Splatoon byla jedna z nejlepších her na komerčně nepříliš úspěšnou konzoli Wii U. Hráči se chopili postaviček Inkling, které se dokážou měnit z lidské podoby do olihně a obráceně. Hrálo se čtyři na čtyři, přičemž cílem bylo pomocí rozličných zbraní s inkoustem přebarvit co největší množství území svou barvou. Nemusel tedy nutně vyhrát tým, který zlikvidoval nejvíc soupeřů. Série nicméně plně zazářila až s díly Splatoon 2 a Splatoon 3 až na výrazně populárnější konzoli Switch.
Aktuální novinka Splatoon Raiders uchovává známé herní mechanismy, zaměřuje se však zejména na hru jednoho hráče proti nepřátelům (PvE) s volitelnou možností hrát online až ve čtyřech lidech. Výrazně rozšířeny byly také možnosti přizpůsobení.
Ale popořadě. Svoji postavu si navrhnete sami. Společně s kapelou Deep Cut letíte vrtulníkem na tajemné ostrovy, které se nedávno vynořily kvůli posunu tektonických desek a skrývají cenné poklady. Během letu havarujete, ale to nevadí. Postavíte si totiž vlastní základnu, z níž podnikáte průzkumné výpravy. Ostrovy samozřejmě nejsou prázdné, obývají je nepřátelští rybí Salmonidé.
Bitvy proti přesile
Pokud to zjednoduším, mise jsou dvojího typu. Ten první je lineární úroveň, v níž je třeba se propracovat do cíle. Ten druhý jsou klasické arény s vlnami nepřátel a aby to nebylo tak snadné, požadovaný cíl mise musíte stihnout v časovém limitu. Často je to ovšem kombinace obojího s dalšími podmínkami.
Splatoon Raiders si něco berou ze Serious Sama, zároveň se ovšem inspirují chytlavou smyčkou klasických looter shooterů s neustálou honbou za lepší výbavou. Už z původních her známe celou plejádu typů zbraní, které předurčí váš herní styl. K tomu si ovšem přidejte výběr dvou gadgetů, což jsou fakticky dvě volitelné schopnosti, které vám pomůžou vypořádat se s nepřáteli. Jejich účinnost a bonusy lze navíc dál vylepšovat a rozšiřovat. Sada relikvií přidává pasivní schopnosti, zatímco volba zásobníku na inkoust přímo definuje celý herní styl, protože právě od něj se odvíjí i dostupné gadgety.
Variabilita nepřátel je poměrně slušná, rozhodně nestačí jen navolit silnou zbraň a střílet. Některé je třeba naťuknout a obejít ke slabému místu, zatímco u jiných je lepší plachtit ve vzduchu. Své místo zde mají mini bossové i klasičtí bossové.
Jako super nápad mi přijde, že v každé misi máme k ruce robota, kterého pilotuje jeden člen kapely, a podle toho se nabíjí ultimátní schopnost. Robot detekuje poklady, trochu pomáhá v boji s nepřáteli a pokud je třeba vyskočit na vyvýšené místo, pomůže. Na stisk klávesy si ho lze přivolat k sobě, takže nepřekáží, ani se nezasekává.
Přiznám se, že ačkoliv mám Splatoon rád, nejsem takový ten die-hard fanoušek. Přesto se mi líbí, jakým způsobem hra rozšiřuje lore a prezentuje svůj svět. S tím, jak plníte mise, získáváte nejenom nové zbraně, relikvie a podobně, ale i materiály. Ty se hodí k vylepšování základny, kterou si můžete osadit například i arkádovým automatem s dvojicí, respektive trojicí funkčních retro her.
Sólo i s ostatními
Splatoon Raiders lze hrát plně sólo, online složka ovšem není vůbec zanedbatelná. Pokud vám nějaké mise nejde, můžete to zkoušet dál sami (nebo si zopakujete nějakou starší), nebo požádáte o pomoc náhodného hráče. S ostatními můžete hrát online i tak. Co se lokální kooperace týče, je možná, nicméně každý potřebuje nejenom svůj Switch 2, ale i hru.
Co se záporů týče, moc mě toho nenapadá. Štval mě jeden specifický moment, když se barva z vysokých věží dostávala lehce za roh hrany stěny, přes kterou se těžko dostávalo. Jinak je Splatoon Raiders vypilovaná akce, která čerpá ze známých žánrů, zároveň ovšem přináší své originální twisty. Obejde se přitom bez hektolitrů krve. Zároveň je to s přehledem dosud nejhezčí Splatoon, což vzhledem k vydání a Switch 2 není nijak překvapivé, ale chtěl jsem, aby to zaznělo.