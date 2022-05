RECENZE: Stanley Parable: Ultra Deluxe je výborná nadstavba unikátní hry

Pojem Stanley Parable jsme mohli poprvé zaznamenat v roce 2011 ve formě modifikace v enginu Source, která využívala materiály z her od Valve. Po mnoha pozitivních ohlasech se autor této modifikace rozhodl ji přepracovat na samostatný projekt. Ten slavil na poměry indie her velké úspěchy, prodalo se jej přes jeden milion kopií. Nyní, po docela dlouhém čekání, dorazila vylepšená verze hry s přívlastkem Ultra Deluxe. Jde v podstatě o vylepšení jádra původní hry o velkou porci obsahu navíc.

Než se dostanu k samotné recenzi, rovnou se uchýlím k předběžnému hodnocení. To patří těm, kteří už The Stanley Parable hráli a hra je bavila, a těm, kteří ji sice vynechali, ovšem počkali si na Ultra Deluxe jakožto onen „ultimátní zážitek“: nečtěte recenze, které vám akorát vyzradí různá herní překvapení, běžte si Ultra Deluxe zahrát, stojí za to. O The Stanley Parable je opravdu těžké psát bez spoilerů, tak mi pak raději přijďte zpětně vynadat do diskuze, pokud se vám hra nebude líbit. O čemž pochybuji.

Co přesně je The Stanley Parable, je docela obtížné definovat. V samotném základu jde o tzv. „walking simulátor“: hru, která od vás vyžaduje pouze se přesouvat po virtuálním světě. Není zde žádné střílení, žádné hlavolamy, žádné komplexní herní mechaniky, zkrátka jen chodíte a posloucháte příběh. Je to herní subžánr, kterým někteří hráči opovrhují, jiní jej naopak vyhledávají. The Stanley Patable je navíc v podstatě taková „metahra“, která komentuje herní průmysl jako takový.

Abychom pochopili význam vylepšení Ultra Deluxe, je nutné mít nějaké základní povědomí právě o původním titulu z roku 2013. Koneckonců, samotná Ultra Deluxe vám v případě neznalosti předchozí verze doporučí, abyste nejprve strávili chvíli v původním obsahu, a až po nějaké době se vám odemkne Ultra Deluxe obsah.

V The Stanley Parable se ujímáte role anonymního zaměstnance číslo 427 blíže nespecifikované firmy, ve které jednoho dne zmizeli všichni ostatní zaměstnanci. Vydáváte se na průzkum kancelářské budovy, abyste zjistili, co se s ostatními kolegy stalo. Vaše putování přitom doprovází hlas vypravěče, který vás vede jednou určitou cestou. Vtip je ovšem v tom, že se nemusíte řídit jeho instrukcemi, na což vypravěč také sám i reaguje. Neuposlechnutím jeho instrukcí se dostáváte do opravdu bizarních situací, které často také ukončí hru a vrátí vás na začátek.

Cílem The Stanley Parable tedy není ani tolik následovat instrukce a dojít na konec vaší cesty (to stejně zabere jen asi deset minut), ale najít všechny různé možnosti, jak svým jednáním popřít nadefinovaný děj. Místo toho, abyste podle instrukcí šli do dveří vlevo, vstoupíte do těch vpravo. Místo průchodu chodbou se zavřete do kumbálu. Místo schodů nahoru jdete po schodech dolů. A tak dále.

Nyní se dostáváme právě k vylepšení ve formě Ultra Deluxe obsahu, o kterém zároveň však mohu bez vyzrazení jeho hlavní pointy hovořit jen dost stručně a obecně. Ultra Deluxe přidá další „konce“ hry a zároveň i částečně či plně rozšíří ty stávající. Něco bude stejné jako dřív, něco se trochu pozměnilo a některé konce jsou v Ultra Deluxe úplně jiné. Celkově je hra však zase o něco víc nabitá obsahem, který se určitě vyplatí prozkoumat.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe jde navíc ještě o trochu dál v onom komentáři herní scény. Zamýšlí se zejména nad různými aspekty sequelů ke hrám: hráčským očekáváním, co přesně je třeba vylepšovat, co dělalo původní hru tak dobrou, že si zasloužila pokračování… I to je však protkáno vlastním „příběhem“ vás, tedy anonymního zaměstnance číslo 427, který je často vtipný, někdy bizarní a někdy až i trochu mrazivý.

Obsahu a vyprávění je do velké míry podřízeno vše ostatní. Grafická stránka zůstala prakticky stejná, zlepšily se spíš různé efekty (světlo, stíny a podobně) a kvalita textur. Audiu hry kraluje výborný hlas vypravěče (Kevan Brighting), který je opravdu připraven na všechno možné, co ve hře dovedete vymyslet. Je však nutná znalost angličtiny.

K vidění většiny nového obsahu a znovuodehrání toho stávajícího mi stačilo zhruba osm hodin, což rozhodně není málo, ovšem The Stanley Parable je přesně ten typ hry, ve které můžete hledáním různých skrytých poselství strávit mnoho dalších hodin. Zároveň jsem i po odhalení nového obsahu dychtil po dalším nášupu a čas ve hře mi tak plynul opravdu rychle, že mám skoro pocit, jako kdyby mi oněch osm hodin bylo málo.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe se každopádně nedá moc co vyčítat, aspoň tedy z pohledu hráče, kterému „walking simulátory“ nevadí. Není to nějaké mistrovské dílo, které by vás donutilo změnit pohled na svět, ale zároveň opravdu královsky pobaví, a to i ty, kteří hráli titul z roku 2013.