RECENZE: Ani mocné prdy nezachrání South Park Snow Day!

Varování: v recenzi bude hodně prdění. Snow Day! je spin-off podařené série Stick of Truth a The Fractured But Whole, výborných a originálních RPG, která byla jeden obří easter egg na celý seriál South Park. Měla vše, co si fanoušci mohli přát. Skvělý nekorektní humor, milované postavy i živoucí městečko, lákající k prohledání každé škvíry. Obě hry v sobě měly víc jiskry než většina pozdějších epizod seriálu.

Děj Snow Day! se odehrává po superhrdinském The Fractured But Whole. Děcka znovu obešla pravidla hry, a tak se muselo vše resetovat. Ze superhrdinské tematiky zase děti přešly k osvědčenému fantasy. Stará spojenectví i sváry vystřídaly nové a z RPG se stala akční karetní hra. Vy se opět ujmete nováčka, New Kid, který se zrovna přistěhoval. A jak to je v každém díle, síla vychází z nitra, z vašich útrob, a pořádně smrdí.

Snow Day! byl až do startu jedna velká neznámá. Z prvního traileru jsme nebyli zrovna moudří. A nějak jsme si nedovedli představit, co to na nás Matt Stone a Trey Parker šijí za kulišárnu. Trochu to celé začalo zavánět průšvihem. Nejen že nepůjde o pokračování RPG, které by si všichni přáli, ale také o projekt, kde se toho mohlo opravdu hodně pokazit.

Mrazivá apokalypsa

Titul začíná jako epizoda seriálu, úvod doprovází klasická 2D animace, na kterou jsme zvyklí. Představí nám kalamitu, která South Park tíží tentokrát. Po útoku Mecha-Streisandy, mimozemšťanů, zombie, nacistických mimin, přerostlých morčat, výbuchu sopky a dalších nepříjemnostech si toho městečko zažilo už dost. Obyvatelé jsou ošlehaní a k naprostému normálu patří pořádně tuhá zima. Jenže to, co stihlo South Park tentokrát, je jako mrazivá apokalypsa. Dospělí tradičně blázní, přetahují se o vzácný toaletní papír a děti slaví, nemusí do školy. Konečně mohou zase roleplayovat a řezat se larpáckými zbraněmi hlava nehlava.

South Park Snow Day!

Vy se musíte pořádně zapojit do kolektivu. A jak jinak zapadnout, než se stát jedním z udatných bojovníků pevnosti Kupa. Krátký tutoriál vás naučí základy hry, používání speciálních schopností i útoků. Váš hrdina je pohybově hodně nadaný. Bleskově dovede uskakovat, vyšplhat na místa, kam sotva doskočí, používá komba, rychlý i silný útok, útok sekundární zbraní na dálku i útok z výskoku. Dokonce i vydrží dostatečně dlouho schovaný v hromadě sněhu, pokud potřebuje na chvíli zmizet z očí nepřátel. Hroudy sněhu se hodí i pokud váš bojovník hoří a potřebuje se ochladit.

Ovládání je triviální a pro third person akci standardní kombo klávesnice a myši. WASD pro pohyb, pár dalších kláves pro různé akce a tlačítka myši pro útoky. Je to intuitivní a nestane se, že byste omylem zmáčkli špatnou klávesu, do krve se dostane ovládání hned.

Po dokončení tutoriálu už stojíte v herním hubu u Kupa Keep. Zde na vás čeká jen Butters a Cartman. Princezna Kenny, Kyle a Stan jsou prozatím mimo pevnost na vlastních toulkách. Kupa je hub, kde můžete vybírat z pětice kapitol, nakupovat kosmetické doplňky, upravovat strom dovedností a volit zbraně. Když máte hotovo, můžete buď založit hru, připojit se či hrát solo s AI společníky.

