RECENZE: Werewolf: The Apocalypse je béčková blbost, která i tak pobaví

Svět World of Darkness je letitý, propracovaný a rozsáhlý, ale dovolíme si tvrdit, že v Česku ne až tak známý, i když i u nás má své fanoušky. Odstartoval původně sérií Vampire: The Masquarade jako stolní RPG. Následovala další sága Werewolf: The Apocalypse, pak Hunter: The Reckoning a mnoho dalších, díky kterým World of Darkness bobtnal, rozmáhal se a expandoval i do dalších forem zábavy a médií. Následovaly knihy, komiksy a logicky i videohry.

Vampire: The Masquarade se dočkal hned několika povedených herních adaptací, ale Werewolf: The Apocalypse měl většinou smůlu, viz rámeček. Nyní je tu novinka s podtitulem Earthblood, která už na první pohled vypadá zastarale. A zastaralá také je. Jde o béčkovou řežbu s prvky kradmého plížení a RPG, která se hraje jako z éry PlayStation 2 a graficky vypadá jako titul pro PlayStation 3. Spousta lidí však paří retro i dnes, že?

Hlavní hrdina se mění ve vlka i vlkodlaka

Příběh pojednává o smečce Garou (vlkodlaků), která je ekoteroristickou jednotkou bojující na severozápadě Ameriky se zlotřilou společností Endron, která decimuje přírodu. Ve světě Werewolf: The Apocalypse se totiž válčí za záchranu Gaii. Filozofie, že naše Země je jeden živý organismus, ve hře doslova ožívá.

Svět je ovládán třemi entitami, či chcete-li spirity. Chaotický Wyld stojí za stvořením života a dohlíží nad přírodou. Weaver dává stvořením Wyldu řád. Poslední Wyrm má očišťováním a usměrňováním kontrolovat balanci mezi Wyldem a Weaverem. Bohužel sám Wyrm ztratil kontrolu a začal nebezpečně ovlivňovat lidi. Hlavním hrdinou hry je vlkodlak Cahal, který jako by z oka vypadl Matthewovi McConaugheymu z postapokalyptického filmu Království ohně (Reign of Fire). Pokud jste tento neprávem zapomenutý snímek neviděli, doporučujeme ho zhlédnout.

Cahal ve vlkodlačí podobě ztrácí během boje s vojáky Endronu sebeovládání a v záchvatu zuřivosti zabije bližního lykantropa. Vzápětí kvůli tomu opouští smečku a odchází do exilu. Z toho se musí po letech vrátit, když se dozví, že je v ohrožení jeho vlastní dcera. Příběh je béčkový jako celá hra. Ničím nepřekvapí, ale ani neurazí.

Prokletí (herních) vlkodlaků Earthblood není ani zdaleka prvním pokusem o převedení Werewolf: The Apocalypse do formy videohry. Tím prvním byla stejnojmenná izometrická mlátička/akční RPG od Capcomu, která měla vyjít pro první PlayStation a Saturn. Bojovka od Capcomu? To snad ani nemohlo dopadnout špatně, ne? Hra vypadala slušně, ale světlo světa nikdy nespatřila. O dalším projektu Werewolf: The Apocalypse – The Heart of Gaia pro PC od zaniklého studia DreamForge Intertainment se mluvilo hodně. Zcela upřímně – v roce 1999 jsme nad ním slintali všichni. Šlo o na tehdejší dobu neskutečně parádně vypadající akci, v níž jste se měli chopit role Ryana Mcullougha, který se dokáže měnit ve vlkodlaka. Hráč mohl volit mezi perspektivou z třetí a první osoby a gamesa vypadala na pořádnou řežbu s prvky adventury. Bohužel byla v roce 2000 zrušena, což mnohé včetně nás zarmoutilo. Mohlo jít o velký hit. Další Werewolf: The Apocalypse dostali na starost vývojáři z Troika Games a mělo jít o následovníka Vampire: The Masquerade – Bloodlines ve stejném duchu. I tato hra byla ale zrušena. Před Earthblood je proto jedinou videohrou z říše vlkodlaků, která skutečně vyšla, Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest, což je vizuální román pro Nintendo Switch a PC. Werewolf The Apocalypse – The Heart of Gaia

Postavy jsou toporné a ploché. Je také škoda, že nebylo odhaleno více ze světa Werewolf: The Apocalypse potažmo World of Darkness. Určitě by to spousta hráčů ocenila. Kdo ho nezná, spousta věcí mu ujde. Proto jsou hráči stolního RPG při paření Earthblood zvýhodněni a hru si užijí více. Z herního hlediska je novinka klasickou kombinací brutální řeže s kradmým postupem. Za Cahala můžete hrát hned ve třech formách. Jako vlk jste rychlí a dokážete se snadněji schovat. Prolézat také můžete větracími šachtami, jejichž vchody vtipně značí blikající zelené světlo.

