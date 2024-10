RECENZE: Sonic X Shadow Generations je nejkrásnější hra s modrým ježkem

Dovolte nám začít tuto recenzi s úsměvem. I když si podle nás zažil ježek Sonic nejlepší herní roky v 90. letech minulého století, stárne s grácií a nevypadá to vůbec, že by mu docházely síly. A to i přesto, že zlé jazyky remcaly, jak je s ním amen už v nulkách a následných 10. letech tohoto století. Tomu se nyní můžeme opravdu jen smát.

Každý rok vychází nová videohra s modrým bodlináčem a letos jsme se dočkali hraného seriálu Knuckles, který je spin-offem Sonicových celovečerních filmových adaptací. Ty zanedlouho rozšíří třetí díl, jenž má v tuzemských kinech premiéru na konci roku. V něm se poprvé naplno představí temný ježek Shadow, jenž se dosud jen mihl v potitulkové scéně druhého dílu.

V hlavní roli hned dva Sonicové

Sonic X Shadow Generations je zajímavá a hodně originální kompilace. Za cenu nižší, než je u standardního titulu, dostanete hned dvě suprové hry. Tou první je remaster chválené videohry Sonic Generations z roku 2011, která původně vyšla pro konzole PlayStation 3 a Xbox 360. Vydána byla k příležitosti 20. Sonicových narozenin, což bylo už před třinácti lety. Letí to.

Prosťoučký příběh pojednává o tom, že čas ovládající entita Time Eater a obézní Dr. Eggman spojili síly, aby přemohli Sonica v současnosti i minulosti. Zjednodušeně řečeno. Prostý příběh je však skvělou odrazovou rampou, jak obsadit nového i starého ježka a rozjet v jedné hře hned dva různé druhy sonicovské hratelnosti.

Jednou z nich je klasická retro dvourozměrná, byť v krásné trojrozměrné grafice, která nyní prokoukla ve 4K rozlišení. Navíc s kvalitnějšími texturami a stabilním frameratem 60 snímků za sekundu. Tou druhou je tzv. moderní, což je stejně úsměvné, protože tento styl hratelnosti je vlastně taktéž trochu retro. Cestu mu vyšlapal, pardon, spíše vyběhal první díl Sonic Adventure pro Dreamcast. Není čistokrevnou 3D hopsačkou, ale mixem trojrozměrné a dvourozměrné skákačky.

To je to, co dělá z novějších Sonicových dobrodružství zajímavější alternativu klasických hopsaček. Chvíli se totiž pohybujete v otevřenějším prostředí, kde někdy lehce zlobí kamera, pak zase v omezenější „dráze“ stylu Sonicových starších videoher.

Příjemný závan nostalgie

Všechny úrovně jsou přitom založeny na Sonicových dobrodružstvích z dob minulých. Od prvního dílu z Mega Driveu přes legendárně nepovedený díl pro Xbox 360 z roku 2006 až po Sonic Colours. Hub, v němž se pohybujete v Sonic Generations, je dvourozměrný a slouží k výběru úrovní. Každá má dva akty rozdělené podle výše zmíněných hratelností, přičemž ten ze staré školy je o něco snadnější. Který si však zvolíte jako první, je jenom na vás. Úrovně se po splnění vybarví a osvobodíte tak Sonicovy přátele.

Nově přibyly v levelech roztomilé potvůrky Chao, které můžete hledat a sbírat. Jakmile splníte všechny levely v dané lokaci, čekají vás ještě výzvy. Jde o nejrůznější a většinou docela náročné úkoly.

Sběratelská lahůdka pro ty, co nemají hluboko do kapsy Celá řada Sonicových videoher patří mezi cenné sběratelské kousky. Zejména ty retro. Existuje i několik sběratelských edicí novějších titulů. Sonic X Shadow Generations se dočkal jedné takové od Limited Run Games. Kromě hry ve volitelné verzi pro PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/Xbox One nebo Switch obsahuje certifikát autentičnosti, soundtrack na CD, art book, steelbook, Dreamcast krabičku, Chao figurky, přívěšek s botou novodobého Sonica, klasického Sonica a Shadowa a velkou figurku Sonica i Shadowa stojící na konzoli Dreamcast. Prostě wow. Chtěli jsme si ji pořídit, ale nakonec jsme kvůli ceně pohybující se těsně pod hranicí šesti tisíc korun odolali. A nyní samozřejmě litujeme. Až bude Sonic X Shadow Generations Collector’s Edition vyrobena, což bude trvat podle našeho odhadu a zkušeností zhruba rok, bude u překupníků stát cca 12 až 15 tisíc korun. Kdo zaváhá, Sonica nemá. Fňuk. Sonic X Shadow Generations – sběratelská edice

Budete muset předběhnout jinou postavu, proběhnout daný úsek v časovém limitu nebo ho např. projít jen s jedním kroužkem. Problém je, že potřebujete výzvy plnit. Jenom díky nim získáte klíče, které jsou potřeba k odemčení soubojů s bossy. A to se nám nelíbí. Většina výzev nás totiž nebavila, a někdy i dokonce prudila. Kdyby nebyly povinné, hratelnosti by to prospělo.

