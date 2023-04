RECENZE: Total War: Warhammer III rozšiřují nelítostní trpaslíci

Trpaslíci pokřivení Chaosem jsou sadistické bestie. Je to čirá esence pragmatismu, prostá veškeré lidskosti. Zneužívají nejen živých duší ale i samotné země. Pod jejich vládou se mění ve zpustošenou krajinu bez života, jak z ní fanatičtí trpaslíci svou krutou těžbou doslova rvou život. Pro trpaslíky je to jediný smysl existence. S maniakální rychlostí chrlí z obludných výhní víc a víc zbraní a brnění pro svou armádu, jen aby moc rozšířili zase o kousek dál. V jejich pohnutých myslích se urodil nový plán.

Konečně se chtějí setkat s bohem Hashutem a využít jeho nezměrné síly. K tomu má posloužit obrovský vrták. Největší z jejich vynálezů. Má se provrtat skrze přediva reality až do světa jejich pána. Takový čin ovšem neunikne pozornosti okolních říší. Ve zcela nové příběhové kampani se ujmete jednoho z legendárních vůdců konkláve a realizujete velký plán. Zlobivé trpaslíky odemknete i jako novou hratelnou rasu ve velekampani Immortal Empires slučující celý svět Warhammeru do jednoho.

Forge of the Chaos Dwarfs je rozšíření se vším všudy (vyžaduje základní hru), s novou rasou, více než dvaceti novými jednotkami i kampaní, která vám zabere minimálně 25 hodin a další nespočet, pokud chcete splnit všechny podmínky vítězství. V nové kampani necháte Ursuna spát, trpaslíci se o takové věci nestarají. Jim jde hlavně o Hashutův vrták, jehož aktivace je hlavním cílem. Postup kampaní je nelineární. Je na vašem uvážení, jak některých vytyčených cílů dosáhnete – zda diplomacií nebo válkou. Obsahuje i nepovinné úkoly, které vám zajistí nějaké to unikátní vybavení.

Říká se, že hrát za zlo je největší zábava a tihle trpaslíci jsou pořádní zmetci. Při hraní za trpaslíky chaosu si připadáte jako chladný manažer obří pekelné mašiny na prasata. Vše musí být v rovnováze, nic nesmíte opomenout, jinak začnou soukolí drhnout. A když začnou drhnout, zcela netknuti křikem a nářkem otroků jen přenastavíte kvóty. Ať si křičí, jsou to jen anonymní položky.

Krutý obchod a politika

V novém rozšíření musíte dávat pozor na vyvážený přísun hned několika zdrojů – skoro až na úrovni mikromanagementu. Trpaslíci jsou náročná banda. Aby jejich výrobní řetězec fungoval, potřebují minimálně dvě města v každé provincii. Pokud město zaberou, zajímá je jediné, zda z něho bude vhodná předsunutá základna nebo továrna. Předsunutá základna je spíš tábor nucených prací. Zde se otroci dřou do úmoru v dolech a těží drahocenné suroviny, které se v továrnách zpracovávají na zbraně anebo zlaťáky. Trpasličí kodex nic neříká o bezpečnosti na pracovišti. Nelidské podmínky a vyčerpání si každé kolo vyberou svou daň a o určité procento otroků přijdete. Minimalizovat ztráty lze jen částečně vyšší stabilitou v provincii.

Jak nejlépe doplníte nedobrovolnou pracovní sílu? Masakry nebo obchodem. Získávání otroků vás nutí hrát velmi agresivně, bez nich se vaše produkce zastaví. Proto se vrháte i do riskantních konfliktů proti přesile. Nějak tu svou mašinérii krmit musíte. Otroky nejlépe získáte bojem proti velkým armádám, zabíráním měst tolik ne. Riskování je pro trpaslíky Chaosu způsob přežití. Někdy budete muset vyvolávat konflikty jen, abyste doplnili stavy. K tomu se výtečně hodí všechna skavenská chátra v ruinách. Ze začátku je hra náročnější, to se změní v momentě, kdy ustálíte ekonomiku a trpaslíci vytáhnou své neudržované drápy.

Jistou pravidelnou záplatou v dobách klidu jsou karavany. Trpaslíci ovládají síť obchodních stezek, kde směňují suroviny, zbraně, otroky i zlaťáky. Je to způsob, kterak si přijít na nějaké zdroje navíc. Každou karavanu vede jeden z vašich specializovaných hrdinů. Na rozdíl od běžných hrdinů, šéfy karavan nelze ovládat. Pouze zadáte cíl obchodní cesty a vydá se na výpravu.

Karavany vám pomohou udržovat nedostatkové zdroje. Fungují na principu směnného obchodu. Pokud máte přebytek surovin, můžete je vyměnit za otroky, zlaťáky, zbraně a naopak. Pro trpaslíky je to esenciální způsob, jak udržet svou říši funkční. A to hlavně v pozdější fázi, kdy budete spravovat tolik provincií, že přísun nové síly skrz boje nestačí, ani kdybyste se rozhodli pro totální válku. Je nutné plánovat dopředu, než zboží karavany vymění, trvá to několik kol.

