Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

RECENZE: Splatoon Raiders je chytrá, zábavná akce proti hordám nepřátel

Ondřej Zach
  15:00

Splatoon Raiders

23.07.2026 Switch 2

iDNES.cz

85%
Herní karta
  • Chytlavá herní smyčka
  • Víc herních stylů
  • Rozšíření lore
  • Povedená grafika
  • Specifické Splatoon twisty
  • Pár drobností
Značka Splatoon proslula hektickými bitvami plnými barev o území. Novinka Splatoon Raiders zachovává známé principy, zároveň nám však servíruje úplně jinou hru. Jedna věc ovšem zůstává: pořád je to adrenalinová zábava.

Splatoon byla jedna z nejlepších her na komerčně nepříliš úspěšnou konzoli Wii U. Hráči se chopili postaviček Inkling, které se dokážou měnit z lidské podoby do olihně a obráceně. Hrálo se čtyři na čtyři, přičemž cílem bylo pomocí rozličných zbraní s inkoustem přebarvit co největší množství území svou barvou. Nemusel tedy nutně vyhrát tým, který zlikvidoval nejvíc soupeřů. Série nicméně plně zazářila až s díly Splatoon 2 a Splatoon 3 až na výrazně populárnější konzoli Switch.

Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
21 fotografií

Aktuální novinka Splatoon Raiders uchovává známé herní mechanismy, zaměřuje se však zejména na hru jednoho hráče proti nepřátelům (PvE) s volitelnou možností hrát online až ve čtyřech lidech. Výrazně rozšířeny byly také možnosti přizpůsobení.

Ale popořadě. Svoji postavu si navrhnete sami. Společně s kapelou Deep Cut letíte vrtulníkem na tajemné ostrovy, které se nedávno vynořily kvůli posunu tektonických desek a skrývají cenné poklady. Během letu havarujete, ale to nevadí. Postavíte si totiž vlastní základnu, z níž podnikáte průzkumné výpravy. Ostrovy samozřejmě nejsou prázdné, obývají je nepřátelští rybí Salmonidé.

Bitvy proti přesile

Pokud to zjednoduším, mise jsou dvojího typu. Ten první je lineární úroveň, v níž je třeba se propracovat do cíle. Ten druhý jsou klasické arény s vlnami nepřátel a aby to nebylo tak snadné, požadovaný cíl mise musíte stihnout v časovém limitu. Často je to ovšem kombinace obojího s dalšími podmínkami.

Splatoon Raiders

Splatoon Raiders si něco berou ze Serious Sama, zároveň se ovšem inspirují chytlavou smyčkou klasických looter shooterů s neustálou honbou za lepší výbavou. Už z původních her známe celou plejádu typů zbraní, které předurčí váš herní styl. K tomu si ovšem přidejte výběr dvou gadgetů, což jsou fakticky dvě volitelné schopnosti, které vám pomůžou vypořádat se s nepřáteli. Jejich účinnost a bonusy lze navíc dál vylepšovat a rozšiřovat. Sada relikvií přidává pasivní schopnosti, zatímco volba zásobníku na inkoust přímo definuje celý herní styl, protože právě od něj se odvíjí i dostupné gadgety.

Variabilita nepřátel je poměrně slušná, rozhodně nestačí jen navolit silnou zbraň a střílet. Některé je třeba naťuknout a obejít ke slabému místu, zatímco u jiných je lepší plachtit ve vzduchu. Své místo zde mají mini bossové i klasičtí bossové.

Jako super nápad mi přijde, že v každé misi máme k ruce robota, kterého pilotuje jeden člen kapely, a podle toho se nabíjí ultimátní schopnost. Robot detekuje poklady, trochu pomáhá v boji s nepřáteli a pokud je třeba vyskočit na vyvýšené místo, pomůže. Na stisk klávesy si ho lze přivolat k sobě, takže nepřekáží, ani se nezasekává.

Splatoon Raiders

Přiznám se, že ačkoliv mám Splatoon rád, nejsem takový ten die-hard fanoušek. Přesto se mi líbí, jakým způsobem hra rozšiřuje lore a prezentuje svůj svět. S tím, jak plníte mise, získáváte nejenom nové zbraně, relikvie a podobně, ale i materiály. Ty se hodí k vylepšování základny, kterou si můžete osadit například i arkádovým automatem s dvojicí, respektive trojicí funkčních retro her.

Sólo i s ostatními

Splatoon Raiders lze hrát plně sólo, online složka ovšem není vůbec zanedbatelná. Pokud vám nějaké mise nejde, můžete to zkoušet dál sami (nebo si zopakujete nějakou starší), nebo požádáte o pomoc náhodného hráče. S ostatními můžete hrát online i tak. Co se lokální kooperace týče, je možná, nicméně každý potřebuje nejenom svůj Switch 2, ale i hru.

