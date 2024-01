RECENZE: Z logické hry Suika Game se stal virální hit. Po dvou letech

Příběh loňského hitu Suika Game je typický pro dnešní dobu. Za jejím vznikem stojí start-up Aladdin X, který ji vyvinul, aby ji mohl přibalovat ke svým domácím projektorům. A protože odezva zákazníků byla velmi pozitivní, rozhodl se výrobce, že hru vydá také na Switch.

Teď možná čekáte, že se ze hry okamžitě stal virální hit. Ale chyba lávky. Během prvních dvou let zaznamenala pouhé dva tisíce stažení. To se ovšem změnilo loni v září, kdy se počet stažení z ničeho nic vyšplhal na desítky tisíc během jednoho měsíce.

„Uvědomili jsme si to až asi týden poté, co to začalo být virální,“ řekl Takehiro Okamoto, manažer z Aladdin X. Za popularitu vděčí japonským streamerům, jejichž videa se stala virálními. K nim se následně připojili další populární youtubeři. Tvůrci nelenili, hru vydali i mimo Japonsko a opatřili ji lokalizací do víc jazyků. V prosinci už prolomila hranici pěti milionů stažení.

O co vlastně jde? Jednoduše umísťujete na hrací plochu ovoce, přičemž spojením dvou stejných typů vznikne nový, větší. Například ze dvou třešní se stává jahoda. Řetězec zahrnuje jedenáct typů ovoce, posledním je vodní meloun.

Cílem je získat co nejvyšší skóre. Když se spojí dva vodní melouny, zmizí. Oproti například Tetrisu je třeba brát v potaz herní fyziku, nicméně hráče nestresuje žádný časový limit. Hra se ovládá tlačítky.

A to je vše. Hře rozhodně nelze upřít chytlavost, ostatně dva dny se i děti u nás doma přetahovaly o Switch – pak je to pustilo, ale čas od času se k SUika Game ještě vrátí. Ačkoli hra nic jiného než tento jeden základní režim nenabízí, s přihlédnutím k ceně (75 korun) je snadné ji všem doporučit. Mimochodem, zahrát si můžete zdarma i webovou verzi.