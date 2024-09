RECENZE: Návrat závodů Test Drive měl velké ambice, ale zcela pohořel

Je to možná až k nevíře, ale od vydání prvního dílu série Test Drive uplynulo už 37 let. Stála tedy u úplného zrodu žánru a třeba v době, kdy se rodily ikonické Need for Speed, už na světě jezdila dvě pokračování. Tentokrát ale nechám své tradiční kontextové historické okénko jen velmi stručné. Spíš z respektu kvůli tomu, co zazní dál.

Test Drive Unlimited Solar Crown navazuje na celkem povedenou (a především dnes spíš kultovní) dvojici open-world závodních titulů z let 2006 a 2011. Ty ve své době šly na věc trochu jinak a kromě luxusních aut přinášely hráčům i bohaté sociální prvky, oblékání, nakupování domů a bytů a především šik lokace v podobě perfektně zpracovaných ostrovů Ibiza a Oahu. Solar Crown, nově pod taktovkou francouzských KT Racing (dřív Kylotonn, bývalí tvůrci licencovaného a velmi solidního WRC), chtěl na tento odkaz navázat. Je to logické rozhodnutí. Žánru závodů v zásadě kraluje Forza Horizon, která vsází na podobný recept, a jedinou validní konkurencí zůstává The Crew od Ubisoftu, tak proč si zase neukousnout kus koláče?

Festival Solar Crown se tak přesouvá do deštivého Hong Kongu, který se měl stát ultimátním hřištěm pro všechny petrolheady, kteří mají kapsy zbytečně nadité penězi. Jenže chyba lávky, to nepříliš veselé povídání můžeme začít už tady. U zmíněného Horizonu nebo The Crew, stejně jako u prvních dvou dílů Test Drive Unlimited, platilo, že je herní svět vedle automobilů v podstatě druhým hlavním hrdinou. Měl by tedy být pamětihodný, zajímavý a nabitý obsahem. Virtuální Hong Kong ale bohužel neplní ani jeden z těchto požadavků. Sem tam se sice najde originální zákoutí a chvílemi mají úzké uličky města atmosféru, jinak jde ale o sterilní a především mrtvý betonový labyrint s velmi vysokou recyklací assetů a minimem dopravy. Zdaleka nejzajímavější je na celé mapě její prostřední část s horami a džunglí, která je naopak zpracována nadprůměrně hezky a hustě. Celkový dojem to ovšem nezachrání a herní svět ve vás prostě bohužel nedokáže vyvolat touhu objevovat.

Pojďme tedy radši sednout za volant. Tam je naštěstí Solar Crown zdaleka nejjistější. Moc pozitivních dojmů jsem si z hraní neodnesl, patří mezi ně ale rozhodně to nejzákladnější, tedy jízdní model. Dovolím si tvrdit, že je ze všech závodních arkád, které nejsou Forza Horizon, nejzábavnější a nejresponzivnější. U aut je cítit jejich hmotnost a krouticí moment, zadokolky si s vámi pod plným plynem dělají, co chtějí, a při vypnutých asistentech je krocení výkonnějších strojů příjemná výzva. Jízda je navíc čitelná a férová a jednotlivé vozy se od sebe docela citelně liší. Ve hře velmi často prší a mokrá vozovka je na ovladatelnosti skutečně hodně znát. Specialitou pro fajnšmekry je pak možnost stahovat okénka, vypínat motor nebo ovládat blinkry, což otevírá dveře drobnému roleplayi. V tomto ohledu tedy výhrady nemám.

Tím to ale bohužel zase končí. Na tento příjemný základ je bohužel nabalena obrovská zásoba problémů. Kromě prozkoumávání města se samozřejmě můžete s auty vrhnout do závodění, obsahová nabídka je ale obecně hodně slabá. K dispozici jsou v podstatě jen tři druhy závodů – klasický závod s roštem (sprinty a okruhy), časovka a „unikátní“ domination. Ten spočívá v udělování bodů v kontrolních bodech podle aktuálního pořadí. Na papíře to možná zní zajímavě, reálně se ale stejně finální pořadí plus mínus odvíjí podle toho skutečného a ani speciální checkpointy s dvojitou dávkou bodů tomu moc nepřidávají. O žádnou revoluci tedy nejde. Vedle toho se pak můžete věnovat sběru balíčků s penězi nebo reputací a projíždění rychlostních pastí. A to je… všechno.

Nejzásadnějším problémem hry je její neuvěřitelná nevyváženost. Zatím jsem nemluvil o závodech jako takových, které umí na jednu stranu být zábavné, na tu druhou i neuvěřitelně frustrující. Solar Crown je koncipován jako závodní MMO a bez připojení k serveru se prostě neobejdete. Zřejmě kvůli tomu tak hra dynamicky upravuje obtížnost, a to velmi agresivně. V podstatě s každou výhrou vyskočí o jeden stupínek, obtížnostní křivka je tak ale naprosto brutální. V podstatě hned se vrháte do soubojů s AI Expert, která si rozhodně nebere servítky a je skutečně nekompromisně rychlá. Nedokážu to úplně dokázat, ale mám podezření, že dost neférově. Dokud ji udržíte v renderovací vzdálenosti, ještě se s ní jakž takž závodit dá. Pokud ale zmizí v dáli, začne najednou najíždět naprosto neuvěřitelné náskoky, ohýbat pravidla (herní) fyziky a časy hravě překonává i ty nejlepší hráče z žebříčků. Tady něco smrdí.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Obtížnost navíc po prohraných závodech klesá jen velmi neochotně a možnost nastavení prostě nepochopitelně chybí. Pokud milujete tvrdé výzvy, budete spokojeni. Pokud ale u závodění raději relaxujete, budete trpět. A zároveň to znamená, že tahle autíčka nejsou úplně vhodná ani pro děti. Ve Forze Horizon přitom instancovaný online s maximálními možnostmi přizpůsobení funguje. Solar Crown je v tomhle prostě nepochopitelně staromilský. Budiž.

