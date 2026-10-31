Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

RECENZE: Konečně zase skvělá kampaň, letošní Call of Duty patří k nejlepším

Honza Srp

Call of Duty: Modern Warfare 4

23.10.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

iDNES.cz

90%
Herní karta
  • Parádní kampaň plná nezapomenutelných scén
  • Tradičně silný multiplayer
  • Velká nabídka zbraní, map i režimů
  • Skvělé technické zpracování
  • Nic, co bychom v různých obdobách už neviděli mnohokrát
  • Chybí zombie mód
  • Kampaň mohla být klidně o něco delší
Po několika nepřesvědčivých dílech se příběhová kampaň série stříleček Call of Duty vrací ke klasickému formátu těžce naskriptovaného akčního thrilleru. Zažijete spoustu pompézních scén, které patří k tomu vůbec nejlepšímu, co jsme zatím v rámci série mohli vidět. Tradičně silnou stránkou je i multiplayer, byť ten je na výrazné novinky poměrně skoupý.

Z Call of Duty se za těch třiadvacet let od prvního dílu vyvinula každoroční stálice, která patří k podzimu stejně neodmyslitelně jako padající listí, houbaření, rostoucí účty za topení a sportovní simulace od Electronic Arts. Za tu dobu jedna z nejvýdělečnějších herních sérií vůbec zaznamenala obrovské úspěchy i pády na dno, ale nikdy se nezpronevěřila svému prvotnímu záměru – být vizuálně působivou a zároveň snadno uchopitelnou akcí pro masy.

Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
86 fotografií

Její jádro se skrývá v přímočarém multiplayeru, kde se hráči nahánějí po menších mapách, přičemž více než taktiku a týmovou spolupráci potřebují k úspěchu rychlé reflexy a přesnou mušku. Ve většině zápasů jde o přímočarý mlýnek na maso, je tu však i pár otevřenějších map, kde může bojovat až 64 hráčů najednou a dojde i k využití bojové techniky. Takový Battlefield na steroidech pro ty, které nebaví přemýšlet více kroků dopředu.

Novinkou je tentokrát režim Kill Block, ve kterém se prostředí náhodně generuje z částí jiných map, naopak vybavení mají všichni hráči na začátku úplně stejné. Jde o příjemné zpestření pro týmy o třech nebo deseti hráčích, jestli jeho popularita obstojí i v dlouhodobém horizontu, je těžké předvídat.

Call of Duty se letošním dílem vrací ke svému vrcholu, což byla původní série Modern Warfare.

Módů je k dispozici spousta, oproti minulým ročníkům tu však chybí populární zombie mapy, místo ní se vývojáři soustředili na režim DMZ (demilitarizovaná zóna), což je místní variace na dnes tolik populární extrakční střílečky. V malém týmu (nebo i sami) se v něm vydáváte hluboko do nepřátelského území plnit úkoly pro znepřátelené frakce, přičemž čím nebezpečnější výzvy plníte, tím lákavější odměny na vás čekají. Bránit vám v tom budou jak počítačoví nepřátelé, tak ostatní hráči, ještě důležitější než splnění mise je však následný návrat do bezpečí, protože jinak o veškerou nasbíranou kořist přijdete.

Multiplayer je tradiční masomlýnek, na výběr jsou už však i taktičtější režimy.

DMZ je vlastně taková samostatná hra ve hře, ve které lze strávit desítky hodin, oproti značkám jako Arc Raiders nebo Marathon pak působí daleko přístupněji.

Co se tedy týče multiplayeru, jde ve všech směrech o standardní díl Call of Duty, na jaká jsme dlouhodobě zvyklí a fanoušci série moc dobře vědí, co dostanou. Pocit ze střelby je vynikající, plné servery zajišťují, že nikdy nebudete čekat v lobby dlouho, v žádném režimu prakticky nenajdete hluché momenty, a tak se po celý čas strávený ve hře budete bavit.

Co z letošního Call of Duty dělá mimořádnou událost, je mimořádně povedená příběhová kampaň. S jejím formátem v posledních letech vývojáři zběsile experimentovali, ovšem nikdy v tom dobrém smyslu slova. Loni to byl pořádný psychedelický úlet kombinovaný open world misemi, dva roky předtím zase podivnost, která nejvíce ze všeho připomínala multiplayerové zápasy s boty. Teď se vývojáři Infintiy Ward vrátili k osvědčenému modelu přísně naskriptované filmové jízdy, která na vás hází bombastické scény tak prudkou kadencí, že se ani nestačíte zamýšlet, jestli to celé dává nějaký smysl.