Můžete se i plížit, pokud chcete

Tímto způsobem můžete obejít nepřátele a vyhnout se konfliktům. To je však mnohdy škoda, protože rvačky jsou to nejlepší, co hra nabízí. Jako člověk se Cahal také plíží stíny. Protivníky likviduje hezky potichu lámáním vazů, případně může na dálku využít kuši s šípy. Stealth část Earhtblood je zastaralá, ale chvílemi jsme si jí užívali. Nepřátelé bohužel chodí po snadno odhadnutelných cestách. Jednou se dostanete do oblasti, kdy se k vám dva vojáci otočí zády a vyloženě se nabízí k likvidaci. Podruhé zase zavítáte tam, kde se nemůžete pohnout ani o píď, protože jsou rozmístěni tak, že vás vždy někdo uvidí.

Díky neslyšnému postupu můžete zredukovat stavy nepřátel v lokaci, než dojde k otevřenému konfliktu. Holohlavý hrdina dokáže také hackovat počítače a vypínat díky tomu kamery, střílny či otevírat dveře. Umí nejenom výt, ale také vést člověčí rozhovory s nejrůznějšími postavami.

Ty žádný velký význam pro hratelnost nemají, ale můžete se díky svému jazyku opět vyhnout boji. Významnější je jen finální rozhodnutí, podle kterého uvidíte jeden ze dvou možných konců hry. Zábavné i drsné je, že pokud se vám nebude líbit, jak se k vám někdo chová, nebo jak s vámi jedná, můžete se i během rozhovorů proměnit v obří bestii a dialog ukončit roztrháním vašeho protějšků vedví.

Hra za vlkodlaka je nepřekvapivě tím nejzábavnějším, co Earthblood nabízí. Můžete se pohybovat po čtyřech i po dvou. V první jmenované pozici jste hbitější a doskočíte dále, ve druhé zase zasazujete o poznání více devastující údery a jste celkově silnější i odolnější, byť pomalejší. Během bojů můžete atakovat v jednoduchých kombech, používat speciální vlastnosti, odevzdat se záchvatu zuřivosti, a dokonce protivníky dorážet pomocí poprav. Ty jsou bohužel dosti chudé. Dojde jen na trhání hlav a končetin.

Umělá demence generických vojáků

My bychom si dokázali představit mnohem brutálnější mordování ve stylu fatalit ze série Mortal Kombat. Hraním videoher jsme se, co se masakrů týče, pořádně otrkali. Přesto však v reálu nikoho nevraždíme. Přísaháme! Nepřátelé jsou bohužel nejenom kvůli špatné umělé inteligenci hloupí, ale také generičtí. Jde o tuctové vojáky, jejich steroidy napěchované verze a naprosto nesmyslné exoskeletony a drony. To nejsou zrovna typičtí nepřátelé lykantropů. Kde jsou upíři, zombie a démoni? Asi zůstali ve svých slujích kvůli lockdownu.

Až ke konci se objeví mutanti Wyrmu, kteří zamíchají kartami. Zvláště rohaté variace deformovaných zrůd vám dokážou pořádně zatopit. Bossové jakbysmet. Rvačky s nimi jsou super. Hodně odschoolové či chcete-li zaostalé je také respawnování nepřátel. Objevují se ve dveřích, které však můžete sabotovat, abyste jim zabránili vstoupit do lokace. Oklikou do ní evidentně netrefí.

Za úspěšné masakrování získáváte spirituální energii, jež se postupně mění na body, kterými si můžete vylepšit Cahala, jeho bojový um i další schopnosti. Získáte větší zdraví, rychlejší dobíjení zuřivosti, stanete se silnější ve vzpřímeném postoji atd. Strom dovedností má tradiční a mnohokrát viděnou podobu, ale nové schopnosti oceníte.

