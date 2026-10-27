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RECENZE: Switch Sports Resort posouvá pohybové ovládání na novou úroveň

Ondřej Zach

Nintendo Switch Sports Resort

22.10.2026 Switch 2

iDNES.cz

85%
Herní karta
  • Nová generace pohybového ovládání
  • Návrat boxu a lukostřelby
  • Obsahově bohatší
  • Kosmetika není zamknutá za on-linem
  • Ztráta šermu zamrzí
  • Majitelům Switch Sports (2022) nemusí dávat smysl
Switch Sports Resort dává vzpomenout na éru pohybové konzole Wii, zároveň však plně využívá možností aktuální konzole Switch 2, respektive jejich ovladačů. Výsledkem je dosud nejpřesnější ovládání pohybem vůbec.

Jako by to bylo včera, kdy jsem si z redakce celý nadšený půjčil domů konzoli Wii a spolu s ní si přinesl Wii Sports a Table Tennis od Rockstaru (ano, toho Rockstaru). Úvodní nadšení z pohybového ovládání zhruba po týdnu vyprchalo a já na Wii, dnes můžu říct, že trochu nespravedlivě zanevřel.

Switch Sports Resort
Switch Sports Resort
Switch Sports Resort
Switch Sports Resort
Switch Sports Resort
41 fotografií

Na vlnu pohybového ovládání naskočila i konkurence, připomeňme Xbox s Kinectem a PlayStation s ovladači Move. Já si k němu našel cestu zpět paradoxně až s nepříliš úspěšnou konzolí Wii U, na níž vyšla sada her Wii Sports Club. Největší pecka byla možnost hrát online, problémem však bylo, že třeba můj oblíbený box vyžadoval k plnohodnotnému zážitku dva ovladače Wii Remote Plus ještě z éry Wii.

Na Switch zavítala před čtyřmi lety sada Switch Sports, která díky modernějším ovladačům posunula přesnost a hraní zase na novou úroveň. Sportů bylo jen šest, další dva následovaly po vydání. Kromě hraní s rodinou či kamarády opět bodoval online, za nějž byl bohužel schován i zisk kosmetických předmětů, což byla škoda.

Nová generace pohybového ovládání

Nyní tu máme Switch Sports Resort na Switch 2, což je dosud nejambicióznější díl. Nová generace pohybového ovládání je zase o kus přesnější, díky čemuž lépe vyniknou rozdíly mezi hráči. Také po obsahové stránce se Nintendo snažilo trochu víc.

Switch Sports Resort

Switch Sports Resort

Novinka přináší celkem 12 disciplín, z čehož pět se vrací ze Switch Sports. Jmenovitě to jsou tenis, bowling, volejbal, basketbal a golf. Nové jsou box, stolní tenis, lukostřelba, zápas palců, letadlo, skate a vodní skútr. Zejména z návratu boxu a lukostřelby mám radost, škoda, že vypadla Chambara (šerm) ze Switch Sports.

Všechny disciplíny se snaží v rámci možností napodobovat skutečné sporty. To znamená, že při střelbě z luku natáhnete jednu ruku, v níž svíráte lučiště, zatímco druhou rukou opatrně napínáte tětivu a zároveň míříte. V boxu záleží na pozici rukou a zároveň je třeba nahýbáním uhýbat úderům. V bowlingu skutečně máchnete rukou tak, jako byste v ní měli kouli, včetně udání rotace.

Switch Sports Resort

Slovo Resort v názvu odkazuje na letovisko, které budete skrz naskrz prozkoumávat v letadle, na skatu či na skútru. Nejsou to klasické disciplíny. V základním režimu během časového limitu pěti minut prozkoumáváte ostrov a snažíte se posbírat co nejvíc fotoaparátů a dalších předmětů. Režimů je samozřejmě víc, například s letadýlkem sbíráte balóny a snažíte se jich na konci časového limitu mít víc než protihráč. U skatu přichází na řadu ovládání v režimu myši, které funguje nakonec překvapivě dobře.

Celá hra je navíc proložena vlastními výzvami a achievementy, přičemž některé odemykají kosmetické doplňky.Nejsou výhradně navázané na multiplayer a Nintendo Switch Online. Opět tak lze posbírat řadu pěkných, vtipných i bizarních oblečků a doplňků, které pravidelně rotují a odrážejí i aktuální svátky, právě teď třeba Halloween. Sbírají se také různé tituly ke jménu a v neposlední řadě i emotes, kterými můžete při hře častovat protihráče.

Switch Sports Resort

Switch Sports Resort

I když jsou staré disciplíny v podstatě stejné, vždy přidávají něco navíc, například další režim nebo výzvy. Těží také z přesnějších ovladačů Joy-Con 2 a i grafika vypadá o něco lépe.

Ačkoliv je tedy Switch Sports Resort zatím nejlepší iterací, ne všem majitelům čtyři roky starých Switch Sports bude dávat nová verze smysl. Na občasné hraní s kamarády nebo s dětmi je totiž stále skvělá. Kdo chce však box nebo některou z dalších disciplín, přesnější ovládání a plánuje hrát aktivněji online, Switch Sports Resort dává smysl.

Switch Sports Resort

Switch Sports Resort

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