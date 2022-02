RECENZE: Staňte se drsným bijcem, King of Fighters XV myslí i na nováčky

Přiznám se, že přestože jsem hrál poměrně dost her ze série King of Fighters, nikdy to nebyla má srdcová značka. Obvykle jsem se bavil, ale mám v tomto žánru jiné favority. Ovšem, na patnáctý díl jsem byl velmi zvědavý s ohledem na to, že byl prezentovaný jako ten, který „rozbije očekávání“.

Pozitivní určitě je, že The King of Fighters XV (dále jen KOF XV) naplnil slušné množství očekávání, která hráči měli poté, co na tuto bojovku museli čekat šest let. Čtrnáctý díl vyšel už v roce 2016 a spousta fandů byla hodně netrpělivá a doufala, že se čekání vyplatí. Vyplatilo, byť tu pár nedostatků je.

Neočekávejte, že je KOF XV zlomovým projektem. Vývojáři z SNK nepřišli s přídavkem, který by byl změnil značku od základu, ale spíše vyšperkovali to, co už jsme v minulosti viděli. Je tu pár novinek, pokud jde o herní mechanismy, ale asi nic, co by se dalo považovat za vysloveně revoluční.

Tři nováčci V základní nabídce hry je 39 bojovníků a tři z nich jsou nováčci. Konkrétně toto trio: Krohnen McDougall je tajemný bojovník a vůdce týmu Krohnen. Je to děsivý protivník, jehož silnou stránkou je paže, která dokáže měnit tvar. Krohnen je podle všeho napojen na tajnou organizaci NESTS, ale není jasné, jaký mají skutečně vztah. Isla je vůdkyní týmu Rivals. Jde o mladou impulzivní dívku, která dokáže v boji používat mystické fialově zářící ruce. Podobné měl k dispozici padouch ze čtrnáctého dílu Verse. Dolores je kněžkou a médiem. Dovede komunikovat se Zemí a díky tomu je schopna v boji používat půdu. Doleres je členkou týmu Rivals, ale zdá se, že je nějak napojena na záporáka Verse.

Nejvýraznějším přídavkem je asi technika označovaná jako Shatter Strike, což je v podstatě sousled protiútoků, kterou lze použít i pro dloužení komba. Upraven byl také MAX mód, který už byl k vidění v minulosti. K jeho aktivaci potřebujete energii z ukazatele, který se nabíjí během hraní. Po spuštění MAX módu jsou vaše útoky silnější a speciální údery nespotřebovávají dodatečnou energii.

Nejsou to aspekty, které by měnily herní základy KOF XV, ale alespoň jde o určitou snahu tvůrců o dílčí změny, a to většinou k lepšímu.

Nováčky neodradí, veterány nenaštve

Například zmíněný Shatter Strike je něčím, co pravděpodobně hru udělá přístupnější pro nováčky. Je tu více mechanismů, které mají podobný cíl. Například si přijdou na své ti, kteří se nechtějí učit složité kombinace, u kterých hrozí, že jim upadnou minimálně tři prsty, ale raději bezhlavě buší do tlačítek.

KOF XV dovoluje provádět působivá komba jen s pomocí jednoduchého sousledu úderů totožného pro všechny postavy, což je lákadlem pro začínající bijce. Bez větší snahy se můžou radovat z toho, že se na obrazovce děje něco velmi efektního.

A také efektivního, ovšem ne natolik, aby byli veteráni naštvaní, že je bojovkoví zelenáči dokážou rozsekat bez větší snahy. Zjednodušené techniky většinou nejsou natolik účinné, aby byly reálnou hrozbou pro někoho, kdo studuje komba svých oblíbených postav každý den pět hodin.

The King of Fighter XV The King of Fighter XV

Základní mechanismy KOF XV se dají naučit za chvíli a budou vám stačit, pokud si chcete zablbnout proti umělou inteligenci ovládaným protivníkům na nižší obtížnosti. Ale mistrem, kterému budou padat k nohám zástupy dívek (všichni vědí, že úspěchy v bojovkách na opačné pohlaví platí více než peníze a naleštěná drahá auta) se díky tomu opravdu nestanete.

Jak už to v případě bojovek bývá, základní ovládání je jednoduché, ale docílit toho, abyste byli důstojným soupeřem pro trošku zkušenější protivníky je těžší než vyčistit klávesnici od brambůrkových drobků.

KOF XV nabízí slušnou řádku technik, jejichž ovládnutí zabere dost času, ale pokud nechcete být někým, koho trochu kovanější rivalové zdecimují rychleji, než skončily některé celebrity v česko-slovenské verzi Survivora, neobejdete se bez nich.