Mocné prdy a náhodné karty

Snow Day! je další co-op akce využívající karetní systém. Je slušně propracovaný a má potenciál. Hře se ale nedaří ho pořádně využít. Karty vám upravují zvolené zbraně a schopnosti. Zbraní je ve hře pouze šest. Na blízko dýky, meč se štítem a po pokročení v kampani i sekyra. Na dálku pak luk, hůl metající firebally a kouzelná hůlka chrlící plameny. To je na hru, která chce být konkurenceschopná multiplayerovka, dost málo.

South Park Snow Day!

Schopností je také šest, například prdový únik, léčivý totem nebo kočičí moč. Situaci trochu zachraňují právě karty, které mohou buď zlepšovat útoky či schopnosti, nebo je rovnou úplně modifikovat. Z léčivého totemu může být naopak útočná věž a z kouzelné hůlky chrlící plameny hůlka metající přeskakující blesky. Speciální schopnosti můžete použít, až když jste dostatečně naštvaní. Měřák naštvanosti se plní při souboji, rozdáváním i příjímáním ran. Jen tak se nestane, že by se úplně vyčerpal.

Karty si pro průchod nevybíráte ze své kolekce. Netvoříte si žádné vymazlené sety, které byste poté použili v misích. Náhodně se losují na startu zvolené kapitoly. Každý hráč si vylosuje z virtuálního balíčku tři karty a z nich jednu zvolí jako startovní. Také si vylosuje jednu bullshit kartu. Mocnou kartu s omezeným počtem použití, která nějak ohne pravidla nebo vyvolá mocné kouzlo. Například meteorickou bouři, laserové oči nebo léčivý štít.

Počítač také vylosuje karty a zvolené karty obě strany vyloží na stůl. Karty počítače mohou modifikovat například sílu útoku, poštvat proti vám neviditelné nepřátele nebo všem padlým protivníkům způsobit akutní nadýmání – poražení nepřátelé jsou pak nástražné prdové miny.

South Park Snow Day!

Je to dobrá, promyšlená mechanika, která vám nedovolí být zkostnatělí a využívat stále stejných strategií. Při každém kole musíte vzít za vděk tím, co vám hra na začátku nadělí, a od toho pokračovat dál. Další karty pro konkrétní run najdete ve skrýších a u Jimmyho, většinou čeká na konci úrovně.

Titul má i systém upgradu karet. Toaleťák je zde univerzální platidlo a jeho sbíráním po úrovních pak máte dostatečný trojvrstvý kapitál na to, abyste mohli vylosovanou kartu povýšit a zvýšit její účinnost. Za toaleťák můžete i balíček znovu zamíchat a zkusit štěstí, pokud původně vylosované karty stojí za prd.

Speciální karty získáte u Henrietty, gotičky se zálibou strkat nos do temné magie. Hra je prezentuje jako karty, které mají obrovské pozitivní účinky, ale s nějakým tím zádrhelem. Takové faustovské karty. Možná to byl původní záměr, ale nic zákeřného v nich není. Škoda. Nějaká ta podpásovka, to by bylo přímo v duchu seriálu.

Vylepšování jednotlivých karet a kombinování jejich účinků je největší zábava. Při sehraném týmu lze najít i synergii mezi kartami jednotlivých hráčů, ale při anonymním co-op šance k promyšlenější taktice není. Chybí chat a většina domluvy je hopsáním a prděním – na to je ve hře tajná klávesa. Často jsem padlý zoufale pšoukal o pomoc a čekal na oživení od spoluhráčů. Absence in-game chatu se dá ospravedlnit u titulu pro děti, ale tady nedává smysl.

South Park Snow Day!

