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RECENZE: Český krokovací dungeon Underkeep je triumf staré školy

Ondřej Zach

Underkeep

05.11.2026 PC

iDNES.cz

95%
Herní karta
  • Nádherný pixel art a rozmanitost prostředí
  • Milá pocta dungeonům z devadesátých let
  • Skvělá atmosféra a schopnost pohltit
  • Zajímavé hádanky
  • Jednoduché, ale svižné souboje
Sestavte si družinu dobrodruhů, s nimiž se vydáte porazit starodávné zlo v podzemí. To vše ve skvostném pixel artu a pěkně s českými titulky.

Vzpomínám si, když jsem jako kluk vkročil do počítačové učebny u táty v práci, kde se po škole hrály hry. Vzpomínám na kousky jako Prince of Persia, Loom, F29 Retaliator a další. A vzpomínám také na kluky, kteří tam naprosto pohlcení hráli krokovací dungeony.

Underkeep
Underkeep
Underkeep
Underkeep
Časopis Excalibur číslo 27
95 fotografií

Někteří si kreslili mapku na čtverečkovaný papír vedle, jiní využívali map z časopisu Excalibur. Byla to skvělá doba, kterou vzal čas, stejně jako zlatou éru krokovacích dungeonů.

Hádanka: Vzpomenete si, ze které hry pochází čarodějnice na titulní straně časopisu Excalibur?

Ne, že by tu a tam nějaký nevyšel, před více než dekádou zájem oživil třeba Legend of Grimrock. Je ovšem zjevné, že krokovací dungeony přežívají mimo hlavní proud.

A teď tu máme Underkeep od českého studia Rake in Grass. Na jaře mě nadchlo demo a s potěšením mohu konstatovat, že plná verze splnila v podstatě všechno, co jsem od ní čekal. A možná že i něco navíc. Tužku a čtverečkovaný papír sice můžete nechat v šuplíku, protože mapa se kreslí automaticky, ve všem ostatním je to ovšem velmi poctivá kobkařina.

Ve čtyřech se to lépe táhne

Na začátku si necháte vygenerovat nebo si od píky sami navrhnete čtyřčlennou partu. Volíte nejenom povolání, ale i rasu. Za vším jsou různé bonusy, takže je dobré si vše promyslet. Obecně platí, že dvě postavy vepředu schytávají rány, zatímco ty vzadu jsou kryté.

Underkeep

Underkeep

Přiznám se, že jsem nijak moc neexperimentoval, mám rád klasickou fantasy, takže jsem do přední řady navolil válečníka a paladina. Válečník má spoustu zdraví a umí na sebe strhnout pozornost nepřátel, zatímco paladin má slušnou zbroj a umí léčit. Do zadních řad jsem si navolil mé oblíbené povolání od dob Dračího doupěte – hraničáře – a pak klasickou mágyni.

Pár tipů do začátku

- Nepodceňujte tvorbu družiny.

- K výrobě vlastních lektvarů budete potřebovat hmoždíř, který si lze koupit, ale později ho i najdete. Od začátku hry sbírejte bylinky.

- Důkladně si s každým promluvte a informujte je o svém postupu.

- Pořádně prozkoumávejte každý kout.

Každé povolání má základní útok a pak vlastní zdroj, skrze který se používají či sesílají speciální dovednosti. U mága není co řešit, sesílání kouzel spotřebovává manu, zatímco u bojovníka a hraničáře to je výdrž. Paladin má unikátní zdroj „zápal“, který se generuje běžnými útoky, přičemž hodnota zápalu ovlivní u některých schopností i výsledný účinek.

Underkeep

Každou postavu definují aktivní a pasivních schopnosti. Aktivní schopnosti mohou vyžadovat konkrétní zbraň, u mága se nabízí také více cest, a to ohně, blesků nebo ledu. Přiznám se, že spokojen jsem nebyl pouze s paladinem, u nějž mě zklamalo mimo jiné slabé léčení, a to i s využitím předmětů, které ho posilovaly. Ale kdo ví, možná, že ideální parta nemá mít dva tanky.

Zlo v hlubinách

Příběh hry se týká prastarého zla, které nemělo být nikdy probuzeno. Vy ovšem víte jen to, že se něco děje a je na vás, abyste postupně odkryli veškerá tajemství. Hra má více konců a dokonce i jeden (nebo víc?) falešných. Některé volby jsou jen iluze, na jiných záleží. V jeden moment jsem chtěl udělat správnou věc, problém byl v tom, že ono správně řešení vyžadovalo mnohem silnější družinu než tu, kterou jsem právě měl.

