RECENZE: Konečně zase skvělá kampaň, letošní Call of Duty patří k nejlepším

Z Call of Duty se za těch třiadvacet let od prvního dílu vyvinula každoroční stálice, která patří k podzimu stejně neodmyslitelně jako padající listí, houbaření, rostoucí účty za topení a sportovní simulace od Electronic Arts. Za tu dobu jedna z nejvýdělečnějších herních sérií vůbec zaznamenala obrovské úspěchy i pády na dno, ale nikdy se nezpronevěřila svému prvotnímu záměru – být vizuálně působivou a zároveň snadno uchopitelnou akcí pro masy.
Její jádro se skrývá v přímočarém multiplayeru, kde se hráči nahánějí po menších mapách, přičemž více než taktiku a týmovou spolupráci potřebují k úspěchu rychlé reflexy a přesnou mušku. Ve většině zápasů jde o přímočarý mlýnek na maso, je tu však i pár otevřenějších map, kde může bojovat až 64 hráčů najednou a dojde i k využití bojové techniky. Takový Battlefield na steroidech pro ty, které nebaví přemýšlet více kroků dopředu.
Novinkou je tentokrát režim Kill Block, ve kterém se prostředí náhodně generuje z částí jiných map, naopak vybavení mají všichni hráči na začátku úplně stejné. Jde o příjemné zpestření pro týmy o třech nebo deseti hráčích, jestli jeho popularita obstojí i v dlouhodobém horizontu, je těžké předvídat.
Módů je k dispozici spousta, oproti minulým ročníkům tu však chybí populární zombie mapy, místo ní se vývojáři soustředili na režim DMZ (demilitarizovaná zóna), což je místní variace na dnes tolik populární extrakční střílečky. V malém týmu (nebo i sami) se v něm vydáváte hluboko do nepřátelského území plnit úkoly pro znepřátelené frakce, přičemž čím nebezpečnější výzvy plníte, tím lákavější odměny na vás čekají. Bránit vám v tom budou jak počítačoví nepřátelé, tak ostatní hráči, ještě důležitější než splnění mise je však následný návrat do bezpečí, protože jinak o veškerou nasbíranou kořist přijdete.
DMZ je vlastně taková samostatná hra ve hře, ve které lze strávit desítky hodin, oproti značkám jako Arc Raiders nebo Marathon pak působí daleko přístupněji.
Co se tedy týče multiplayeru, jde ve všech směrech o standardní díl Call of Duty, na jaká jsme dlouhodobě zvyklí a fanoušci série moc dobře vědí, co dostanou. Pocit ze střelby je vynikající, plné servery zajišťují, že nikdy nebudete čekat v lobby dlouho, v žádném režimu prakticky nenajdete hluché momenty, a tak se po celý čas strávený ve hře budete bavit.
Co z letošního Call of Duty dělá mimořádnou událost, je mimořádně povedená příběhová kampaň. S jejím formátem v posledních letech vývojáři zběsile experimentovali, ovšem nikdy v tom dobrém smyslu slova. Loni to byl pořádný psychedelický úlet kombinovaný open world misemi, dva roky předtím zase podivnost, která nejvíce ze všeho připomínala multiplayerové zápasy s boty. Teď se vývojáři Infintiy Ward vrátili k osvědčenému modelu přísně naskriptované filmové jízdy, která na vás hází bombastické scény tak prudkou kadencí, že se ani nestačíte zamýšlet, jestli to celé dává nějaký smysl.
Vše začíná vojenskou invazí Severní Koreje na svého jižního souseda, která je zpracována mimořádně opulentně. Hlavní město Soul se po elektromagnetickém útoku najednou propadne do absolutní tmy, kterou brzy začnou prosvěcovat exploze. Ulice ovládne panika, kam se podíváte, leží mrtvoly nebo něco vybuchuje a hroutí se, v kůži vojáka Parka máte se svojí jednotkou v první řadě především přežít. Ano, už jsme si za ty roky zvykli, že jsou začátky her bombastické, protože v dnešní přesycené době máte na zaháčkování publika jen minimum času, jenže tady nejde jen o vějičku, v podobném duchu se totiž nese celá cca 8hodinová kampaň.
Střídavě hrajeme za tři postavy, jejichž mise jsou rozesety po celé planetě. Vždy, když už si na okolní kulisy konečně zvyknete, okamžitě přichází jiné. Příběh jako takový nemá smysl moc řešit, zajímavé jsou jen osudy hlavních postav, kde samozřejmě nesmí chybět dobře známá jména: Price, Makarov, Ghost, Gaz a další, nikdo z těch zásadních si nevzal dovolenou. Nováčkem je charismatický záporák Archer, o jehož ztvárnění se postaral Mads Mikkelsen, příliš prostoru předvést svůj talent ale nedostal. Pokud jste nehráli předchozí díly této série, mohou být pro vás vztahy mezi postavami poněkud nečitelné, ale kde je dobro a kde zlo, pochopí každý.
Po většinu času budete střílet proti zástupům nepřátel, jsou tu však i plíživé mise s v jednom případě i koketování s průzkumem otevřeného světa. Ale nebojte se, na rozdíl od předchozích dílů jde o ryze dobrovolnou pasáž a kdo bude chtít, nemusí rozjetý vlak vůbec opouštět.
Podstatnou část zážitku pak tvoří vynikající technické zpracování, které patří k tomu nejlepšímu, co na herní scéně dnes můžeme vidět. Grafika možná neuchvátí detaily, díky skvělému nasvícení a kompozici, ale budete i tak neustále valit bulvy.
Ano, Call of Duty není příliš intelektuálně podnětné, to od něj vlastně nikdo nechce. Multiplayerová část je instantní zábava a za ty roky už se ji podařilo po všech stránkách vybrousit k dokonalosti. Navíc je narvaná obsahem, který ještě v průběhu následujících měsíců bude pravidelně přibývat, takže toto může být jedna z těch her, co máte nainstalované po celý rok a při uvolňování místa na disku se jejím směrem ani nepodíváte.
Za zvážení nákupu ovšem tentokrát stojí i samotná příběhová kampaň, která svým opulentním provedením připomíná vrcholné období původní trilogie Modern Warfare. Je sice docela krátká, ale tak zábavná, že si ji budete chtít určitě střihnout hned několikrát. Letošní Call of Duty se prostě povedlo na výbornou.