Role agresora tentokrát připadá na Severní Koreu, některé scény jsou vskutku drastické.

Vše začíná vojenskou invazí Severní Koreje na svého jižního souseda, která je zpracována mimořádně opulentně. Hlavní město Soul se po elektromagnetickém útoku najednou propadne do absolutní tmy, kterou brzy začnou prosvěcovat exploze. Ulice ovládne panika, kam se podíváte, leží mrtvoly nebo něco vybuchuje a hroutí se, v kůži vojáka Parka máte se svojí jednotkou v první řadě především přežít. Ano, už jsme si za ty roky zvykli, že jsou začátky her bombastické, protože v dnešní přesycené době máte na zaháčkování publika jen minimum času, jenže tady nejde jen o vějičku, v podobném duchu se totiž nese celá cca 8hodinová kampaň.

Střídavě hrajeme za tři postavy, jejichž mise jsou rozesety po celé planetě. Vždy, když už si na okolní kulisy konečně zvyknete, okamžitě přichází jiné. Příběh jako takový nemá smysl moc řešit, zajímavé jsou jen osudy hlavních postav, kde samozřejmě nesmí chybět dobře známá jména: Price, Makarov, Ghost, Gaz a další, nikdo z těch zásadních si nevzal dovolenou. Nováčkem je charismatický záporák Archer, o jehož ztvárnění se postaral Mads Mikkelsen, příliš prostoru předvést svůj talent ale nedostal. Pokud jste nehráli předchozí díly této série, mohou být pro vás vztahy mezi postavami poněkud nečitelné, ale kde je dobro a kde zlo, pochopí každý.

Po většinu času budete střílet proti zástupům nepřátel, jsou tu však i plíživé mise s v jednom případě i koketování s průzkumem otevřeného světa. Ale nebojte se, na rozdíl od předchozích dílů jde o ryze dobrovolnou pasáž a kdo bude chtít, nemusí rozjetý vlak vůbec opouštět.

Po technologické stránce jde o absolutní špičku.

Podstatnou část zážitku pak tvoří vynikající technické zpracování, které patří k tomu nejlepšímu, co na herní scéně dnes můžeme vidět. Grafika možná neuchvátí detaily, díky skvělému nasvícení a kompozici, ale budete i tak neustále valit bulvy.

Ano, Call of Duty není příliš intelektuálně podnětné, to od něj vlastně nikdo nechce. Multiplayerová část je instantní zábava a za ty roky už se ji podařilo po všech stránkách vybrousit k dokonalosti. Navíc je narvaná obsahem, který ještě v průběhu následujících měsíců bude pravidelně přibývat, takže toto může být jedna z těch her, co máte nainstalované po celý rok a při uvolňování místa na disku se jejím směrem ani nepodíváte.

Za zvážení nákupu ovšem tentokrát stojí i samotná příběhová kampaň, která svým opulentním provedením připomíná vrcholné období původní trilogie Modern Warfare. Je sice docela krátká, ale tak zábavná, že si ji budete chtít určitě střihnout hned několikrát. Letošní Call of Duty se prostě povedlo na výbornou.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

iDNES.cz

90%

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Třicet let Lary Croft. Podívejte se, jak se sexuální ikona proměnila

Třicet let Lary Croft

V sobotu 24. října tomu bude přesně třicet let, co vyšlo vůbec první dobrodružství Tomb Raider s neohroženou archeoložkou Larou Croft. Lara se okamžitě stala součástí populární kultury, její tvář (a...

Malé ambice proměnili na hromady peněz. Toto jsou nejvýdělečnější malé hry

R.E.P.O.

Spousta autorů malých her doufá hlavně v to, že jejich počin bude hráče bavit, a v pohádkové tržby ani moc nedoufá. Sem tam se však i malým projektů povede prorazit takovým způsobem, že z vývojářů...

Hořící Praha i trhání končetin. Vybíráme nejlepší scény ze série Call of Duty

Call of Duty

Právě vychází nový díl střílečky Call of Duty a prodejní žebříčky se otřásají v základech. Jedna z nejvýdělečnějších herních sérií vůbec bývá často vysmívána, podle nás však nespravedlivě. I když...

RECENZE: Phantom Blade Zero je jako byste sledovali špičkový kung fu film

85 %
Phantom Blade Zero

Je očekávaná akční hra bezchybná? Samozřejmě, že ne, ale většina výtek je zapomenuta ve chvíli, když hlavní hrdina spustí svůj bojový tanec, který si nezadá s epičností kultovních hongkongských filmů.

