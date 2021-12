RECENZE: The Good Life od mistra úchyláren Sweryho je nenápadná pecka

Zrod videohry The Good Life nebyl snadný. Excentrický vývojář Swery uspěl s crowdfundingovou kampaní až napodruhé na Kickstarteru. Hra byla navíc několikrát odložena a změnila i svůj vizuální styl. I přes všechny nesnáze jsme se jí nakonec dočkali. Po jejím dohrání můžeme s klidným srdcem zvolat: díkybohu! Je však nutné podotknout, že rozhodně nejde o titul pro každého.

Toto je pařba pro exoty, kteří si hoví ve Sweryho bizarnostech a ne pro hráče, kteří hltají mainstreamové tituly jako Call of Duty. A to vůbec nemyslíme pejorativně. The Good Life je extravagantní ujetost každým coulem, i když na první pohled vypadá naprosto nenápadně. Není to však další Harvest Moon ani chodící simulátor. Je to výjimečné dílo. Pokud se vám líbila Deadly Premonition a pokračování Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, máme zde pro vás vaši novou nejoblíbenější videohru.

V hlavní roli zadlužená fotografka

Její hlavní hrdinkou je fotografka a novinářka Naomi Haywardová, která se až po uši topí v dluzích. Chtě nechtě proto přijímá nabídku listu The Morning Bell, aby ze svého domovského New Yorku zamířila do záhadného městečka Rainy Woods (Fanoušci Sweryho moc dobře vědí, že tak se původně jmenovala Deadly Premonition.) nacházejícím se na anglickém venkově. I když ho místní obyvatelé označují za „nejšťastnější město na světě“, má taktéž pověst místa plného podivínů, které skýtá obrovskou záhadu.

Nebude to spoiler, když prozradíme, že těch záhad je ve hře více. Tou, kterou odhalíte hned zpočátku, bude šokující zjištění, že místní obyvatelé se v noci za úplňku mění ve psy a kočky. Rozjíždí se tak třeskutě nápaditý příběh plný zvratů. Z herního hlediska je The Good Life videohrou odehrávající se v otevřeném světě a kombinující prvky RPG a adventury. Je tu ovšem třeba i zahradničení.

Pokud se neosprchujete, budete smrdět

K tomu je to nefalšovaná detektivka a taktéž simulátor bytí. V Rainy Woods se totiž brzy po příjezdu Naomi odehraje záhadná vražda, kterou se rozhodne vyšetřovat. K tomu se musí starat o sebe a svůj zevnějšek. Musí spát, aby byla odpočatá a méně náchylná k nemocem a samozřejmě se stravovat. Po příjezdu na anglický venkov dostává darem menší domek, kde může složit hlavu i si vařit. Na zahrádce lze pěstovat zeleninu a rostliny.

Pokud se Naomi nebude často sprchovat, začne zapáchat a budou se kolem ní hemžit mouchy. Při vyzpovídání místních pak schytá nejednu poznámku o své smradlavosti. Pomoci ke kráse si může make-upem. Pokud si nechce vařit, může navštívit místní restauraci specializující se na houbové speciality nebo hospodu s barem. Stravování je důležité stejně jako hygiena. S prázdným žaludkem přijdete o energii a sílu. Různé druhy pokrmů vám taky dodají specifické atributy.

Chlast je dobrý sluha, ale zlý pán

Díky vyšší stamině budete déle běhat, snížený stres zabrání onemocnění, pomocí nabuzení nemusíte tolik spát atd. Získávat nové recepty na vaření se určitě vyplatí. Můžete i popíjet či se úplně ztřískat. Naomi je totiž nefalšovaná kalička a pařmenka. Když to napíšeme na rovinu, je to alkoholička (asi jako Swery, pozn. redakce). Zatímco malé množství chlastu vám zlepší náladu a zažene stres, po větším se budete motat a bude vám zle. Autorova láska k alkoholu je v The Good Life znát.

Dokonce narazíte i na minihru, kde se budete snažit přechlastat místního faráře-notorika. Ve hře se střídá denní doba, plyne čas a postavy si žijí vlastním životem. Prodavače, kteří jsou přes den v práci, můžete po šichtě vidět, jak courají městem. Mění se i počasí a jak název napovídá, v Rainy Woods často prší. Taková procházka v dešti často končí nachlazením. Když se přetáhnete a budete málo spát, dostanete bolehlav.

Spouští fotoaparátu budete cvakat ostošest

Pokud budete hodně jíst a nevyspíte se pořádně, rozbolí vás zuby. Tahání těžkých břemen má zase za následek bolesti zad. Naštěstí je v městečku lékařská klinika a veterina zároveň, kde vás dokážou dát do kupy. Že vám The Good Life něco připomíná? Jasně, se Sweryho klasikou Deadly Premonition sdílí hned několik herních mechanismů, ale přidává navíc spoustu původních.

Zatímco v druhém díle jste hledali místa z fotografií, v této novince jste přímo fotografkou, takže budete cvakat spouští fotoaparátu ostošest. Ve vašem domečku se totiž nachází také velmi obstarožní počítač s extrémně pomalým připojením k internetu. Kromě čtení mailů se přes něj budete připojovat na sociální síť Flamingo, která je založena na fotografiích. Právě na ní budete (kvůli netu) pomalu nahrávat své snímky, za které budete získávat emoke, což je herní ekvivalent lajků, a zároveň více a více sledujících.

