RECENZE: Nejlepší 2D Mario vás v Bellabel Parku zavalí novými nápady

Ondřej Zach
  12:00
Vynikající 2D hopsačka Super Mario Bros. Wonder z roku 2023 přináší v rozšíření Meetup in Bellabel Park nejenom technická vylepšení, ale hlavně kopu nového obsahu. Ten lze pořídit jak samostatně, tak v kompletní Switch 2 edici pro ty, které původní dobrodružství prozatím minulo.

Super Mario Bros. Wonder: Meetup in Bellabel Park

26.03.2026 Switch 2

iDNES.cz

90%
Herní karta
  • Ultimátní edice pro ty, kteří původní hru nehráli
  • Technická vylepšení
  • Slušná porce obsahu
  • Hravé a kreativní nápady
  • Sólo hráči plně nevyužijí nový obsah

Přiznám se, že nejsem vždy úplným fanouškem takzvaných Switch 2 edic, což jsou hry vydané na původní Switch upravené tak, že využívají výkonu nové konzole a zároveň v různém rozsahu přidávají nový obsah. Na druhou stranu jejich vydávání naprosto chápu. Všichni, kteří původní verze her nehráli, si je mohou zahrát vylepšené na aktuálním hardwaru, zatímco vyšší rozlišení či nový obsah mohou nalákat i ty, kteří už je absolvovali.

Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park
Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park
Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park
Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park
Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park
28 fotografií

Super Mario Bros. Wonder je špičková a poměrně přístupná 2D hospačka z roku 2023, která ukazuje, že i ve dvou rozměrech se toho dá vymyslet stále víc než dost. Nový obsah schovaný pod názvem Meetup in Bellabel Park lze získat v rámci kompletní Switch 2 edice, nebo samostatně jako rozšíření jedničky. Upgrade pack vyjde na 499 korun.

Vítejte v parku plném květin

Co tedy Meetup in Bellabel Park nabízí? Po technické stránce byla už původní hra extra třída. Nyní v doku šlape v nativním 4K při 60 fps (případně v 1080p při 120 fps), zatímco v handheldu jede v 1080 při 60 fps.

RECENZE: Super Mario Bros. Wonder vyskákal do hopsačkových 2D výšin

Co se obsahu týče, je tu celá nová květinová oblast Bellabel Park, která láká jak na výzvy pro jednoho hráče, tak kolekci miniher ve stylu Super Mario Party. Soupisku hratelných postav rozšiřuje Rosalina a je tu i nový power-up v podobě květinové formy. Postupně také sbíráte nové dual-badge, které kombinují rovnou dvě schopnosti naráz, takže se vám budou zaručeně líbit.

Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park

Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park

Líbit se budou i noví bossové, nicméně hlavní náplň pro jednoho hráče spočívá v novém režimu Toad Brigade Training Courses, což je přes sedmdesát nových výzev. Ty sice recyklují staré úrovně, zároveň ovšem přidávají nějaký zábavný twist. V jedné sadě tak musíte doskákat do cíle, aniž byste přišli o nezranitelnost, zatímco v dalších je třeba sesbírat všechny mince na čas či porazit nepřátele. To zní možná suše, ale není třeba se obávat, většina těchto úrovní je ještě něčím dodatečným okořeněna.

Sázka na víc hráčů

Naproti tomu multiplayerové minihry v Bellabel Parku jsou rozděleny na ty, které si můžete zahrát s ostatními u jedné telky (případně přes funkci Gameshare na více Switchích) a ty, které lze hrát pouze online s přáteli případě na více systémech, kdy každý potřebuje vlastní hru (což je škoda).

Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park

My jsme si doma nejvíc zamilovali Run, Hide! Phanto tag, v níž je jeden z hráčů prokletý a ostatní před ním utíkají. Prokletý hráč se snaží kletbu hodit na jiné, zatímco zdrhající se mohou proměnit v různé předměty, například minci nebo blok. Obrazovka občas potemní, takže lze tímto útočníka zmást a skutečně se schovat. Nejvíc pobaví ovšem momenty, kdy před prokletým utíká skákající předmět.

Dojde ovšem i na kooperaci a využití režimu myši. V Build Away: Donut Block Maker totiž jedna část týmu staví bloky, po nichž se ostatní snaží ve zdraví doskákat do cíle. Naproti tomu Battle Games je čistá akce, v níž se hráči chopí zbraně střílející bubliny, s níž se snaží ostatní přišpendlit k lávové stěně. Po čase se objeví zlatá verze zbraně, které střílí mega bubliny, kterou samozřejmě každý chce.

Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park

Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park

Celkem mluvíme o jedenácti minihrách, které si můžete zahrát u jedné telky, a šesti, které vyžadují hraní online / víc Switchů s vlastní hrou.

Zábavné věci navíc

Ať už se pustíte do výzev nebo hraní s ostatními, získáváte novou měnu – kapky, s nimiž posléze zaléváte kytky. Tím se dostáváme ke zcela nové nadstavbě. Ve výsledku si totiž nebudujete jen novou kolekci různých kytiček, kterými se pokocháte v menu. Otvíráte si tak různé templaty, jimiž si přímo přizpůsobíte vzhled jednotlivých částí parku. Také tak získáváte nástroje pro kapelu, další badge a tak dál.

Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park

Meetup in Bellabel Park je zkrátka poměrně robustní DLC, jehož plný potenciál ovšem využijete, pokud máte s kým dalším hrát. Ale to už je na vás. Pokud jste ovšem Super Mario Wonder dosud vůbec nehráli a baví vás hopsačky, pak není co řešit – Switch 2 edici byste neměli minout. Právě kvůli takovýmto hrám jste si přece konzoli kupovali, ne?