Pěknou synergii ale najdete i při budování vlastního dočasného setu. Hodně jsem si oblíbil schopnost prdový únik. Hrdina si prdne tak mocně, že se vznese do vzduchu a prdlavě plachtí. To lze zkombinovat s prdovým oblakem. Při vyprdnutí do vzduchu zůstane na místě jedovatý oblak. Zvedá žaludek všem nepřátelům v dosahu. Účinnost prdového úniku ještě víc znásobíte kartou vtahující prdy. Při prdu vtáhnete nepřátele do epicentra. Pokud zároveň máte ohnivá kouzla, oblak můžete zároveň zapálit a útok zakončit drtivým dopadem, který aplikuje další plošné poškození. Na konci runu z vás bude hotový svěračový virtuóz připravený čelit největší výzvě mise – bossovi.

Bossové jsou třešnička na dortu vydařené akce. Rozmanití jsou i běžní nepřátelé. Používají slušnou řádku útoků, nechybí ani AoE plošné útoky nebo chvaty, které vás dočasně imobilizují. Bossové, to je ještě jiný level. Souboje s nimi jsou originální, nadmíru zábavné a správně kruté. Obzvlášť, pokud hrajete na vysokou obtížnost. Zde opravdu využijete možnosti uskakování jako v soulsovkách a bedlivě si budete hlídat staminu.

Když v misi uspějete, projdete všemi úrovněmi a porazíte bosse, získáte velké množství speciálního platidla PP a DM – temná, nebo spíš hnědá hmota. Obě zužitkujete v pevnosti. Za PP nakupujete kosmetické doplňky. Získáte je hlavně plněním bojových výzev – například přikázaným způsobem odrovnáte konkrétní typ nepřátel. Za hnědou hmotu vylepšujete postavu na záchodě. Přidělování hnědé hmoty není permanentní. Jednotlivé větve vylepšení můžete vypínat a zapínat, jak se vám zachce.

South Park Snow Day!

Nejde o nic, co by výrazně změnilo hratelnost: více zdraví, silnější útoky, možnost oživit sám sebe jednou za misi bez nutnosti asistence vašich spoluhráčů nebo třeba lepší odolnost vůči mrazu. Pokud v misi neuspějete, o PP, toaleťák ani DM nepřijdete, ale nebudete mít bonus za úspěšné dokončení. Hra na vyšší obtížnosti dovede být výzva, proto je fér, že autoři hráče nepenalizují za prohru a nechávají mu nasbírané zdroje, aby cítil aspoň nějaký postup.

Po dohrání hry se vám odemkne i další možnost, jak získat víc PP. V misích se objeví nová postava, démonka Nichole. Můžete s ní uzavřít pakt. Do hry se přimíchá nová znevýhodňující karta. Pokud uspějete, dostanete na konci mise dodatečné body PP.

Kde jsou další režimy?

Pro Snow Day! jsem cílovka. Dodnes si broukám chytlavý popěvek z muzikálu Ohnivé prdele, mám plyšáka Kennyho a na základce jsem hrdě nosil mikinu s ústřední čtveřicí. Na Windows jsem měl South Park téma a co druhý den chodil pěšky ke spolužákovi za Prahu hrát South Park Rally. Ano, nevybíravý humor a satiru Matta Stonea a Treye Parkera mám rád dodnes. Proto bych čekal, že mě Snow Day! bude bavit. Ale po odehrání asi osmihodinové kampaně a DLC, které odemkne mod, kde na čtyřech mapách odoláváte vlnám nepřátel, si nedovedu představit, že bych chtěl hrát Snow Day! nějak aktivně.

South Park Snow Day!

Kampaň je znovu hratelná, nejen karty mění hru, ale trochu se obměňují i úrovně. Průchod stejnou kapitolou vás může zavést do jiných lokací a postavit vás odlišným výzvám. Někdy půjdete cestou, kde vás bude pronásledovat obří rolba s plameny, jindy budete odolávat přepadu ze zálohy nebo likvidovat zástupy nepřátel, abyste otevřeli zamčenou bránu. Jenže výsledek bude vždy stejný. Nakonec stejně skončíte u bosse, kterého už jste zmydlili několikrát. Příběhová osmihodinová kampaň je prostě málo na to, aby si udržela většinu hráčstva déle než pár průchodů.