Sonic Generations je celkově hodně povedený remaster, který by podle nás obstál i sám o sobě. Jenže Sega má oddané Sonicovy fanoušky evidentně ráda, a tak se ho rozhodla distribuovat výhradně se zcela novým titulem Shadow Generations. Ten se zaměřuje na životní dobrodružství temného ježka, jež započala dreamcastová hra Sonic Adventure 2.

Temný ježek s ještě temnějšími schopnostmi

I Shadow Generations nabízí dva druhy hratelnosti, přičemž ta kombinující 3D a 2D je více trojrozměrná. Druhá v retro stylu je zase více moderní a kamera v ní ne vždy sleduje dění z boku. Obě se hrají skvěle a je vidět, že temný bodlináč uběhl velkou cestu od své první samostatné hry Shadow The Hedgehog z roku 2005, kde dokonce pálil z pistolí. To už ho naštěstí přešlo.

Hub je v Shadows Generations v podstatě otevřený svět, který známe z výborné hry Sonic Frontiers. Postupně se dostáváte dál a odemykáte nové světy. Příběh se zaměřuje na boj Shadowa se svou nemesis – obávaným Black Doomem. Jenže aby to nebylo málo komplikované, sám černý ježek byl stvořen z jeho krve. Může být Shadow spasen?

Tento bodlinatý antihrdina stejně jako jeho slavnější kamarád běhá skrze loopingy, odráží se od odpalů a k tomu dokáže pomocí kontroly chaosu ovládat čas. Postupně získá hned několik Doomových schopností. Například pětinásobné kopí, které dokáže zasáhnout několik cílů najednou nebo křídla, díky nimž se může Shadow vznášet.

Hodně efektivní i efektní je surf, jenž vypadá jako rejnok a s jehož pomocí zdoláte vodní plochy. Doomovy vymoženosti vám pomohou nejenom překonat nástrahy v úrovních, ale i se vypořádat s řadovými nepřáteli nebo bossy. Stejně jako postupovat v hubu. Bohužel i Shadow Generations podle nás sužují nepříliš zajímavé výzvy, které zdaleka nedosahují zábavnosti klasických úrovní.

Shadow Generations je nejkrásnější ježčí hra

Fanoušci rychle poznají, že i Shadow zavítá ve své hře do úrovní vytvořených podle jeho minulých dobrodružství a již zmíněných her. Novinka má až překvapivě ohromující technické zpracování. Jde o nejkrásnější „Sonicovu videohru“, i když je její hrdina jeho dřívější rival a nyní parťák. Učarovaly nám zejména úrovně plné nejrůznějších grafických efektů, ve kterých se mění realita ve stylu komiksově-filmového Dr. Strange.

To vše v ultrarychlém dění, které je pro sérii tolik typické. I zde občas pozlobí kamera a mít přehled o tom, co se na obrazovce děje, je někdy celkově nad smrtelníkovy síly. Toto je však svět ultrarychlých ježků a dalších mluvících zvířat. Sem patří veškerá zběsilost světa i těch všech ostatních.

Shadow Generations dostane v prosinci zajímavé DLC rozšíření, které ho prováže s očekávaným filmovým Ježkem Sonicem 3. Temného ježka v něm dokonce bude dabovat sám Keanu Reeves, jenž mu propůjčil hlas právě ve zmíněném filmu. Je vidět, že marketing má Sega zmáknutý na jedničku. Obě hry je možné dohrát do osmi hodin, ale pyšní se velkou znovuhratelností.

Pokud milujete cinkání kroužků, netočí se vám hlava z rozmazaného dění na obrazovce a máte rychlé reflexy, zcela jistě jste Sonicovými fanoušky a Sonic X Shadow Generations je pro vás povinností. Pokud chcete s hopsáním ve světě bodlináčů začít nebo se do něj vrátit po nějaké době, toto je vhodná gamesa i pro vás.