Splatoon Raiders

Co se záporů týče, moc mě toho nenapadá. Štval mě jeden specifický moment, když se barva z vysokých věží dostávala lehce za roh hrany stěny, přes kterou se těžko dostávalo. Jinak je Splatoon Raiders vypilovaná akce, která čerpá ze známých žánrů, zároveň ovšem přináší své originální twisty. Obejde se přitom bez hektolitrů krve. Zároveň je to s přehledem dosud nejhezčí Splatoon, což vzhledem k vydání a Switch 2 není nijak překvapivé, ale chtěl jsem, aby to zaznělo.

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

85%

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Sexy robotku cosplayerky zbožňují. Pokochejte se jejich kostýmy

Helly von Valentine jako 2B

Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou...

KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách

Wolfenstein 3D

Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.

Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi

Dear Passengers

Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...

Projedete křižovatku lépe než Filip Turek? Zkuste si to přímo v prohlížeči

KŘIŽOVATKA 63

Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka se okamžitě stala terčem lidové tvořivosti. V jednoduché hříčce, kterou si můžete zahrát přímo v prohlížeči, je cílem projet bez úhony křižovatku.

Chcete Laru Croft v životní velikosti? Tyto herní rarity jsou na prodej

Lara Croft v životní velikosti

Herními raritami se to na online tržišti eBay jen hemží. Najdete zde vzácné hry a herní konzole, ale také řadu poněkud neobvyklých předmětů, kterých si však majitelé cení na desítky, někdy i stovky...

RECENZE: Splatoon Raiders je chytrá, zábavná akce proti hordám nepřátel

85 %
Splatoon Raiders

Značka Splatoon proslula hektickými bitvami plnými barev o území. Novinka Splatoon Raiders zachovává známé principy, zároveň nám však servíruje úplně jinou hru. Jedna věc ovšem zůstává: pořád je to...

Switch 2
21. července 2026 0

Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte

Logo portálu iDNES.cz

vydáno 21. července 2026  10:09,  aktualizováno  14:36

Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi

Dear Passengers

Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...

21. července 2026 9

Steam rozdává oceňované příběhové RPG ze středověku, ale neváhejte dlouho

The Life and Suffering of Sir Brante

The Life and Suffering of Sir Brante je digitální gamebook, na jehož stránkách se odehraje celý život Sira Branteho. Hra láká nejenom na silný příběh, ale zejména na volby, na nichž záleží.

20. července 2026  10:39 3

Hráči aktuálního hitu si ve velkém ujíždějí na detailních záběrech chodidel

Hráči Assassin’s Creed: Black Flag Resynced si ve velkém ujíždějí na do detailů...

Aktuální remake legendárního dílu série Assassin’s Creed, který nedávno vyšel pod názvem Black Flag Resynced, nadchl recenzenty i hráče. Ti nyní zaplavují sociální sítě spoustou záběrů z hraní, na...

20. července 2026 6

Hráči ignorovali předražená DLC pro nový Assassin’s Creed. Kromě jediného

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Pirátský Assassin’s Creed Black Flag Resynced je hit, v který Ubisoft doufal. Ukazuje se ovšem, že předražený soubor placených rozšiřujících balíčků hráči převážně ignorovali. Až na jednu výjimku.

19. července 2026 1

I nevkus má své hranice. Vybíráme nejdivnější bany herních streamerů

Streamerka Amouranth

Z herních streamerů jsou dnes regulérní celebrity s desítkami milionů sledujících. Na rozdíl třeba od těch televizních ovšem jejich performance neprochází žádnou formou schvalovacího procesu, a tak...

19. července 2026 3

KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách

Wolfenstein 3D

Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.

vydáno 18. července 2026

Konec disků berou hráči jako zradu, Sony tepou pod každým příspěvkem

Kratos z God of War

Více než dva týdny uběhly od oznámení, že Sony v lednu 2028 končí s vydáváním her na fyzických nosičích. Přesto jsou prakticky všechny příspěvky PlayStationu na vlastním blogu i sociálních sítích...

18. července 2026 38

Aston Martin vytvořil extrémní taktické SUV Dreadnought pro Call of Duty

Aston Martin Dreadnought

Vojenské SUV Dreadnought je výsledkem protnutí světa luxusních aut značky Aston Martin s videohrami. Je to vůz exkluzivně navržený pro připravovanou válečnou střílečku Call of Duty: Modern Warfare...

17. července 2026  10:30 0

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Stahujte zdarma vynikající horor, příběh z devadesátek a českou hru o Praze

Luto

Za příjemných nula korun můžete tento týden mít dobře hodnocený psychologický horor Luto a neméně povedenou mysteriózní dobrodružnou hru Echo Generation zasazenou do devadesátých let. Přidáváme také...

17. července 2026 2

Vynikající českou hru Phonopolis rozšířil český dabing

Phonopolis

Vynikající hra Phonopolis od Amanita Design přináší dlouho očekávaný český dabing.

16. července 2026  16:46 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×