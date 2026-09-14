Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

RECENZE: Star Wars: Zero Company je vynikající strategie pro přemýšlivé

Autor:

Star Wars Zero Company

Electronics Arts 27.08.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

80%
Herní karta
  • Skvělý příběh v zasazení Star Wars
  • Zábavná taktická složka
  • Rozmanité postavy s různými schopnostmi
  • Hudba
  • Zbytečně mnoho výplňových, opakujících se misí
  • Vizuální glitche
Jsou to psanci. Nestarají se o politiku. Jen o to, kdo nabídne víc. To se však změní s novou zakázkou od tajemné baronky. Díky ní se z nesourodé bandy podfukářů a kriminálníků stanou tajní agenti Republiky. Klonové války jsou v plném proudu, a kromě separatistů se v hlubinách kosmu probouzí i hrozba podivného kultu Coil.

Přiznám se, že když Disney odkoupil práva od Lucase na Star Wars, tak jsem neskrýval nadšení. Představa, že se vrátíme do předaleké galaxie a dostaneme pořádnou nálož nových dobrodružství, byla prostě pro moje fanboy srdce neodolatelná. Už jako malé škvrně jsem si dělal papírová AT-AT a hrál si na obranu planety Hoth.

Star Wars: Zero Company
Star Wars: Zero Company
Star Wars: Zero Company
Star Wars: Zero Company
Star Wars: Zero Company
41 fotografií

Jenže nadšení velmi rychle opadlo a s každým novým filmovým produktem bylo čím dál jasnější, že myší majitel nemá tušení, jak se značkou správně naložit. Z toho všeho průšvihu však vznikla pro mě jedna dobrá věc – Rogue One. Dospělejší dobrodružství o tom, jak získala parta, ne úplně morálně bezúhonných individuí, plány Hvězdy smrti. Rogue One v sobě měl stále tu čirou Star Wars esenci, aniž by jen slepě kopíroval. Rogue One se u mě postupně dostal na úroveň původní trilogie. Autorům se podařilo vytvořit skvělé, sympatické postavy, kterým ty z kapitol VII-IX, nesahaly ani po kotníky a příběh měl tu správnou tíživost a osudovost. Zero Company jde ve šlépějích právě Rogue One, a je to sakra dobře.

Zero Company by se asi ráda nechala srovnávat se sérií X-COM. To by si ale moc nepomohla. Zatímco X-COM je hardcore tahová strategie, Zero Company víc míří na mainstream. Je zjednodušený jak herními mechanismy, tak i možnostmi. Ale to není výtka. Otevírá to dveře mnohem širšímu publiku, které si hru může užít bez toho, aniž by si mělo potřebu trhat vlasy a mlátit hlavou o zeď po každém tahu.

Hra se tak dělí, podobně jako X-COM, na část příprav a část taktickou. V přípravné části se staráte o svou základnu. V third person pohledu se můžete bavit se svou posádkou, běhat mezi různými terminály, nechat vylepšovat vše možné, nakupovat vybavení, měnit zbrojní arzenál svěřenců a plnit operace na mapě galaxie.

Star Wars: Zero Company

Star Wars: Zero Company

Hra má hned několik typů platidel. První jsou kredity, ale kredity v případě Zero Company nebudou stačit. Dalším podobně důležitým platidlem je Intel. Za Intel se plní operace. Jsou to časově omezené události na planetách. Mohou buď odemknout taktické tahové mise, nebo v případě úspěchu zajistit nové vybavení, kredity, další Intel a tak podobně. V každém cyklu, což je úsek mezi taktickými misemi, lze splnit díky stále nedostatkovému Intelu jen omezenou část operací. Je tedy nutné zvážit, které operace vynechat.

Hlavní náplní jsou mise. Ty se od jiných tahovek příliš neliší. Ve čtyřčlenném týmu jste vysazeni na planetu a snažíte se splnit daný úkol. V každém tahu mají vaši hrdinové omezený počet AP – akčních bodů. Kromě ápéček, která jsou pro každého hrdinu individuální, se i střádá advantage – dovoluje speciální akce. Naprostou nutností je overwatch, hlídka. Ta zajistí, že vaši bojovníci budou hlídat vytyčenou oblast, a pokud se tam objeví zlobivák, pokusí se to do něj našít. Je to nejlepší způsob, jak nepřátele soustavně oslabovat a být ofenzivní i v tahu soupeře.

