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RECENZE: Nový Star Fox je poctivá arkádová zábava, jaká už se dnes nevidí

Ondřej Zach
  14:00

Star Fox

25.06.2026 Switch 2

iDNES.cz

85%
Herní karta
  • Perfektní arkádové střílení
  • Stylová prezentace
  • Různé průchody
  • Styl kampaně nemusí sednout každému
Lišák Fox McCloud je zpět, aby znovu zachránil hvězdný systém Lylat před invazí. Se svými parťáky usedá do kokpitu a vyráží vstříc přesile nepřátel ve frenetické akci na Switch 2.

Sympatický lišák se připomněl v letošním povedeném animáku Super Mario galaktický film, aby o zhruba měsíc později přišlo nečekané oznámení – Nintendo na letošek chystá novou hru Star Fox na Switch 2. Tedy, ona to není úplně nová hra, ale remake dnes již téměř 30 let staré hry Star Fox 64 na konzoli Nintendo 64.

Star Fox (2026)
Star Fox (2026)
Star Fox (2026)
Star Fox (2026)
Star Fox (2026)
37 fotografií

V celé hře vystupují antropomorfní zvířata. Hlavním padouchem je opičí vědec Dr. Andross, který je kvůli nebezpečným experimentům vyhnán z planety Corneria. Ten se však v mezičase stal o poznání nebezpečnější a vrací se i se svojí početnou armádou. Psí generál Pepper tak žádá Star Foxe, aby zasáhl.

Nová verze je však rozšířená, takže ještě předtím sledujeme poslední misi Foxova táty Jamese, na níž byl zrazen. Následuje tutoriál, který si důkladně projděte, protože všechny manévry budete dřív nebo později potřebovat.

Do a barrel roll!

Co se žánru týče, Star Fox je klasická kolejnicová střílečka, kdy manipulujete se stíhačkou, zatímco automaticky letíte kupředu po předem dané trase. Střílí se lasery, které lze nabít a zaměřit s nimi na cíl. Dál tu máme bomby a sbírání kroužků, které uzdraví, případně rovnou vylepší celkové zdraví a sílu zbraně. Jsou tu samozřejmě i manévry, kterými setřesete nepřítele, vyhnete se překážce případně seberete dva předměty, které jinak vzít nelze. Stíhačka se naklání do stran, lze omezeně zrychlovat a zpomalovat.

Star Fox (2026)
Star Fox (2026)

Ovládání je naprosto precizní a odměňuje hráčův um. Zaměřovat lze i v režimu myši, já zůstal u toho klasického, akorát jsem si prohodil osu Y. První průchod mi zabral zhruba 2,5 hodiny, nicméně některé mise jsem opakoval, protože jsem nebyl spokojen s výsledkem. I tak jsem se propracoval ke konci, který sice působil jako dobrý, ale úplná výhra to nakonec nebyla. Obvyklý průchod trvá tak hodinu, dvě.

Různé průchody, různé konce

A právě v tom je Star Fox nesmírně zajímavý. To, jaké mise během kampaně absolvujete, záleží čistě na vašich úspěších. Pokud se vám nedaří, cesta bude snaží, ale zároveň tím horší bude konec. A naopak. Pokud nejenom dokončíte misi, ale splníte její cíle, čeká vás cesta na obtížnější planetu, a pak i lepší konec. Tato hra rozhodně není zamýšlená tak, abyste ji hráli jen jednou.

Star Fox (2026)
Star Fox (2026)

Například na planetě Fichina je třeba ochránit důležitou základnu. Pokud v časovém limitu nestihnete sestřelit všechny nepřátele, ztratíte ji. Pokud ano, Fox vynese nastraženou bombu pryč. V případě dobrého výsledku pokračujete na ohnivou planetu Solar, pokud však základna vybouchne, zamíříte do Sectoru X.

Každá mise je unikátní a je třeba se ji naučit. Ale nebojte, zábava je to už při prvním průletu, kdy sice většinou nesplníte to, co se po vás chce, ale stejně si užijete adrenalinové přestřelky. Mise mají svá specifika, nástrahy, podmínky a některé i alternativní cesty. V některých částech misí se lze pohybovat ve vymezeném prostoru volně. Kromě toho usednete do tanku i ponorky, většinu času však strávíte ve své stíhačce.

Předěly misí jsou nejenom krásně animované, ale i dabované. Grafika je špičková. Poslední absolvovanou misi můžete vždy opakovat, kolikrát chcete, abyste se dobrali požadovaného směru kampaně. Ale na začátku bych to neřešil, naopak mi přijde lepší projít ji tak, jak vám to sedne, a na lepších průchody se zaměřit později.

Star Fox (2026)
Star Fox (2026)

Vyzkoušeli jsme doma také hraní ve dvou. Režim, kdy jeden ovládá pohyb a druhý střílí, nás zase tak nezaujal. Mnohem víc nás bavilo hrát v bitevním režimu 4 na 4. Přes GameShare jsme připojili starý Switch a pustili se proti botům do hry. Hraje se v malých arénách přičemž každá ze tří map má nějaké vlastní prvky, jako je zabírání zóny či sbírání rozstřelených krystalů z meteoritů. Během toho ovšem musíte dávat pozor i na nepřátelský tým.

Star Fox je zkrátka arkádová nirvána a návrat ve velkém stylu. Pokud vás ovšem neláká opakované hraní kampaně, abyste se přes jiné mise dopracovali k lepšímu konci, je poměr ceny a výkonu značně nevýhodný. To už si ale musíte zhodnotit sami. A jako vždy, před případnou koupí vyzkoušejte demo.

Využití kamery

Pokud máte ke Switchi 2 připojenou kameru, v multiplayerových kláních můžete na sebe vzít podobu nejenom Foxe McClouda, ale i dalších zvířat. Kamera přitom kopíruje vaše pohyby.

Star Fox a využití kamery
Star Fox a využití kamery
Star Fox a využití kamery
Star Fox a využití kamery
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iDNES.cz

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