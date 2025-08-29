RECENZE: Melancholie na prkně. Skvělý Sword of the Sea vás pohltí

Ondřej Martinů
Občas je fajn si dopřát hru, která vás nebombarduje informacemi o složitém světě, ale prostě jen tak plyne podle vašeho tempa. Ve Sword of the Sea se budete hlavně kochat rozličnými krajinami a vzpomínat na staré dobré hry se skateboardy či snowboardy.

Sword of the Sea

19.08.2025 PC, PS5

90%
  • Nádherné herní světy
  • Skvělý pocit z dynamiky hry
  • Krásná grafika
  • Ideální délka hry
  • Nic pro příznivce těžkých her

Kořený autorů ze studia Giant Squid sahají až do roku 2009, kdy designér a současný člen studia Matt Nava stál za projekty jako Flower nebo Journey. Od té doby na úspěch těchto „artových“ her navázaly další, jako Abzu nebo Pathless. Při hraní Sword of the Sea jsem však vzpomínal právě na ony první dvě jmenované hry, jelikož jejich odkaz je zde jasně patrný, ovšem se slušnou špetkou originality.

56 fotografií

Sword of the Sea je přesně ten typ hry, který byste od studia Giant Squid čekali. Vůbec se nezdržuje uváděním hráče do děje a zkrátka jej vypustí ven a ať si na všechno přijde sám. A nebo klidně ani nepřijde, jelikož zde se opravdu dá říci, že ono putování světem je ten důvod, proč to hrajete, ne hnaní se za rozuzlením dějové zápletky.

Ta tu sice je a postupem času zhruba pochopíte, o co jde (ne, že by to bylo až tak složité), ale řekl bych, že to není zas tolik podstatné. Stejně jako ve Flower byl také jakýsi symbolický smysl putování postupně více a více chřadnoucím světem, ale reálně jste se kochali herními prostředími a nasávali melancholii světa, zde to budete mít úplně stejně.

Sword of the Sea
Sword of the Sea

Ve hře ovládáte postavičku podobnou třeba té z Journey, nyní se však písečnou krajinou nebrodíte po svých, ale máte k dispozici létající meč. Ten se nicméně chová jako skateboard (či surfové prkno nebo snowboard) a umožňuje vám překonávat velké vzdálenosti velice rychle, skákat přes překážky a dokonce klouzat po ohromných řetězech ve stylu grindingu ze skateboardových her s Tony Hawkem.

To je právě ona špetka originality, kterou se Sword of the Sea odlišuje od svých předchůdců. Dodává hře dynamický aspekt a v podstatě vás neustále udržuje v pohybu. Herní mapy se sice nedají označit za přímočarý koridor, ale jsou navržené tak, aby vás stejně hnaly jedním daným směrem s pár odbočkami, kde můžete strávit pár zajímavých chvil navíc.

Svištění krajinou vpřed bude v drtivé většině hlavní náplní hry, ale najdou se i kratochvíle, například ve formě časových výzev, kdy musíte nasbírat v limitu jedné minuty skóre z triků, které zde fungují vlastně úplně stejně, jako ve zmíněných Tony Hawk’s Pro Skater nebo třeba SSX titulech. Zde nicméně jsou výzvy tak jednoduché, že stačí prostě najet na nejbližší odrazovou rampu a zběsile mačkat všechna tlačítka, nutné skóre vám naskáče v podstatě samo.

Sword of the Sea
Sword of the Sea

Jindy zase budete řešit puzzly, které jsou však většinou jen o tom, abyste se dostali sérií různých skoků na zdánlivě nepřístupné místo. Stejně jako ve Flower pak budete nacházet také místa, která bude třeba aktivovat rozsvěcením světel rozprostřených na dané ploše, což vás následně odmění herními body nebo odemkne cestu k dalšímu dosud nepřístupnému místu.

A ano, ve hře sbíráte také jakési mince či talismany, které jsou sem tam volně rozprostřené ve světě, nebo schované v truhlách. Ty nicméně slouží pouze k tomu, aby se odemkly lepší triky nebo schopnosti, které vám třeba pomohou skákat trochu výš. Není to nic důležitého a pokud byste chtěli sbírání této herní měny ignorovat, klidně můžete a o nic nepřijdete.

Hra se jinak snaží udržet vaši pozornost častými změnami krajiny: tu se proháníte přes písečné duny, dále najednou kloužete po ledových plochách nebo se vyhýbáte lávovým jezírkům. Osedláte si také třeba delfína a další stvoření. Ve výsledku je to všechno o tom vás bavit a nabízet opravdu poutavé scény.

Sword of the Sea
Sword of the Sea

Opravdu oceňuji to, že Sword of the Sea ví, kdy přestat. Hru jsem dokončil za asi 3,5 hodiny, přičemž jsem se na internetových fórech dočetl, že se dá hra zvládnout i za méně než tři hodiny, nebo naopak natáhnout třeba na pět, pokud se rádi kocháte. A že je čím, grafika je opravdu moc hezká a na PlayStationu 5 Pro je navíc hra výborně plynulá. Zde se koneckonců Sword of the Sea hraje dobře už jen díky tomu, že je součástí knihovny her PlayStation Plus.

Od Sword of the Sea jsem vlastně nic moc nečekal, ale i tak mne autoři dovedli překvapit a potěšit. Je to stejně povedené dílo, jako jejich předchozí tituly, vlastně možná i lepší, jelikož je vidět ten kus cesty, který tým na herní scéně ušel. Pokud vás krátké, vizuálně poutavé a jednoduché hry lákají, u Sword of the Sea zkrátka není co řešit, naskočte na meč a vzhůru na výpravu.

