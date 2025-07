Značka Mario Party, což je desková hra se spoustou samostatně hratelných miniher, se podívala na původní Switch hned třikrát. Loni vydaný chronologicky poslední díl Super Mario Party Jamboree je z mého pohledu nejlepší, byť jedno z mých dětí stále preferuje Super Mario Party z roku 2018. Rozhodně je ale obsahově nejnabitější, to je objektivní fakt. A právě vydaná verze pro Switch 2 – lze koupit kompletní edici na Switch 2 či jen upgrade pack k původní verzi – tento obsah ještě rozšiřuje.

Verze pro Switch přináší vyšší rozlišení, a tedy o něco ostřejší grafiku, nicméně tím hlavním jsou nové minihry a režimy, které ždímají možnosti nové konzole na maximum. Řeč je zejména o možnosti, zde tedy nutnosti využívat ovladač Joy-Con 2 v režimu myši. Ideální je nějaký podklad, nicméně bez větších problémů jsem ovladačem posouval vsedě i vestoje po svém stehně. Ke slovu se ovšem přihlásí i mikrofon a kamera.

U kamery bych se ještě zastavil. Vyloženě potřeba je u několika málo miniher, které v případě, že kameru nemáte, nejsou k dispozici. Hlavní využití ovšem vidím v tom, že přenese tváře, případně i celé těla všech hrajících přímo do hry (toto už je volitelné). Hra toto celkem dobře využívá, takže je to zábavné. Kvalita není něco extra, ta prezentovaná v propagačním videu asi vyžaduje ideální světelné podmínky, nicméně potřebám hry plně dostačuje.

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Vítejte v Jamboree TV

Po spuštění hry se ocitnete na rozcestníku, kdy jedna cesta vede k původnímu obsahu (celá recenze zde) a druhá do Jamboree TV. Ta nabízí tři nové režimy doplněné o přístup ke všem minihrám samostatně. Klasická Mario Party, tedy hraní deskové hry, přináší sadu nových pravidel, například hraní dva na dva. Bowser Live je televizní soutěž dvou týmů, založená na využití buď mikrofonu, nebo kamery (pokud kameru nemáte, lze hrát jen mikrofonové minihry). Hraje se na tři kola, takže jde o rychlou záležitost.

Naším favoritem se stala jízda na horské dráze Carnival Coaster, která svým pojetí připomene sjezd řeky ze Super Mario Party. Je to tedy kooperativní záležitost, tentokrát zaměřená právě na využití ovladače jako myši.

Na začátku nasednete do vozíku, přičemž hra vás nechá už v tomto okamžiku pomocí myši přitáhnout madlo. Posléze jedete na horské dráze a střílíte do nepřátel okolo, čímž získáte čas k dobru. V závislosti na motivu lze také na odbočkách ovlivnit směr jízdy. Poté následuje nějaká kooperativní minihra. Střílení šlo určitě zpracovat i tradičně pomocí pohybového ovládání, ale tímto způsobem je to také supr, navíc podpořené novou generací jemných vibrací, které zážitek z ovládání podtrhují.

Co se miniher týče, jejich kvalita je různorodá, ale plně v souladu s tím, co známe. Zatímco přesouvání dopisů pomocí myši není něco extra, natahování autíčka na setrvačník a posílání po dráze je pecka. Mezi naše oblíbené jsme rychle zařadili air hokej či autíčko, které reaguje na zvuk. Když mluvíte, jede, přičemž cílem je zastavit těsně před postavou Bowsera. Z těch vyžadujících kameru budete například rozbíjet rukou žlutou bednu s otazníkem (ano, to šlo klidně zpracovat i klasicky pomocí pohybového ovládání) či balancovat s Goombami na hlavě.

Kdo prozatím o Super Mario Party Jamboree neslyšel a koupí si verzi pro Switch 2, nemusí nic řešit – má to komplet. Obsahově bohatá hra je ještě bohatší. Upgrade pack pro ty, kteří vlastní verzi na původní Switch, vyjde na 499 korun. Není to vyloženě „must have“, pokud u vás ovšem Mario Party stále frčí, za koupi stojí.