, „hrdinský“ stealth útok zezadu by mohl pomoci.

Jako parťáky si lze pozvat i ostatní hráče. Nechybí ani invaze, pokud chcete někomu „zpříjemnit den“. Když porazíte cizího hráče nebo pomstíte padlého hráče v místě, kde skonal, získáte platidlo accolades, kterým lze nakupovat ve speciálním obchodě. AI parťáků i nepřátel je slušná. Sice se nejednou stane, že bojujete se skupinou a pár nepřátel opodál se ani neohlédne, ale jinak jsou mnohem dotěrnější než v podobných hrách. Pronásledují vás klidně přes půl mapy, ať už je terén jakkoli složitý.

I když je souboj zdařilý, ovládání je překombinované. Ve Wo Long je mnoho akcí navázáno na kombinaci tlačítek a není to kdovíjak intuitivní. Pro parry zmáčknete kolečko, pro deflect kombinaci krytí L1 a kolečko. Pokud chcete jen dodge, dvakrát kolečko. Abyste mohli vykonat speciální útok svou zbraní martial arts, něco jako ashes of war, R1 + čtvereček nebo trojúhelník. Na vyvolání duchovního zvířete mačkáte zároveň kolečko a trojúhelník a u rezonance duchovního zvířete čtvereček a křížek. Kouzla se sesílají R2 + symboly na gamepadu. Když vám ale ovládání konečně sedne do ruky, odrazit pět rychlých útoků, ještě zasadit několik tvrdých ran a zakončit brutálním úderem je fantastický pocit.

Morálka na bojišti

Dalším elementem, který Team Ninja vhodil do svého souls-like mixu, je systém morálky. Každý nepřítel, který vám půjde po krku, je označen číslem. To určuje jeho morálku a zároveň míru nebezpečnosti vůči vám. V každé úrovni začínáte s morálkou na nule. Zabíráním vlajek, zdejších Sites of Grace, si zvyšujete permanentní úroveň morálky pro daný level. Menší vlajky slouží pouze k posilnění morálky, nelze je využít jako Sites of Grace.

Morálku dále kumulujete zabíjením nepřátel, vykrýváním jejich útoků a používáním bojových umění. Pokud vás však nepřítel trefí rudým neblokovatelným úderem, ztrácíte jeden bod morálky. V praxi tak i řadový voják s mnohem vyšší úrovní morálky bude výzva podobná minibossovi. Bude vám dávat větší poškození a víc vyčerpávat spirit blokováním.

Funkční taktikou je pomalu nabírat morálku, zabírat vlajky, a tak nakonec dominovat na celé mapě a postavit se finální výzvě – bossovi. Autoři ale i tady hru opepřili. Místa jako Sites of Grace byla vždy majákem naděje. Jak jste nějaké nové zmerčili, věděli jste, že máte vyhráno. Ve Wo Long: Fallen Dynasty to tak jednoduché není. U některých vlajek čeká těžký protivník, jen jeho poražením můžete vlajku zajmout. Hra chvilkami trochu úsměvně působí jako osamocené vojenské tažení proti celé nepřátelské armádě. Aby těch ztížení nebylo málo, je zde i systém „nemesis“, tolik populární mechanika z Bloodborne. Je vidět, že na titulu pracoval jeden z původních autorů. Po smrti přijdete o polovinu „dušiček“, všechnu nastřádanou morálku a nepříteli se zvedne rank o jeden bod. Pokud ho porazíte, získáte dušičky i morálku zpět.

Morálka ovlivňuje i kouzla, která lze aktuálně používat. Mnohá vyžadují morálku deset i víc. I pojetí kouzel je unikátní. Jsou navázaná na tradiční čínskou nauku o živlech. Jeden element může anulovat účinek druhého. Kupříkladu kouzlem vodního živlu vyrušíte účinek ohnivého. Kouzla jsou podpůrná i bojová, nejvíc jsem využíval kouzla propůjčující zbrani konkrétní živlové poškození. Živly jsou i základem levelování a skoro všechny atributy se zaměřují na spirit. Element ohně kupříkladu ovlivňuje nárůst duševní síly při útoku. Jiný zase kolik duševní síly vám ubere nepřítel při zásahu.

