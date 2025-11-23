RECENZE: Kultovní Syberia dostala remake, i tak ale působí jako z jiné doby

Honza Srp
Ani nový engine, ani kompletně přepracovaná grafika nedokážou zakrýt, že takřka čtvrt století stará legendární adventura působí zastarale. Pamětníkům původní zážitek nijak neobohatí, na nováčky bude s největší pravděpodobností její pomalé tempo až příliš rozvláčné.

Syberia - Remastered

Microids 06.11.2025 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

70%
Herní karta
  • Unikátní umělecké zpracování
  • Moderní ovládání nijak neubírá původnímu konceptu
  • Skvělý dabing podpořený českými titulky
  • Více než o přemýšlení je spousta hádanek o zkoušení všeho na vše
  • Grafika není úplně nejhezčí
  • Příběh nemá pointu a bůhví

Přelom tisíciletá byl v podstatě posledním vzepětím kdysi milovaného žánru adventur. Ani The Longest Journey, Broken Sword 3 a bohužel ani Syberia nedokázaly tyto upovídané a oproti akční konkurenci prakticky statické interaktivní knihy zachránit před pádem do undergroundu.

Syberia - Remastered
Syberia - Remastered
Syberia - Remastered
Syberia - Remastered
35 fotografií

Pamatuji jak na tehdejším Invexu byla hra předinstalována na volně dostupných PC stanicích, což mi přišlo poněkud bizarní. Syberia opravdu není ten typ hry, který si zahrajete na pár minut a jste zaháčkováni, kromě času vyžaduje i naladit se na specifický umělecky styl jejího autora Benoit Sokala, který s nesmírnou lehkostí kombinuje pohádkové motivy se syrovou realitu západního kapitalismu.

Hrajeme za mladou lehce naivní právničku Kate Walkerovou, která se vydává do fiktivní východoevropské země dokončit finanční transakci, ve které nadnárodní korporát hodlá pohltit továrnu na mechanické hračky, tzv. automatony.

Na místě ovšem zjistí, že existuje ještě jeden potenciální dědic, jehož souhlas je nutné nejprve opatřit. A tak se Kate vydává po jeho stopách, což jak už to tak ve hrách bývá, je daleko složitější, než může zpočátku vypadat.

Hra je velmi statická, jediné, co se ve scénách pohybuje, je hlavní hrdinka.

Ve výsledku vás tak čeká prozkoumávání mnoha bizarních lokací, rozhovorů se zvláštními obyvateli originálního světa a řešení více či méně smysluplných hádanek.

Na rozdíl od originálu tak ovšem nečiníme pomocí klikání na aktivní objekty, ale Kate máme pod přímou kontrolou, stejně jako tomu bylo ve tři roky starém čtvrtém díle. Který byl ovšem s touto myšlenkou vytvořen, tady máme jen remake, jehož snad až zbytečně rozlehlé lokace nejsou na takovýto typ pohybu uzpůsobeny.

Kvůli tomu až zbytečně času strávíte pouhým přebíháním z bodu A do bodu B, což je obzvláště problematické ve chvíli, kdy nevíte, kde vlastně aktuálně ten bod B má být.

Grafika má svůj osobitý styl, ale celkově je dojem horší, než v roce 2002.

Na druhou stranu díky novému enginu odpadá tzv. pixelhunting, tedy hledání těch pár vzácných míst, kde jde interagovat s okolním světem.

Důležitá místa se nyní automaticky zvýrazňují v blízkosti hlavní postavy, což ve výsledku velmi zrychluje plynulost hraní. I tak občas budete bloudit a hledat, co máte v danou chvíli vlastně dělat. Hra není vyloženě těžká, ve smyslu náročných hádanek, spíše občas není tak úplně jasné, co se vlastně po vás chce.

Často je další postup navázán jen na konkrétní jednu činnost, která není úplně zjevná. Což je samozřejmě jeden ze základních principů adventur, ale tak nějak mi přijde, že už se to v nových hrách podařilo vyřešit daleko lépe. Jakože víte co, psát inkoustem pomocí husího brka dávalo kdysi smysl, ale proč to dělat ještě dnes?

A to říkám jako člověk, pro kterého je Syberia jednou z těch zásadních a bez přehánění život měnících her.

Pamatuju se, jak jsem před tím bezmála čtvrt stoletím hltal na Bonuswebu recenzi respektovaného Petra Ticháčka a pak zamířil na pirátské servery, protože takhle se to tenkrát v Čechách dělalo. Sokalova další hra Paradise pak byla mojí vstupenkou do herního novinářství.

Syberia je klasickou adventurou, ovšem práce s inventářem je zde jen okrajová.

Kolik se toho změnilo… Teď jsem tak starý, že píšu vzpomínkové články, Petr už dávno není nedotknutelná kapacita, ale kamarád, kterému u piva dokážu do očí říct, že Simon Sorcerer 3D je shit, adventury už raději hraji na gamepadu.

