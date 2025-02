RECENZE: Strategie Two Point Museum láká na expedice a provoz muzea

Také při hraní Two Point Museum jsem si opět nostalgicky zavzpomínal na kouzelné časy strávené hraním Theme Hospital z roku 1997. Na management nemocnice, v níž se léčí například nafouknuté hlavy, po více než dvaceti letech navázali ti samí samí tvůrci (Mark Webley a Gary Carr) s fantastickým Two Point Hospital (2018). O čtyři roky později svůj úspěch zopakovali s Two Point Campus (2022) z prostředí univerzit a nyní tu máme Two Point Museum.

Theme Hospital (vlevo) a Two Point Museum (vpravo) dělí 28 let. Uff.

Pokud jste některý z novějších dílu hráli, okamžitě si budete připadat jako doma. Opět vás přivítá kouzelná, komiksově stylizovaná grafika a vynikající, logicky navržené uživatelské rozhraní, v němž se neztratíte. Tvůrčí tým z Two Point Studios také pochopil, že potřetí už nemůže přinést to samé a byť díl Museum v žádném případě nepřekopává zažité pořádky, změny v hratelnosti a herní smyčce jsou přeci jen hlubší.

Základy jsou opět snadno pochopitelné. Máte plochu, ke vchodu umístíte kiosek s prodejem vstupenek, rozmístíte exponáty, najmete personál. Postavíte obchod se suvenýry, nějaké ty automaty s jídlem a pitím a samozřejmě toalety. Celou trasu ještě vyšperkujete různými dekoracemi. Je třeba ovšem myslet i na personál, který potřebuje svoji místnost pro oddech.

Jenže provoz muzea bohužel prodej lístků a cetek v obchůdku neuživí. Možná nejdůležitější jsou dobrovolné příspěvky od návštěvníků. Což znamená, že nebudete umísťovat důchodce na židlích, kteří vám budou vraženým pohledem říkat, abyste poodstoupili metr zpět od vystaveného exponátu. Naopak, chcete, aby se vaši návštěvníci skvěle bavili a zároveň ukojili svoji touhu po tom něco se dozvědět. To znamená, že každý exponát musíte řádně vyšperkovat tematickými doplňky okolo a k tomu rozmístit různé informační tabule či interaktivní prvky pro děti, které nějaké nudné tabule s informacemi vůbec nezajímají. Kdo se baví a je spokojený, rád zaplatí.

Aby vše klapalo, jak má, budete potřebovat a průběžně trénovat i potřebný personál. Experti se starají o vystavené exponáty, na které zjednodušeně řečeno usedá prach a oni pečují o to, aby byly pro návštěvníky i nadále lákavé. Dále jsou třeba na výpravách (o těch později), při plánování prohlídek (vytyčíte trasu), zkoumání nalezených artefaktů a v dílně. Asistentská pozice zajišťuje prodej lístků, upomínkových předmětů či jídla. Údržbáři nesou zodpovědnost za čistotu, funkčnost, jsou potřeba k vylepšování místností, instalaci získaných perků u exponátů a hašení požárů. A konečně ochranka vybírá příspěvky z kasiček a chytá kriminálníky.

Hlavní novinka: expedice

Expedice jsou nový prvek, který přináší do muzea exponáty a podporuje výzkum.

Hlavní novinkou je podnikání výprav, bez nichž byste neměli co vystavovat. Základem této nadstavby jsou mapy s body zájmu, což je místo, kam lze vyslat expedici. Aby to nebylo tak jednoduché, každé takové místo má svá rizika, které je možné eliminovat buď schopností někoho z personálu nebo vyrobeným předmětem.

Ne vždy je možné podniknout stoprocentně bezpečnou výpravu, z čehož může vyplynout třeba delší rekonvalescence zúčastněných a podobně. Pak jsou tu ovšem různé podmínky a nutné předměty, které získáte hraním „až přijde čas“.

Tak jako tak budete podnikat výpravy prakticky pořád, a to nejen kvůli tomu, že vaše expedice objeví jen část exponátu. Nepotřebné exponáty je totiž nutné analyzovat, čímž se rozloží, což ovšem vede k prohloubení znalostí i novým předmětům a tedy i zajímavějšímu muzeu.

Aktuální díl více sází na správné dekorování a méně na klasickou výstavbu místností.

Ačkoliv nápad a vlastně i zpracování se mi líbí, naneštěstí je to zároveň i prvek, který uměle natahuje herní dobu. Každá expedice totiž stojí určitý obnos peněz. Někdy tak raději šetříte a snažíte se vyřešit aktuální výzvy, které po vás hra formou zaškrtávacího seznamu chce a teprve když jste stabilní, zase podnikáte expedice. Jasně, dává to smysl, ale zároveň to někdy není moc zábavné zejména s různými podmínkami, které po vás hra chce, abyste se posunuli dál.

Nemá cenu vypisovat všechny závislosti a řetězce, hra vás s nimi postupně seznamuje. Někdy to vede i k tomu, že část, se kterou jste si vyhráli do detailu, musíte upravit, abyste splnili nějakou podmínku. Postupně je každopádně třeba myslet na víc a víc věcí. Například některé prehistorické exponáty vyžadují chlazení, zatímco ty botanické naopak teplo a mlhu.

V sérii Two Point dosud vyšlo: Two Point Hospital Two Point Campus

Audiovizuální zpracování je kouzelné, komiksová stylizace a odlehčená atmosféra se mi velmi líbí. Hra svoji povahou určitě není tak vtipná jako třeba Two Point Hospital, spíš se jen nebere vážně, a tak tu najdete třeba místnost s duchy, které návštěvníci obdivují. Stěžovat si nemohu ani na technickou stránku, hra šlape na mám zastaralém počítači bez zaváhání na high.

Two Point Museum rozhodně není špatná hra a pokud byste si rádi zahráli něco ve stylu předchozích dílů, jen trochu jinak, nešlápnete vedle. Zároveň ovšem musím říci, že i když mě to mrzí, protože jsem velkým fanouškem série, ze všech tří dílů mě tento bavil nejméně. Tvůrci si sami nastavili laťku docela vysoko.