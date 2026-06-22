Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

RECENZE: Hororová legenda The 7th Guest znovu zve do strašidelného domu

Autor:
Devadesátá léta představovala pro herní žánry renesanci. Boom FPS, strategií a adventur. Autoři se snažili zaujmout kdečím a zároveň pracovat s limity tehdejšího hardwaru. Proto vznikl dnes již okrajový subžánr interaktivních filmů. A pokud něco dalo tomuto prazvláštnímu žánru tvář, bylo to hororové béčko The 7th Guest z roku 1993. A právě to se nyní vrací v předělávce.

The 7th Guest Remake

04.06.2026 PC

iDNES.cz

60%
Herní karta
  • Rozmanité hádanky 
  • Zajímavý způsob kombinace živých herců s prostředím 
  • Gotická atmosféra  
  • Mnoho nápadů využito jen z malé části 
  • Slabší grafika 

Ve svém opuštěném panství žil výrobce loutek a her Faust, tedy chci říct jeho přesmyčka Stauf, a ten uspořádal pro šest svých hostů hru. Ten, kdo ji vyhraje, získá to, po čem nejvíce touží. Nejde o nic těžkého, jen vyřešit sérii hádanek, které připravil svým hostům majitel domu na tělo a splnit hlavní úkol. Jenže na párty se ukáže i tajemný sedmý host. Vy se vydáváte od tohoto již opuštěného sídla vyřešit záhadu sedmého hosta a možná také zbavit celý dům svého věkovitého prokletí.

The 7th Guest Remake
The 7th Guest Remake
The 7th Guest Remake
The 7th Guest Remake
21 fotografií

Původní The 7th Guest překvapoval technologicky, nikoliv scenáristicky. Přesto měl příběh lehce říznutý klasikou House on Haunted Hill své kouzlo. Původní hra byla ovládáním poplatná době. V prostoru se pohybovalo napevno v předrenderovaných lokacích. Při přesunu se přehrála krátká animace, která vás dovedla na předem dané místo.

Ne nadarmo byla hra jedna z prvních, která vyšla pouze na CD, šlo o pořádného macka. Byla také spolu s podobně koncipovanou Myst považována za důvod, proč si CD-Rom pořídit. Dnes se to může zdát při pohledu na původní hru až šílené, ale ve své době šlo o hotový zázrak. Prodalo se přes dva miliony kopií. Podobný technologický wow efekt, který zvládl Cameron s prvním Avatarem ve 3D, nebo Turok s kartami 3Dfx.

The 7th Guest Remake

Onen wow efekt už vás v remaku samozřejmě nečeká. Vizuálně remake působí spíš zastarale, ale to mu neubírá na atraktivitě. Ač nejde o tu killer app, kterou jsme znali v roce 93, pořád musím říct, že mě návštěva panství Henryho Staufa bavila.

Hra vychází z VR verze, The 7th Guest z roku 2023. Už ta byla překopána od základu. Přibyly nové mechanismy, volný pohyb a děj už není takový chaos. I úvod je jiný, nezačínáte v sídle, ale plujete k němu na polorozpadlé bárce mystickou mlhou. Po vylodění vás hra naučí základní mechanismy hry.

RECENZE: Brno Transit je intenzivní, ale až příliš krátký hororový zážitek

Novinkou je zvláštní magická lampa. Odhalí utajené a může ukázat i střípky minulosti. Ihned ji využijete, abyste navrátili pobořené molo do původního stavu a mohli pokračovat dál. Je velká škoda, že kouzelná lampička slouží spíš pro budování atmosféry, než jako plnohodnotná součást hratelnosti. Všude po panství se například nachází obrazy, na které pokud zasvítíte, nestačíte se jejich proměně divit. Očividná inspirace v nesmrtelném Clive Barker’s Undying, kde schopnost zření morfovala některé obrazy do řádných obludností.

The 7th Guest Remake

The 7th Guest Remake

Lampa i efektně přetváří v kuželu světla rozpadlou, chátrající scenérii do jejích aktivnějších let. Tím to ale, až na pár výjimek končí. I tak mě nesmírně bavilo sledovat proměny obrazů i sídla. Při průzkumu také narazíte na speciální mince, za které si můžete úkoly nechat vyřešit za vás. Ale právě hádanky jsou to, na čem byl a je The 7th Guest postavený.

