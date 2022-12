RECENZE: Tactics Ogre: Reborn evokuje Hru o trůny

Kdysi bohatě zastoupený žánr SRPG (strategy RPG) her je dnes na konzolích od Sony už jen jakousi Popelkou. Vedle klasického pokračovatele v podobě série Disgaea lze připomenout ještě dosti specifické válčení ve Valkyria Chronicles 4. Nicméně zlatou éru z dob první konzole PSX, potažmo handheldu PSP, dávno odvál čas. V tomto kontextu je symbolické, že zde představený titul Tactics Ogre: Reborn se objevil na obou výše zmíněných platformách.

V polovině devadesátých let minulého století zažilo tahové strategické RPG Tactics Ogre svou premiéru na 16bitovém SNESu, po níž následovala konverze pro konzoli PSX. V roce 2011 vyšla znatelně vylepšená předělávka pro PSP a nyní, v dalším časovém skoku, je tu remake Tactics Ogre: Reborn. My si z dostupných verzí společně posvítíme na PlayStation 5 inkarnaci, která je na trhu už od listopadu.

Kapitola I.

Tactics Ogre: Reborn nabízí propracovaný příběh meče a magie, jehož středobodem jsou mocenské ambice několika frakcí ve stínu uprázdněného královského trůnu. Vyjma některých obvyklých klišé se dočkáte docela překvapujících zvratů, a především skutečnosti, že tato story může nabídnout jiný pohled na dění v případě opakovaného hraní. Co jistě oceníte, je kompletní namluvení všech textových rozhovorů, stejně jako možnost připomenout si a přehrát všechny události, kterými jste si prošli.

Znovu hratelnosti napomůže také fakt, že v závislosti na tom, komu dáte v boji přednost, definujete vlastní styl hraní. Je tady totiž řada zcela unikátních postav, které můžete, ale nemusíte mít po svém boku. Osobně jsem preferoval sestavu složenou z odolných rytířů, jsou tu však na výběr další tradiční role jako kouzelníci, lučištníci, mistři meče, nebo ninjové a krotitelé dravé zvěře. Na zteč lze vyslat dokonce golemy, hrozivé draky a gryfy, pokud je tedy dokážete získat pod svůj prapor.

Tactics Ogre: Reborn Tactics Ogre: Reborn

V rámci této šachové partie, kde jednotlivé hrdiny na základě jejich atributů a schopností posunujete po bojišti rozděleném na čtverečky, na kterém terén a typová skladba nepřítele vymezuje vaše ambice, podstoupíte desítky hodin hraní. Pravda, za přísně lineárně navrženého běhu akce, kdy se prstem posouváte po mapě a na předem určených místech vstupujete do boje. V mezidobí se samozřejmě můžete lépe vybavit a připravit, počítaje v to tréninková klání, jež vám eventuálně vyjasní některé herní nuance.

Kapitola II.

Jednou z mnoha implementovaných novinek je dovednostní růst. Hrdinové mají vždy daný strop, úroveň, přes kterou se v určitou chvíli prostě není možné dostat. Tvůrci si tím napomohli při nastavení optimální herní obtížnosti, kterou snáze kontrolují. Dalo by se říci, že je celkem vyvážená, navíc nechybí něco mechanismů, jak ji dále upravit kýženým směrem. V kategorii dílčích ulehčení nechybí např. posunutí času nazpět s revizí předchozích rozhodnutí.

Mezi tato se zejména započítává, kdo na koho na bojišti vlastně zaútočí. Svou roli hraje typ zbraně, příslušnost postav k některému z mnoha živlů (jako voda vs oheň) a v neposlední řadě součinnost s blízkými druhy z družiny. V ideálním případě si nepřítele může vzít do parády i několik hrdinů naráz, třebaže nejsou právě na tahu. Klíčový je dosah vašich zbraní, zajímavé je pak kopí schopné projít dvěma vedle sebe stojícími těly.

Dalším novým prvkem je přítomnost speciálních karet pro sebrání, jež se na bojišti neustále generují. Na jednu stranu jde o značně nahodilý jev, který narušuje vaše předchozí počítání a rozhodování. Karty totiž držiteli poskytují klíčová posílení jeho atributů, jako je fyzický atak. Na druhou stranu vás to nutí nebýt přespříliš pasivní a nedávat výhodu do rukou soupeři. Když mi takto nepřátelský mág vysbíral několik karet umocňujících jeho útočná kouzla, nestačil jsem se posléze divit, jaký průvan to v mých řadách udělalo!

Kapitola III.

Zkraje hraní jsem se svým rytířským oddílem postupoval vpřed v pevně sevřeném šiku. Využíval jsem také příjemné možnosti mít v jedné ruce zbraň na blízko a ve druhé kuši. Později jsem již nepříliš efektivní střelbu nahradil destruktivnější obouruční zbraní na blízko, resp. vkusným doplňkem v podobě obranného štítu. A současně zvolil výraznější rozestupy, protože se začala objevovat zdrcující kouzla s velkým rozsahem účinnosti.