Při levelování se vám zvedá i zdraví a účinnost zbraně, pokud je scaling v daném atributu. Zbraně i brnění lze vylepšovat za nalezené materiály. Nejdříve u potulné kovářky, později mnohem centralizovanější a pohodlnější formou. Zbraní je dostatek, nechybí ani střelné. Stejný typ zbraně může disponovat jinými speciálními útoky. Kvalita zbraně definuje, kolik bonusových atributů má. Časem přibude možnost upravovat zbraním a brnění jednotlivé bonusové statistiky. Harampádí, co cestou nasbíráte, můžete i rozebrat na součástky – lootu je opravdu hodně. Také si lze přerozdělit body, pokud vám build nevyhovuje.

Neocenitelným pomocníkem vám budou i různá duchovní zvířata. Ta získáváte porážením hlavních bossů. Jsou to mocné bytosti, které vám krátkodobě zvýší statistiky a zároveň i nadělají paseku v řadách nepřátel. Mají dvě funkce, jedna je povolání zvířete a druhá rezonance. Rezonance je pasivní, může vám například zvýšit účinnost ohnivým poškozením.

Kde jsou detaily?

Pocit, který mám z prostředí: je chudé, postrádá detaily a grafika nic moc. Ve hrách od FromSoftware jste se mohli kochat nepřeberným množstvím detailů. Pokud tedy je správný výraz kochat, když si prohlížíte naskládané rakve v ulicích Yharnamu. Každá maličkost v level designu vyprávěla svůj příběh a měla zde smysl – brilantní environmentální storytelling. Tak precizní, že lore se dal luštit i z obrazů na hradě Cainhurst. Autoři, snažící se napodobit feeling FromSoftware her většinou zůstanou jen u vyprávění hlubšího lore skrze popisky předmětů a otevírání zkratek, na ostatní dílky skládačky zapomínají. Wo Long naneštěstí také.

Problém úrovní je i malá variabilita nepřátel. Pamatujete, jak byla v raných érách hlavní motivace hrát hry, vědět, co bylo za rohem? Byla téměř jistota, že další úroveň bude mít novou skladbu nepřátel i zajímavé prostředí. Odměnou v postupu bylo, že vás může pokaždé sežrat něco jiného. Přesně ten pocit jsem měl i z hraní Elden Ring a Bloodborne. Zde jsem ho neměl. Moc rád si jednoho dne přečtu esej o lore explodujících dikobrazů v palácových stokách. Ale obávám se, že důvod je, byli po ruce z předešlého levelu. To odlišuje FromSoftware od konkurence a činí jejich tituly tak nezapomenutelnými a živoucími – do detailu promyšlené světy. Svět ve Wo Long je až na světlé výjimky sterilní.

Co atmosféře také škodí, je rozkouskování do levelů. Není tu kontinuita. Do úrovní se můžete vracet a otevírají se vám v nich i nové úkoly. Ty se často odehrávají na stejné, lehce upravené mapě. Nejsou nijak dlouhé, ale je za ně zajímavá odměna. V již navštívených úrovních můžete znovu porážet bosse a farmit předměty a materiály. Když se přenesete přes chudé prostředí, level design samotný je slušný. Hře nejvíc sluší otevřenější úrovně, kde můžete naplno využít svou mobilitu a skákat po střechách a vrhat se z výšky na nebohé nepřátele jako čínský ninja.

Wo Long: Fallen Dynasty

Podezírám trochu Koei Tecmo, že si divize půjčují assety mezi sebou, protože obří divočák, zdejší boss, jako by z oka vypadl kingtuskovi z Wild Hearts. Pokud by autoři vložili do tvorby úrovní tolik úsilí, co do návrhu bossů, vše by bylo v naprostém pořádku. Jsou nápadití a na každého platí trochu jiná taktika.

Hra běží na PS5 v režimu výkonu ladně, režim kvality ubírá FPS. Ovládání je responsivní a také je skvěle zvládnutá haptika. Ohánění zbraní cítíte s každým švihem a ještě to umocňuje zuřivost boje. Propady snímků jsem zažil pouze v cutscénách. Hudební doprovod nešetří čínskými motivy a je příjemný na poslech. Trochu bizarní je vykreslování nepřátel asi 50 metrů od vás ve větších lokacích, o to víc je to zarážející, když uvážíme obstarožní grafiku.

Skvělý souboják vs chudé prostředí

Soubojový systém Wo Long: Fallen Dynasty je skvělý. Dravý, chytrý a dává hodně prostoru k vlastnímu stylu. Pokud jste fanoušky žánru, čeká vás nemalá výzva. Škoda, že si autoři nedali víc práce se samotným světem. Na detaily skoupé prostředí a zastaralá grafika trochu kazí celkový zážitek, ale stejně nebudete mít moc čas obdivovat scenérii.