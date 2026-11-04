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RECENZE: The Legend of Zelda: Ocarina of Time je nadčasové mistrovské dílo

Ondřej Zach
  12:00

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

05.11.2026 Switch 2

iDNES.cz

100%
Herní karta
  • Nová grafika je parádní
  • Nadčasový příběh a silná metafora dospívání
  • Dobrodružství ve skvělém tempu
  • Návrh dungeonů a cit pro detaily
  • Struktura herního světa
Příběh o dobru, zlu, přátelství a dospívání zub času nenahlodal. Grafiku ale ano, a tak tu máme remake jedné z nejlepších her vůbec.

Když v roce 1998 vyšla The Legend of Zelda: Ocarina of Time na konzoli Nintendo 64, byla to malá revoluce hned v několika ohledech. Šlo o jeden z prvních rozmáchlých projektů Nintenda, Zelda přešla poprvé do 3D a revoluční bylo i ovládání, kdy se analogovou páčkou ovládala postava Linka (ovladač měl jen jednu páčku), zatímco tlačítko Z drželo kameru na nepříteli. O léta později vyšel remake na handheld 3DS.

he Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
he Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
he Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
he Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
he Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
63 fotografií

Dnes je zjevné, že grafika příliš dobře nezestárla a i ovládání je z dnešního pohledu překonané, protože standardem jsou dvě analogové páčky. Jádro hry ovšem v čase obstálo na výbornou, ba co víc, v mnohém vyčnívá i nad dnešní produkcí. Jsem proto rád, že Nintendo k druhému remaku nepřistoupilo v éře prvního Switche, ale nechává ho plně vyniknout na Switchi 2.

Mladý hrdina, který musí dospět

Příběh hry není nijak komplikovaný. Padouchem je démonický bojovník a čaroděj Ganondorf, který se snaží zmocnit mocného artefaktu Triforce. Ten potřebuje k ovládnutí království Hyrule a také Posvátné říše. Zabránit mu v tom musí nepravděpodobný hrdina - mladý chlapec, který žije ve vesnici Kokiri Forest. Link. Link je ovšem trochu jiný, než ostatní děti ve vesnici. Jako jediný nemá svoji vlastní vílu. A když ji získá, posvátný strom Great Deku Tree ho pošle na cestu, která změní osud celého království.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Když se probudíte ve svém příbytku a vykouknete ven, připadáte si jako v pohádce. Nádherná, pestrobarevná grafika, lesní grafika, zurčící voda a celková pohoda utvářejí pocit domova. První úkol je docela vtipný. Kamarád nechce Linka pustit pryč, dokud nebude mít adekvátní výbavu, tedy meč a štít. Cesta k nim je takový malý tutorial a nastínění toho, co vás v mnohem větším měřítku čeká.

Až se propracujete ven, čeká vás pohled na skoro až romantickou pláň s hradem v pozadí. Tvůrci mohli remake zpracovat moderně, ale rozhodli se pro strukturu světa, kdy se pohybujete mezi různými mapami. Každé prostředí je svébytně zpracované a každé má nějaké prvky, které lákají k prozkoumání. Je tak velmi snadné zapomenout na hlavní příběhovou linii a věnovat se něčemu, co vás právě upoutalo. A to i s vědomím toho, že odměnou často je jen trocha herní měny. Jenže v Ocarina of Time to zkrátka není jen položka na seznamu, ale úkol, z jehož vyřešení máte radost.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Cit pro řadu malých detailů je patrný na každém kroku. Jak ostatně se smíchem vzpomíná producent a vývojář Eidži Aonuma, který pracoval na původní hře a dohlíží na remake: „Slovo ‚efektivita‘ jsem tehdy ještě neměl ve svém slovníku“.

Do mnohých míst se budete vracet, protože cestu dál otevře až nově naučená schopnost. Alfou a omegou hry jsou každopádně špičkově navržené dungeony, což je koktejl plný nepřátel a hádanek. Zatímco v moderních dílech to je to spíš jen jedna menší hádanka, zde je to celý logicky poskládaný komplex, který vrcholí soubojem s bossem. Nejvíc se mi líbil Forest Temple, což je zašlé šlechtické sídlo, v němž škodí nezbední duchové. Budete posouvat kameny, skládat puzzle či měnit realitu celé místnosti. Ale hlavně, budete se skvěle bavit.

Metafora dospívání

Zhruba ve třetině hry ovšem Link dospěje. I když je příběh známý, nechci vyzrazovat víc, než je třeba, řeknu tak jen, že v Chrámu času lze cestovat mezi dětskou a dospělou verzí. Dospělá verze je v jistém slova smyslu zničující. Odehrává se o sedm let později a Link vykročí do světa, v němž Ganondorf vyhrál. Tam, kde ještě před chvílí tancovali lidé a hrála hudba, jsou jen trosky a zmar. Všechna známá místa ve hře se změnila. A nejen ta.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Zatímco v dětské verzi zářil svět všemi barvami a nebezpečí působilo vzdáleně, v dospělé svět zešedne a potemní. Link je pořád tím malým klukem, který je ovšem bez milosti vržen do nové a hlavně nebezpečné reality. Kamarádi z vesnice nevyrostli a nepoznávají ho. Pocit bezpečí domova nadobro zmizel. Je to velmi silný moment, který mě zasáhl. Myslím si, že tak hlubokou metaforu dospívání jsem ve hrách ještě nezažil. Jsou to pocity, jaké jsem kdysi měl při čtení knížek od Ericha Maria Remarqua.

Link ovšem na nějaké dojímání nemá čas a musí se pustit do práce. To znamená dalších dungeonů, aby se nakonec podařilo Ganondorfa porazit. Mezi dětskou a dospělou verzí lze cestovat, čehož ostatně využívají i některé hádanky (zasadíte kouzelnou fazolku a ona během let vyroste). Link má také schopnosti, které se vážou ke konkrétnímu období.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Další mechanismus hry je ukrytý už v jejím názvu: okarína. Link se postupně učí magické písně, které mu pomáhají nejenom s hádankami, ale nakonec i s rychlým cestováním. Na okarínu se hraje pomocí tlačítek na ovladači, což je ovšem jen jeden ze tří množných způsobů. Pokud chcete, můžete se písničky naučit a jednoduše je zabroukat. Funguje to.

Pro největší fanoušky je pak určena periferie od Hori, což je elektrická okarína navržená pro hraní songů ze hry. Tu ovšem bude těžké sehnat, ve světě se po předobjednávkách zaprášilo. Realisticky vzato je to efekt na úrovni „zmáčkni tlačítko a něco se stane“, výsledný vliv na atmosféru dané situace je ovšem úplně jinde.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time zcela naplňuje význam slova dobrodružství. Má špičkově nastavené tempo a smekám před tvůrci, že si hráče vodí přesně tam, kam chtějí, ale s pocitem, že to byla jejich volba. S novými schopnostmi roste i váš pocit, že jste hrdina, který dokáže zlo porazit. Mladý Link neměl nikdy šanci.

Příběh je nadčasový, protože řeší nadčasová témata, jakými jsou boj dobra proti zlu, přátelství či dospívání. Jediné, co mě mrzí je, že hra nemá české titulky (mimochodem polští přátelé se dočkali), protože tohle je přesně hra, kterou chci, aby hráli mé děti. Víc už asi nemám co dodat. Snad jen to, že toto je jedna z těch her, kvůli které máte Switch 2.

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