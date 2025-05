Svět videoher nabízí filmařům nekonečné množství příběhů, které mohou přenést na stříbrné plátno nebo obrazovky chytrých televizorů díky streamovacím VOD službám. Herní horory jsou pak těmi, které jsou zfilmovávány nejčastěji. Stačí vzpomenout na Resident Evil, Silent Hill nebo Alone in the Dark. Všechny tyto série se dočkaly filmového zpracování víc než jednou.

Videohra Until Dawn, která je cennou značkou PlayStationu, si o zfilmování přímo říká. Předloha je totiž bez nadsázek vlastně také film, přesněji řečeno interaktivní film. Snímek Until Dawn si však bere z videohry jenom málo a místo toho si rozjíždí vlastní příběh v reáliích známého světa. Fňuk. To není přístup, ze kterého drtivá většina hráčů mívá u filmových zpracování radost. A je zvláštní, že se filmaři opakovaně vydávají tímto směrem.

Okoukaná časová smyčka

Filmový Until Dawn přináší příběh Clover (Ella Rubinová) a kamarádů, kteří se společně vydávají do odlehlého města, kde se před rokem ztratila její sestra Melanie (Maia Mitchellová). Snímek na vás hned v úvodu vychrlí lehké bubu, aby zaujal. Pak zvolní a pomalu odhaluje zápletku.

Jakmile se rozjede naplno, sype na diváka zajímavé mordy a také tunu klišé. Until Dawn totiž přináší dnes již docela okoukanou dějovou smyčku stále se opakujícího dne, kterou nejvíc proslavila komedie Na Hromnice o den více. Ve světě hororů pak snímek Všechno nejhorší (v originále Happy Death Day) a jeho pokračování.

Until Dawn 50 %

Zde má parta přátel na vyřešení toho, jak se ze smyčky dostat, třináct pokusů, než jí odbijí zvony. Režisér David F. Sandberg, který má s horory zkušenosti, jelikož natočil strašidelné snímky Zhasni a zemřeš a Annabelle 2: Zrození zla, předvádí s Until Dawn naprosto rutinní práci.

Dr. Hill se vrací

Stejně jako nemastné a neslané herecké osazenstvo, ze kterého je drtivá většina víceméně neznámá. Výjimku tvoří Odessa A’zionová jako jedna z kamarádek – Nina. Fandové hororů ji budou znát z rebootu Hellraisera. A samozřejmě legendární herec, Švéd Peter Stormare, který si ve filmu zopakoval roli podivínského psychiatra Dr. Alana J. Hilla. Jen je škoda, že se na plátně neobjevuje častěji. I když film není natočen přímo podle hry, neustále po ní pomrkává.

Film Until Dawn Film Until Dawn

Je tu sériový vrah s maskou klauna i ikonické monstrum Until Dawn, které je podle nás jedním z největších taháků hry. O jakou příšeru jde, záměrně nepráskneme. I když jsme si jistí tím, že 99 % čtenářů tohoto článku hrálo Until Dawn a zná rozuzlení, přece jenom nechceme zkazit radost těm, kteří se na hru teprve chystají. Bohužel se zde přidávají zbytečně další hororové motivy. Nebudeme zmiňovat všechny, ale jednu otázku nahlas položíme: „Co má sakra společného Until Dawn s kaidžú tématikou?“

Prostě průměr

Film není v žádném případě nekoukatelný nebo špatný. K dokonalosti má ovšem daleko. Je to prostě šedivý průměr. Dnes se točí mnohem nápaditější horory. To, co je na Until Dawn nejzajímavější, jsou smrti hrdinů. Jsou extrémně brutální, krvavé a někdy i vtipné. Prostě gore, jak se sluší a patří. Fungují i lekačky, které sice mnohdy očekáváte, ale když sedíte téměř sami v temném kinosále a bafne na vás monstrum, stejně se leknete.

Film Until Dawn Film Until Dawn

Návštěvníků v českých kinech bude podle nás celkově pomálu. Byli jsme v pražském multiplexu necelý týden po premiéře v sedm hodin večer a ve větším sále kromě nás byly jen dvě mladé dívky. Nebyli bychom to my, abychom se jich nezeptali, jestli Until Dawn hrály. „Hru jsme viděly,“ odpověděly svorně dávajíce tušit, že hru zhlédly v nějakém let’s play videu. Until Dawn si rozhodně raději zahrajte, předloha je lepší než film. Ten si užijí jen ti nejzarytější fandové herní série.