Underkeep

Centrálním hubem je vesnice Underkeep. Vypravíte se do podzemí, v němž na vás čekají klasické propriety, jako mříže, propadla, tajné chodby, spínače a v neposlední řadě i hledání klíčů. Nemalá část hry se ovšem odehrává i na povrchu, budete pročesávat lesy, samozřejmostí je hřbitov s mauzoleem. Narazíte na houževnaté trpaslíky, draka, krále kostlivců a budete prchat před obrem, který celou družinu zabije na jednu ránu. Nepřátelé se rekrutují z řad přerostlých krys, kostlivců, orků, mágů a podobně.

Boj funguje na jednoduchém principu na tahy. Každá postava může provést jednu akci, přičemž konzumace lektvarů se do toho nepočítá. Útoky se vyhodnocují okamžitě, takže až odklikáte své akce vy, okamžitě útočí nebo se pohybují nepřátelé. Většinu stačí umlátit lopatou, pár ale nějakou tu taktiku vyžaduje.

Na blízko mohou útočit pouze hrdinové v první řadě, ti vzadu se musí spoléhat na kouzla či zbraně na dálku. Díky tomu jsou však chráněni před většinou fyzických útoků. Hrdinové postupně získávají úrovně a vy se těšíte, kam investujete získaný bodík.

Underkeep

Neméně důležitá je i vlastní výbava, přičemž nejde jen o hrubou sílu, ale i dodatečné bonusy. U své mágyně mám třeba šikovný plášť, který mě při seslání kouzla malinko vyléčí. Buildy jsou jasně srozumitelné. Když například investujete svoje body do ohnivých kouzel, chcete je podpořit i výbavou, která zvýší sílu kouzel a šanci na zapálení namísto předmětů, které zvýší šanci ledových kouzel na zmrazení.

Podstatnou součástí hry jsou také hádanky. Pokud by vám zpočátku přišlo, že jich je málo, vězte, že později si jich naráz užijete poměrně hodně. Je tu klasické posouvání soch, přičemž někdy se potýkáte s omezeným místem, zatímco jindy musíte rozluštit hádanku.

Indície může být v dopise, naškrabaná na zdi, nebo ji jakoby mimoděk utrousí jeden z hrdinů. Tohle je stará škola, takže například pokud neumístíte tři správně obětiny na oltáře, nehnete se dál. Ze zkoušení všeho na všechno byste se zbláznili. Na druhou stranu, autoři jsou fér a hádanky srozumitelné. To ovšem neznamená, že se na chvilku nezaseknete. Líbí se mi i momenty, kdy do situací, v nichž ještě nevíte, co se vlastně děje, vstupují se svými postřehy některá povolání (pokud je máte).

Underkeep

Svět se postupně rozrůstá do šířky, s rychlým přesunem pomůžou teleportační brány. Staré hry byly v tomto ohledu přísnější, nicméně ruku na srdce, tohle je přesně ten typ vylepšení, který vítám. I tak jsem neměl nouzi o situace, kdy jsem se skoro mrvou družinou bez jídla a lahviček doplazil do vesnice, abych se zregeneroval.

Milostný dopis devadesátým létům

Underkeep sází na nádherný pixel art, který k retro modernímu dungeonu dokonale sedne. Stejně jako tvrzení autorů, že jde o láskyplnou poctou klasickým RPG hrám z 90. let. Ostatně těch narážek, ať už zjevných (Dungeon Master) nebo o něco méně zjevných (Stíny nad Rivou), je ve hře mraky. Čtěte proto popisky či nápisy na náhrobních kamenech, aby vám nic neuniklo. Někdy se pobavíte, jiné jsou poetické.

Underkeep

Mně osobně hra nejvíc připomíná první díl Lands of Lore. Ale víte jak, hrál jsem ji před víc než třiceti lety, takže je to spíš jen pocit a mlhavé záblesky.

Z hodnocení je patrné, že se mi Underkeep přesně trefil do vkusu. Je přístupný, ale zároveň nevede za ručičku. Zároveň si myslím, že funguje i bez nostalgie. Ostatně zahrajte si demo. S cenou vycházející na zhruba 560 korun není moc co řešit. Já každopádně děkuju za úžasný nostalgický výlet, který mě vzal zase na chvíli zpátky.

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