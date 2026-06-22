Ve svém opuštěném panství žil výrobce loutek a her Faust, tedy chci říct jeho přesmyčka Stauf, a ten uspořádal pro šest svých hostů hru. Ten, kdo ji vyhraje, získá to, po čem nejvíce touží. Nejde o nic těžkého, jen vyřešit sérii hádanek, které připravil svým hostům majitel domu na tělo a splnit hlavní úkol. Jenže na párty se ukáže i tajemný sedmý host. Vy se vydáváte od tohoto již opuštěného sídla vyřešit záhadu sedmého hosta a možná také zbavit celý dům svého věkovitého prokletí.
Původní The 7th Guest překvapoval technologicky, nikoliv scenáristicky. Přesto měl příběh lehce říznutý klasikou House on Haunted Hill své kouzlo. Původní hra byla ovládáním poplatná době. V prostoru se pohybovalo napevno v předrenderovaných lokacích. Při přesunu se přehrála krátká animace, která vás dovedla na předem dané místo.
Ne nadarmo byla hra jedna z prvních, která vyšla pouze na CD, šlo o pořádného macka. Byla také spolu s podobně koncipovanou Myst považována za důvod, proč si CD-Rom pořídit. Dnes se to může zdát při pohledu na původní hru až šílené, ale ve své době šlo o hotový zázrak. Prodalo se přes dva miliony kopií. Podobný technologický wow efekt, který zvládl Cameron s prvním Avatarem ve 3D, nebo Turok s kartami 3Dfx.
Onen wow efekt už vás v remaku samozřejmě nečeká. Vizuálně remake působí spíš zastarale, ale to mu neubírá na atraktivitě. Ač nejde o tu killer app, kterou jsme znali v roce 93, pořád musím říct, že mě návštěva panství Henryho Staufa bavila.
Hra vychází z VR verze, The 7th Guest z roku 2023. Už ta byla překopána od základu. Přibyly nové mechanismy, volný pohyb a děj už není takový chaos. I úvod je jiný, nezačínáte v sídle, ale plujete k němu na polorozpadlé bárce mystickou mlhou. Po vylodění vás hra naučí základní mechanismy hry.
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Novinkou je zvláštní magická lampa. Odhalí utajené a může ukázat i střípky minulosti. Ihned ji využijete, abyste navrátili pobořené molo do původního stavu a mohli pokračovat dál. Je velká škoda, že kouzelná lampička slouží spíš pro budování atmosféry, než jako plnohodnotná součást hratelnosti. Všude po panství se například nachází obrazy, na které pokud zasvítíte, nestačíte se jejich proměně divit. Očividná inspirace v nesmrtelném Clive Barker’s Undying, kde schopnost zření morfovala některé obrazy do řádných obludností.
Lampa i efektně přetváří v kuželu světla rozpadlou, chátrající scenérii do jejích aktivnějších let. Tím to ale, až na pár výjimek končí. I tak mě nesmírně bavilo sledovat proměny obrazů i sídla. Při průzkumu také narazíte na speciální mince, za které si můžete úkoly nechat vyřešit za vás. Ale právě hádanky jsou to, na čem byl a je The 7th Guest postavený.
Od podlahy přestavěný
Tak, jako je přestavěné Staufovo sídlo, jsou i předělány mnohé hádanky. Budu upřímný, z původní hry si pamatuji hlavně puzzle s nevábně vypadajícím dortem. Dortík tu je také, ale puzzle je úplně jiné. Autoři ale pamatují i na pamětníky a na původní hádanky pomrkávají easter eggy.
Hádanky se zjednodušily, už nejsou tak kryptické a až na pár případů vám nejspíš nezaberou víc než pár minut rozlousknout. I když jedna z mála hádanek mi dala pořádně zabrat. Postavit dámy na šachovnici tak, aby si nekonkurovaly. Je vidět, že jde o jednu z původních hádanek, protože tam se při řešení docela zapotíte.
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Pro některé hádanky vám poslouží i lampa, která může odhalit skrytá vodítka nebo dokonce nutné stopy. Když už autoři tolik sáhli do designu hádanek, mohli se víc rozšoupnout a nechat se víc inspirovat například v puzzle sérii The Room a udělat některé hádanky na více vrstev. Remake svou částečnou inspiraci v The Room nezapře, ale nedotáhl myšlenky do zdárného konce.
Škoda také, že víc nezapracoval na adventurních prvcích. Více ze široka musíte uvažovat pouze v samotném závěru hry. Jinak je průchod téměř lineární. Hra vám pokaždé nabídne pár místností, které po vyřešení odemknou dalších pár. Abyste v panství nebloudili, sám majitel domu vám v audionahrávce pokaždé řekne, které nové části domu se otevřely a kam tedy máte pokračovat.
Pořád tak trochu interaktivní film
Čím tedy hlavně moderní zpracování zaujme je celková prezentace. Pod interaktivním filmem si nejspíš představíme pouze hry s FMV (full-motion video) sekvencemi - Phantasmagoria, Under The Killing Moon, Night Trap a z moderních například Her Story. Tímto směrem ale The 7th Guest Remake nejde. Místo toho zajímavě mapuje pomocí volumetrického nahrávání živé herce a výsledek je přesně tak uncanny valley, jak by měl být.
Postavy podivně glitchují, geometrie postav se deformuje a celé to působí originálně, byť dost neuměletlsky. Na rozdíl od FMV se můžete i při filmečcích volně pohybovat. I tam je nevyužitý potenciál hledat vodítka přímo ve scénách. Větší péče se dočkal i příběh, ten je vyprávěn hned několika formami. Krom scén s živými herci, jsou ve hře k nalezení texty, audionahrávky i útržky vyprávějící přímo příběh Staufa a jak se z něj stal záporák. Lze se tak naplno ponořit do atmosféry sídla s pohnutou minulostí.
Herecké výkony jsou správně béčkové. Skvěle je zahraný Henry Stauf, kterého naneštěstí většinu času pouze uslyšíme. Zábavné jsou ale i ostatní charaktery. Škoda, že remake ubral na lechtivosti, k atmosféře bubáckého béčka to sedlo. Hudba je příjemná, správně dotváří atmosféru gotického hororu. Hra netrpí na výraznější bugy. Jen je občas třeba hru restartovat nebo jen vyskočit do menu a načíst znovu, když se nespustí požadovaný script nebo nenačte lokace.
Modernizované béčko pro všechny
The 7th Guest byl svého času převratným počinem, který se nesmazatelně zapsal do herní historie. V dnešní době ale je až příliš zastaralý. Remake ztrácí něco z té rané devadesátkové kýčovitosti a obtížnosti, ale prezentuje zároveň mnohem lépe celý příběh. Hádanky jsou navržené dobře a pokud hledáte spíš odpočinkový sympatický brak, který ví, že je brak, tak jde o fajn atmosférickou zábavu na pár hodin. A někdy i to stačí.
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