Problémem zároveň je, že se při závodech silně projevuje tvrdá meta. Prakticky nemá cenu nakupovat jiná auta než čtyřkolky (Audi TTRS, Bentley Continental, Porsche Taycan), se kterými s konkurencí tvrdě vytřete. Když jsem si odemkl offroadové závody, dostával jsem neuvěřitelně naloženo. Jaké bylo překvapení, když jsem se inspiroval neustále vítězící AI a koupil si buginu od fiktivního výrobce, se kterou jsem okamžitě soupeřům ujel s desetivteřinovým náskokem. Chápu, že by se na závodech měly projevit rozdíly mezi vozy, tady mi ale prostě volba některých horších modelů přijde spíš sebemrskačská.

Balancování navíc trápí i další aspekty hry. Progres je velmi pomalý a postavený na nekonečném grindu. Auta, jejich tuning, typy závodů i nové závody a prvky hry se odemykají s levely, postupem času ale sbírání zkušeností velmi zpomalí, protože odměny za odjetý závod zůstávají stejné. Nakonec vám tak nezbude nic jiného, než pořád dokola dřenit ty samé závody nebo prozkoumávat celý svět, což je zdaleka nejefektivnější způsob levelování. Auta navíc umí ve vyšších třídách být ukrutně drahá, což by nebyl problém, kdyby je bylo možné prodávat. Několikrát se mi ale takto stalo, že jsem mohutně zainvestoval do něčeho, s čím jsem pak v závodech nebyl schopen vůbec konkurovat, a cesta zpět už neexistovala. Ne nadarmo je dostupný testovací režim (výmluvně nazvaný Test Drive), který skutečně doporučuji využít. Netvrdím, že vás hra má zaplavit auty zadarmo, jako to má ve zvyku Horizon, a je fajn, že si k nim postupem času budujete citovou vazbu. Tady už je ale veškerý postup hnaný do extrému. A opět – bude bavit jen nejodolnější hráče zvyklé na tvrdý grind.

Rozporuplné je to se Solar Crown i technicky. Kladně můžu hodnotit ozvučení aut, které je opravdu solidní. Jen škoda tradičně zmršeného masteru zvuku, který i přes veškeré snahy s hejblátky v menu přehluší plivající výfuky a řvoucí kompresory generickým soundtrackem. Graficky jde bohužel o velmi slabý výkon. Na Xboxu Series X nehledě na režim vypadá hra velmi zastarale a rozmazaně. Celkem uspokojivé jsou modely aut a vyloženě pěkně zpracované jejich interiéry. Jinak je to ale exkurze do let minulých, což bohužel dokazuje limity enginu.

Pokud jsem tvrdil, že nejzásadnějším problémem je nevyváženost, tak jsem trochu lhal. Minimálně jím totiž byl celkový technický stav. Už jsem při recenzování zažil leccos, tohle byl ale absolutní očistec. Za zhruba týden a půl, kdy jsem měl k Solar Crown přístup, jsem zažil vymazání postupu, několik odstávek serverů a především zhruba polovinu tohoto času hra prostě nefungovala, nešlo se připojit k serverům a podobně. Bez skrupulí se přiznám, že jsem při hraní ani nedošel k hyperautům, protože mě prostě nekonečné výpadky, neschopnost připojit se k závodu (i sólo závody musíte absolvovat v online instanci, která se často vůbec nepřipojí) a v posledních dnech i odpojování ze serveru zhruba v desetiminutových cyklech neuvěřitelně otrávily. Bedlivě jsem sledoval dění na sociálních sítích a šlo o univerzální zážitek, přičemž vůbec nehodnotím, že na počítačích je hra evidentně extrémně špatně optimalizovaná. Toto byl bez přehánění zpackaný launch, který mi závodění ještě víc znechutil.

Tento pohled se mi za poslední dva týdny naskytl opravdu velmi často:

Test Drive Unlimited Solar Crown podle mě má potenciál a rozhodně měl velké ambice. Samotné závodění špatné není, navíc zmíněná AI sice podvádí, ale zároveň umí i pěkně živelně chybovat a závody se tak občas mění v zábavný chaos. V mrtvém světě ale citelně chybí pestřejší náplň. Pokračování chybí pestřejší carlist (aut je žalostně málo), spousta obsahu, který nabízeli předchůdci (nákupy bytů), a sociální aspekt obecně je téměř úplně zbytečný. Záměrně jsem ani nezmínil proklamovanou funkci klanů, které mi přijdou naprosto nevyužité, respektive jen jako další surová metoda, jak do hry nacpat nějakou formu progresu. Oblékání postrádá smysl kvůli mimořádně ohyzdným avatarům a pokusy o jakési příběhové vyprávění jakbysmet. Nakonec i nahrazení nabídek tím, že po autosalonech nebo dílnách přímo chodíte s postavou, je víc než cokoli jiného otravné a zdlouhavé.

Solar Crown by potřeboval ještě pořádnou investici, dalších pár měsíců na dopečení, překopání balancu a především offline režim. V současném stavu ho můžu doporučit jen skutečným závislákům na závodění nebo těm, kteří se prostě jen chtějí projet po sterilním světě.