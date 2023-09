RECENZE: Trine 5 láká na nádhernou grafiku a propracované hádanky

Finské vývojářské studio Frozenbyte nám už poněkolikáté dokazuje, že pohádkové hry prostě umí. Když nebudeme počítat ne úplně povedenou trojku, kde se experiment s kompletně 3D prostředím zkrátka moc nepovedl, je celá série Trine jedno velké a parádní pohádkové dobrodružství. Čtvrtý díl The Nightmare Prince z roku 2019 si všude (včetně Bonuswebu) odnášel nadprůměrná hodnocení a nejinak tomu bylo i s datadiskem Melody of Mystery o rok později.

Letošní, pátý díl s podtitulem A Clockwork Conspiracy na tyto úspěchy navazuje a opět nám servíruje nádhernou 2,5D logickou hopsačku se třemi hlavními hrdiny. Ale popořadě. Příběhově navazuje pětka na čtyřku, ale nemusíte se bát, že byste o něco přišli. Přestože na sebe jednotlivé díly navazují, každý je samostatný celek a není potřeba ty předchozí znát.

Setkáte se sice s několika narážkami na předchozí díly nebo postavy, ale ty jsou opravdu jen nepatrné a je jich minimum. Tentokrát se hrdinové Třišťálu (jak se Trine překládá – à propos, hra je už od základu s českými titulky) musejí vypořádat s falešným obviněním a armádou robotických rytířů, skutečných padouchů. A že u toho budou překonávat spousty překážek, na to vemte jed!

Hrdinové jsou od prvního dílu stále stejní. Obtloustlý rytíř Pontius, trošku naivní čaroděj Amadeus a mrštná zlodějka Zoya. Každý má jiné schopnosti a dovednosti a všichni musí spolupracovat, aby se dostali dál. Ve hře jednoho hráče se mezi nimi lze libovolně přepínat, v případě hry více hráčů je ideální, aby každý ovládal jinou postavu. Ale jde to nastavit i tak, aby ve hře mohly být klidně tři zlodějky najednou.

Kooperace všech postav je nezbytností. Takže zatímco Amadeus na druhém konci propasti vyčaruje magickou kostku, Zoya k ní svým lukem vystřelí lano a Pontius následně svým mečem rozseká kořeny blokující cestu dál. Takto jednoduché to ovšem vždy nebude. Musím uznale pokývat hlavou, protože některé puzzly jsou opravdu těžké a chce to občas hodně provětrat mozkové závity a přijít na to, jak to autoři mají vymyšlené. Navíc fantazii se meze nekladou, takže spousta hádanek má i vícero řešení. Pochválit musím i skvělou fyziku, která má do řešení hádanek často co mluvit.

A když jsme ještě u těch hádanek – v každé úrovni jsou rozeseté zelené body, jež můžete sbírat. Některé leží jen tak po cestě, jiné levitují ve vzduchu a jiné jsou zase mistrně schované. A když říkám mistrně, tak opravdu mistrně. Ve hře se lze kdykoli přepnout na mapu a libovolně procházet již prošlé úrovně. Na mapě je i vidět, kolik bodů jste sebrali a kolik vám jich chybí.

A pokud budete chtít achievement za nalezení všech bodů, připravte se, že i když se to nezdá a daný úsek má pouze několik obrazovek, body jsou občas schované tak důmyslně, že budete chodit sem a tam a dumat, kde jste co minuli. Občas je v těchto schovkách i truhla s pokladem, ve které je třeba dopis doplňující příběh nebo kosmetické doplňky k jednotlivým postavám.

Postupem v příběhu se postavy ve speciálních sólo misích (nelze se v nich přepnout na jiné postavy) učí nové dovednosti (Pontius například využije svůj štít k plachtění, Amadeus dokáže vytvořit dva předměty místo jednoho, Zoya získá ohnivé a mrazivé šípy a podobně). Tyto dovednosti lze za výše zmíněné body ještě vylepšovat, takže jejich hledání se opravdu vyplatí.

A když jsme ještě nakousli ty hádanky, obrovským kladem je, že ty se mění v závislosti na počtu hráčů! Celou hru jsem dohrál ve dvou na jednom počítači a oproti hře v jednom na spoustě míst chybí nebo naopak přebývají části prostředí, aby to nebylo moc jednoduché a postavy musely opravdu kooperovat. Super!

Jestli celá série Trine v něčem vyniká, je to úchvatný vizuál, a ani tentokrát to není jinak. Nádherné pohádkové prostředí vás bude provázet celou dobu a je úplně jedno, jestli budete procházet královským palácem, stokami, podmořským komplexem, doly na drahé kamení, okolními lesy nebo jedovatými močály. Vše vypadá nádherně a díky tomu, že se prostředí často mění, nehrozí stereotyp ani nuda. A to je co říct vzhledem k úctyhodné délce celé hry, jež se rozprostírá přes pět aktů, respektive dvacet velkých levelů. Dohrání mi zabralo kolem pětadvaceti hodin, což dělá z pětky nejdelší díl série.

Po zvukové stránce také není moc co vytknout. Vše zvučí, jak má, postavy jsou nadabovány skvěle včetně hlavního vypravěče mezi úrovněmi a melancholická pohádková hudba v pozadí rozhodně není nic, co bych měl potřebu kdykoli vypnout.

Pokud mě na pětce něco moc nebavilo, jsou to souboje. Čas od času je nutné se na některé obrazovce utkat s několika nepřáteli – proradnými krysáky, kostlivci, výše zmíněnými mechanickými rytíři či jinou havětí. Tyto souboje jsou však ve většině případů pouze o rychlém máchání Pontiova meče a vyhýbání se nepřátelským projektilům. Pokud vás hraje víc, může pomoct Zoya se svými šípy, ale Amadeus je v tuto chvíli téměř naprosto k ničemu. Tyto souboje jsou celkem nudné, a i když jich není zas tak moc, jsou otravné. Čas od času je nutné utkat se s nějakým bossem, ale tento souboj je vždy aspoň okořeněn unikátními fázemi, takže je každý jiný a vcelku napínavý.

Ve výsledku je Trine 5 výborná hra s nádhernou grafikou, propracovanými hádankami a hlavně vytříbenou hrou pro víc hráčů. Vzhledem k tomu, že jde hrát i na jednom počítači (jeden na klávesnici, druhý na gamepadu), není problém přizvat i někoho z rodiny.

Vzhledem k pohádkovému tématu je hra vhodná pro děti, které jistě ocení i české titulky. V jednom hráči mi to jako taková zábava nepřišlo, ale to je jistě jen věc názoru a nepochybuji, že se najde i spousta hráčů, kteří si celou hru užijí sólo. Škoda trochu otravnějších soubojů, ale to není tak velká vada na kráse, abych hře nedal nadprůměrné hodnocení a s radostí vám ji nedoporučil. A pokud jste fanoušky předchozích dílů, rozhodně si užijete i tento.