Nejčtenější

Poprask obřích rozměrů. Internet si utahuje z nové herní technologie

Vtípky na technologii Nvidia DLSS 5

Měla to být revoluční novinka, která výrazně vylepší vzhled moderních her. Ovšem poté, co Nvidia ukázala první příklady využití technologie DLSS 5, se dostavila vlna rozhořčení a posměchu. Novince,...

Zapomeňte na Laru Croft. Z nové hrdinky fanoušci šílí

Grace Ashcroft v podání umělkyně batonya.47

Jmenuje se Grace Ashcroft, pracuje jako analytička u FBI a hráči si ji v hororu Resident Evil Requiem okamžitě zamilovali. Stala se inspirací pro řadu krásných cosplayů a my se na některé z nich nyní...

Fanoušci kroutí hlavou. Tak vypadá Lara Croft v podání Sophie Turner

Sophie Turner jako Lara Croft - snímky z natáčení

Obsazení Sophie Turner, která se proslavila v seriálu Hra o trůny, budí u nemalé části fanoušků slavné herní archeoložky Lary Croft rozpaky. Ty podle prvních reakcí nerozptýlily ani první uniklé...

KVÍZ: Za co se to ty krásky převlékají? Poznejte videohru podle cosplayerek

Lara Croft cosplay (Jenn Croft)

Cosplay, tedy převlékání se za oblíbené fiktivní postavy ze světa filmů, seriálů nebo her, je rok od roku populárnější. Až t o bere dech, co vše dokážou oddaní fanoušci svépomocí vytvořit, jedinou...

Nezapomněli jste na ně? Na tyto hry se těšíme dlouho, vydání je nejisté

Crysis

O těchto hrách víme už nějakou dobu, ale autoři v poslední době buď mlčí úplně, nebo zveřejňují informace jen hodně sporadicky. Přinášíme seznam her, které jsou podle dostupných informací v aktivním...

RECENZE: Nejlepší 2D Mario vás v Bellabel Parku zavalí novými nápady

90 %
Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Vynikající 2D hopsačka Super Mario Bros. Wonder z roku 2023 přináší v rozšíření Meetup in Bellabel Park nejenom technická vylepšení, ale hlavně kopu nového obsahu. Ten lze pořídit jak samostatně, tak...

Switch 2
25. března 2026 0

Pokémon Champions

Pokémon Champions

vydáno 25. března 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Super Mario Bros. Wonder: Meetup in Bellabel Park

90 %
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park

Switch 2
vydáno 25. března 2026  10:45

Fanoušci kroutí hlavou. Tak vypadá Lara Croft v podání Sophie Turner

Sophie Turner jako Lara Croft - snímky z natáčení

Obsazení Sophie Turner, která se proslavila v seriálu Hra o trůny, budí u nemalé části fanoušků slavné herní archeoložky Lary Croft rozpaky. Ty podle prvních reakcí nerozptýlily ani první uniklé...

25. března 2026 24

KOMENTÁŘ: PlayStation 6 se možná zpozdí, ale vadilo by to?

Premium
Horizon Forbidden West

Hlad po moderních paměťových čipech mění plány výrobců hardwaru. A zatímco Valve slibuje svůj herní počítač Steam Machine stále ještě na letošek, objevují se zprávy, že PlayStation 6 od Sony byl mohl...

25. března 2026 0

Call of Duty i Resident Evil za skvělé ceny. Vybíráme jarní slevy PC her

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Tradiční jarní výprodej her na Steamu je v plném proudu a i tentokrát si můžete pořídit řadu titulů za historicky nejnižší ceny. Vybíráme ty nejzajímavější slevy, které byste neměli přehlédnout.

24. března 2026 5

Diablo z kostiček je zpět. Minecraft Dungeons 2 ovládnou podzim s obřím světem

Minecraft Dungeons 2

Nejlepší spin-off kreativního Minecraftu se letos na podzim vrátí. Minecraft Dungeons 2 zachovají zábavnou kooperaci, nabídnou ovšem větší svět i hlubší možnosti přizpůsobení.

23. března 2026  10:50 3

John Carpenter’s Toxic Commando

John Carpenter’s Toxic Commando

vydáno 23. března 2026  10:38,  aktualizováno  25. 3. 11:06

Okamžitý triumf. Crimson Desert hlásí přes dva miliony prodaných kusů

Crimson Desert

Crimson Desert láká na rozmáchlý středověký svět, který je plný možností, byť za cenu, že ne vše je optimálně vyladěné. První prodejní výsledky a čísla však ukazují, že zájem mezi hráči je obrovský.

23. března 2026  9:35 2

Je ještě kam klesat? Streameři se nechávají mučit a ponižovat za peníze

Streamer Erby

Než byl jeho profil pozastaven, nechal se francouzský streamer Erby po tři dny natáčet, jak se polonahý převaluje zavřený v kleci pro psy. Za pár drobných ho pak sledující mohli ještě dál polévat...

23. března 2026 16

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jak se oživuje špionážní legenda. Ohlédnutí za Metal Gear Solid: Snake Eater

Metal Gear Solid: Snake Eater

S odchodem legendárního Hidea Kojimy ztratila proslulá série do značné míry dech. Konami se ji nicméně pokusilo oživit skrze remake třetího dílu, jenž byl ve své době velmi úspěšný na konzoli...

22. března 2026 0

Víc než retro. Český Underkeep vás uvrhne do světa, v němž na volbách záleží

Underkeep

České studio Rake in Grass kutí krokovací dungeon Underkeep, který má ambice utkat se s nejlepšími v žánru. Bude hra v češtině? A co linearita? Na to a ještě víc jsme se zeptali producenta hry Pavla...

22. března 2026 2