Od podlahy přestavěný

Tak, jako je přestavěné Staufovo sídlo, jsou i předělány mnohé hádanky. Budu upřímný, z původní hry si pamatuji hlavně puzzle s nevábně vypadajícím dortem. Dortík tu je také, ale puzzle je úplně jiné. Autoři ale pamatují i na pamětníky a na původní hádanky pomrkávají easter eggy.

Hádanky se zjednodušily, už nejsou tak kryptické a až na pár případů vám nejspíš nezaberou víc než pár minut rozlousknout. I když jedna z mála hádanek mi dala pořádně zabrat. Postavit dámy na šachovnici tak, aby si nekonkurovaly. Je vidět, že jde o jednu z původních hádanek, protože tam se při řešení docela zapotíte.

RECENZE: Hororový Necrophosis stírá hranici mezi hrou a uměním

Pro některé hádanky vám poslouží i lampa, která může odhalit skrytá vodítka nebo dokonce nutné stopy. Když už autoři tolik sáhli do designu hádanek, mohli se víc rozšoupnout a nechat se víc inspirovat například v puzzle sérii The Room a udělat některé hádanky na více vrstev. Remake svou částečnou inspiraci v The Room nezapře, ale nedotáhl myšlenky do zdárného konce.

The 7th Guest Remake

Škoda také, že víc nezapracoval na adventurních prvcích. Více ze široka musíte uvažovat pouze v samotném závěru hry. Jinak je průchod téměř lineární. Hra vám pokaždé nabídne pár místností, které po vyřešení odemknou dalších pár. Abyste v panství nebloudili, sám majitel domu vám v audionahrávce pokaždé řekne, které nové části domu se otevřely a kam tedy máte pokračovat.

Pořád tak trochu interaktivní film

Čím tedy hlavně moderní zpracování zaujme je celková prezentace. Pod interaktivním filmem si nejspíš představíme pouze hry s FMV (full-motion video) sekvencemi - Phantasmagoria, Under The Killing Moon, Night Trap a z moderních například Her Story. Tímto směrem ale The 7th Guest Remake nejde. Místo toho zajímavě mapuje pomocí volumetrického nahrávání živé herce a výsledek je přesně tak uncanny valley, jak by měl být.

Postavy podivně glitchují, geometrie postav se deformuje a celé to působí originálně, byť dost neuměletlsky. Na rozdíl od FMV se můžete i při filmečcích volně pohybovat. I tam je nevyužitý potenciál hledat vodítka přímo ve scénách. Větší péče se dočkal i příběh, ten je vyprávěn hned několika formami. Krom scén s živými herci, jsou ve hře k nalezení texty, audionahrávky i útržky vyprávějící přímo příběh Staufa a jak se z něj stal záporák. Lze se tak naplno ponořit do atmosféry sídla s pohnutou minulostí.

The 7th Guest Remake

The 7th Guest Remake

Herecké výkony jsou správně béčkové. Skvěle je zahraný Henry Stauf, kterého naneštěstí většinu času pouze uslyšíme. Zábavné jsou ale i ostatní charaktery. Škoda, že remake ubral na lechtivosti, k atmosféře bubáckého béčka to sedlo. Hudba je příjemná, správně dotváří atmosféru gotického hororu. Hra netrpí na výraznější bugy. Jen je občas třeba hru restartovat nebo jen vyskočit do menu a načíst znovu, když se nespustí požadovaný script nebo nenačte lokace.

Modernizované béčko pro všechny

The 7th Guest byl svého času převratným počinem, který se nesmazatelně zapsal do herní historie. V dnešní době ale je až příliš zastaralý. Remake ztrácí něco z té rané devadesátkové kýčovitosti a obtížnosti, ale prezentuje zároveň mnohem lépe celý příběh. Hádanky jsou navržené dobře a pokud hledáte spíš odpočinkový sympatický brak, který ví, že je brak, tak jde o fajn atmosférickou zábavu na pár hodin. A někdy i to stačí.

Fanoušci hororů šílí, Resident Evil Veronica je přesně to, co chtějí
Vstoupit do diskuse
Témata: Henry Stauf, puzzle

iDNES.cz

60%

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Sexy pilotku z Overwatche cosplayerky milují. Posuďte, která je nejpovedenější

Umělkyně MiMi Chan jako D.Va

Je sebevědomá, soutěživá a ve hře Overwatch pilotuje mecha. Jmenuje se Hana Song, na bojišti však vystupuje pod svou přezdívkou D.Va. Mimořádně oblíbená je nejen u hráčů, ale i mezi cosplayerkami,...

Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly

Lords of the Fallen II

Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech...

KVÍZ: Poznáte staré RPG klasiky?

Společnost Bethesda už dělá hráčům radost více než 35 let. Za tu dobu se...

RPG byly populární ještě před samotným příchodem počítačových her, jen se tehdy hrály s pomocí kostky, papíru a bohaté představivosti. Ostatně mnoho z dodnes slavných značek funguje na původních...

O víkendu se nudit nebudete. Vyzkoušejte zdarma ukázky z očekávaných her

Slow Roads

Festival demoverzí Steam Next Fest je nyní opět v plném proudu a nabízí ukázky jak malých nezávislých her, tak několika významných titulů, které v budoucnu dorazí. Stovky demoverzí budou k dispozici...

Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl

Duke Nukem Forever

Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...

Je to virální pecka. Online hra na schovávanou prodává milion kopií denně

Meccha Chameleon

Máme tu nový virální hit. Hra Meccha Chameleon za to vděčí nejenom celkem originální hratelností v rámci multiplayerového světa, ale také rychlému šíření různých klipů ze hry na sociálních sítích a s...

22. června 2026 0

RECENZE: Hororová legenda The 7th Guest znovu zve do strašidelného domu

60 %
The 7th Guest Remake

Devadesátá léta představovala pro herní žánry renesanci. Boom FPS, strategií a adventur. Autoři se snažili zaujmout kdečím a zároveň pracovat s limity tehdejšího hardwaru. Proto vznikl dnes již...

PC
22. června 2026 0

Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl

Duke Nukem Forever

Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...

21. června 2026 15

KVÍZ: Poznáte ďábelsky zlé umělé inteligence ze světa počítačových her?

The Terminator (1984)

Umělá inteligence se stala jedním z nejdiskutovanějších témat v internetovém prostředí. Fanoušci sci-fi a počítačových her obzvlášť už přitom dávno vědí, že od ryze analyticky uvažujících počítačů...

vydáno 20. června 2026

RECENZE: Fantastické JRPG Xenoblade Chronicles na Switchi 2 exceluje

90 %
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Fantastické JRPG Xenoblade Chronicles z éry konzole Wii vyšlo už dřív na Switch ve vylepšené, definitivní edici. Verze pro Switch 2 však přidává poměrně zásadní vylepšení a rozšíření, díky nimž se...

Switch 2
20. června 2026 0

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

90 %
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Switch 2
vydáno 19. června 2026  10:30,  aktualizováno  10:34

O víkendu se nudit nebudete. Vyzkoušejte zdarma ukázky z očekávaných her

Slow Roads

Festival demoverzí Steam Next Fest je nyní opět v plném proudu a nabízí ukázky jak malých nezávislých her, tak několika významných titulů, které v budoucnu dorazí. Stovky demoverzí budou k dispozici...

19. června 2026 6

Tvůrce PUBG rozdává novinku. Jeho hardcore survival je zcela zdarma

Prologue: Go Wayback!

Tento příběh patří k těm smutným. Nová survival hra Prologue: Go Wayback! od tvůrce battle royalle PUBG nenalákala v předběžném přístupu na Steamu dost lidí, a tak ji Brendan Greene uvolnil pro...

18. června 2026 3

The 7th Guest Remake

60 %
The 7th Guest Remake

PC
vydáno 18. června 2026  8:16,  aktualizováno  8:21

Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly

Lords of the Fallen II

Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech...

18. června 2026 0

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čistka v Bungie? Sony má propustit polovinu studia, které koupilo za miliardy

Marathon

Nad zkušeným studiem Bungie, které stojí za prvními hrami Halo či sérií Destiny, se vznáší Damoklův meč. Podle francouzského novináře Sylvaina Trinela totiž přijde až o polovinu zaměstnanců.

17. června 2026 14

Xbox: Už žádná změna kurzu, exkluzivity zůstanou a bude jich víc

XBOX Series X25 Limited Edition

Xbox se vyjádřil ke spekulacím, že to s exkluzivními tituly z vlastní stáje nemyslí až tak vážně a nakonec je stejně pošle na konkurenční platformy.

17. června 2026  9:54 6

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.