RECENZE: V Tribes of Midgard musíte zajistit přežití vikinské vesnice

V posledních letech se objevilo docela slušné množství her zaměřujících se na vikingy. Ale je to natolik zajímavá tematika, že vám asi nebude vadit další projekt s těmito severskými drsňáky v hlavní roli. Tentokrát jde o hru jménem Tribes of Midgard a pokud byste chtěli vědět, do kterého žánru spadá, tak to je trošku oříšek.

Není ničím výjimečným, že hry kombinují několik žánrů. Často jeden dominuje, ovšem v případě Tribes of Midgard jich nicméně důležitou roli hraje hned několik. Ale pokud by bylo opravdu nutné definovat Tribes of Midgard, asi bych ho nazval kooperativním akčním survival RPG s budovatelskými prvky.

Pokud nejste trpělivostí obrnění hráči, nebojte, Tribes of Midgard je přísná hra, ale ne tak přísná, abyste měli chuť prohodit svou herní mašinku oknem. Tím není míněno to, že by hra byla vysloveně jednoduchá, ale na rozdíl od mnoha jiných survival projektů je poměrně přístupná i těm, kteří s žánrem nemají zkušenosti.

Osm povolání V Tribes of Midgard je aktuálně dostupných osm povolání. Která to jsou? Warrior

Je specialitou na boj zblízka, jeho preferovanými zbraněmi jsou meče a sekery. Je jednou ze dvou tříd (spolu s Rangerem), která je dostupná od začátku. Ranger

Je velmi rychlý a mrštný a bez ohledu na to, že zvládá i boj s mečem, jeho specialitou jsou luky. Beserker

Jeho preferovanými zbraněmi jsou kladiva a sekery, kterými dokáže způsobit nepřátelům výrazně větší škody než většina jiných povolání. Hunter

Hunter je mistr v pokládání pastí, ale samozřejmě jen s nimi si nevystačí, takže si velmi dobře poradí i se sekerami a luky. Warden

Jeho specializací je vylepšování budov a předmětů, navíc má výhodu v tom, že cena předmětů je v jeho případě o něco nižší než u ostatních. Pokud jde o boj, tak sází na kladiva, meče a sekery. Sentinel

Sentinel je poměrně odolný, je mistr v používání štítu, mečů a seker. Je vhodnou volbu pro ty, kteří preferují někoho, kdo ustojí víc než malé množství ran. Jeho velkou výhodou je, že se umí pomalu regenerovat. Guardian

Velmi odolný je Gurdian, který je schopen odrážet velké množství útoků. I on se specializuje na štíty, meče a sekery. Seer

Jde o léčitele, který umí oživit padlé spolubojovníky. Ale také klást pasti a používat velké množství různých zbraní. Nezpůsobí s nimi sice tolik škody jako některé jiné třídy, ale i tak je důstojným protivníkem.

Detaily obtížnosti probereme později, nejdříve se zaměřme na námět. V centru dění je hrdina/hrdinka, které si na začátku vytvoříte, zvolíte si jeho vzhled (možností není příliš, ale určité kosmetické změny se dají provádět) a pak se ocitnete skoro nazí na louce, kde vás dvě bytosti (hodně) stručně zasvětí do toho, co je vaším úkolem.

A tím je tedy co? Za každou cenu ochránit mystický strom Yggdrasil před nepřáteli, protože jinak by došlo ke konci světa známému jako Ragnarok. Nezní to tedy nikterak složitě, chce se po vás jedna věc, ale „centrální bod“ devíti světů z norské mytologie strom Yggdrasil bude často pod útokem a zajistit, aby neskončil v plamenech, nebude procházka růžovým sadem.

Zahrát si sami můžete, ale není to úplně ono

Rovnou vám řeknu, že to sami nezvládnete. Ano, Tribes of Midgard obsahují singleplayerové módy, a ano, obtížnost se automaticky přizpůsobí tomu, pokud hrajete sami, ovšem i tak budete potřebovat pomocnou ruku.

Pokud se tedy rozhodnete, že nechcete spolupracovat s živými spoluhráči, budete muset vsadit na umělou inteligenci. Yggdrasil se totiž nachází ve vesnici, kde žije pár obyvatel jako kovář, bylinkář, léčitelka a pár dalších, kteří v případě, že je Yggdrasil v ohrožení, začnou strom bránit.

Tím se dostáváme k tomu, že pokud nebudete investovat čas a materiály do vesnice obklopující Yggdrasil, pak nemáte příliš velkou šanci na úspěch. Je nezbytné nejen upgradovat obranu vesnice v podobě například bran, pastí nebo strážných věží, ale také vylepšovat obyvatelstvo, které je poté silnější a kromě toho vám nabídne lepší zboží.

Jak jste asi pochopili, suroviny jsou nesmírně důležité. A jejich získáváním strávíte hodně času. V Tribes of Midgard se mění denní doba a je to jeden z extrémně podstatných faktorů. Ve dne máte prostor na to, abyste shromažďovali materiály (káceli stromy, těžili různé kovy, získávali kožešiny atd.) a připravovali se na noc, kdy se objeví monstra známá jako Helthings, která mají jediný cíl, a to zničit Yggdrasil, a vy je musíte zastavit.

Stručně řečeno je nezbytné přežít noc, aniž by byl zničen Yggdrasil. A aby to bylo občas ještě náročnější, když vyjde takzvaný krvavý měsíc, nepřátelé jsou nebezpečnější. Postupem času se bude měnit i délka noci, což znamená další starosti.