To, co hra nabízí, je skoro bez výhrad. Vše mezi sebou funguje dobře a mechanismy jsou promyšlené. Jediná výtka je ke grindu lootu. Ten je všude možně po mapě a pokud jdou všichni z týmu shánět toaleťák, hnědou hmotu a lepší karty, hodně to zpomalí tempo. Když jsem hrál prvně co-op s živými hráči, pokaždé, když jsem se někde zasekl, dostal jsem spršku šípů a plamenů do zad. Ještě že hra nemá friendly fire. Na patologické křečky autoři ušili bič. Pokud se jeden z týmu rozhodne postoupit do další mapy, spustí se odpočet a všichni opozdilci se přesunou také, ať chtějí, nebo ne.

Určitě nemá smysl hrát hru sám jen s AI. AI spoluhráčů je na úrovni kořenové zeleniny. Téměř nepoužívá ani základní schopnosti a pokud padnete, tak je to otázka spíš náhody, že se vás rozhodnou oživit. Na vysokou obtížnost je hra hratelná pouze s týmem plně složeným kompetentními hráči.

Co je naprosto zásadním problémem Snow Day? Málo obsahu. Aby hra mohla zaujmout na delší dobu, potřebovala by další režimy: deathmatch, team deathmatch, capture the flag, king of the hill, klidně i tower defense. Vždyť je toho tolik, co by mohlo být v základu. Jenže absence dalších režimů zavání placenými DLC, což nikdy není dobrá zpráva. Aby byla hra schopná kompetitivních klání, musela by toho i zatraceně hodně opravit. Při souboji s AI nevadí, že můžete některými plošnými AoE útoky masakrovat nepřátele po celé výšce mapy. Kdybyste ale schytali rány od živého hráče, co stojí pět metrů pod vámi v jeskyni, byl by to pro hru kardinální průšvih. Stejně lze zneužít i léčivé totemy.

To, co hře také chybí, je to, co dělalo South Park tak výjimečným. Drsný humor, který si říká o celosvětový ban. Jenže Snow Day! je jaksi bezzubý. Neobsahuje žádnou satiru ani pořádné odkazy na seriál. Skvělým příkladem, jak South Park změkl, doslova, je jedna z nepřátelských bullshit karet. Změní vaše zbraně na blízko na molitanové nudle, očividně ale má jít o dilda. Odkdy tvůrcům South Park vadí představa dětí ohánějících se schlíplým robertkem?

South Park ve 3D

Přechod do 3D nikdy South Park hrám příliš nesvědčil, ale tady to autoři trefili. Stále máte pocit, že hrajete South Park hru. Grafika je opravdu pěkná a efektně vypadá i brázda, kterou dělají postavy, když se prodírají sněhem.

South Park Snow Day!

Výborný je i dabing. Ten je samozřejmě špičkový jako v seriálu. Cartman a Butters jsou nejhlasitější, komentují počínání vás a vašich spoluhráčů. Cartman vás peskuje, pokud někde grindujete loot i pokud někdo z týmu padne. Je to jako komentovaný zápas. Hudba je také perfektní, inspirovaná epickými fantasy. Hra jede dobře, pouze byl trochu problém s připojením mezi hráči a lagováním, ale to mohl být problém na straně hráčů.

South Park Snow Day! má teoreticky všechno, co by mít měl. Dobrý souboják, zajímavé rozmanité nepřátele a bossfighty, které by mu mohla závidět kdejaká singleplayer akce. Návdavkem zvládl i slušný a zábavný karetní systém. Obsahu je ale v základu málo na to, aby mohlo jít o multiplayer titul, ke kterému se budete chtít vracet. Chybí mu i pro South Park typický nekorektní humor. Kdyby hra nabízela i další herní režimy, které by mohly natáhnout herní dobu na neurčito, určitě by šlo o titul, který by mnohé potěšil. Je skoro škoda plýtvat povedeným základem na tak okleštěnou hru.