Jako by to bylo včera, kdy jsem si z redakce celý nadšený půjčil domů konzoli Wii a spolu s ní si přinesl Wii Sports a Table Tennis od Rockstaru (ano, toho Rockstaru). Úvodní nadšení z pohybového ovládání zhruba po týdnu vyprchalo a já na Wii, dnes můžu říct, že trochu nespravedlivě zanevřel.
Na vlnu pohybového ovládání naskočila i konkurence, připomeňme Xbox s Kinectem a PlayStation s ovladači Move. Já si k němu našel cestu zpět paradoxně až s nepříliš úspěšnou konzolí Wii U, na níž vyšla sada her Wii Sports Club. Největší pecka byla možnost hrát online, problémem však bylo, že třeba můj oblíbený box vyžadoval k plnohodnotnému zážitku dva ovladače Wii Remote Plus ještě z éry Wii.
Na Switch zavítala před čtyřmi lety sada Switch Sports, která díky modernějším ovladačům posunula přesnost a hraní zase na novou úroveň. Sportů bylo jen šest, další dva následovaly po vydání. Kromě hraní s rodinou či kamarády opět bodoval online, za nějž byl bohužel schován i zisk kosmetických předmětů, což byla škoda.
Nová generace pohybového ovládání
Nyní tu máme Switch Sports Resort na Switch 2, což je dosud nejambicióznější díl. Nová generace pohybového ovládání je zase o kus přesnější, díky čemuž lépe vyniknou rozdíly mezi hráči. Také po obsahové stránce se Nintendo snažilo trochu víc.
Novinka přináší celkem 12 disciplín, z čehož pět se vrací ze Switch Sports. Jmenovitě to jsou tenis, bowling, volejbal, basketbal a golf. Nové jsou box, stolní tenis, lukostřelba, zápas palců, letadlo, skate a vodní skútr. Zejména z návratu boxu a lukostřelby mám radost, škoda, že vypadla Chambara (šerm) ze Switch Sports.
Všechny disciplíny se snaží v rámci možností napodobovat skutečné sporty. To znamená, že při střelbě z luku natáhnete jednu ruku, v níž svíráte lučiště, zatímco druhou rukou opatrně napínáte tětivu a zároveň míříte. V boxu záleží na pozici rukou a zároveň je třeba nahýbáním uhýbat úderům. V bowlingu skutečně máchnete rukou tak, jako byste v ní měli kouli, včetně udání rotace.
Slovo Resort v názvu odkazuje na letovisko, které budete skrz naskrz prozkoumávat v letadle, na skatu či na skútru. Nejsou to klasické disciplíny. V základním režimu během časového limitu pěti minut prozkoumáváte ostrov a snažíte se posbírat co nejvíc fotoaparátů a dalších předmětů. Režimů je samozřejmě víc, například s letadýlkem sbíráte balóny a snažíte se jich na konci časového limitu mít víc než protihráč. U skatu přichází na řadu ovládání v režimu myši, které funguje nakonec překvapivě dobře.
Celá hra je navíc proložena vlastními výzvami a achievementy, přičemž některé odemykají kosmetické doplňky.Nejsou výhradně navázané na multiplayer a Nintendo Switch Online. Opět tak lze posbírat řadu pěkných, vtipných i bizarních oblečků a doplňků, které pravidelně rotují a odrážejí i aktuální svátky, právě teď třeba Halloween. Sbírají se také různé tituly ke jménu a v neposlední řadě i emotes, kterými můžete při hře častovat protihráče.
I když jsou staré disciplíny v podstatě stejné, vždy přidávají něco navíc, například další režim nebo výzvy. Těží také z přesnějších ovladačů Joy-Con 2 a i grafika vypadá o něco lépe.
Ačkoliv je tedy Switch Sports Resort zatím nejlepší iterací, ne všem majitelům čtyři roky starých Switch Sports bude dávat nová verze smysl. Na občasné hraní s kamarády nebo s dětmi je totiž stále skvělá. Kdo chce však box nebo některou z dalších disciplín, přesnější ovládání a plánuje hrát aktivněji online, Switch Sports Resort dává smysl.