Mimo běžné herní mechanismy známé z tahovek má Zero Company sympatický systém asistence. Každý tah má vybraný svěřenec možnost požádat o asistenci jednoho z kolegů. Ten pak útočí na stejný cíl bez použití AP. Čím více spolupracujete v rámci týmu, tím víc se vytváří přátelské pouto. Přátelské pouto je pěkný detail. Je milé vidět, jak se ze zapřisáhlých nepřátel postupně stanou nejlepší přátelé, kteří kryjí záda jeden druhému. Navíc při každém vyšším levelu pouta se otevře i speciální trénink, který zvýší statistiky oběma členům.

Star Wars: Zero Company

Pokud se z mise vrátíte v pořádku, získáte odměny a navíc i body soustředění. To jsou zkušenostní body. Podle dané třídy hrdiny si odemykáte lepší schopnosti. Body soustředění se mohou kdykoliv přelokovat jinam. Lze tak snadno měnit build podle potřeby. V průběhu hry se také otevře možnost druhé specializace. Díky tomu lze experimentovat o to více. Pokud se vrátíte lehce pocuchaní, musíte své svěřence vyléčit na ošetřovně. Pakliže v boji padnou třikrát bez vyléčení, je to pro ně konečná.

Vaši spolupracovníci jsou různí. Od typických střelců se dostanete i k lovkyni odměn nebo Jedi bojovnici. Každý má svůj charakter a všechny si oblíbíte, navíc mají hlavní postavy i speciální schopnosti. Ženská verze Jango Fetta má k dispozici elektrické šipky, které odpaluje na dálku. Čím víc nepřátel v perimetru je ošipkováno, tím větší řetězící poškození. Nádhera.

Skvělou pomocí je i Jedi. Sice nepatří mezi prvotřídní ligu jako Mace Windu, ale se Sílou to celkem umí roztočit. Telekinezí zvládne odhodit každého nepřítele a při overwatch se pokusí obrátit střely nazpět světelným mečem. Každá z hlavních postav má i své speciální mise, díky kterým se odkryje část jejich příběhu. Samozřejmě, že hlavní hvězdou je váš charakter Hawks. Typický Han Solo archetyp rošťáka s dobrým srdcem. Hawks má charisma a působí jako správný šéf, který tmelí tuhle sebranku dohromady.

Kvantita nad kvalitu

Pokud jde o hlavní mise, nelze jim moc vytknout. Častokrát kromě taktické části hra volí i možnost volného pohybu ve stylu third person adventur. Se svým týmem se volně pohybujete koridorem a nasáváte atmosféru a čas od času i vyčmucháte nějaká ta ukrytá tajemství. Hra mohla být v tomto mnohem štědřejší a nabídnout víc interakcí s prostředím. I tak ale ta trocha narušuje typickou turn-based rutinu.

Star Wars: Zero Company

Star Wars: Zero Company

Horší to je s výplňovými misemi. Ty se dost opakují. Úkoly vedlejších misí jsou hlavně zajistit bednu, udržet pozici a zdrhnout na evakuační bod, nebo vymlátit nepřátele do posledního. To by tolik nevadilo, ale prostředí se příliš nemění. Hned několikrát opakujete stejnou mapu. Kupříkladu tu, ve které jste pár cyklů zpět shodili obří parabolu na celou základnu. Teď stojí jako nová. Separatisté mají zatraceně rychlé dělníky.

Nechci úplně říct, že to je nutné zlo, protože i to málo, co z vedlejších misí kápne, se nesmírně hodí, ale tempu by prospělo víc se zaměřit na unikátní mise. Hra má dobrých několik desítek hodin a dělat stále stejné rutinní mise zbytečně tříští skvělý zážitek z příběhových úkolů. Největší frustrací jsou sabotáže nových schopností nepřátel. To jsou jen další výplňové mise, kde je za úkol zničit na již několikrát navštívené mapě datacentrum. Bez jejich absolvování dostanou nepřátelské jednotky místo jednoho upgrade rovnou dva. A s množstvím takových vylepšení se střety hodně komplikují. Na rozdíl od filmových stormtrooperů a droidů se tito zmetci umějí trefit, a když se trefí, tak to dokáže dost zabolet.

