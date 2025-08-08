RECENZE: The King is Watching je až nečekaně chytlavá strategie

The King is Watching je snadno pochopitelná, svižná strategie, která zahrnuje budování království, správu zdrojů a bránění hradu před nepřáteli. Integrace roguelike systémů pak nabádá k opakovanému hraní s lepším arzenálem a dalšími výzvami.

  • Znovuhratelnost
  • Nečekaná hloubka
  • Chytlavá herní smyčka
  • Pár drobností
V The King is Watching se naprostá většina dění odehrává na jediné obrazovce, na zábavě jí to ovšem neubírá nic. Zjednodušeně řečeno to funguje následovně: na levé straně je váš hrad se čtvercovými políčky a hradbami. Jakmile nepřátelé prolomí hlavní bránu, je konec. Na pravé straně vidíme příjezdovou cestu, po níž chodí nepřátelé, pár vesnických budov a les.

Na začátku je vaše království bez zdrojů a bezbranné. Na volných políčkách postavíte studnu, pole a les. Následně vyzbrojíte první farmáře, protože nepřátelé nelení a chodí ve vlnách k vaší bráně. Vtip je ovšem v tom, že budovy fungují jen v okamžiku, kdy na ně dohlíží sám král. Jinými slovy, posouváte a otáčíte výseč, čímž se snažte zprovoznit budovy, která právě potřebujete. Zde se objevují první synergie, takže například chcete mít u sebe pole a ozbrojené farmáře, protože pole produkuje obilí, které potřebujete k trénování bojovníků.

Aby toho nebylo málo, k výstavbě budov, a to i těch nejnákladnějších, potřebujete plánky. Je třeba tak myslet dopředu, protože když si nedáte pozor, může se vám stát, že vám v pokročilé fázi daného runu dojde klíčový zdroj. A tady vstupuje na scénu další herní prvek.

Nepřátelé chodí ve vlnách a vy si můžete vždy tři dopředu nastavit podle chuti. Když se cítíte, můžete si volitelně zvýšit obtížnost, a tím se také dostat k lepším odměnám. V mnoha případech zkrátka budete cílit na konkrétní odměnu, například vylepšení budov, nebo pokročilé vojenské jednotky. Po těchto třech kolech nakupujete u obchodníka, od plánků přes kouzla po artefakty se zajímavými schopnostmi.

Jenže silné jednotky už vyžadují lepší suroviny, které se vyrábějí z těch základních. Ne vždy je snadné se k nim propracovat a nastartovat ten správný výrobní řetězec. Na druhou stranu nepřátelé postupně sílí, takže za každou cenu potřebujete vylepšovat armádu a pokročit v oblasti infrastruktury.

Pořád je co objevovat

Vylepšovat lze kde co. Postupně si navyšujete maximální počet jednotek a zvětšuje se i oblast, kam král dohlédne. Vylepšují se budovy. A kdy váš run skončí, ať už úspěchem nebo neúspěchem, získáte měnu, za níž si vylepšujete různé prvky v království.

Postupně si zpřístupníte například rádce, kteří propůjčují nějakou zajímavou vlastnost – například zrychlí výrobu nebo do prvního nepřítele v každé vlně udeří blesk. Další investované body zvětší plochu pro stavění. Jenže postupně roste i obtížnost hry, díky čemuž se potýkáte zase s trochu jinými výzvami.

Pravdou je, že úvodní část runu mi po nějakých deseti hodinách už přišla trochu repetitivní. Nicméně tím, jak do hry vstupují nové výzvy a postupně odemykané možnosti, zatímco určitá nepředvídatelnost zůstává, je stále na co se těšit. Časem vypozorujete, že některé jednotky a komba jsou zkrátka lepší než jiné, ale to k tomu patří. Prozatím také chybí možnost uložit hru uprostřed runu, ale na tom už vývojáři pracují.

Celkově se ovšem skvěle bavím. The King is Watching je svižná, chytlavá strategie, která má větší hloubku, než se může na první pohled zdát. Na Steamu se prodává za v přepočtu zhruba 370 korun. Před případnou koupí každopádně zkuste demo, které vás nechá osahat si základní mechanismy.

Témata: strategie, Steam

