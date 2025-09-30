RECENZE: Super Mario Galaxy 2 je pro fanoušky 3D hopsaček povinnost

Jedna z nejlepších her z éry pohybové konzole Wii konečně vychází také na Switch, respektive Switch 2. Patnáct let je v herním průmyslu celá věčnost, oprášená verze přesto i dnes pohltí svým vynikajícím návrhem úrovní a umem stále něčím překvapovat.

02.10.2025 Switch, Switch 2

Super Mario Galaxy 2 (2010, Wii) byla až do příchodu Super Mario Odyssey (2017, Switch) moje nejoblíbenější hra od Nintenda. Srovnávat hry, které dělí dvě generace konzolí, nebývá úplně fér, nicméně do vesmíru zasazený Super Mario Galaxy 2 toto srovnání snese. Až tak dobrá hra to je.

Je tak trochu s podivem, že Nintendo, které na Switchi zrecyklovalo snad všechny důležité značky, přichází s vydáním tohoto meziplanetárního klenotu až nyní. Nintendo před pěti lety vydalo kolekci Super Mario 3D All-Stars, která obsahuje Super Mario 64 (1996, N64), Super Mario Sunshine (2002, GameCube) a Super Mario Galaxy (2007, Wii).

Jenže zatímco před pěti lety vyšel vylepšený port, aktuálně tu máme plnohodnotné remastery. Obě hry lze koupit v jednom bundlu, nebo digitálně samostatně. Dostupné jsou sice i na původní Switch, kdo má však Switch 2, získá bezplatný upgrade, který přidá podporu vyššího rozlišení na televizi a umožní ovladače používat i v režimy myši. Pokud jste hráli jedničku v rámci zmíněného Super Mario 3D All-Stars, asi není třeba hned otvírat peněženku. Dvojka je ovšem povinnost.

Vzhůru ke hvězdám

Příběh Super Mario Galaxy 2 je naprosto klasický. V Mushroom Kingdom se koná oslava padajících hvězd a princezna Peach pozve Maria na koláč. Náhle se ovšem zjeví padouch Bowser, který princeznu unese. A tentokrát se pomocí ukradených hvězd chystá ovládnout rovnou celý vesmír.

Super Mario Galaxy 2 (Switch 2)

Mario to ovšem tak nenechá a ve spolupráci s novými kamarády, kterými jsou hvězdné bytosti Luma, vyráží řadění Bowsera zabránit. Základnou je tentokrát hvězdná loď Starship Mario ve tvaru Mariovy hlavy, s níž se cestuje mezi světy.

Když jsem prošel interaktivní úvod, který funguje zároveň jako tutorial, vnímal jsem dvě věci. Hra je v handheldu i na televizi krásně ostrá. A zároveň je už trochu znát její stáří. Nemyslím to ve zlém, jen se s vydáním Switche 2 už vnímání grafiky i na zařízeních od Nintenda trochu posunulo a herní svět občas působí snad až moc stroze. Netýká se to ovšem všech míst, mnohé záběry vypadají v oprášené verzi kouzelně.

Jakmile jsem se však pustil do hraní, prakticky okamžitě mě pohltila hratelnost. Bylo to zase tam. Super Mario Galaxy 2 sice staví na stejných základech jako jednička, ale dvojku mám přeci jen ještě o kousek raději.

Super Mario Galaxy 2 (Switch 2)

Super Mario Galaxy 2 (Switch 2)

Úrovně jsou pospojované různé fragmety ve vesmíru, mezi nimiž lítá Mario pomocí hvězd jako superman. Někdy jsou to malé planetky nebo objekty, na nichž funguje gravitace, zatímco je obíháte dokola. Je to zvláštní, ale příjemný pocit. Ale hlavně, na těchto stavebních kamenech jsou vystavěny různé hádanky a výzvy ke zdolání, které ani dnes ve hrách příliš často nezažijete. Jindy je celá oblast větší a víc se přiklánějí ke klasickému hopsání.

Hra přitom střídá různé perspektivy: někdy vidíte Maria hodně z dálky, jindy se s ním pohybujete vzhůru nohama, abyste následně zdolali útěkovou dráhu ve 3D a o chvilku později už hopsali ve 2D. Vše se přitom prolíná naprosto přirozeně.

Každá planeta má i v rámci světů nějaké vlastní téma. Super Mario Galaxy 2 vás přitom neustále překvapuje něčím trochu novým. Budete se prokopávat skrze planetu, absolvovat různé dráhy, vytvářet mráčky a skákat po nich, v rychlém sledu se přitahovat pomocí Yoshiho jazyku, plachtit jako duch či reagovat na střídání světla a tmy ve strašidelném sídle.

Super Mario Galaxy 2 (Switch 2)

Super Mario Galaxy 2 je obecně poměrně přístupná hra, nicméně má svoje pasáže, které dokážou potrápit. Jsou to zkrátka místečka, na nich klidně přijdete o několik životů.

Hodit se tak může nový asistenční režim, který nejenom navýší počet životů, ale v několika dalších aspektech zmírní přísnost hry. Například pád do prostoru neznamená automaticky ztrátu celého života. Přepínat si lze mezi těmito režimy libovolně, hra se ovšem vždy vrátí k poslednímu záchytnému bodu.

Nunchuk + Wii Remote

Oba díly Super Mario Galaxy nezapřou svůj původ z Wii. Tato konzole tehdy pobláznila svět svým pohybovým ovládáním, které tvůrci samozřejmě využili i v těchto hrách. Ovládání bylo trochu nezvyklé – hráč měl v jedné ruce ovladač nazvaný Nunchuk pro pohyb a v druhé pohybový Wii Remote pro spin a zaměřování.

Odepnuté ovladače Joy-Con a Joy-Con 2 tento systém ovládání poměrně věrně emulují, s tím rozdílem, že pohybové ovládání na Switchi je lepší ve všech myslitelných ohledech.

V případě handheldu lze využít gyroskopu nebo dotykové obrazovky. Byť na Switchi hraji většinu času v handheldu, v tomto případě vřele doporučuji hrát na televizi s Joy-Cony v ruce. Tento způsob zprostředkuje původní zážitek tak, jak ho tvůrci zamýšleli a v neposlední řadě mi přijde o něco intuitivnější. Zkrátka lepší.

Super Mario Galaxy 2 (Switch 2)

Super Mario Galaxy 2 (Switch 2)

Pokud jste prozatím Super Mario Galaxy a Super Mario Galaxy 2 nehráli, není co řešit, berte. Remasterovaná verze vypadá i na dnešní poměry slušně, hlavní je však stoprocentní hratelnost. Cena není nejnižší, ale každá z her vám dá zhruba 12–15hodinový intenzivní zážitek. Fyzicky lze koupit jen bundle obou her. Digitálně ovšem pořídíte obě hry i samostatně.