Kromě toho můžete spirituální energii nasávat i z květin, stromů, kostí nebo hub. Protože Gaia, že jo! Čuchání k houbám v plesnivém rohu místnosti působí obzvlášť humorně. Kde se nějaký ten duch nachází, odhalí polostínová vize. Ta také napoví, kde lze co spustit.

A kudy, že se to budete protloukat? Začnete v lesích, odkud se probojujete do továren. Sterilně vypadající haly bez špetky nápaditosti ostatně tvoří většinu herních prostředí. Zavítáte i na přehradu, základnu vojáků, ropnou plošinu a aby se neřeklo, tak i do pouště. Zrovna tato oblast i les nevypadají špatně.

Na PlayStation 2 by to byla pecka

Jenže jakmile vás postaví mezi čtyři zdi, je to tragédie. Možná vyjma basy, která má slušnou atmosféru. Trochu ve stylu seriálu Útěk z vězení (Prison Break), který máme rádi. Při hraní vás bude občas štvát kamera, která nejednou zavítá do míst, kam se nikdo nevydal. Bohužel kvůli tomu uvidíte starou belu. Co se technického stavu týče, je zastaralý. To už vás jistě nepřekvapí.

Hratelnost připomíná éru PlayStation 2 a je fakt škoda, že Earthblood nevyšel na konci aktivního života této konzole. Mohla z něj být legenda, kult i nejlepší hra s vlkodlaky vůbec. Nyní jde pouze o nadprůměr, protože o tři generace později působí hra jako špatný vtip, a to i když ji považujeme díky hratelnosti za nadprůměrnou. Grafika je směšná. Vypadá přinejlepším jako u launchového titulu pro PlayStation 3. Ale opravdu přinejlepším. Stejně je na tom i animace postav, která vypadá toporně, jako by šlo o Igráčky.

Častokrát přistoupíte ke spínači, který chcete aktivovat a jakmile to uděláte, hra Cahala přesune sama o dobrý půlmetr ke spínači. Zastaralost hry se dá přežít, pokud budete sami chtít. Chcete řežbu s vlkodlakem? Máte ji tu. Hře se nevyhnuly bugy, což jsme samozřejmě čekali. Nešlo však o průšvihy, které by vedly ke spadnutí celé hry nebo nemožnosti pokračovat dál. Možná jsme se otrkali při hraní Cyberpunku 2077, ale Earthblood jsme nakonec snesli i přes její pofiderní stav.

Co se nám při hraní stalo? Propadli jsme texturami, nebo nám zmizela z rukou kuše. Naštěstí se hra sama ukládá často, takže žádné sáhodlouhé vracení zpět nehrozí, i kdyby se vám stalo cokoliv. Poruchovost se týkala taktéž nastavení. Snažili jsme si zapnout titulky a vibrace, ale ani jedno z toho nefungovalo, i když se nám hra snažila tvrdit, že je obojí aktivní.

Blbost na pár hodin, která příznivce lykantropů pobaví

Takže jaké že speciality nabízí PlayStation 5 verze? Hra se nahraje během pár sekund. Přítomnost SSD disku je při hraní znatelná. Ale co více? Nevíme. Možnosti ovladače DualSense jsme kvůli špatnému technickému stavu nedokázali vyzkoušet. Tak alespoň co hudba a zvuky? Odpověď není jednoznačná. Dabing je špatný a naneštěstí ne ve vtipném smyslu.

Herní hudba není ničím víc než jen generickým metalem. Jenže, na soundtracku se objevují i dva tracky od novozélandské trashmetalové formace Alien Weaponry. Ta zpívá v maorštině a její songy jsou údernější než rána pěstí od vlkodlaka. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood je blbost, nepopíráme to. Ale bavili jsme se u ní.

Prodává se za sníženou cenu, která by však mohla být ještě nižší. Jestli je to hra pro vás, už jistě po přečtení recenze víte. Životnost je bohužel krátká. Po sedmi hodinách hraní je konec. Sice tu jsou dva různé konce, ale na opakované hraní to nevidíme. Za pokračování, které by bylo povedenější, bychom se nezlobili.