RECENZE: The Crew Motorfest je výborná závodní arkáda s mnoha možnostmi

Druhý názor Honza Srp Jestli jsem něco majitelům xboxů záviděl, tak to byla série Forza Horizon. Už nemusím. The Crew je sice nestydatou kopií, ale na playstationech mi něco podobného chybělo, kvůli divné komiksové stylizaci jsem si totiž s posledním dílem Need for Speed moc nepotkal. Mapa Havaje je na pohled krásná a nabízí dostatek různých druhů prostředí, abyste se mohli do sytosti vyřádit. Více než o pečlivém pilování průjezdy zatáček a honění co nejlepších časů je tato hra o zážitcích, prostě si jen tak vybrat z nepřeberného množství nabízených možností a užívat si pocit z výborného jízdního modelu. Vývojáři podle mě úplně ideálně trefili ten správný poměr, aby hra nefrustrovala (jako někdy Gran Turismo), ale zase nebyla jen o pouhém stání na plynovém pedálu. Osobně jsem si povypínal většinu asistentů, takže občas dostávám čočku, na druhou stranu mi nic nekazí výhled na krásnou grafiku, která lítá na PS5 jako z praku. Bohužel, nebyl by to Ubisoft, aby tuhle parádu nevyšperkoval o rádoby cool doplňky, které mě od závodění ruší. Že to na serverech zatím vypadá jako v klonových válkách, protože si ještě nikdo nestačil odemknout vlastní vizuální doplňky, to bych ještě přežil, ostatně to se časem změní. Že ale před většinou závodů musím poslouchat bezobsažné bláboly nějakých mamlasů, to mě vytáčí. Ondra označil výkon herce Jamese Pumphreyho za cringe, já půjdu dál a nazvu ho nejotravnější herní postavou minimálně poslední dekády. I tak ale vím, že The Crew budu mít nainstalované opravdu dlouho, a i když u něj nikdy nebudu sedět dlouho do noci, jednu dvě jízdy si budu dávat často. 80 %