RECENZE: Transport Fever 3 je velmi propracovaný tycoon

Transport Faver je budovatelská strategie, která pokračuje v odkazu geniálního Transport Tycoon. Vždy když podobnou hru rozehraju, tak mám ve zvyku spustit si nejdřív tutoriál, zda nejsou ve hře nějaké zvláštnosti oproti standardu. Pokud jste hráli jakoukoliv podobnou hru, kde se staráte hlavně o budování dopravních sítí, tak vás v ovládání žádné překvapení nečeká. Vše je prakticky takové, jak to máme rádi už od 1994.
Pokud jste doposud neměli tu čest, tak jde o podžánr budovatelských strategií, který cílí pouze na budování dopravní infrastruktury. Rozdíl oproti Sim City nebo moderním Cities Skylines, je zaměření pouze na dopravu. Žádné vytyčování zón, žádné stavění elektráren. Expandování měst a změny na mapě se dějí automaticky podle toho, jak dobře je zásobujete pro ně žádaným zbožím. Dalším faktorem jsou historické změny, některá odvětví prožijí svůj boom, aby postupně vyklidila pole jiným.
Napříč časem
Transport Fever má samozřejmě kromě volného budování i kampaň. Po absolvování tutoriálu jsem se tedy ihned vrhl na ni. Většinou jde i o dobrý způsob, jak si plně osahat herní mechanismy, které se pak plně zužitkují v sandboxu. Na první pohled vypadá kampaň lákavě. Provede nás napříč časem i prostorem. Začínáme v New Orleans, ale pak se podíváme i do Arábie a pokusíme se pomoci mladé archeoložce vykopat historické dědictví země nebo spoluorganizujeme Woodstock. Na samý závěr se dostaneme i do blízké budoucnosti. Do technicky pokročilého Japonska. Takto napsané to zní hezky, ale pokud něco opravdu autoři nezvládli, je to kampaň. Velká část je zbytečně promarněná.
Budovatelské strategie jsou o svobodě tvořit, ale i selhat. Ve zkratce se ale dá říct, že první mise kampaně vám mají říct, že existuje něco jako dopravní řetězec, že existují vláčky a jezdí po kolejích a že se autíčka rozbíjejí. První tři mise vás svazují. U první kampaňové mise to tolik nevnímáte. Pořád předpokládáte, že jde o tutoriál pro ty, kteří si nepustí tutoriál. Jediné, co pak zamrzí, je fakt, že je mise v New Orleans tak krátká.
Ale ani další dvě nedají prostor pro vlastní realizaci. Je to tak absurdní, že asi jediná svoboda, kterou v druhé misi máte, je, jak moc klikatou železnici od stanice ke stanici postavíte a jak moc se budete rozčilovat tím, že elektrický vláček nechce jezdit po vámi modernizovaných elektrických kolejích, i když je vše správně. To je naneštěstí častý jev, že to, co by mělo fungovat z nějakého důvodu úplně nefunguje. Druhou misi jsem musel i několikrát restartovat, protože se mi ve stanici zasekl vláček a nehnul se z místa. Třetí mise vás pak učí dbát na technický stav svých pohybovadel. Problém je, že v této misi nemůžete vůbec stavět, jste odkázáni pouze na pár vozidel a klíčová servisní budova, která vozidla opravuje, chybí.
První opravdová mise je až čtvrtá ve Woodstocku. Konečně máte plnou kontrolu nad vším a konečně tu je i něco jako výzva. A pátá mise už vzbudí ty správné budovatelské vášně. Zde se díky ropné soutěži naučíte, jak cíleně zvyšovat produkci. Přepravou dělníků a dotováním dodatečných součástek jste schopni předehnat jinak mnohem schopnějšího soupeře a v ropném závodě vyhrát. Zde je další paradox, protože naopak můžete bořit kde co, třeba i zajetou vlakovou trať po které jezdí cizí vlak. Prostě mu ustřihnete koleje a použijete úsek bez toho, aby váš vlak musel dávat přednost.
I zde je mírný zádrhel, hra vám neřekne přesně, co se od vás chce. Sice vám dá úkol vytvořit dopravní síť a získat dělníky, ale neřekne, že je máte přepravovat z konkrétního místa. Pokud tedy rozhodnete lifrovat pracovní síly z jiného, smůla, nikdo vám tam makat nebude. To, že hra špatně komunikuje některé informace, je věčný problém. Stejně zmatečné je filtrování zboží, které lze převážet. Ve výběru vozidel sice je možnost odfiltrovat si jen konkrétní typy vozidel a vagonů, které mohou dané suroviny převážet, ale to není tak úplně pravda. Pokud není u vozidla přímo zmíněný daný typ, je velká pravděpodobnost, že ho na korbu nevezme. To, že má univerzální nákladový prostor, nehraje roli. Přesto se v seznamu použitelných dopravních prostředků objevuje.
Zjednodušení na správném místě
Co se mi na Transport Fever líbí, je zjednodušení některých mechanismů. Sice to ubírá na realismu, ale ve prospěch zábavnosti. Ve většině podobných titulů byly zbytečné zdržovačky. Pokud jste chtěli vyměnit vozidlo nebo upravit vlak, museli jste nejdříve zavelet řidiči, ať maže do depa. Tam šlo teprve vůz prodat nebo upravit. V Transport Fever toto odpadá a vy můžete upravovat a prodávat za pochodu. Lze za cesty úplně vyměnit vlak i s lokomotivou, což je skvělé ulehčení.
Autoři se snaží myslet na blaho hráčů. Ne vždy se jim to však daří. UI by rozhodně mohlo být řešené lépe. Obzvlášť tvorba tras a jejich správa není úplně šťastně řešená, přitom jde o jedno z nejdůležitějších menu. Co ale naopak oceňuji, je možnost přímo z menu trasy dokupovat dopravní prostředky. Snadno tak posílíte trasu, aniž byste ji museli novému vozidlu přidělovat ručně.
Sandbox je klasický Transport Tycoon styl. Na výběr máte ze čtyř prostředí. Mírný pás, tropy, subpolární a poušť. Pak už máte volné pole působnosti. Hra má slušný časový rozsah. Lze tedy začít v roce 1900 a užít si ještě éru doslovných koňských sil, zablácených cest prostých asfaltu a koňských povozů. Automobily však na sebe nenechají dlouho čekat.
Abyste prosperovali, musíte zajistit dodávky žádaného zboží do měst a továren. Jen tak budete profitovat. Musíte ovšem brát zřetel na to, že města se budou zvětšovat a doprava houstnout. Ve hře zoufale chybí možnost vylepšovat silnice na víceproudé a jediný způsob, jak se vyhnout v budoucnu kolapsu, je stavět dálnice už dopředu. Díky přehledné tabulce snadno vidíte, které linky profitují a které jsou prodělečné. Je to i nejlepší způsob, jak zkontrolovat, zda se linka nebugnula a funguje, jak má.
Hra rozhodně není triviální a přešlapy vám dá solidně vyžrat. Tedy, vyžrat vám to dají její virtuální obyvatelé. Nestačí jen propojit linku s místem A a místem B a koukat jak se sypou prachy. Tak hra nefunguje, má své docela pokročilé mechanismy a továrny mají své kapacity, přes které nejede vlak. Pokud se naplní, tak peníze nedostanete. Obyvatelé jsou také dost nároční, nelíbí se jim smog, nadměrný hluk a rozhodně vám nepoděkují, když místo mrakodrapu postavíte nákladovou rampu. Vše ovlivňuje rating města, a to jak spokojené s vaším hospodařením je.
Hra je mnohem víc o řešení komplexních a hlavně efektivních tras, které zužitkují sdílení skladů, přes něž se distribuuje zboží dál. Hra nabízí pro různé sklady a nákladové prostory dodatečné modifikace, ty mohou urychlovat nakládání a vykládání určitých typů zboží. Lze se tedy plně vyřádit a udělat co nejefektivnější přepravní řetězec. Součástí hry, která už tak je dost bohatá na obsah, je i integrovaný mod hub, ve kterém si snadno stáhnete a zapnete nové mody. Tím můžete natáhnout herní dobu na neurčito.
Detailní svět
Grafika Transport Fever 3 je slušná. Hlavně míra detailu. Hra i vizuálně rozlišuje jak efektivní továrny jsou. Pokud jedou na plný potenciál, hrne se z nich obří dým. Pěkné jsou i další detaily, jako jsou pohybující se prvky přímo v továrnách. Je možné si i zobrazit pohled z vozidla a kochat se scenérií i železniční tratí. Dabing neurazí, a to se dá říci i o hudbě. Typický tycoon hudební podkres. Za zmínku stojí hudba z éry Woodstock, která perfektně dotváří atmosféru. Hra trpí na nějaké ty bugy, které snad postupně autoři odstraní, stejně tak snad urychlí načítání, které je docela pomalé.
Hlubší, než se zdá
Transport Fever je překvapivě velmi propracovaný tycoon, jehož mechanismy však objevíte až při delším hraní. Kromě velkého množství obsahu tak dostanete i do hloubky promyšlený simulátor, který vám nic nedá jen tak. Je opravdu škoda, že autoři zazdí první tři kampaňové mise se zajímavým zasazením i úkoly a až v půli si uvědomí, o čem mají budovatelská strategie být. Pokud však hledáte hlavně možnost, jak se vyřádit v sandboxu, pak není o čem mluvit. Další povedený tycoon.