Tři je to správné číslo

Patnáctý díl opět operuje s tím, že se proti sobě postaví dva týmy po třech hráčích. Jsou tu módy, kde dojde na typické jeden proti jednomu, ale obvykle se sází na tři proti třem. Bojujete s jednou postavou, dokud není poražena, poté se zapojí druhá, po její případné porážce třetí. Nepracuje se tedy se systémem jako v některých jiných týmových bojovkách, kdy si libovolně přivoláváte dalšího člena skupiny na pomoc nebo bojovníky rovnou prohodíte. Můžete to být trochu zklamáním, ale alespoň to člověka nabádá, aby si pořádně rozmyslel pořadí, v jakém jeho trio nastoupí.

Aktuálně hra nabízí cca 40 bojovníků (další budou k dispozici jako DLC). Pokud se nemýlím, není to nejvíce v historii série, ale rozhodně je to více než slušný počet. Povolání do boje byli staří známí i nováčci. Samozřejmě někomu budou určité postavy chybět, ale výběr je natolik velký, aby byl snad každý schopen si poskládat tým podle svých představ.

The King of Fighter XV The King of Fighter XV

Ve jménu asijské unikátnosti tu najdeme hromadu ženských postav, které mají na sobě tak málo látky, že by nestačila ani na ušití kapesníku. Tyto dámy pak předvádějí pózy, které by jim bez mrknutí oka zajistily práci na hlavním pódiu v luxusním striptérském klubu. Samozřejmě nechybí steroidní svalovci, nebo naopak mužští bojovníci, kteří působí velmi jemným dojmem (ale i tak vám zvládnou nakopat zadek). Zahrát si můžete i za dinosaura.

Zatímco v případě postav toho nabízí hra dost, pokud jde o celkový obsah, je to trochu slabší. K dispozici jsou klasické módy pro offline i online hraní. V případě offline jsou to například tutoriál, mise, trénink, versus nebo příběhový mód. A většina z módů je poměrně skromná.

Největším zklamáním je v tomto ohledu příběhový mód, který se dá dohrát velmi rychle, obsahuje asi tři animace a v závěru pár statických obrázků a textových oken. Jestliže budete hrát s určitými postavami, zpřístupní se vám skryté konce a skrze interakci různých bijců před souboji odhalíte střípky z příběhu, ale není to vysloveně motivující. Story mód je oproti některým konkurentům velmi strohý.

Tutoriál je ucházející, dá se zvládnout rychle a vcelku slušně vás naučí základy, které můžete rozšířit v módu misí, které vás naučí některé komba.

Tentokrát online funguje

Co rozhodně nebylo silnou stránkou některých předchozích her od SNK, bylo online hraní. To mělo k dokonalosti daleko. Naštěstí, tentokrát v podstatě vše běží, jak má. Nastavení všeho potřebného je intuitivní, výpadky jsou minimální, hledání zápasů rychlé, není si na co stěžovat. V minulosti neměly hry od SNK zrovna oslavovaný netcode, tentokrát si to ovšem tvůrci ohlídali.

The King of Fighter XV The King of Fighter XV

Nabídka online módu opět není nijak objevná, hodnocené a nehodnocené zápasy nebo online trénink asi dnes nikomu dech nevyrazí, ale jak bylo řečeno, vše běží téměř bezchybně, takže člověk asi víc nepotřebuje.

Hra využívá nový engine, ale zůstává obrazově věrná tomu, co známe. Vše je pestrobarevné, efekty speciálních úderů velmi “ohňostrojové” a postavy působí jako by jejich pokožka byla z vosku, což prostě k KOF patří.

Co není úplně povedené jsou některé arény, které vypadají opravdu stroze, prázdně a příliš staticky. Nic se v nich (kromě zápasu) neděje, okolí je prázdné a nudné. Určitá bojiště jsou fajn, ale ve srovnání s mnoha jinými konkurenčními projekty v tomto ohledu KOF XV dost ztrácí. Naopak v ohledu hudby se má hra čím chlubit. Kromě toho, že je hudební podbarvení působivé, obsahuje hra i DJ Station, kde jsou doslova stovky songů nejen ze série KOF, ale dalších značek od SNK jako jsou Fatal Fury nebo Samurai Shodown.

Ne, ani po patnáctém dílu se série The King of Fighters nestala mou srdcovkou, ale pobavil jsem a určitě půjde o jednu z her, kterou spustím, až budu mít herně nezkušenou společnost, která si bude chtít něco zahrát, ale nebude dost trpělivá, aby se učila složité ovládání a herní mechanismy.