Jsem jinde, všichni jsme, jen Syberia navzdory novému enginu zůstává úplně stejná. V případě animovaných sekvencí doslova, na ně se ani nesáhlo a tak na velkých obrazovkách vypadají vyloženě směšně. Bohužel i zbytek hry není žádná velká nádhera a pocitově působí ošklivěji než ve své době vypadal originál.

Dabing a hudba jsou stejné, ale digitálně vyčištěné, což je rozhodně fajn, těch pár hlavních motivů funguje i po letech, české titulky určitě potěší, pokud je tedy přes mimořádně odporný font dokážete přečíst.

Robot, nebo chcete-li automaton, Oscar je jeden z nejlepších „sidekicků“ v historii videoher.

Sokal bohužel před pár lety zemřel, jeho životní dílo ale žije dál. A bude žít i v budoucnu. Jenže to by žilo i bez tohoto remaku, který i z pozice fanouška vnímám jako zbytečný. Zůstává totiž i největší problém původní hry a to je konec do prázdna, celý příběh je totiž vypointován až v druhém díle. A to bůhví jestli, na komerční úspěch remaku bych příliš nevsázel.

Po pravdě řečeno vlastně nevím, koho chtěli autoři oslovit. Původní hra má sice prehistorické rozlišení, ale relativně vypadá stále dobře, je k mání za pár korun a z dnešního pohledu má tu správnou retro atmosféru.

Remake sice vypadá obstojně a náplň nijak nemění, ovšem většinu negativ (pomalost, hranatost) si bohužel uchovává. Syberia je to stále výborná a unikátní, ale od publika si žádá mnohem více, než je většina z nich ochotná akceptovat. Remake dnešnímu publiku nijak nevychází vstříc, což mělo být jeho smyslem.

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

70%

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný

Clair Obscur: Expedition 33

Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...

KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?

Heroes of Might and Magic 3

Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...

Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje

Pokimane

Jedna z nejpopulárnějších streamerek na platformě Twitch reagovala na neomalené dotazy sledujících, kdy už bude mít děti.

Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku

Monster Hunter Wilds

Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...

Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Dorei to no Seikatsu

Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...

RECENZE: Kultovní Syberia dostala remake, i tak ale působí jako z jiné doby

70 %
Syberia - Remastered

Ani nový engine, ani kompletně přepracovaná grafika nedokážou zakrýt, že takřka čtvrt století stará legendární adventura působí zastarale. Pamětníkům původní zážitek nijak neobohatí, na nováčky bude...

PS5
23. listopadu 2025 0

Terminator 2D: No Fate

Terminator 2D: No Fate

vydáno 22. listopadu 2025  10:27

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond

vydáno 22. listopadu 2025  10:24

KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?

Heroes of Might and Magic 3

Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...

vydáno 22. listopadu 2025

Syberia - Remastered

70 %
Syberia - Remastered

Remake kultovní adventury z roku 2002

PS5
vydáno 21. listopadu 2025  23:08,  aktualizováno  23:18

Ubisoft už vyhlíží čínské peníze. Do března vydá čtyři hry, jedna je tajná

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Aktuální finanční zpráva vydavatelství Ubisoft říká, že firmě se po hospodářské stránce daří. Zároveň byly naplněny všechny podmínky pro uzavření dohody s čínským investorem Tencent.

21. listopadu 2025  11:16,  aktualizováno  15:10 1

Najde svoji ztracenou lásku? Filmový Silent Hill vypadá lépe, než se čekalo

Return to Silent Hill

Očekávaní nebyla vysoká. První plnohodnotný trailer z filmového hororu Return to Silent Hill, který se bude v českých kinech promítat pod názvem Silent Hill: Noční můry, přesto vypadá obstojně.

21. listopadu 2025  9:59 1

A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...

21. listopadu 2025 15

Samurajskou akci Ghost of Yotei brzy rozšíří novým režim

Ghost of Yotei

Bezplatná aktualizace samurajské akce Ghost of Yotei vyjde po víkendu, hráči se mohou těšit na několik šikovných vylepšení.

20. listopadu 2025  10:50 0

Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku

Monster Hunter Wilds

Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...

20. listopadu 2025 0

Dobrý start, ale co ta hrozná AI grafika, tepou hráči Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Strategie Anno 117: Pax Romana zasazená do období římské říše si připisuje nejúspěšnější start v historii série. Hra se zároveň octla pod palbou uživatelů, kteří si všimli využití nepovedené AI...

19. listopadu 2025  12:05 5

RECENZE: Kirby Air Riders jsou neuvěřitelně rychlé a propracované závody

90 %
Kirby Air Riders

Kirby Air Riders jsou extrémně rychlé závody rozšířené o bitevní režim. Stojí za nimi přímo tvůrce postavičky Kirby, který si je pořádně vypiplal.

Switch 2
19. listopadu 2025 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.