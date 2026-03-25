Přiznám se, že nejsem vždy úplným fanouškem takzvaných Switch 2 edic, což jsou hry vydané na původní Switch upravené tak, že využívají výkonu nové konzole a zároveň v různém rozsahu přidávají nový obsah. Na druhou stranu jejich vydávání naprosto chápu. Všichni, kteří původní verze her nehráli, si je mohou zahrát vylepšené na aktuálním hardwaru, zatímco vyšší rozlišení či nový obsah mohou nalákat i ty, kteří už je absolvovali.
Super Mario Bros. Wonder je špičková a poměrně přístupná 2D hospačka z roku 2023, která ukazuje, že i ve dvou rozměrech se toho dá vymyslet stále víc než dost. Nový obsah schovaný pod názvem Meetup in Bellabel Park lze získat v rámci kompletní Switch 2 edice, nebo samostatně jako rozšíření jedničky. Upgrade pack vyjde na 499 korun.
Vítejte v parku plném květin
Co tedy Meetup in Bellabel Park nabízí? Po technické stránce byla už původní hra extra třída. Nyní v doku šlape v nativním 4K při 60 fps (případně v 1080p při 120 fps), zatímco v handheldu jede v 1080 při 60 fps.
Co se obsahu týče, je tu celá nová květinová oblast Bellabel Park, která láká jak na výzvy pro jednoho hráče, tak kolekci miniher ve stylu Super Mario Party. Soupisku hratelných postav rozšiřuje Rosalina a je tu i nový power-up v podobě květinové formy. Postupně také sbíráte nové dual-badge, které kombinují rovnou dvě schopnosti naráz, takže se vám budou zaručeně líbit.
Líbit se budou i noví bossové, nicméně hlavní náplň pro jednoho hráče spočívá v novém režimu Toad Brigade Training Courses, což je přes sedmdesát nových výzev. Ty sice recyklují staré úrovně, zároveň ovšem přidávají nějaký zábavný twist. V jedné sadě tak musíte doskákat do cíle, aniž byste přišli o nezranitelnost, zatímco v dalších je třeba sesbírat všechny mince na čas či porazit nepřátele. To zní možná suše, ale není třeba se obávat, většina těchto úrovní je ještě něčím dodatečným okořeněna.
Sázka na víc hráčů
Naproti tomu multiplayerové minihry v Bellabel Parku jsou rozděleny na ty, které si můžete zahrát s ostatními u jedné telky (případně přes funkci Gameshare na více Switchích) a ty, které lze hrát pouze online s přáteli případě na více systémech, kdy každý potřebuje vlastní hru (což je škoda).
My jsme si doma nejvíc zamilovali Run, Hide! Phanto tag, v níž je jeden z hráčů prokletý a ostatní před ním utíkají. Prokletý hráč se snaží kletbu hodit na jiné, zatímco zdrhající se mohou proměnit v různé předměty, například minci nebo blok. Obrazovka občas potemní, takže lze tímto útočníka zmást a skutečně se schovat. Nejvíc pobaví ovšem momenty, kdy před prokletým utíká skákající předmět.
Dojde ovšem i na kooperaci a využití režimu myši. V Build Away: Donut Block Maker totiž jedna část týmu staví bloky, po nichž se ostatní snaží ve zdraví doskákat do cíle. Naproti tomu Battle Games je čistá akce, v níž se hráči chopí zbraně střílející bubliny, s níž se snaží ostatní přišpendlit k lávové stěně. Po čase se objeví zlatá verze zbraně, které střílí mega bubliny, kterou samozřejmě každý chce.
Celkem mluvíme o jedenácti minihrách, které si můžete zahrát u jedné telky, a šesti, které vyžadují hraní online / víc Switchů s vlastní hrou.
Zábavné věci navíc
Ať už se pustíte do výzev nebo hraní s ostatními, získáváte novou měnu – kapky, s nimiž posléze zaléváte kytky. Tím se dostáváme ke zcela nové nadstavbě. Ve výsledku si totiž nebudujete jen novou kolekci různých kytiček, kterými se pokocháte v menu. Otvíráte si tak různé templaty, jimiž si přímo přizpůsobíte vzhled jednotlivých částí parku. Také tak získáváte nástroje pro kapelu, další badge a tak dál.
Meetup in Bellabel Park je zkrátka poměrně robustní DLC, jehož plný potenciál ovšem využijete, pokud máte s kým dalším hrát. Ale to už je na vás. Pokud jste ovšem Super Mario Wonder dosud vůbec nehráli a baví vás hopsačky, pak není co řešit – Switch 2 edici byste neměli minout. Právě kvůli takovýmto hrám jste si přece konzoli kupovali, ne?