Mimochodem, i ve dne vám hrozí nebezpečí. Sice se protivníci ve vlnách neženou na vaši základnu, ale během prozkoumávání mapy narazíte na různé nepřátele, kteří nebudou mít zájem o diplomatické vyjednávání.

A rozhodně se bez průzkumu herního prostřední neobejdete, budete muset cestovat dál a dál od vesnice, abyste našli nové suroviny a díky nim bylo z čeho vyrábět mocnější zbraně, brnění, ale třeba i lepší nástroje pro získávání materiálů.

Samozřejmě platí, že čím dál od základny jste, tím větší je riziko. Budete sice varováni v případě, že vkročíte na území, které zřejmě bude nad vaše síly, ale někdy se tomu stejně nevyhnete, protože budete potřebovat suroviny. Dobrou zprávou je, že hra obsahuje možnost rychlého cestování mezi určitými body.

Na velikosti záleží

Měl bych zmínit to, že tvrzení o tom, že ve dne nikdo nebude účelně útočit na vesnici, není úplně přesné. Čas od času se objeví gigantická monstra známá jako Jötnarrové, která jsou sice pomalá, ale mají velké množství života.

Bude tak nezbytné zajistit to, aby se nedostala blízko k vesnici, protože pak už nebude čas na to je porazit, ale současně není moudré se proti těmto bytostem hnát, pokud nemáte slušné vybavení a dostatečnou úroveň.

Jak bylo řečeno, jestliže hrajete sólo, pak se obtížnost přizpůsobí, ale i tak bude hodně náročné Jötnarra porazit. Ovšem je to nezbytné, protože pokud zemře vaše postava, znovu se objeví (byť bez obsahu inventáře, který zůstane na místě smrti), ale jestliže je zničen Yggdrasil, je to definitivní konec.

Právě to, že smrt není finální, je jeden z aspektů, který dělá hru přístupnější pro nováčky. Dalšími je například to, že péče o vaši postavu není přehnaně náročná. V mnoha jiných survival hrách je nutné zajistit hrdinům například pravidelný přísun jídla a vody, tady není nic takového potřeba, důležité je jeho/její vybavení a starat se o Yggdrasil (nejen ho ochránit, ale zajistit i dostatek duší, které se objevují během těžby surovin a po porážení nepřátel).

Je to možné zvládnou, ale občas je to v případě singleplayeru náročné, protože získat suroviny a ještě je dobře investovat během dne zabere dost času. Je očividné, že Tribes of Midgard je primárně hrou pro více lidí, a to až deset (dostupný je pouze online multiplayer, u jedné konzole si vás víc nezahraje).

Pokud hraje více lidí, je dostatek prostoru na to, aby někteří sháněli materiály, další vylepšovali vesnici atd. To platí pro mód nazvaný Saga, druhým dostupným je Survival, jehož název je asi dostatečně výmluvný (prostě musíte přežít co nejdéle), poskytuje trochu více prostoru na důležité činnosti, ale prostě a jednoduše je hra určena primárně pro multiplayer.

Kým byste byli rádi?

Tribes of Midgard obsahuje silné prvky akčního RPG. Jsou tedy dostupná různá povolání. Na počátku pouze dvě (Warrior a Ranger), ale dohromady je jich osm a zpřístupní se po splnění určitých výzev (například zabití 20 nepřátel v určitém časovém limitu).

Každé z povolání má vlastní strom schopností (a další talenty poskytnou runy, které postupem času získáte) a odlišný styl boje, takže by si každý měl najít to své. Samozřejmě jsou si některé třídy poměrně podobné, ale ať už preferujete brutální boj zblízka, nebo raději zasypáváte nepřítele šípy, případně rádi pokládáte pasti a trpělivě čekáte, až se někdo chytí, neměli byste být zklamáni.

A dobrá rada: hlídejte si opotřebení vybavení, protože opravit zničenou zbraň je drahé, a navíc není moc příjemné, když se vám rozpadne sekyra uprostřed boje.

Technicky slušné, ne oslnivé

S ohledem na to, že hra není prodávána za plnou cenu áčkových titulů (dá se sehnat od 400 korun v závislosti na platformě), se asi nedaly čekat zázraky, pokud jde o vizuální zpracování. A ne, Tribes of Midgard není vrcholem grafického umění. Ale silně kolorovaný styl nevypadá špatně. Je možná trochu kýčovitý a nepůsobí zrovna detailně, ale při hraní neruší a některé efekty vypadají velmi pěkně, stejně tak jako monstra.

Co mě velmi potěšilo, byl dabing, kdy je něco kouzelného na tom, když postavy promlouvají pro našince exoticky znějícím jazykem, jehož jméno je High Midgardian a jde o kombinaci islandštiny a švédštiny.

Celkově vzato je Tribes of Migard velice slušnou kombinací žánrů, která je dobrou možností pro ty, kteří si chtějí zkusit survival hry, ale nehodlají se příliš stresovat. Některé věci by se daly vylepšit, grafika nemusí sednout každému, občas se nepřátelé doslova zaseknou ve vzduchu, aniž by bylo možné je zabít, někdy se obraz nepříjemně cuká a po určité době se dostaví stereotyp. Ale jako taková „malá vikinská hra“, kterou si pustíte hodinu před spaním, abyste si trochu zablbli s kamarády, je to velmi dobrá volba.