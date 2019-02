RECENZE: Hodně zábavy za málo peněz. Swords & Soldiers vyšel i na Switch

Nepamatuji si, kdy jsem hrál Swords & Soldiers poprvé, naposledy to ovšem bylo na Wii U, a když se objevila i verze pro Switch, neodolal jsem. Ačkoliv hra s vizáží flashovky a podezřele nízkou cenou (první týdny po vydání v akci za 4,94 eur) nevzbuzuje na první dobrou velká očekávání, po herní stránce je to výborná akční strategie s dostatkem obsahu. Cena je navíc i včetně DLC Super Saucy Sausage Fest s bonusovou kampaní.

Swords & Soldiers

Funguje to jednoduše: vlevo na mapě je vaše základna. Právě zde se rekrutují jednotky, přičemž tou první bude dělník, který chodí pro zlato do nejbližšího dolu. Peníze máme, výborně. Druhou surovinou je mana, díky níž sesíláme kouzla. A konečně je tu výzkum, který nám umožní za jednorázovou úplatu rekrutovat nové jednotky a sesílat nová kouzla.

První kampaň ze čtyř je jednoduchá, tak na rozehřátí, později hra místy zatopí. Například v desáté misi za Číňany se hned zkraje ocitáme pod útokem početní převahy zombíků. Pokud nevymyslíte správný vzorec, jak reagovat, za chvilku končíte. V tomto případě si stačí uvědomit, že ninja opice hází bomby, které na chvilku omráčí. Poté by měl následovat pěšák, jenž zombíka dorazí, aniž by sám utrpěl fatální zranění.

Start je moc důležitý. Musíte správně odhadnout, kam nejprve investovat peníze, aby se „nastartovala ekonomika“ a zároveň aby vás nepřátelé hned nepřeválcovali. Jsou zde tři hlavní strany konfliktu, každá s unikátními jednotkami, kouzly a tedy i odlišnými synergiemi. Autoři se snažili, aby kampaň neupadla do rutiny, takže je zde poměrně dost misí, v nichž se musíme obejít bez některých jednotek, kouzel, ale i přímo bez základny. Každá kapitola zabere tak dvě hodinky a pravděpodobně si pár misí zopakujete.

Swords & Soldiers

Co se ovládání týče, dostupné je jak přes dotykovou obrazovku, tak přes analogové páčky. Uživatelské rozhraní se dynamicky mění na základě vstupu, takže můžete mezi oběma typy volně přecházet. Dotykové ovládání je asi jasné, u tlačítek se přes ZL vysune jednotkové menu, čím se stane aktivní šipka ovládaná přes analog. Stejně to funguje i vpravo u kouzel a přes X se otevře menu s výzkumem. Sám jsem hrál záměrně přes analogy a samotného mě překvapilo, jak je to efektivní.

Kromě kampaně je tu volitelný skirmish a další režimy jako survival, berserker run (snažíte se dojít s hrdinou co nejdál) a boulder (obřím balvanem likvidujete nepřátele a snažíte se vyhnou vlastním jednotkám). Na Switchi určitě potěší lokální multiplayer s jednou konzolí. Když budete hrát skrze dotykové ovládání, obrazovka je rozpůlená tak, že sedíte naproti sobě. U televize ovšem lze hrát jen s joy-cony, a tady se obrazovka rozpůlí vodorovně. Myslím, že hlavně cestovní varianta řadu lidí potěší.

Swords & Soldiers

Swords & Soldiers je povedený kousek, z nějž ovšem nesálají nijak velké ambice. Hra se nese v odlehčeném duchu, nicméně přiznám, že zdejší humor mě nijak zvlášť neoslovil. Byť se příběh vypráví prostřednictvím několika vět v misích, později už jsem je jen odklikával bez čtení.

Port trochu zaškobrtnul po technické stránce. Hra mi asi třikrát spadla, a pokud byste chtěli rovnou spustit poslední kampaň bez dohrání předchozích, zřítí se také. Vývojáři však už dali vědět, že o chybě vědí a pracují na opravě (nyní opraveno). Pokud vás tak tento typ her baví, Swords & Soldiers přináší dobrý poměr cena/výkon. Na mém osobním žebříčku je však Castlestorm pořád výš. Ten je mimochodem na Switchi dostupný také a v březnu se dočkáme i Swords & Soldiers II.