Tactics Ogre: Reborn

Na tomto místě musím zmínit, že kouzly ve hře vládne kdekdo. Může jít o podpůrné léčitelství, stejně jako o magii oslabující obranyschopnost nepřítele. Jde asi o trochu zvláštní koncept, který ovšem napomáhá celkové dynamice boje. Přitom není neobvyklé, že na bojišti strávíte klidně i hodinu či déle. V závěrečných fázích totiž musíte přejít přes překážky s poněkud předimenzovanými hodnotami svého života. Ale možná za mne už mluví závist.

Je škoda, že budete pokaždé stát před shodným cílem – zabití velitele nepřátelského oddílu nebo anihilace všech nepřátel na mapě. Větší různorodost by rozhodně nebyla od věci, což se týká i dovedností hrdinů. Jednotlivá povolání mají přirozeně svá specifika, do čehož patří unikátní dovednosti. Jednak však máte omezený prostor pro jejich využití – každá postava může mít aktivní pouze čtyři. A potom neskýtají zcela uspokojující rámec plnění, protože se ve finále nadějete téměř identických postupů.

Kapitola IV.

Pokud bych něco tuze rád ocenil, je to vhled do obsazení příchozí bitvy. Nejde ani tak o následné přeskupení pozic v rámci vašeho oddílu, neboť vždy několik kol trvá, než se obě strany přesunou na konfrontační distanc. Spíše o zjištění typového výčtu nepřátel, čemuž můžete lépe uzpůsobit složení a vybavení družiny, jako je lovec draků anebo kněz s kouzlem definitivně umravňujícím nemrtvé. Není-li po ruce duchovní síla, pořád se dá sáhnout po vhodném předmětu a připravit si jej do inventáře.

Jestliže bych nad něčím vyjádřil rozmrzení, je to v některých okamžicích určitá nepřehlednost bojiště. Pravda, leckdy se není čemu moc divit, téměř tři desítky postav mohou při své kumulaci dění hodně zkomplikovat. Ano, existují tu alternativní kamerové kejkle, ale s pohledem ve 2D režimu. Odhlédnu-li od zjištění, že 2D rozměr má zase jiné slabiny, jsem konsternován, že na PS5 chybí možnosti, jakými disponovala už na PSX hra Final Fantasy Tactics.

Tactics Ogre: Reborn Tactics Ogre: Reborn

A pakliže bych kritizoval, půjde o přítomnost mnoha NPC, jež se dlouho pohybují po vašem boku, případně na ně nečekaně narazíte v bitvě. Nejsem jejich velkým fanouškem, resp. upřednostnil bych ujmout se těchto postav sám. A mít tak hlavní podíl na jejich chování a rozhodování a leckdy i osudu. Nicméně Tactics Ogre: Reborn není zdaleka jediná hra, kde vás NPC aktivita příležitostně irituje a dokazuje, že co si člověk sám neudělá, to prostě nemá.

Kapitola V.

Jedním z časově náročnějších momentů je tradiční práce s menu. Ačkoliv je vidět spousta sympatických zjednodušení, některé aspekty mohly být vyřešeny o poznání lépe. A tak kupř. při aktu nakupování a přezbrojování hrdinů strávíte ve svém inventáři nezanedbatelně hodin. Do čehož lze dále zahrnout upgrade získané či zakoupené výzbroje skrze crafting, který je však též výrazně přístupnější, než tomu bylo v minulosti.

A když je řeč o minulosti, jedním ze spolutvůrců Tactics Ogre: Reborn je designér Yasumi Matsuno, který má na triku úplně původní Tactics Ogre. Ale především majstrštyk s názvem Final Fantasy Tactics, resp. Vagrant Story, byť druhý jmenovaný projekt má už jinačí žánrové zařazení. Matsuno před pár lety vyjevil vizi, jež se dala interpretovat jako snaha vrátit se právě k Final Fantasy Tactics, což umocnily i nedávné zvěsti, že se chystá předělávka. Uvidíme, co budoucnost nakonec přinese.

Tactics Ogre: Reborn

Každopádně přítomností je v tuto chvíli Tactics Ogre: Reborn. Pro milovníky žánru více než solidní volba, mimo jiné z důvodu nastíněného v úvodu článku. SRPG žánr je vyloženě okrajovým rozptýlením, a tudíž znatelně více chutná každý podobně laděný chod. Ano, ve finále nejde o nějakou nezapomenutelnou taktickou záležitost, ale za své peníze dostanete spoustu hodin celkem dobré zábavy, a to se rozhodně počítá!

Slovo závěrem

Musíte se připravit, že vám to tady bude chvíli trvat. Než se vůbec zorientujete v příběhu plném postav, mocenských ambicí a událostí evokujících Hru o trůny. Než zvládnete skutečně efektivně pracovat s inventářem mnoha zúčastněných hrdinů a speciálními dovednostmi zde nabízených povolání. A musíte přitom akceptovat, že úspěšná formule pro vítězství v boji má většinou dosti podobný vzorec.

Tactics Ogre: Reborn však i přesto představuje příjemné oživení skomírajícího žánru, dokáže zaujmout a pozitivně překvapit a nese s sebou zdravý duch dobrodružství, u kterého se prostě musí přemýšlet a dobře plánovat postup. Takže zážitkovým výletem do tohoto fantasy světa rozhodně nic nezkazíte.