Co se mi na Zero Company opravdu líbí, je hloubka, kterou má příběh i postavy. Na poměry Star Wars se tu řeší dost temná a vážná témata, jako je bolest ze ztráty, vyrovnání se se svou minulostí nebo traumata z války. Když chce být hra temná, je temná a když chce odlehčit, přidá typický han-solovský humor. Dělá to však citlivě. Je trochu deprimující, že nejlepší scénář, dialogy a charaktery dostaneme v tahovce, místo v celovečeráku. Byl by Zero Company skvělý film nebo seriál? Bezesporu. Ale jako hra funguje taky dobře.

Vizuál kazí glitche

Hra vypadá slušně. U tahovky úplně nepotřebuju ani neočekávám vizuální orgie. Jde spíš o přehlednost. A tam není problém. UI je v pohodě, jen je trochu nešikovné, že se kolo schopností a akcí promítají pouze kolem charakteru. Pokud nevidíte na charakter a máte ho zrovna označený, tak nic moc nesvedete. Spoléhat se na numerické ovládání není nejlepší, protože při překliku můžete místo overwatch třeba někomu z kamarádů namasírovat záda granátometem. Což k přátelským vztahům nepomůže.

Star Wars: Zero Company

Fixní panel by byl přece jen praktičtější. Občas se i stane, že UI detekuje kliknutí na úplně jinou akci, ale to se stává opravdu minimálně. Co se stává mnohem častěji, jsou glitche. Nepřátelé místo běhu kloužou bez animace po herní ploše a někdy není synchronizovaná animace s akcí. Takže nepřítel proběhne, ubere se mu zdraví a pak teprve vystřelí váš parťák. Jindy zase zazlobí akční kamera a místo epického filmového záběru na insta kill vidíte pouze velmi akční záběr na zeď. Ruší to a je to škoda. Trochu péče by zasloužila i AI nepřátel. Ti se na střední obtížnost nechovají zrovna moudře. Hlavně v pozdních misích se dovedou slušně zacyklit a potíže působí hlavně svým počtem, než schopností taktizovat.

Co je naprosto perfektní, je dabing postav a hudba. Sice motivy mnohem víc připomínají perfektní soundtrack Jeremy Soulea k Total Annihilation než Williamsovu nesmrtelnou klasiku, ale to nevadí. Když hra nabídne pár tónů typických motivů, o to silnější to celé je. Hra umí tyto momenty skvěle prodat.

Výborný příběh v solidní taktické strategii

Zero Company je příjemné překvapení. Pokud hledáte solidní taktickou akci, tak vám ji nabídne a k tomu dostanete možná nejlepší příběh od „restartu“ hvězdné ságy. Taktická část trochu drhne díky zbytečným výplňovým misím, ale ten zbytek to vynahradí. Pro fanoušky původních Star Wars pohlazení po duši.

Star Wars: Zero Company

Star Wars: Zero Company

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

80%

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ani vlastní matka by je nepoznala. Hokejové hvězdy jsou v NHL 27 k smíchu

NHL 27

Počítačová grafika už dnes může dosahovat úrovně, že ji na první pohled nerozeznáte od reality. I nový díl zavedené série NHL vypadá vcelku dobře, ovšem jen do chvíle, než kamera zabere detaily...

Opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako videohra. Vyzkoušeli jsme ji

Jiří Kára Simulator

V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice...

Odpočívejte v pokoji. Lidé vzpomínají na ty, co se nového GTA 6 nedožili

Grand Theft Auto VI

Pod poslední ukázkou z chystané hry Grand Theft Auto VI se komentářová sekce změnila i v pietní místo. Spousta lidí zde totiž vzpomíná na své známé a členy rodiny, kteří si chtěli dlouho očekávanou...

Stahujte zdarma dvě PC hry. Epic rozdává kvalitní zábavu na víkend

Luftrausers

Epic Store tentokrát nabízí dvě menší, ale dobře hodnocené hry zdarma. Luftrausers láká na skvělý pocit z létání a střílení, zatímco Astral Ascent lidé hodnotí jako povedený 2D roguelite.