Zahrajte si Indiana Jonese a chrám zkázy. Fanouškovská verze je zdarma

Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial

Dobrodružství neohroženého archeologa Indiana Jonese formovalo celé generace fanoušků. A právě z lásky k původním filmům a hrám vznikla fanouškovská verze hry, která adaptuje snímek Indiana Jones a...

RECENZE: Konečně zase skvělá kampaň, letošní Call of Duty patří k nejlepším

90 %
Call of Duty: Modern Warfare 4

Po několika nepřesvědčivých dílech se příběhová kampaň série stříleček Call of Duty vrací ke klasickému formátu těžce naskriptovaného akčního thrilleru. Zažijete spoustu pompézních scén, které patří...

PS5
31. října 2026 5

Budoucnost Assassin’s Creed: Co Ubisoft chystá a kam série míří?

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Restrukturalizace francouzského vydavatelství Ubisoft se přímo dotýká i klíčových značek, mezi něž patří i série Assassin’s Creed. Co se chystá?

30. října 2026  11:15 4

RECENZE: Transport Fever 3 je velmi propracovaný tycoon

80 %
Transport Fever 3

Transport Fever je série, která budovatelským stratégům pomáhá ukojit hlad po tom, co zlatá éra devadesátkových budovatelských strategií skončila. Podaří se veterány opět nadchnout?

PC
30. října 2026 4

Zahrajte si Indiana Jonese a chrám zkázy. Fanouškovská verze je zdarma

Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial

Dobrodružství neohroženého archeologa Indiana Jonese formovalo celé generace fanoušků. A právě z lásky k původním filmům a hrám vznikla fanouškovská verze hry, která adaptuje snímek Indiana Jones a...

30. října 2026 3

Předplatné PS Plus v listopadu nabídne zombie masakr i nejhoršího Tomb Raidera

Tomb Raider IV-VI Remastered

I v listopadu se předplatitelé služby PS Plus mohou těšit na porci her zdarma. Hlavním tahákem je mimořádně brutální zombie mlátička Dead Island 2, milovníci retra si mohou vyzkoušet remasterované...

29. října 2026  14:26,  aktualizováno  14:30 0

Malé ambice proměnili na hromady peněz. Toto jsou nejvýdělečnější malé hry

R.E.P.O.

Spousta autorů malých her doufá hlavně v to, že jejich počin bude hráče bavit, a v pohádkové tržby ani moc nedoufá. Sem tam se však i malým projektů povede prorazit takovým způsobem, že z vývojářů...

29. října 2026 2

Přípravy na GTA vrcholí. V posilovnách trénují palce, do obchodů míří nová piva

GTA 6

Popkulturní událost dekády (a to jsme možná ještě zbytečně skromní) už je takřka za rohem a všeobecný hype pomalu roste. V pozoru není jen herní průmysl, ale na novém díle miliardové série Grand...

28. října 2026 8

Transport Fever 3

80 %
Transport Fever 3

PC
vydáno 27. října 2026  12:51

Pokémon Unite končí, hrát půjde už jen do března 2027

Pikachu

Oblíbená free 2 play MOBA Pokémon Unite hlásí konec. Hra skončí příští rok v březnu po necelých šesti letech provozu.

27. října 2026  11:17 0

Miss cosplay jde do finále. Které krásky získaly vaše srdce tentokrát?

Irina Meier jako Black Canary (DC Bombshells)

Hlasování třetí řady Miss Cosplay jde do finiše. Kochejte se krásnými cosplayerkami v ikonických kostýmech herních i seriálových hrdinek a pošlete svůj hlas té nejlepší, než se hlasování definitivně...

27. října 2026 3

Prodej 3+1 58 m2
Prodej 3+1 58 m2

Na Skřivanech, Liberec - Liberec XV-Starý Harcov
4 297 000 Kč

Více z nabídky 107 572 nemovitostí

RECENZE: Switch Sports Resort posouvá pohybové ovládání na novou úroveň

85 %
Switch Sports Resort

Switch Sports Resort dává vzpomenout na éru pohybové konzole Wii, zároveň však plně využívá možností aktuální konzole Switch 2, respektive jejich ovladačů. Výsledkem je dosud nejpřesnější ovládání...

Switch 2
27. října 2026 0

Vykoupili výkonný PlayStation 5 Pro. Kdo ho má, chce za něj dvojnásobek

PlayStation 5 Pro

Z PlayStationu 5 Pro se stalo těžce nedostatkové zboží. Dva roky stará herní konzole teď z vícero důvodů nejde sehnat, a pokud na ni někde narazíte, pak bude pravděpodobně s absurdně vysokou cenovou...

27. října 2026 12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.