Za každý emoke dostanete peníze, takže je zapotřebí neustále fotit, fotit a fotit! Jde o jeden z nejsnadnějších příjmů Naomi. Na Flamingu se po čase mění žhavá klíčová slova. Znamená to, že když v daném období nafotíte to, co si lidé na sociální síti žádají, budete za to odměněni více emoky. Jde například o dlouhovlasé ženy, zvířata, děti nebo rozkvetlé zahrady. Pořídit si můžete časem lepší fotoaparát i objektiv, abyste mohli fotit širší záběry nebo z větší dálky. Příhodně se v Rainy Woods nachází i obchod s foťáky a technikou pro ně.

Focení ovšem k umoření dluhu Naomi nestačí. Proto musí plnit nejrůznější úkoly, které se dělí na hlavní, vedlejší a urgentní. Hlavní netřeba dlouze vysvětlovat, jejich plněním se posouvá kupředu děj. Vedlejší jsou nepovinné, ale určitě se jim vyplatí věnovat. Získáte tak nejenom peníze, ale poznáte městečko a jeho obyvatele lépe. Urgentní jsou pak ty, které je potřeba dokončit okamžitě.

Tempo The Good Life je velmi poklidné

Většinou následují po splnění nějakého hlavního úkolu. I když se jim musíte věnovat ihned, je jinak celkově tempo hry velmi poklidné. Vše si můžete řešit postupně tak, jak chcete a jak vám vyhovuje. Nic vás do ničeho netlačí. Navíc se The Good Life pyšní finálním uložením po konci hry.

Pokud dohrajete příběh, můžete se i nadále věnovat nesplněným vedlejším aktivitám, které jsou různé. Od focení přes vaření až po nejrůznější pomoc místním. Řada těchto nepovinných úkolů je nápaditých a zábavných. Nelze však přehlédnout, že spousta z nich spadá do ranku tzv. fetch questů neboli úkolů typu dojdi a přines. Moc nebaví. Výjimečně dojde i na souboj, když se do vás pustí nakrknutý jezevec nebo omylem vrazíte do lišky, která by vás jinak nechala být. Systém bitek je příšerný. Je neskutečně neohrabaný a trefit se se často rovná zázraku. Proto potěší, že se konfliktu můžete v 99 procentech případů vyhnout.

Život v Rainy Woods Naomi znatelně ovlivní. I ona se po čase bude moci proměnit v kočku i psa. V roli kočky můžete lézt po zdech a lovit malou zvěř. Jako pes se můžete vydat po stopách pohřešovaných díky svému bystrému čichu. Taktéž lze vyhrabávat zakopané předměty nebo se jen tak prohrabávat v popelnici, jestli tam nenajdete něco zajímavého. Nejlegračnější a pro Naomi nejnechutnější je značkování objektů. Ano, v srsti hafana budete pobíhat po Rainy Woods a čůrat sem a tam.

Proměňování ve zvířata je jedním z nejlepších prvků hry, který se vážně povedl. Město má stejně jako celá hra tajemnou atmosféru, která vám neustále dýchá na krk. Nebudete se přitom pohybovat jenom přímo v něm, ale taktéž v přilehlém okolí plném lesů, kopců a spoustě záhadných míst. Pro snadnější cestování krajinou vám poslouží, ehm, ovce. Vážně, jezdit budete na jejím hřbetu.

Ovšem nesmíte se o ni zapomenout starat. Ovečku je zapotřebí kartáčovat i stříhat jí srst. Bizarní? Jednoznačně. Ale přece jste v The Good Life nečekali poté, co v druhé Deadly Premonition nahradil skateboard automobily, normální dopravní prostředek, ne?

Na výjimečnosti Rainy Woods se podepsala i celá řada obskurních postav, jejichž osudy zkříží ten váš. Potkáte například hendikepovanou ženu na vozíčku poháněným turbo-pohonem, nefalšovaného rytíře ve zbroji, sexy farmářku s jednou svalnatou rukou, ovčího sluhu nebo poustevníka, který se dorozumívá pouze hraním na housle. Je to banda podivínů, co se jen tak nevidí.

Hra je navíc slušně dlouhá. Strávili jsme u ní přes 30 hodin a celá řada nepovinných úkolů stále čeká po dohrání na splnění. Při hraní vás navíc provází chytlavá hudba. Ať už jde o Sweryho typické pískání, pop i kytarovou hudbu k táboráku, vždy jde o skvělou muziku!

Hra není nejkrásnější, ale má své kouzlo

Co se technického zpracování týče, je už na první pohled jasné, že nejde o žádnou hru, z jejíž grafiky byste se posadili na zadek. Bez přehánění lze říct, že vypadá jako mezigenerační titul v éře, když si žezlo aktivních konzolí předávaly PlayStation 2 a 3. Hra je však stabilní, nikterak nepadá a na PlayStation 4 si udržuje stabilních 30 fps. Na žádné zásadní a hratelnost ovlivňující bugy jsme taktéž nenarazili.

Přiznáme se však, že jsme celou hru odehráli na PlayStation 5, kde to byla zpočátku pořádná hrůza. Zpětná kompatibilita nefungovala dobře a na next gen konzoli od Sony neustále problikávaly textury, a to zejména budov ve městě. Bylo to nesnesitelné a od hraní na PS5 jsme vás chtěli odradit. Jenže v době recenzování, které zabralo kvůli rozlehlosti hry dlouho dobu, vyšel patch, který zmíněné blikání odstranil a navíc přidal pro pátou generaci PlayStation 60 fps. Hra tak vypadá a běží lépe než kdykoliv předtím!