Fanoušci se vztekají zbytečně, remake kultovních „Hýrousů“ mění hlavně grafiku

Heroes of Might and Magic III Remake

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Na legendární strategii Heroes of Might & Magic III vyrostla celá generace hráčů a i když už její grafika notně zestárla, stále na ni mnozí nedají dopustit. Přesto oznámení kompletního remaku, které...

RECENZE: Star Wars: Zero Company je vynikající strategie pro přemýšlivé

80 %
Star Wars: Zero Company

Jsou to psanci. Nestarají se o politiku. Jen o to, kdo nabídne víc. To se však změní s novou zakázkou od tajemné baronky. Díky ní se z nesourodé bandy podfukářů a kriminálníků stanou tajní agenti...

PC
14. září 2026 0

Český Dreadline Express míří do konečné stanice a veze depresivní náklad

Dreadline Express

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) V české nezávislé hře Dreadline Express se již brzy staneme jedním z pasažérů posledního lidského vlaku, řítícího se bezútěšnou krajinou. Kromě Lovecraftem inspirovaného světa tato adventura zaujme i...

13. září 2026 0

Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte

Irina Meier jako Mitsuri Kanroji (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou miss...

13. září 2026 0

Diablo 5, střílečka Starcraft či WoW Forever! Blizzcon šokoval náloží novinek

Diablo 5

Blizzcon, což je svátek všech fanoušků studia Blizzard, tentokrát sázel jedno oznámení za druhým. Chystá se střílečka Starcraft, Diablo 5, v němž zlo vyhrálo, kartičky Hearthstone přivítají mnicha a...

13. září 2026 11

Ani vlastní matka by je nepoznala. Hokejové hvězdy jsou v NHL 27 k smíchu

NHL 27

Počítačová grafika už dnes může dosahovat úrovně, že ji na první pohled nerozeznáte od reality. I nový díl zavedené série NHL vypadá vcelku dobře, ovšem jen do chvíle, než kamera zabere detaily...

12. září 2026 20

PlayStation zrušil špionážní hru od Kodžimy, ten si rychle našel náhradu

Špionážní akci Physint vydá Xbox

PlayStation zrušil připravovanou špionážní akci Physint, kterou kutí známý vývojář Hideo Kodžima. Ten měl tři měsíce na to, aby našel nového vydavatele, což se mu nakonec podařilo.

11. září 2026  10:49 6

Stahujte zdarma dvě PC hry. Epic rozdává kvalitní zábavu na víkend

Luftrausers

Epic Store tentokrát nabízí dvě menší, ale dobře hodnocené hry zdarma. Luftrausers láká na skvělý pocit z létání a střílení, zatímco Astral Ascent lidé hodnotí jako povedený 2D roguelite.

11. září 2026 3

RECENZE: Herní Wolverine je typická marvelovka. Nepřemýšlet, jen se bavit

85 %
Marvel’s Wolverine

Poté, co latexoví hrdinové komiksového univerza Marvelu dobyli svět kinematografie, vrhli se na svět videoher. Jenže i když je jich zatím řádově méně, už i tam se začíná opakovat jistý vzorec a...

PS5
10. září 2026 4

Metroid Ravenous

Metroid Ravenous

vydáno 10. září 2026  13:10

Rok 2027 začne honem na Samus v novém Metroidu a Kirbyho výpravou za zdí

Metroid Ravenous

Zářijový pořad Nintendo Direct se většinou věnoval už dříve oznámeným hrám, nicméně nakonec se fanoušci dočkali i několika velmi zajímavých oznámení.

10. září 2026  9:36 0

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako videohra. Vyzkoušeli jsme ji

Jiří Kára Simulator

V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice...

10. září 2026 8

Nintendo ukázalo svůj vánoční tahák, remake Zeldy předčil očekávání

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Nintendo na závěr letošního roku nasadí do prodeje opravdu těžký kalibr, a to nádherně vypadající remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, který si hráči poprvé zahráli více než před čtvrt...

9. září 2026  9:49 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet