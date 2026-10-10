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RECENZE: Závodní Galactic Racer by se obešel i bez značky Star Wars. Je skvělý

Honza Srp

STAR WARS: Galactic Racer

Secret Mode 06.10.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

80%
Herní karta
  • Až překvapivě komplexní systém, opírající se o žánr roguelite
  • Skvělé využití licence Star Wars
  • Vydrží na dlouho
  • Skvěle umí zprostředkovat pocit rychlosti
  • Chtělo by to více tratí
  • Nehodí se, když si chcete jen tak na pár desítek minut zazávodit
Že se v tak profláknutém žánru, jako je arkádové závodění, už nedá nic nového vymyslet? Nenechte se mýlit! Galactic Racer adrenalinovou akci obohacuje o velmi propracované RPG mechanismy, a tak nabízí daleko komplexnější náplň, než by se snad mohlo zdát. A k tomu navíc báječně využitou licenci Hvězdných válek.

Star Wars a videohry k sobě nerozlučně patří už více než čtyři dekády. Za tu dobu vzniklo bezpočet titulů, z nichž pár si beze sporu zaslouží místo v pomyslné hale slávy (minimálně Dark Forces, Knights of the Old Republic, X-Wing vs Tie Fighter…), jen mezi lety 2013 a 2023, kdy si exkluzivní práva pro sebe uzurpovalo vydavatelství Electronic Arts, herní fanoušci strádali. Kromě mobilních ptákovin a série online stříleček Battlefront totiž nevyházelo prakticky nic. Tato pomyslná doba temna už je však naštěstí za námi a vše se vrací do starých kolejí, s radostí vám teď v rámci pouhého měsíce můžeme prezentovat už druhou Star Wars hru prvotřídní kvality.

Hra je inspirována slavnou závodní scénou z první filmové epizody. Dokonce tu narazíme i na nechvalně proslulého Sebulbu.

Která snad nemohla být více jiná. Zatímco tahová strategie Zero Squadron (naše recenze) cílí především na ty, co u her rádi přemýšlejí, Galactic Racer je přímočará arkáda, která vám nedá sekundu klidu.

Jde o adrenalinové závody inspirované slavnou scénou z první epizody, kdy hlavní hrdinové bojují na závodní trati o budoucnost maličkého Darth Vadera. Až na to, že je zde jedním z hlavních záporáků ikonický příšerák Sebulba tu ovšem moc vazeb na filmy nehledejte, příběh funguje zcela samostatně jen ve známých kulisách.

I když tedy příběh… o ten tu samozřejmě vůbec nejde. I tak zde však kampaň pro jednoho hráče neslouží jen jako nucený outěžek, naopak, takto propracovaný „singl“ jsme snad v závodních hrách ještě neviděli. Je tomu tak proto, že vývojáři naskočili na populární žánr tzv. rogue-like her a z obyčejného kroužení po okruzích udělali pořádně tuhou výzvu, která si vás obmotá kolem prstu.

Při každém startu kampaně se vám vygeneruje pavouk závodů, mezi nimiž si můžete částečně vybírat, přičemž na konci vás čeká „souboj“ s bossem. Za úspěchy na trati jste odměňováni bonusy, které zásadně mění chování vašeho vozítka, neúspěch naopak znamená prázdnou kapsu a často rovnou i vyřazení. Právě nahánění statistik vašeho vozítka je pro další postup kruciální – sebelepší pilot nemá šanci, když jeho protivníci mají lepší stroje.

Nenechte se mýlit, pravidla hry jsou velmi komplexní a budete se je učit dlouho.

Při vylepšování svého vozítka je ovšem nutné přemýšlet, ne jen tupě „rvát“ body do maximální rychlosti. Existuje několik základních způsobů, jak k místnímu závodění přistupovat, žádný přitom není vyloženě silnější než druhý, je však potřeba na nahodilé situace reagovat pružně. Pro milovníky rychlosti tu jsou lehoučké motorky, kluzáky jsou sice pomalejší, ovšem umějí daleko lépe „řezat“ zatáčky. A pak tu jsou obligátní speedery, jejichž podstatou je bourání do protijezdců.

Příběh tu je. A u toho bychom asi toto téma raději nechali.

Dalším zásadní faktorem ovlivňujícím závodění jsou pak samozřejmě tratě, respektive planety, na kterých se odehrávají. Ty se od sebe neliší jen vizuálně, ale především svými unikátními vlastnostmi. Jinak se závodí na pouštním Jakku, na němž se kvůli neustále pražícímu slunci motory rychle přehřívají, jinak na toxickém Sintenelu, kde každý výlet mimo trať znamená poškození kyselinou. Planet je celkem šest, každá však nabízí několik variant průjezdu, a to včetně zkratek, skokánků apod. V rámci kampaně se pak některé dají jet i pozpátku či zrcadlově, takže tu potřebná variabilita rozhodně je.

Na začátku každého „runu“ si kromě vozidla ještě vyberete z několika pasivních „perků“ (postupně se hraním otevírají a vylepšují), poté už ovšem modifikujete jen z toho, co vám „padne“. Prvek náhody hraje velikou roli, možná snad až příliš velikou, protože mi přijde, že některé bonusy jsou daleko užitečnější než jiné, a tak se někdy ztrácí motivace špatně zahájený závod vůbec dokončovat.

Každopádně s neúspěchem se zde počítá a je vlastně klíčovou složkou hratelnosti, postup dál si jednoduše musíte oddřít. To samé pak platí i v multiplayeru. Ano, samozřejmě jsou zde i přímočaré závody s náhodně se měnícími tratěmi, klíčovým režimem je ovšem opět série závodů, v jejímž průběhu si „tuníte“ své vozítko.

Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer
77 fotografií

Co se samotného závodění na trati týče, nelze mít žádné připomínky. Vzhledem k žánru nemá smysl řešit fyzikální engine, vše se odehrává v rychlostech, při nichž by běžný smrtelník patrně omdlel. Grafika je ryze účelová a nutno říct, že i poněkud nepřehledná, než se tratě naučíte, párkrát to stoprocentně pošlete do svodidel, protože jednoduše není na první dobrou patrné, jestli zahnout vlevo nebo vpravo. Vypíchnout si ovšem zaslouží audio doprovod, ten moment, kdy spustíte turbo, mi přinášel stejné uspokojení, jako když jsem v nedávném Ace Combatu prolamoval hranici zvuku. Nejblíže má hra svým stylem asi k legendárnímu Wipeoutu, na rozdíl od něj však nejde až tak o pilování jednotlivých tratí, jako spíše o přizpůsobování stylu jízdy padlým bonusům.

Celkově přináší Galactic Racer až překvapivě komplexní náplň, což asi není úplně pro každého, Kdo si chce jen tak odpočinkově zazávodit, měl by sáhnout spíše po letošním Screamerovi, toto je hra, která vyžaduje i nějaké to přemýšlení a plánování. Pod povrchem na pohled obyčejné arkády se totiž skrývá poměrně komplexní RPG systém, který se z velké části opírá o prvek náhody a počítá s tím, že budete po většinu času prohrávat. Na druhou stranu se kvůli tomu jen tak neohraje a jestli budou vývojáři přidávat ještě další tratě, jen tak nám bude na disku zabírat místo ještě hodně dlouho.

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