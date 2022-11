RECENZE: V Somerville zachraňujete rodinu během mimozemské invaze

V úvodu sledujeme, jak mladá rodina přijíždí autem do svého domu na samotě. Nejprve se chopíme role dítka, které se probudí, zatímco rodiče spí na pohovce u televize. A pak to přijde. Světla a podivné objekty na obloze, které se řítí na zem. Rodina se schová do sklepa, ovšem ani tento prostor jí bezpečí neposkytne.

Protože chci vyzradit co nejméně, řeknu už jen, že se chopíme role muže, který se svým psem hledá svoji ženu a dítě. Z jistého důvodu je obdařen speciální schopností, díky níž se může napojovat na elektrické rozvody a pomocí světla lamp rozpouštět mimozemskou hmotu. Později se naučí tuto hmotu ještě zmrazit. Ptáte se, k čemu je to dobré? Ano, správně, k řešení hádanek.

Somerville rozhodně není akční hra ani hopsačka. Ačkoliv obsahuje pár akčnějších pasáží, v nichž musíte pohotově zareagovat, nejdůležitější je zejména důvtip. Hra tak částečně připomene kousky jako Limbo či Inside, ale nehraje se stejně. Hlavním rozdílem je fakt, že Somerville je ve skutečnosti 3D. Jistě, cesta k cíli je nalajnovaná a koridorová, nicméně v lokacích svoji postavu ovládáte volně.

Somerville Somerville

Somerville dokáže svoji ponurostí a svým způsobem i minimalismem navodit pocit stísněnosti. Hrál jsem večer v místnosti se zhasnutým světlem a vám doporučuji to samé.

Na začátku vůbec netušíte, co se děje. Venku vidíte jen zkázu. Pak přichází pocit ohrožení, když například prcháte před pátracím světlem. Silný je moment, když procházíte něčím, co by se dalo označit za uprchlický tábor. Vše beze slov, jen síla toho, co jste zažili a co právě vidíte. Následujte zjištění, že něco je možná jinak, než jste si původně mysleli. Vynořuje se spousta otázek, pochybností a nakonec přijmutí. Somerville mi v mnohém, zejména ve způsobu vnímání světa, připomíná ikonický Another World.

Co se herní náplně týče, budete se skrývat, potápět, posouvat různé objekty, hojně používat svoji získanou schopnost, a to vše ve snaze propracovat se dál. Když zemřete, objevíte se prakticky na tom samém místě. Somerville v tomto ohledu hráče nijak netrápí, můžete hned zkusit vyřešit situaci jinak nebo lépe. Kdykoliv se můžete vrátit nejen ke kterékoliv kapitole, ale i podkapitole, což se hodí při lovu (mimochodem někdy celkem vtipných) achievementů.

Somerville

Hádanky jsou vesměs jednoduché, občas nápadité, vždy ovšem přísně logické, žádné podrazy se nekonají. Grafika i ozvučení jsou minimalistické a ke hře skvěle pasují.

Co se chyb týče, žádná výrazná mě nenapadá. Nelze ovšem přehlédnout, že animace občas doskočí, případně že ovládání je na některých obrazovkách trochu krkolomnější. Není to ovšem nic, co by vám zkazilo tuto příjemnou zážitkovku. Délka čtyři až pět hodin pak Somerville vyloženě předurčuje k tomu zahrát si ho skrze Game Pass.