Karavany srazí dvě mouchy jednou ranou. Při cestách budou obchodníci zažívat nahodilé eventy, mezi ně patří i jak jinak bojechtiví nepřátelé a bandité. Pro trpaslíky další otroci do jam. Stejně se stane, že v provinciích bude přísun sil nerovnoměrný. Trpaslíci ovšem myslí i na to. V přehledné tabulce můžete přerozdělovat pracovní síly za malý poplatek. Autoři dbají na detaily a v okně přerozdělení pracovních sil neustále slyšíte nářek a křik ztrápených duší. Otroci jsou i cenné platidlo pro urychlování staveb a skokové zvyšování produkce. Jsou tak cennou komoditou, že s nimi není radno plýtvat.

Dawi-Zharr, jak si sami říkají, si libují v byrokracii i politice. Mocenský vliv je jejich rozkoš. Každý z členů konkláve si získává respekt od ostatních. Ve hře se respekt, tedy vliv v konkláve, generuje každé kolo z budov nebo plněním úkolů. Vliv se dá užít několika způsoby, ale tím hlavním je kupování si křesel v obsidiánové věži hlavního města Zharr-Naggrund. Křesla přináší značné bonusy, nová kouzla nebo i diplomatické výhody.

Pokud zaberete část věže, aktivuje se ještě bonus pro daný okrsek. Velmi užitečné je rozšíření karavany, dovolí vám vyslat dvě karavany naráz. Je to politický závod k samému vrcholu věže, kde jsou tři finální křesla nejvyšší hodnoty. Nemusíte hrát fair, pokud vám soupeřící člen zabere křeslo, můžete ho odkoupit pro sebe. Nebude to ovšem bez odezvy a diplomatické vztahy s danou frakcí trpaslíků nebudou nejvřelejší. Je to takové pasivně agresivní politické hašteření mezi trpaslíky.

Na konci řetězu

Všechna dřina směřuje k jedinému cíli – vyrábět zbraně pro své armády. Trpaslíci mají v začátcích velmi omezené počty jednotek. Populační limit jednotlivých jednotek ovšem mohou navýšit utracením vyrobených zbraní ve Výhni. Výheň je další specialita trpaslíků chaosu. Slouží k zvyšování limitů, ale zároveň pro modifikaci jednotek. Každou skupinu jednotek lze upravovat: zvýšit obranu, přidat nějakou pasivní schopnost, posilnit zdraví atd. Háček je v tom, že modifikátory si uhryznou přímo z vaší celkové produkce. Pokud to s modifikátory přeženete, produkce zbraní půjde do záporných čísel a ekonomika se vám zhroutí. Modifikátory lze zapínat a vypínat dle potřeby. Výheň přidává jistou variabilitu, ale upgrady nejsou zásadní. Chybí mi nějaká extrémně silná schopnost, která by sice demolovala ekonomiku, ale zároveň obracela v boji jazýčky vah.

Skřípe víc než obvykle

Vizuálně jsou trpaslíci chaosu opět solidní. Jejich mechanizovaná armáda vypadá skvěle. A připomněla mi koncepty zrušené frakce Forge z datadisku pro Heroes of Might and Magic III, kterou oplakávám dodnes. Kombinace robotických vražedných strojů, mytických bestií a trpaslíků je pastva pro oči. Stejně tak i pro sluch. Trpaslíci mluví v pokřiveném jazyce khazalid, který je svým velmi dekadentním způsobem libozvučný. Hudební doprovod je opět skvělý. Nechybí samozřejmě ani kvalitní česká lokalizace.

U Total War si musíte zvyknout na dlouhé načítací časy, to už k sérii patří od nepaměti. Jinak bylo vše plynulé. Nové rozšíření mi však neběží tak svižně jako původní Warhammer III, přitom není důvod proč by tomu mělo být jinak. Hra se čas od času solidně cuká, ještě by zasloužila trochu optimalizace. I bugy sem tam jsou, ale hru nijak nerozbíjejí. Jen jedno nepěkné překvapení na mě čekalo v poslední misi kampaně, postup se zasekl a nešlo ji dohrát. Až po restartu vše běželo tak, jak mělo. U Creative Assembly se ovšem nebojím, že by hru nedopilovali.

Krutí a zábavní

Creative Assembly mě vždy mile překvapí. Každý jejich příspěvek do světa Total War je trochu jiný. Navíc mají talent skloubit zábavnou hratelnost s náturou dané rasy. Forge of the Chaos Dwarfs je povedené. Pokud stále drtíte Warhammer III, tak vousatí maniaci rozhodně přidají další desítky hodin solidní zábavy. Rozšíření toho nabízí hodně, ale cena by i tak mohla být o něco nižší.